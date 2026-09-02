Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych

z dnia 21 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1164)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną

Na podstawie art. 43 ust. 9 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 788) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną, przeprowadzania testów, w tym testów psychologicznych;

2) treść i formę wniosku o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

§ 2. Szef Służby Zagranicznej zamieszcza ogłoszenie o naborze na aplikację dyplomatyczno-konsularną w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych co najmniej cztery tygodnie przed terminem rozpoczęcia konkursu. Ogłoszenie może być także opublikowane w środkach masowego przekazu.

§ 3. 1. W ogłoszeniu o naborze podaje się w szczególności:

1) termin i miejsce złożenia wniosku o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną, zwanego dalej „wnioskiem”;

2) sposób złożenia wniosku;

3) dokumenty, które kandydat dołącza do wniosku;

4) termin rozpoczęcia konkursu;

5) wymagania związane ze stanowiskiem aplikanta, wynikającym z opisu stanowiska pracy;

6) limit przyjęć na aplikację dyplomatyczno-konsularną obowiązujący w danym roku kalendarzowym określony w decyzji, o której mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej, zwanej dalej „ustawą”, oraz stopniu jego wypełnienia na dzień ogłoszenia konkursu.

2. (uchylony).2)

§ 3a.3) Wniosek zawiera:

1) dane kandydata obejmujące:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej),

e) wykształcenie,

f) poziom znajomości dwóch języków obcych;

2) dodatkowe informacje o kompetencjach, osiągnięciach i działalności społecznej kandydata oraz o jego doświadczeniu przydatnym w pracy w służbie zagranicznej;

3) list motywacyjny;

4) oświadczenie kandydata:

a) o nieskazaniu go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) o korzystaniu z pełni praw publicznych,

c) o gotowości do podjęcia zadań w dowolnej placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w dowolnym kraju i w dowolnym czasie,

d) o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1209),

e) dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2025 r. poz. 1519),

f) dotyczące kształcenia lub prowadzenia działalności naukowej w zagranicznym podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy,

g) o prawdziwości informacji podanych we wniosku,

h) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

§ 4. 1. (uchylony).4)

2.5) W przypadku składania wniosku przed uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, kandydat załącza oświadczenie o terminie obrony swojej pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane przez niego kwalifikacje. W takim przypadku kandydat składa dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu bezpośrednio komisji konkursowej, zwanej dalej „komisją”.

3. Wniosek wraz z załącznikami składa się w terminie określonym w ogłoszeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej wskazanych w ogłoszeniu, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 558). Za dzień złożenia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zwanego dalej „ministerstwem”. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej ministerstwa.

4.6) Kandydat może zostać wezwany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku lub nadesłanych dokumentów lub do okazania oryginałów dokumentów w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie lub niepoprawienie wniosku lub dokumentów lub nieokazanie oryginałów dokumentów we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku.

§ 5. O zakwalifikowaniu do konkursu oraz terminach i miejscu jego przeprowadzenia kandydat jest zawiadamiany co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem konkursu.

§ 6.7) Kandydat, który nie przedłoży dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, zostaje wykluczony z udziału w konkursie.

§ 7. 1. Do przeprowadzenia konkursu Szef Służby Zagranicznej powołuje komisję. Do zadań komisji należy w szczególności:

1) sprawdzenie wniosków oraz ustalenie na tej podstawie listy kandydatów zakwalifikowanych do konkursu;

2) przeprowadzenie konkursu, przy wykorzystaniu narzędzi sprawdzających wiedzę i umiejętności kandydatów, w szczególności testów, zestawów pytań oraz zadań, zatwierdzonych przez Szefa Służby Zagranicznej;

3) zapewnienie obiektywności ocen na każdym etapie konkursu;

4) ustalenie listy kandydatów, o której mowa w § 20 ust. 1.

2. W skład komisji powołuje się pięciu członków, w tym przewodniczącego komisji i zastępcę przewodniczącego komisji.

3. Wszystkie osoby wchodzące w skład komisji są powoływane spośród członków służby zagranicznej.

4. Przewodniczący komisji wyznacza sekretarza komisji spośród jej członków.

5.8) Szef Służby Zagranicznej może zaprosić do udziału w pracach komisji bez prawa głosu ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę lub umiejętności z zakresu zagadnień objętych konkursem.

§ 8. 1. Przewodniczący komisji nadzoruje prawidłowość przebiegu konkursu i kieruje pracami komisji, w tym wyznacza zadania jej członkom.

2. Zastępca przewodniczącego komisji wykonuje wszystkie czynności zastrzeżone dla przewodniczącego komisji podczas jego nieobecności.

§ 9. 1. Członkiem komisji nie może być osoba pozostająca z którymkolwiek z kandydatów w stosunku faktycznym lub prawnym, który może wywołać wątpliwości co do jej bezstronności.

2. Po zapoznaniu się z listą kandydatów, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, członkowie komisji składają oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Jeżeli członek komisji pozostaje z kandydatem w stosunku określonym w ust. 1, który uniemożliwia mu podpisanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Szef Służby Zagranicznej wyłącza go ze składu komisji i powołuje w jego miejsce nowego członka komisji.

§ 10. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach.

2. Decyzje komisji są podejmowane w drodze konsensusu, w obecności co najmniej trzech członków komisji, w tym przewodniczącego komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji.

3. W przypadku braku jednomyślności przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji zarządza głosowanie. Rozstrzygnięcie komisji zapada wówczas większością głosów, przy czym w przypadku równej ich liczby rozstrzyga głos przewodniczącego komisji, a w przypadku nieobecności przewodniczącego komisji - głos jego zastępcy.

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek przewodniczącego komisji, komisja może podjąć decyzję o procedowaniu w trybie obiegowym, w szczególności gdy komisja wyznacza terminy przebiegu konkursu, przyjmuje do wiadomości wyniki uzyskiwane w przeprowadzonych testach, o których mowa w § 11.

5. Z prac komisji sporządza się protokół.

§ 11. Konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną składa się z następujących etapów:

1) testu wiedzy ogólnej;

2)9) badania predyspozycji i przydatności kandydatów do pracy w służbie zagranicznej, w tym testów psychologicznych;

3) (uchylony);10)

4) (uchylony);10)

5)11) rozmowy kwalifikacyjnej, w tym sprawdzenia stopnia posługiwania się językiem angielskim.

§ 12. 1. Test wiedzy ogólnej ma formę testu jednokrotnego wyboru i składa się ze 100 pytań obejmujących zagadnienia dotyczące:

1) historii Polski i historii powszechnej;

2) aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych w Polsce i na świecie;

3) głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w szczególności zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej;

4) wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki.

2. Test wiedzy ogólnej jest oceniany w skali 0-100 punktów. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat otrzymuje jeden punkt, za brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłową - zero punktów.

3. Test wiedzy ogólnej trwa niedłużej niż 120 minut.

§ 13. (uchylony).12)

§ 14. (uchylony).12)

§ 15. 1.13) Przed przystąpieniem do testu wiedzy ogólnej kandydatowi jest przydzielany losowo indywidualny kod, którym będzie opatrzony jego test.

2. Kandydat własnoręcznie wypełnia formularz zawierający jego imię, nazwisko oraz przydzielony kod i przekazuje w zaklejonej kopercie członkowi komisji nadzorującemu przebieg etapu konkursu. Zaklejona koperta jest przechowywana pod nadzorem komisji do chwili sprawdzenia testów.

3. W przypadku testów przeprowadzanych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych dane o przydzielonym kandydatowi kodzie są przechowywane w tym systemie i pozostają niedostępne aż do podjęcia przez komisję decyzji opisanej w § 17 ust. 1. Przyporządkowanie kodów i wyników testów do danych kandydatów następuje po sprawdzeniu i ocenieniu wszystkich testów przeprowadzanych w danym etapie konkursu.

§ 16. 1. Materiały i arkusze odpowiedzi otrzymywane przez kandydata na każdym etapie konkursu są oznakowane symbolem z wykorzystaniem logotypu ministerstwa. Podczas sprawdzania testów są uwzględniane wyłącznie odpowiedzi udzielone na tych materiałach i arkuszach.

2. Od chwili rozpoczęcia testów do ich zakończenia kandydaci nie mogą porozumiewać się z innymi osobami, poza osobami nadzorującymi przebieg testu, oraz posługiwać się materiałami innymi niż dostarczone przez ministerstwo. Kandydaci łamiący ten zakaz lub zakłócający przebieg konkursu są wykluczani z udziału w konkursie na mocy decyzji nadzorujących w trakcie testów członków komisji. Decyzja podejmowana jest w sposób przewidziany w § 10 ust. 2 i 3.

3. Opuszczenie przez kandydata miejsca nadzorowanego przez komisję, w którym odbywa się dany etap konkursu, lub utrata przez komisję możliwości nadzoru z innych powodów są równoznaczne z zakończeniem udziału w nim przez kandydata.

4. W wyjątkowych przypadkach członek komisji nadzorujący przebieg danego etapu konkursu może wyrazić zgodę na chwilowe opuszczenie przez kandydata miejsca, w którym się on odbywa. Na ten czas kandydat oddaje otrzymane materiały i arkusze odpowiedzi komisji.

§ 17. 1.14) Komisja, biorąc pod uwagę ogólną liczbę kandydatów oraz limit, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, ustala minimalną liczbę punktów, którą kandydat musi uzyskać z testu wiedzy, aby zostać dopuszczonym do kolejnego etapu konkursu.

2. (uchylony).15)

3. (uchylony).15)

§ 18.16) 1. Badanie predyspozycji i przydatności kandydatów do pracy w służbie zagranicznej obejmuje w szczególności badanie umiejętności przywódczych, komunikacji, współpracy i odporności na stres oraz badanie umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów.

2. Komisja, biorąc pod uwagę wyniki badania predyspozycji i przydatności kandydatów do pracy w służbie zagranicznej oraz limit, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, ustala listę kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu.

§ 19. 1. Ostatnim etapem konkursu jest rozmowa kwalifikacyjna.

2.17) Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia przydatność kandydata do pracy w służbie zagranicznej, biorąc pod uwagę w szczególności jego kwalifikacje, możliwości intelektualne, motywację, kulturę osobistą, stopień posługiwania się językiem angielskim, możliwość spełnienia wymogów niezbędnych do uzyskania stopnia dyplomatycznego zdefiniowanych w art. 31 ust. 1 ustawy oraz wyniki wcześniejszych etapów postępowania konkursowego. Kandydaci są oceniani w skali 0-100 punktów.

§ 20. 1. Komisja przedstawia Szefowi Służby Zagranicznej listę kandydatów uszeregowaną w porządku malejącym według rezultatów uzyskanych w rozmowie kwalifikacyjnej, w której uwzględnia się wyniki z każdego etapu konkursu.

2. Szef Służby Zagranicznej ogłasza listę osób przyjętych na aplikację dyplomatyczno-konsularną w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa.

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia18).19)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych

z dnia 19 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1164)

Załącznik nr 1

(uchylony)20)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne kieruje Minister Spraw Zagranicznych, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).

2) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 września 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną (Dz. U. poz. 1269), które weszło w życie z dniem 24 września 2025 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) Przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 stycznia 2022 r.

19) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną (Dz. U. poz. 1175), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 87 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 464 i 1003).

20) Przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.