REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1163

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 sierpnia 2026 r.

w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 444 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Limit przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2027/2028 jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635, 637, 821 i 912.

Załącznik 1. [LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA OKREŚLONYM KIERUNKU DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2027/2028]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1163)

LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA OKREŚLONYM KIERUNKU DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2027/2028

Lp.

KIERUNEK STUDIÓW

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki

Lotnicza Akademia Wojskowa

1

Automatyka i robotyka

?

15

?

?

2

Budownictwo

56

?

?

?

3

Chemia

17

?

?

?

4

Dowodzenie

?

?

623

?

5

Elektronika i telekomunikacja

268

?

?

?

6

Geodezja i kartografia

81

?

?

?

7

Informatyka

77

23

16

?

8

Inżynieria bezpieczeństwa

13

?

89

?

9

Inżynieria bezpieczeństwa powietrznego

?

?

?

46

10

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

84

?

?

?

11

Logistyka

67

11

24

20

12

Logistyka ekonomiczna

73

?

?

?

13

Lotnictwo i kosmonautyka

126

?

?

109

14

Mechanika i budowa maszyn

87

30

?

?

15

Mechatronika

147

21

?

?

16

Nawigacja

?

75

?

61

17

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie

?

10

?

?

18

Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne

104

?

?

?

OGÓŁEM

1 200

185

752

236

2 373
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-02
  • Data wejścia w życie: 2026-09-17
  • Data obowiązywania: 2026-09-17
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2026 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1163

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 29 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1162

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół i placówek artystycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1145

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1160

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Górowo Iławeckie w województwie warmińsko?mazurskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1147

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1146

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1153

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1151

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 sierpnia 2026 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1167

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1143

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2026 r. w sprawie leczenia substytucyjnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1135

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 26 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1149

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 25 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1139

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1142

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1137

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1138

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1148

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1141

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 sierpnia 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1129

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżniania żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1133

REKLAMA