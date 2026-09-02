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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1163
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 sierpnia 2026 r.
w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Na podstawie art. 444 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635, 637, 821 i 912.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1163)
LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA OKREŚLONYM KIERUNKU DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2027/2028
|
Lp.
|
KIERUNEK STUDIÓW
|
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
|
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
|
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki
|
Lotnicza Akademia Wojskowa
|
1
|
Automatyka i robotyka
|
?
|
15
|
?
|
?
|
2
|
Budownictwo
|
56
|
?
|
?
|
?
|
3
|
Chemia
|
17
|
?
|
?
|
?
|
4
|
Dowodzenie
|
?
|
?
|
623
|
?
|
5
|
Elektronika i telekomunikacja
|
268
|
?
|
?
|
?
|
6
|
Geodezja i kartografia
|
81
|
?
|
?
|
?
|
7
|
Informatyka
|
77
|
23
|
16
|
?
|
8
|
Inżynieria bezpieczeństwa
|
13
|
?
|
89
|
?
|
9
|
Inżynieria bezpieczeństwa powietrznego
|
?
|
?
|
?
|
46
|
10
|
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
|
84
|
?
|
?
|
?
|
11
|
Logistyka
|
67
|
11
|
24
|
20
|
12
|
Logistyka ekonomiczna
|
73
|
?
|
?
|
?
|
13
|
Lotnictwo i kosmonautyka
|
126
|
?
|
?
|
109
|
14
|
Mechanika i budowa maszyn
|
87
|
30
|
?
|
?
|
15
|
Mechatronika
|
147
|
21
|
?
|
?
|
16
|
Nawigacja
|
?
|
75
|
?
|
61
|
17
|
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie
|
?
|
10
|
?
|
?
|
18
|
Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne
|
104
|
?
|
?
|
?
|
OGÓŁEM
|
1 200
|
185
|
752
|
236
|
2 373
- Data ogłoszenia: 2026-09-02
- Data wejścia w życie: 2026-09-17
- Data obowiązywania: 2026-09-17
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Dziennik Ustaw
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