Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

1) Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzona w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmieniona Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r., została ogłoszona w Dz. U. z 1987 r. poz. 101, z 2016 r. poz. 761, 773 i 1979, z 2017 r. poz. 1449, z 2018 r. poz. 1714 i 1970, z 2020 r. poz. 2118, z 2021 r. poz. 1905, z 2022 r. poz. 842, 2211 i 2537, z 2023 r. poz. 2033 oraz z 2025 r. poz. 634.

2) Protokół przyjęty w Londynie dnia 26 września 1997 r. do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2005 r. poz. 1679, z 2016 r. poz. 761 i 773, z 2017 r. poz. 1449, z 2018 r. poz. 1714 i 1970, z 2020 r. poz. 2118, z 2022 r. poz. 842 i 2211 oraz z 2025 r. poz. 634.

3) Poprawki do załącznika mają zastosowanie również do Specjalnych Regionów Administracyjnych Hongkong i Makau.

4) Poprawki do załącznika mają zastosowanie również do Wysp Owczych.