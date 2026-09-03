REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1170
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 26 sierpnia 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-09-03
- Data wejścia w życie: 2026-09-03
- Data obowiązywania: 2026-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1172
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2026 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2027 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1169
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2026 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1163
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 29 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1162
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1153
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1151
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół i placówek artystycznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1145
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 sierpnia 2026 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1167
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1160
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1146
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Górowo Iławeckie w województwie warmińsko?mazurskim
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1147
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1170
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1171
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 26 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1149
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2026 r. w sprawie leczenia substytucyjnego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1135
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1143
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 25 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1139
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1138
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1142