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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1166
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 maja 2026 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami do Załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętymi w Londynie dnia 4 października 2024 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 3 lutego 2026 r. zatwierdziła przyjęte w Londynie dnia 4 października 2024 r. Poprawki do Załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r.1) oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r.2)
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. g pkt ii Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., poprawki weszły w życie w stosunku do wszystkich stron, w tym w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 1 marca 2026 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że stronami poprawek są:
Republika Albanii
Antigua i Barbuda
Królestwo Arabii Saudyjskiej
Republika Argentyńska
Związek Australijski
Republika Azerbejdżanu
Wspólnota Bahamów
Ludowa Republika Bangladeszu
Barbados
Królestwo Belgii
Belize
Republika Beninu
Federacyjna Republika Brazylii
Republika Bułgarii
Republika Chile
Chińska Republika Ludowa3)
Republika Chorwacji
Republika Cypryjska Czarnogóra
Republika Czeska
Królestwo Danii4)
Republika Estońska
Republika Filipin
Republika Finlandii
Republika Francuska
Republika Gabońska
Republika Ghany
Republika Grecka
Kooperacyjna Republika Gujany
Republika Gwatemali
Republika Gwinei Bissau
Królestwo Hiszpanii
Republika Hondurasu
Republika Indii
Republika Indonezji
Republika Iraku
Islamska Republika Iranu
Irlandia
Islandia
Państwo Izrael
Jamajka
Japonia
Jordańskie Królestwo Haszymidzkie
Kanada
Republika Kenii
Republika Kiribati
Republika Konga
Republika Korei
Państwo Kuwejt
Republika Libańska
Republika Liberii
Republika Litewska
Wielkie Księstwo Luksemburga
Republika Łotewska
Republika Madagaskaru
Malezja
Republika Malty
Królestwo Marokańskie
Republika Mauritiusu
Księstwo Monako
Mongolia
Republika Namibii
Królestwo Niderlandów
Republika Federalna Niemiec
Federalna Republika Nigerii
Niue
Królestwo Norwegii
Nowa Zelandia
Sułtanat Omanu
Republika Palau
Republika Panamy
Republika Peru
Rzeczpospolita Polska
Republika Portugalska
Republika Południowej Afryki
Federacja Rosyjska
Rumunia
Federacja Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent i Grenadyny
Niezależne Państwo Samoa
Republika San Marino
Republika Serbii
Republika Seszeli
Republika Sierra Leone
Republika Singapuru
Republika Słowacka
Republika Słowenii
Stany Zjednoczone Ameryki
Syryjska Republika Arabska
Konfederacja Szwajcarska
Królestwo Szwecji
Republika Togijska
Królestwo Tonga
Republika Trynidadu i Tobago
Republika Tunezyjska
Republika Turcji
Turkmenistan
Tuvalu
Ukraina
Wschodnia Republika Urugwaju
Republika Vanuatu
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Socjalistyczna Republika Wietnamu
Republika Włoska
Wyspy Cooka
Republika Wysp Marshalla
Wyspy Salomona
Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
1) Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzona w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmieniona Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r., została ogłoszona w Dz. U. z 1987 r. poz. 101, z 2016 r. poz. 761, 773 i 1979, z 2017 r. poz. 1449, z 2018 r. poz. 1714 i 1970, z 2020 r. poz. 2118, z 2021 r. poz. 1905, z 2022 r. poz. 842, 2211 i 2537, z 2023 r. poz. 2033 oraz z 2025 r. poz. 634.
2) Protokół przyjęty w Londynie dnia 26 września 1997 r. do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2005 r. poz. 1679, z 2016 r. poz. 761 i 773, z 2017 r. poz. 1449, z 2018 r. poz. 1714 i 1970, z 2020 r. poz. 2118, z 2022 r. poz. 842 i 2211 oraz z 2025 r. poz. 634.
3) Poprawki do załącznika mają zastosowanie również do Specjalnych Regionów Administracyjnych Hongkong i Makau.
4) Poprawki do załącznika mają zastosowanie również do Wysp Owczych.
- Data ogłoszenia: 2026-09-02
- Data wejścia w życie: 2026-09-02
- Data obowiązywania: 2026-09-02
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