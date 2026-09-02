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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1166

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 19 maja 2026 r.

w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami do Załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętymi w Londynie dnia 4 października 2024 r.

Tekst pierwotny

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 3 lutego 2026 r. zatwierdziła przyjęte w Londynie dnia 4 października 2024 r. Poprawki do Załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r.1) oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r.2)

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. g pkt ii Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., poprawki weszły w życie w stosunku do wszystkich stron, w tym w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 1 marca 2026 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że stronami poprawek są:

Republika Albanii

Antigua i Barbuda

Królestwo Arabii Saudyjskiej

Republika Argentyńska

Związek Australijski

Republika Azerbejdżanu

Wspólnota Bahamów

Ludowa Republika Bangladeszu

Barbados

Królestwo Belgii

Belize

Republika Beninu

Federacyjna Republika Brazylii

Republika Bułgarii

Republika Chile

Chińska Republika Ludowa3)

Republika Chorwacji

Republika Cypryjska Czarnogóra

Republika Czeska

Królestwo Danii4)

Republika Estońska

Republika Filipin

Republika Finlandii

Republika Francuska

Republika Gabońska

Republika Ghany

Republika Grecka

Kooperacyjna Republika Gujany

Republika Gwatemali

Republika Gwinei Bissau

Królestwo Hiszpanii

Republika Hondurasu

Republika Indii

Republika Indonezji

Republika Iraku

Islamska Republika Iranu

Irlandia

Islandia

Państwo Izrael

Jamajka

Japonia

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie

Kanada

Republika Kenii

Republika Kiribati

Republika Konga

Republika Korei

Państwo Kuwejt

Republika Libańska

Republika Liberii

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Madagaskaru

Malezja

Republika Malty

Królestwo Marokańskie

Republika Mauritiusu

Księstwo Monako

Mongolia

Republika Namibii

Królestwo Niderlandów

Republika Federalna Niemiec

Federalna Republika Nigerii

Niue

Królestwo Norwegii

Nowa Zelandia

Sułtanat Omanu

Republika Palau

Republika Panamy

Republika Peru

Rzeczpospolita Polska

Republika Portugalska

Republika Południowej Afryki

Federacja Rosyjska

Rumunia

Federacja Saint Kitts i Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent i Grenadyny

Niezależne Państwo Samoa

Republika San Marino

Republika Serbii

Republika Seszeli

Republika Sierra Leone

Republika Singapuru

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Stany Zjednoczone Ameryki

Syryjska Republika Arabska

Konfederacja Szwajcarska

Królestwo Szwecji

Republika Togijska

Królestwo Tonga

Republika Trynidadu i Tobago

Republika Tunezyjska

Republika Turcji

Turkmenistan

Tuvalu

Ukraina

Wschodnia Republika Urugwaju

Republika Vanuatu

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Socjalistyczna Republika Wietnamu

Republika Włoska

Wyspy Cooka

Republika Wysp Marshalla

Wyspy Salomona

Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

1) Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzona w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmieniona Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r., została ogłoszona w Dz. U. z 1987 r. poz. 101, z 2016 r. poz. 761, 773 i 1979, z 2017 r. poz. 1449, z 2018 r. poz. 1714 i 1970, z 2020 r. poz. 2118, z 2021 r. poz. 1905, z 2022 r. poz. 842, 2211 i 2537, z 2023 r. poz. 2033 oraz z 2025 r. poz. 634.

2) Protokół przyjęty w Londynie dnia 26 września 1997 r. do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2005 r. poz. 1679, z 2016 r. poz. 761 i 773, z 2017 r. poz. 1449, z 2018 r. poz. 1714 i 1970, z 2020 r. poz. 2118, z 2022 r. poz. 842 i 2211 oraz z 2025 r. poz. 634.

3) Poprawki do załącznika mają zastosowanie również do Specjalnych Regionów Administracyjnych Hongkong i Makau.

4) Poprawki do załącznika mają zastosowanie również do Wysp Owczych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-02
  • Data wejścia w życie: 2026-09-02
  • Data obowiązywania: 2026-09-02
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