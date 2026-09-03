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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1170

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 518), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. poz. 916);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. poz. 943).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. poz. 916), które stanowią:

„§ 2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2025 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. poz. 943), które stanowią:

„§ 2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2026 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 26 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1170)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 lipca 2014 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Na podstawie art. 88 ust. 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156 i 972) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, w tym kwoty wynagrodzenia zasadniczego i tabele zaszeregowania pracowników;

2) warunki ustalania i wypłacania innych składników wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

§ 2. Ustala się:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę zaszeregowania pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, z wyłączeniem pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) tabelę zaszeregowania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) wykaz stanowisk, na których przysługuje dodatek funkcyjny, i stawek dodatku funkcyjnego, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. 1. W ramach środków na wynagrodzenia pracodawca może utworzyć fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz zasady premiowania określa pracodawca w zakładowym regulaminie premiowania.

§ 4. 1. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia.

2. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów, w wymiarze korzystniejszym dla pracownika.

4. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

5. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 5. 1. Pracownikowi wykonującemu zawód medyczny oraz innemu pracownikowi, którego praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, posiadającym stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora pracodawca ustala i wypłaca miesięczny dodatek:

1) do 50 % wynagrodzenia zasadniczego, jednak niemniej niż 185 zł - za tytuł naukowy profesora;

2) do 30 % wynagrodzenia zasadniczego, jednak niemniej niż 125 zł - za stopień naukowy doktora habilitowanego;

3) do 20 % wynagrodzenia zasadniczego, jednak niemniej niż 65 zł - za stopień naukowy doktora.

2. Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, posiadającemu jednocześnie określony stopień i tytuł naukowy pracodawca ustala i wypłaca tylko jeden dodatek w wyższej wysokości.

3. Dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło udokumentowanie uprawnień.

§ 6. Wysokość dodatków, o których mowa w art. 88 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pracodawca ustala, uwzględniając rodzaj i charakter pracy wykonywanej przez pracowników. Dodatki te są wypłacane w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 7. 1. Pracownikom innym niż wymienieni w art. 99 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, wykonującym pracę w porze nocnej, pracodawca ustala i wypłaca dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten nie może być niższy niż dodatek ustalony na podstawie art. 151[8] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, z późn. zm.2)).

2. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego oblicza się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego, wynikającą z osobistego zaszeregowania pracownika, przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 8. 1. Kierowcy samochodu osobowego może być ustalone i wypłacane, za jego zgodą, wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące poszczególne składniki wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatek za pracę w porze nocnej, uwzględniające liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca, w przypadkach, gdy faktyczny czas pracy kierowcy w poszczególnych miesiącach nie ulega wahaniom i odpowiada liczbie godzin przyjętych do obliczenia wynagrodzenia.

2. Kierowcy, któremu powierzono dodatkowe czynności wykraczające poza zakres jego podstawowych obowiązków, pracodawca ustala i wypłaca dodatek w wysokości do 60 % najniższej stawki wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonej w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 2, za wykonywanie poszczególnych czynności pracodawca ustala, uwzględniając rodzaj czynności i ich uciążliwość.

§ 9. 1. Za długoletnią pracę pracodawca wypłaca pracownikowi nagrody jubileuszowe w wysokości:

1) 75 % miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;

2) 100 % miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;

3) 150 % miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;

4) 200 % miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;

5) 300 % miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów, w wymiarze korzystniejszym dla pracownika.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.

5. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

6. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

7. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

8. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

§ 10. 1. Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony co najmniej 20 lat.

2. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

3. Okresy pracy i inne okresy uprawniające do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę.

4. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 11. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do pracowników Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, o którym mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2022 r. poz. 1689), od dnia 22 stycznia 2014 r.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2014 r.3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 17 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1170)

Załącznik nr 14)

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w zł

I

4806-7470

II

4816-7510

III

4826-7630

IV

4836-7720

V

4846-7870

VI

4856-8130

VII

4866-8750

VIII

4876-8840

IX

4886-9780

X

4896-10 230

XI

4906-12 260

XII

4916-12 950

XIII

4926-14 160

XIV

4936-14 290

XV

4946-14 350

XVI

4956-14 640

XVII

4966-14 950

XVIII

4976-15 240

XIX

4986-15 530

XX

4996-15 840

 

Załącznik nr 2

TABELA ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM PRACOWNIKÓW STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

1

2

3

I. Pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz inni pracownicy, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

1

- Zastępca kierownika podmiotu leczniczego do spraw lecznictwa

- Zastępca kierownika do spraw pielęgniarstwa/położnictwa zespołu podmiotów, podmiotu, jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, naczelna pielęgniarka/położna

- Ordynator (lekarz kierujący oddziałem)

- Kierownik apteki działającej w ramach podmiotu leczniczego

XIX

2

- Zastępca ordynatora (lekarza kierującego jednostką organizacyjną zakładu leczniczego podmiotu leczniczego)

- Kierownik komórki organizacyjnej

XVIII

3

- Zastępca kierownika komórki organizacyjnej, o którym mowa w lp. 2

- Zastępca kierownika apteki działającej w ramach podmiotu leczniczego

- Starszy asystent

- Starszy specjalista

- Starszy asystent diagnosta laboratoryjny

XVII

4

- Inspektor do spraw gospodarki lekiem

- Starszy asystent farmacji

- Asystent

- Specjalista

- Specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień

- Inżynier kliniczny

- Inspektor ochrony radiologicznej typu R (IOR/R)

- Inspektor ochrony radiologicznej typu 3 (IOR-3)

- Inspektor ochrony radiologicznej typu S (IOR/S)

- Asystent diagnosta laboratoryjny

- Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

XVI

5

- Asystent farmacji

- Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

- Młodszy asystent

- Młodszy asystent diagnosta laboratoryjny

- Magister fizjoterapii

XV

6

- Starszy felczer, felczer

- Przełożona pielęgniarek

- Kierownik techniczny pracowni stomatologicznej

- Kierownik zespołu techników medycznych

- Specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii

- Kierownik zespołu techników analityki medycznej

- Młodszy asystent farmacji

XIV

7

- Kierownik komórki organizacyjnej: opiekuńczo-leczniczej, leczniczo-wychowawczej

- Kierownik sekcji statystyki medycznej i dokumentacji chorych

- Zastępczyni przełożonej pielęgniarek

- Pielęgniarka oddziałowa

- Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek

- Zastępczyni pielęgniarki oddziałowej

- Specjalista pielęgniarka

- Specjalista położna

- Edukator do spraw diabetologii

- Edukator do spraw laktacji

- Technik dentystyczny

- Specjalista technik radioterapii

- Farmaceuta

- Perfuzjonista

- Kapelan szpitalny

- Licencjat fizjoterapii

XIII

8

- Starsza: położna, pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa

- Starsza higienistka stomatologiczna

- Starszy: technik analityki medycznej, technik fizjoterapii, instruktor higieny, terapeuta zajęciowy, instruktor terapii uzależnień, dyspozytor, ratownik medyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik dentystyczny, technik ortopeda, protetyk słuchu, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik elektroradiolog, technik sterylizacji medycznej

XII

9

- Położna, pielęgniarka

- Pielęgniarka środowiskowa

- Higienistka stomatologiczna

- Technik analityki medycznej, technik fizjoterapii, instruktor higieny, terapeuta zajęciowy, dyspozytor, ratownik medyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik dentystyczny, technik ortopeda, protetyk słuchu, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik elektroradiolog, technik sterylizacji medycznej

- Starszy: opiekun medyczny, ortoptysta, statystyk medyczny, pracownik socjalny, dietetyk, starsza opiekunka dziecięca

XI

10

- Opiekun medyczny, instruktor terapii uzależnień, ortoptysta, opiekunka dziecięca, dietetyk, pracownik socjalny

X

11

- Starsza: sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna

- Statystyk medyczny

- Asystentka stomatologiczna

IX

12

- Sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna

- Sanitariusz szpitalny

VIII

13

- Pomoc dentystyczna

- Dezynfektor, laborant

- Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych

- Starsza: salowa, pomoc laboratoryjna

VII

14

- Sanitariusz, salowa, fasowaczka, pomoc laboratoryjna, pomoc apteczna

- Pracownik ochrony oddziału psychiatrii sądowej

VI

II. Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni

1

- Kierownik podmiotu leczniczego

XX

2

- Zastępca kierownika podmiotu leczniczego

- Główny księgowy

XIX

3

- Zastępca głównego księgowego

XVII

4

- Radca prawny

XVI

5

- Kierownik komórki organizacyjnej zakładu leczniczego podmiotu leczniczego

- Główny specjalista

- Asystent kierownika zakładu

XIV

6

- Starszy: specjalista, informatyk

XIII

7

- Specjalista, informatyk

- Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

XII

8

- Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

- Inspektor do spraw obronnych i rezerw

- Inspektor ochrony przeciwpożarowej

- Starszy: inspektor, rewident zakładowy, księgowy, technik informatyk

- Kierownik świetlicy

- Starszy bibliotekarz

XI

9

- Inspektor, księgowy, technik informatyk, starszy kasjer

X

10

- Starszy magazynier

- Kierownik kancelarii

- Starszy referent

- Bibliotekarz, intendent, kasjer

IX

11

- Magazynier

VIII

12

- Referent, archiwista, sekretarka

VII

13

- Telefonistka

VI

III. Pracownicy gospodarczy i obsługi

1

- Laborant w kotłowni

- Konserwator urządzeń technicznych

- Starszy mistrz

X

2

- Mistrz

IX

3

- Hydraulik, ślusarz, elektromechanik, tokarz, elektryk, spawacz, szef kuchni, operator oczyszczalni ścieków

- Palacz

- Pracownik ochrony, pracownik służby ochrony

VII

4

- Pomocnik palacza, robotnik nawęglania i odżużlowania

VI

5

- Kierowca

V

6

- Robotnik gospodarczy

- Pracownik przyuczony na stanowisku robotniczym

- Starszy strażnik

IV

7

- Starszy: dozorca, portier

III

8

- Dozorca, portier, strażnik, szatniarz, sprzątaczka, dźwigowy

II

9

- Pracownik w okresie nauki zawodu lub przyuczania do zawodu

I

Załącznik nr 3

TABELA ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

1

2

3

I. Pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz inni pracownicy, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

1

- Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny

XX

2

- Państwowy powiatowy inspektor sanitarny

- Państwowy graniczny inspektor sanitarny

- Zastępca państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego

XIX

3

- Zastępca państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

- Zastępca państwowego granicznego inspektora sanitarnego

- Główny specjalista do spraw systemu jakości

- Kierownik laboratorium

- Kierownik: działu, oddziału

XVIII

4

- Kierownik: sekcji, pracowni

- Starszy asystent

- Starszy asystent diagnosta laboratoryjny

XVII

5

- Asystent

- Asystent diagnosta laboratoryjny

XVI

6

- Młodszy asystent

- Młodszy asystent diagnosta laboratoryjny

XV

7

- Kierownik zespołu techników analityki medycznej

XIV

8

- Starszy informatyk

- Stażysta

XIII

9

- Starszy: instruktor higieny, instruktor do spraw oświaty zdrowotnej

- Starsza pielęgniarka, starszy technik, starszy technik analityki medycznej

- Informatyk

XII

10

- Instruktor higieny, instruktor do spraw oświaty zdrowotnej

- Pielęgniarka, technik, technik analityki medycznej

- Starszy statystyk medyczny

XI

11

- Starsza: rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna

- Statystyk medyczny

IX

12

- Rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna

- Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych

VIII

13

- Dezynfektor

VII

14

- Pomoc laboratoryjna

VI

II. Pracownicy administracyjni, techniczni, ekonomiczni, gospodarczy i obsługi

1

- Zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno-administracyjnych stacji sanitarno-epidemiologicznej

- Główny księgowy

- Radca prawny

XVIII

2

- Zastępca głównego księgowego

- Kierownik: działu, oddziału, sekcji

- Specjalista do spraw wewnętrznej kontroli finansowej

- Audytor wewnętrzny

XVII

3

- Starszy specjalista

XVI

4

- Specjalista

XV

5

- Stażysta

XIII

6

- Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

XII

7

- Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

- Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

- Inspektor ochrony przeciwpożarowej

- Inspektor obrony cywilnej i spraw obronnych

- Starszy: inspektor, rewident, księgowy, technik informatyk

- Referent do spraw zamówień publicznych

XI

8

- Inspektor, rewident, księgowy, technik informatyk

- Starszy kasjer

- Starszy mistrz

- Konserwator urządzeń technicznych

X

9

- Starszy magazynier

- Starszy: referent, archiwista, starsza sekretarka

- Kasjer

- Mistrz

IX

10

- Referent, archiwista, sekretarka

VIII

11

- Magazynier

- Hydraulik, malarz, stolarz, elektryk, elektromechanik, spawacz

- Palacz kotłów parowych i wodnych

VII

12

- Telefonistka

- Pomocnik palacza

VI

13

- Kierowca

V

14

- Starszy: dozorca, portier, strażnik

III

15

- Dozorca, portier, strażnik, sprzątaczka, dźwigowy, goniec, zmywaczka szkła laboratoryjnego, szatniarz, pracownik obsługi

II

16

- Pracownik w okresie nauki zawodu lub przyuczania do zawodu

I

Załącznik nr 4

WYKAZ STANOWISK, NA KTÓRYCH PRZYSŁUGUJE DODATEK FUNKCYJNY, I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

Stanowisko

Procent

wynagrodzenia

zasadniczego

1

2

3

I. Pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz inni pracownicy, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

1

- Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny

do 50 %

2

- Państwowy powiatowy inspektor sanitarny

- Państwowy graniczny inspektor sanitarny

- Zastępca państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego

- Zastępca kierownika podmiotu leczniczego do spraw lecznictwa

- Zastępca kierownika do spraw pielęgniarstwa/położnictwa zespołu podmiotów, podmiotu, jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, naczelna pielęgniarka/położna

- Ordynator (lekarz kierujący jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)

- Kierownik komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

- Kierownik apteki działającej w ramach podmiotu leczniczego

- Kierownik laboratorium (diagnosta laboratoryjny kierujący laboratorium)

- Radca prawny w stacji sanitarno-epidemiologicznej

do 45 %

3

- Zastępca państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

- Zastępca państwowego granicznego inspektora sanitarnego

- Kierownik: działu, oddziału stacji sanitarno-epidemiologicznej

- Główny specjalista do spraw systemu jakości

do 40 %

4

- Zastępca ordynatora (lekarza kierującego jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)

- Zastępca kierownika komórki organizacyjnej

- Kierownik: sekcji, pracowni stacji sanitarno-epidemiologicznej

- Zastępca kierownika apteki działającej w ramach podmiotu leczniczego

- Przełożona pielęgniarek

do 35 %

5

- Zastępczyni przełożonej pielęgniarek

- Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek

- Pielęgniarka oddziałowa

- Kierownik zespołu techników medycznych

- Kierownik techniczny pracowni stomatologicznej

do 25 %

6

- Zastępczyni pielęgniarki oddziałowej

do 20 %

II. Pracownicy techniczni, ekonomiczni i administracyjni

1

- Kierownik podmiotu leczniczego

do 50 %

2

- Zastępca kierownika podmiotu leczniczego

- Zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno-administracyjnych stacji sanitarno-epidemiologicznej

- Główny księgowy

- Radca prawny

do 45 %

3

- Zastępca głównego księgowego

do 30 %

4

- Kierownik komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa

- Kierownik: działu, oddziału, sekcji stacji sanitarno-epidemiologicznej

do 35 %

 

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25, 473 i 1046.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. poz. 769), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 57 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. poz. 943), które weszło w życie z dniem 15 lipca 2026 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-03
  • Data wejścia w życie: 2026-09-03
  • Data obowiązywania: 2026-09-03
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