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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1168

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI

z dnia 23 sierpnia 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-02
  • Data wejścia w życie: 2026-09-02
  • Data obowiązywania: 2026-09-02
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Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2026 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1163

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 29 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1162

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół i placówek artystycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1145

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1160

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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Górowo Iławeckie w województwie warmińsko?mazurskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1147

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1146

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1153

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1151

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 sierpnia 2026 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1167

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1143

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2026 r. w sprawie leczenia substytucyjnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1135

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 26 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1149

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 25 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1139

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1142

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1137

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1138

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1148

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1141

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 sierpnia 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1129

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżniania żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1133

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