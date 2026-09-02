Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki

z dnia 23 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1168)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 lutego 2018 r.

w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 188 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1131, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe dane, które powinno zawierać świadectwo służby;

2) tryb wydawania i dokonywania sprostowań świadectwa służby;

3) informacje, które są zamieszczane w świadectwie służby na żądanie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”;

4) wzór formularza świadectwa służby.

§ 2. 1. W świadectwie służby umieszcza się dane niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku służbowego i uprawnień z ubezpieczenia społecznego funkcjonariusza dotyczące:

1)3) imienia (imion) i nazwiska funkcjonariusza, daty i miejsca jego urodzenia, jednostki lub jednostek organizacyjnych, w których funkcjonariusz pełnił służbę, okresu pełnienia służby lub zatrudnienia oraz rodzaju służby (przygotowawcza, stała);

2) okresu pełnienia służby lub zatrudnienia w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

3) zajmowanego stanowiska i posiadanego stopnia służbowego w dniu zwolnienia ze służby, wygaśnięcia stosunku służbowego, wydalenia ze Służby Celno-Skarbowej albo przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy;

4) podstawy prawnej zwolnienia ze służby, wygaśnięcia stosunku służbowego, wydalenia ze Służby Celno-Skarbowej albo przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy;

5) liczby:

a) dni urlopu wypoczynkowego oraz urlopu dodatkowego przysługującego i wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy,

b) dni urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, za które funkcjonariuszowi wypłacono ekwiwalent pieniężny,

c) dni lub godzin wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, zwolnienia, o którym mowa w art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, późn. zm.4)),

d)5) dni wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, urlopu opiekuńczego, o którym mowa w art. 218a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „ustawą”,

e)5) dni lub godzin wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, zwolnienia, o którym mowa w art. 218b ustawy;

6) wykorzystanego:

a) urlopu bezpłatnego, podstawy prawnej jego udzielenia oraz okresu trwania urlopu,

b) urlopu macierzyńskiego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru oraz okresu trwania urlopu,

c) urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru oraz okresu trwania urlopu,

ca)6) uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru oraz okresu trwania urlopu,

d) urlopu ojcowskiego, jego wymiaru oraz części urlopu,

e) urlopu rodzicielskiego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru oraz części urlopu,

f) urlopu wychowawczego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru, okresu oraz części urlopu;

7) okresów nieskładkowych przypadających w okresie pełnienia służby lub zatrudnienia, których dotyczy świadectwo służby, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;

8) wypłaty odprawy emerytalnej albo rentowej;

9)7) potrąceń z uposażenia, o których mowa w art. 249 ustawy;

10) przywrócenia funkcjonariusza do służby określone w art. 184 ust. 3 i 4, art. 185 ust. 1 i 3 oraz art. 187 ustawy.

2. Wzór świadectwa służby określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Na wniosek funkcjonariusza złożony w postaci papierowej, co najmniej 7 dni przed datą ustania stosunku służbowego, w świadectwie służby umieszcza się dodatkowo informacje o:

1) wysokości i składnikach uposażenia;

2) zajmowanych stanowiskach służbowych oraz powierzonych pełnionych obowiązkach służbowych na innym stanowisku.

2. W przypadku złożenia wniosku po upływie terminu określonego w ust. 1, jednakże przed datą ustania stosunku służbowego, funkcjonariuszowi wydaje się świadectwo służby zawierające informacje, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ustania stosunku służbowego.

§ 4. 1. Świadectwo służby wydaje kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę.

2. Wydanie świadectwa służby nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się funkcjonariusza z jednostką organizacyjną Krajowej Administracji Skarbowej.

3. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej wydaje odpis świadectwa służby funkcjonariuszowi albo osobie, o której mowa w art. 251 ust. 1 ustawy.

§ 5. 1. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby albo którego stosunek służbowy przekształcił się w stosunek pracy świadectwo służby wydaje się w dniu zwolnienia ze służby albo przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy. Otrzymanie świadectwa służby funkcjonariusz potwierdza na kopii świadectwa własnoręcznym, czytelnym podpisem oraz datą. Kopię świadectwa służby przechowuje się w aktach osobowych funkcjonariusza.

2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, wydanie świadectwa służby nie jest możliwe, świadectwo służby przesyła się w terminie 7 dni od dnia zwolnienia ze służby albo przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691).

3. Funkcjonariuszowi:

1) którego stosunek służbowy wygasł na podstawie art. 182 pkt 2 ustawy,

2) wydalonemu ze Służby Celno-Skarbowej na podstawie orzeczenia dyscyplinarnego

- świadectwo służby przesyła się w terminie 7 dni od dnia odpowiednio wygaśnięcia stosunku służbowego lub uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego; przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku śmierci funkcjonariusza świadectwo służby sporządza się niezwłocznie i włącza się do akt osobowych zmarłego funkcjonariusza.

§ 6. 1. Funkcjonariusz może w terminie 7 dni od dnia otrzymania świadectwa służby wystąpić do kierownika jednostki organizacyjnej z żądaniem jego sprostowania złożonym w postaci papierowej.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1:

1) wydaje nowe świadectwo służby - w przypadku uwzględnienia żądania;

2) przesyła w postaci papierowej informację z podaniem przyczyn odmowy - w przypadku nieuwzględnienia żądania.

§ 7. Kierownik jednostki organizacyjnej:

1) dokonuje sprostowania wydanego uprzednio świadectwa służby, uzupełniając je o informacje o dokonanych zmianach, jeżeli mają one wpływ na treść wystawionego świadectwa - w przypadku zmiany decyzji o zwolnieniu ze służby albo zmiany orzeczenia dyscyplinarnego o wydaleniu ze Służby Celno-Skarbowej;

2) pozostawia w aktach osobowych funkcjonariusza poprzednio sporządzone świadectwo służby i umieszcza na nim adnotację o jego zmianie, potwierdzając dokonanie adnotacji własnoręcznym podpisem oraz przystawiając pieczęć - w przypadku określonym w pkt 1 oraz w § 6 ust. 2 pkt 1.

§ 8. W przypadku, o którym mowa w art. 188 ust. 3 ustawy, świadectwo służby wydaje się lub dokonuje jego sprostowania na wniosek złożony w postaci papierowej do kierownika jednostki organizacyjnej. Przepisy § 5 ust. 1-3, § 6 oraz § 7 stosuje się odpowiednio.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.8)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 16 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1168)9)

WZÓR - ŚWIADECTWO SŁUŻBY

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1423, 1820 i 1863 oraz z 2026 r. poz. 415, 483, 846 i 1098.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 1217), które weszło w życie z dniem 11 września 2025 r.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25, 473 i 1046.

5) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 1420 oraz z 2017 r. poz. 771), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409).

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.