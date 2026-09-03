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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1171
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 26 sierpnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu
Na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 612, 791, 1004 i 1079) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 26 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1171)
Załącznik nr 1
KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DO WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY
|
Lp.
|
Międzynarodowa nazwa substancji czynnej
|
Postać
|
Droga podania
|
Dawka
|
Docelowe gatunki zwierząt
|
1
|
Lotilanerum
|
tabletka do rozgryzania i żucia
|
podanie doustne
|
56 mg
|
pies
|
2
|
Lotilanerum
|
tabletka do rozgryzania i żucia
|
podanie doustne
|
112 mg
|
pies
|
3
|
Lotilanerum
|
tabletka do rozgryzania i żucia
|
podanie doustne
|
225 mg
|
pies
|
4
|
Lotilanerum
|
tabletka do rozgryzania i żucia
|
podanie doustne
|
450 mg
|
pies
|
5
|
Lotilanerum
|
tabletka do rozgryzania i żucia
|
podanie doustne
|
900 mg
|
pies
|
6
|
Lotilanerum
|
tabletka do rozgryzania i żucia
|
podanie doustne
|
12 mg
|
kot
|
7
|
Lotilanerum
|
tabletka do rozgryzania i żucia
|
podanie doustne
|
48 mg
|
kot
|
8
|
Imidaclopridum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
40 mg / 0,4 ml
|
kot
|
9
|
Imidaclopridum + Permethrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(100 mg + 500 mg) / ml
|
pies
|
10
|
Imidaclopridum + Permethrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(250 mg + 1250 mg) / 2,5 ml
|
pies
|
11
|
Imidaclopridum + Permethrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(40 mg + 200 mg) / 0,4 ml
|
pies
|
12
|
Imidaclopridum + Permethrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(400 mg + 2000 mg) / 4 ml
|
pies
|
13
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
50 mg / pipetkę 0,5 ml
|
kot
|
14
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
268 mg / pipetkę 2,68 ml
|
pies
|
15
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
134 mg / pipetkę 1,34 ml
|
pies
|
16
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
402 mg / pipetkę 4,02 ml
|
pies
|
17
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
67 mg / pipetkę 0,67 ml
|
pies
|
18
|
Fipronilum + S-Methoprenum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(134 mg + 120,6 mg) / pipetkę 1,34 ml
|
pies
|
19
|
Fipronilum + S-Methoprenum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(268 mg + 241,2 mg) / pipetkę 2,68 ml
|
pies
|
20
|
Fipronilum + (S)-methoprenum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(50 mg + 60 mg) / pipetkę 0,5 ml
|
fretka, kot
|
21
|
Fipronilum + S-Methoprenum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(402 mg + 361,8 mg) / pipetkę 4,02 ml
|
pies
|
22
|
Fipronilum + S-Methoprenum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(67 mg + 60,3 mg) / pipetkę 0,67 ml
|
pies
|
23
|
Pyranteli embonas + Praziquantelum
|
tabletka powlekana
|
podanie doustne
|
230 mg + 20 mg
|
kot
|
24
|
Permetrinum + Imidaclopridum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
200 mg + 40 mg
|
pies
|
25
|
Permetrinum + Imidaclopridum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
500 mg + 100 mg
|
pies
|
26
|
Permetrinum + Imidaclopridum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
2000 mg + 400 mg
|
pies
|
27
|
Permetrinum + Imidaclopridum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
1250 mg + 250 mg
|
pies
|
28
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
268 mg / 2,68 ml
|
pies
|
29
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
134 mg / 1,34 ml
|
pies
|
30
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
402 mg / 4,02 ml
|
pies
|
31
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
67 mg / 0,67 ml
|
pies
|
32
|
Acidum oxalicum
|
pasek do zawieszenia w ulu
|
podanie w ulu
|
4,6 g / 50,74 g
|
pszczoła miodna
|
33
|
Deltamethrinum
|
obroża
|
podanie na skórę
|
0,77 g / obrożę 48 cm (19,2 g)
|
pies
|
34
|
Deltamethrinum
|
obroża
|
podanie na skórę
|
1,04 g / obrożę 65 cm (26 g)
|
pies
|
35
|
Pyranteli embonas + Praziquantelum
|
tabletka do rozgryzania i żucia
|
podanie doustne
|
80 mg + 20 mg
|
kot
|
36
|
Praziquantelum + Pyranteli embonas + Fenbendazolum
|
tabletka do rozgryzania i żucia
|
podanie doustne
|
50 mg + 144 mg + 200 mg
|
pies
|
37
|
Chlorhexidini digluconatis solutio
|
szampon leczniczy
|
podanie na skórę
|
31,2 mg/ml
|
pies
|
38
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
50 mg / 0,5 ml
|
kot
|
39
|
Oxalic acid dihydrate
|
proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny
|
podanie w ulu
|
39,4 mg/ml
|
pszczoła miodna
|
40
|
Praziquantel + Emodepsidum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(30 mg + 7,5 mg) / 0,35 ml
|
kot
|
41
|
Praziquantel + Emodepsidum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(60 mg +15 mg) / 0,7 ml
|
kot
|
42
|
Praziquantel + Emodepsidum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(96 mg + 24 mg) / 1,12 ml
|
kot
|
43
|
Deltamethrinum
|
obroża lecznicza
|
podanie na skórę
|
1,056 g / obrożę 60 cm (26,40 g)
|
pies
|
44
|
Deltamethrinum
|
obroża lecznicza
|
podanie na skórę
|
0,636 g / obrożę 35 cm (15,90 g)
|
pies
|
45
|
Deltamethrinum
|
obroża lecznicza
|
podanie na skórę
|
1,304 g / obrożę 75 cm (32,60 g)
|
pies
|
46
|
Fipronil
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
134 mg / pipetkę 1,34 ml
|
pies
|
47
|
Fipronil
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
50 mg / pipetkę 0,5 ml
|
kot
|
48
|
Fipronil
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
268 mg / pipetkę 2,68 ml
|
pies
|
49
|
Fipronil
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
67 mg / pipetkę 0,67 ml
|
pies
|
50
|
Fipronil
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
402 mg / pipetkę 4,02 ml
|
pies
|
51
|
Permetrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
1430 mg / 2 ml
|
pies
|
52
|
Permetrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
715 mg/ml
|
pies
|
53
|
Praziquantelum + Emodepsidum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(30 mg + 7,5 mg) / 0,35 ml
|
kot
|
54
|
Praziquantelum + Emodepsidum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(60 mg + 15 mg) / 0,7 ml
|
kot
|
55
|
Praziquantelum + Emodepsidum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(96 mg + 24 mg) / 1,12 ml
|
kot
|
56
|
Febantel + Praziquantelum + Pyranteli embonas
|
tabletka
|
podanie doustne
|
150 mg + 50 mg + 50 mg
|
pies
|
57
|
Febantelum + Pyranteli embonas + Praziquantelum
|
tabletka
|
podanie doustne
|
525 mg + 504 mg + 175 mg
|
pies
|
58
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
67 mg / pipetkę
|
pies
|
59
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
402 mg / pipetkę
|
pies
|
60
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
50 mg / pipetkę
|
kot
|
61
|
Fipronilum
|
aerozol na skórę
|
podanie na skórę
|
2,5 mg/ml
|
kot, pies
|
62
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
134 mg / pipetkę
|
pies
|
63
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
286 mg / pipetkę
|
pies
|
64
|
Fipronilum + Permetrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(134,2 mg + 1199,0 mg) / pipetę 2,2 ml
|
pies
|
65
|
Fipronilum + Permetrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(402,6 mg + 3597,0 mg) / pipetę 6,6 ml
|
pies
|
66
|
Fipronilum + Permetrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(268,4 mg + 2398,0 mg) / pipetę 4,4 ml
|
pies
|
67
|
Fipronilum + Permetrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(26,84 mg + 239,8 mg) / pipetkę 0,44 ml
|
pies
|
68
|
Fipronilum + Permetrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(67,1 mg + 599,5 mg) / pipetę 1,1 ml
|
pies
|
69
|
Praziquantelum + Pyranteli embonas
|
tabletka
|
podanie doustne
|
50 mg + 144 mg
|
pies
|
70
|
Permethrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
715 mg/ml
|
pies
|
71
|
Fipronil + (S)-methoprenum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(134 mg + 120,60 mg) / pipetkę 1,34 ml
|
pies
|
72
|
Fipronilum + (S)-methoprenum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(268 mg + 241,2 mg) / pipetkę 2,68 ml
|
pies
|
73
|
Fipronilum + (S)-methoprenum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(402 mg + 361,8 mg) / pipetkę 4,02 ml
|
pies
|
74
|
Fipronil + (S)-methoprenum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(67 mg + 60,3 mg) / pipetkę 0,67 ml
|
pies
|
75
|
Fipronil + (S)-Methoprene
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(50 mg + 60 mg) / pipetkę 0,5 ml
|
fretka, kot
|
76
|
Fipronilum + Methoprenum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(268 mg + 241,20 mg) / pipetkę 2,68 ml
|
pies
|
77
|
Fipronilum + Methoprenum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(134 mg + 120,60 mg) / pipetkę 1,34 ml
|
pies
|
78
|
Fipronilum + Methoprenum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(67 mg + 60,30 mg) / pipetkę 0,67 ml
|
pies
|
79
|
Fipronilum + Methoprenum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(402 mg + 361,80 mg) / pipetkę 4,02 ml
|
pies
|
80
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
52,5 mg / 0,7 ml
|
kot
|
81
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
300 mg / 4 ml
|
pies
|
82
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
150 mg / 2 ml
|
pies
|
83
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
75 mg/ml
|
pies
|
84
|
Fipronilum
|
roztwór na skórę
|
podanie na skórę
|
0,5 g / 100 ml
|
kot, pies
|
85
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
412,5 mg / 5,5 ml
|
pies
|
86
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
50 mg / tubę 0,5 ml
|
kot
|
87
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
268 mg / tubę 2,68 ml
|
pies
|
88
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
134 mg / tubę 1,34 ml
|
pies
|
89
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
67 mg / tubę 0,67 ml
|
pies
|
90
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
402 mg / tubę 4,02 ml
|
pies
|
91
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
134 mg
|
pies
|
92
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
268 mg
|
pies
|
93
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
402 mg
|
pies
|
94
|
Fipronilum
|
aerozol na skórę, roztwór
|
przez nakrapianie
|
2,5 mg/ml
|
kot, pies
|
95
|
Imidaclopridum, Flumethrinum
|
obroża
|
podanie na skórę
|
(1,25 g + 0,56 g) / obrożę
|
kot, pies
|
96
|
Imidaclopridum, Flumethrinum
|
obroża
|
podanie na skórę
|
(4,5 g + 2,03 g) / obrożę
|
pies
|
97
|
Fipronilum + Methoprenum
|
roztwór do nakrapiania (spot-on)
|
podanie na skórę
|
(50 mg + 60 mg) / 0,5 ml
|
fretka, kot
|
98
|
Fipronilum + Methoprenum
|
roztwór do nakrapiania (spot-on)
|
podanie na skórę
|
(268 mg + 241,2 mg) / 2,68 ml
|
pies
|
99
|
Fipronilum + Methoprenum
|
roztwór do nakrapiania (spot-on)
|
podanie na skórę
|
(134 mg + 120,6 mg) / 1,34 ml
|
pies
|
100
|
Fipronilum + Methoprenum
|
roztwór do nakrapiania (spot-on)
|
podanie na skórę
|
(67 mg + 60,3 mg) / 0,67 ml
|
pies
|
101
|
Fipronilum + Methoprenum
|
roztwór do nakrapiania (spot-on)
|
podanie na skórę
|
(402 mg + 361,8 mg) / 4,02 ml
|
pies
|
102
|
Fipronilum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
50 mg / 0,50 ml
|
kot
|
103
|
Fipronil
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
134 mg / 1,34 ml
|
pies
|
104
|
Fipronilum
|
aerozol natryskowy
|
podanie na skórę
|
250 mg / 100 ml
|
kot, pies
|
105
|
Fipronilum + Permetryna
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(33,8 mg + 252,4 mg) / 0,5 ml
|
pies
|
106
|
Fipronilum + Permethrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(67,6 mg + 504,8 mg) / ml
|
pies
|
107
|
Fipronilum + Permetryna
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(135,2 mg + 1009,6 mg) / 2 ml
|
pies
|
108
|
Fipronilum + Permetryna
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(270,4 mg + 2019,2 mg) / 4 ml
|
pies
|
109
|
Fipronilum + Permetryna
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(405,6 mg + 3028,8 mg) / 6 ml
|
pies
|
110
|
Afoxolaner
|
tabletka do rozgryzania i żucia
|
podanie doustne
|
28 mg
|
pies
|
111
|
Afoxolaner
|
tabletka do rozgryzania i żucia
|
podanie doustne
|
136 mg
|
pies
|
112
|
Afoxolaner
|
tabletka do rozgryzania i żucia
|
podanie doustne
|
11 mg
|
pies
|
113
|
Afoxolaner
|
tabletka do rozgryzania i żucia
|
podanie doustne
|
68 mg
|
pies
|
114
|
Fipronilum, (S)-methoprenum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(50 mg + 60 mg) / pipetę
|
fretka, kot
|
115
|
Fipronilum + (S)-methoprenum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(402 mg + 361,8 mg) / pipetę
|
pies
|
116
|
Fipronilum + (S)-methoprenum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(268 mg + 241,2 mg) / pipetę
|
pies
|
117
|
Fipronilum + (S)-methoprenum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(134 mg + 120,6 mg) / pipetę
|
pies
|
118
|
Fipronilum + (S)-methoprenum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(67 mg + 60,3) mg / pipetę
|
pies
|
119
|
Praziquantelum + Pyranteli embonas + Febendazolum
|
tabletka
|
podanie doustne
|
50 mg + 144 mg + 200 mg
|
pies
|
120
|
Permethrinum
|
proszek
|
podanie na skórę
|
10 mg/g
|
gołąb, pies
|
121
|
Propoxurum + Flumethrinum
|
obroża lecznicza
|
zewnętrznie
|
(0,28 g + 1,25 g) / obrożę
|
pies
|
122
|
Propoxurum + Flumethrinum
|
obroża lecznicza
|
zewnętrznie
|
(3,02 g + 0,68 g) / obrożę
|
pies
|
123
|
Propoxurum + Flumethrinum
|
obroża lecznicza
|
zewnętrznie
|
(4,5 g + 1,013 g) / obrożę
|
pies
|
124
|
Oxalic acid dihydrate
|
proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny
|
podanie w ulu
|
39,4 mg
|
pszczoła miodna
|
125
|
Imidaclopridum, Flumethrinum
|
obroża lecznicza
|
podanie na skórę
|
(1,25 g + 0,56 g) / obroża 38 cm (12,5 g)
|
kot
|
126
|
Imidaclopridum, Flumethrinum
|
obroża lecznicza
|
podanie na skórę
|
(1,25 g + 0,56 g) / obroża 38 cm (12,5 g)
|
pies
|
127
|
Imidaclopridum, Flumethrinum
|
obroża lecznicza
|
podanie na skórę
|
(4,5 g + 2,03 g) / obroża 70 cm (45 g)
|
pies
|
128
|
Pyriprole
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
56,25 mg
|
pies
|
129
|
Pyriprole
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
137,5 mg
|
pies
|
130
|
Pyriprole
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
625 mg
|
pies
|
131
|
Pyriprole
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
275 mg
|
pies
|
132
|
Deltamethrinum
|
obroża lecznicza
|
podanie na skórę
|
1,304 g
|
pies
|
133
|
Imidaclopridum, Flumethrinum
|
obroża lecznicza
|
podanie na skórę
|
(1,25 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm (12,5 g)
|
kot
|
134
|
Imidaclopridum + Flumethrinum
|
obroża lecznicza
|
podanie na skórę
|
(1,25 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm (12,5 g)
|
pies
|
135
|
Imidaclopridum + Flumethrinum
|
obroża lecznicza
|
podanie na skórę
|
(4,50 g + 2,03 g) / obrożę 70 cm (45 g)
|
pies
|
136
|
Imidaclopridum + Permethrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(100 mg + 500 mg) / pipetkę 1 ml
|
pies
|
137
|
Imidaclopridum + Permethrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(250 mg + 1250 mg) / pipetkę 2,5 ml
|
pies
|
138
|
Imidaclopridum + Permethrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(40 mg + 200 mg) / pipetkę 0,4 ml
|
pies
|
139
|
Imidaclopridum + Permethrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(400 mg + 2000 mg) / pipetkę 4 ml
|
pies
|
140
|
Imidaclopridum + Permethrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(600 mg + 3000 mg) / 6 ml
|
pies
|
141
|
Pyrantel embonate
|
pasta doustna
|
podanie doustne
|
9,3 g / 100 g
|
kot
|
142
|
Pyranteli embonas
|
pasta doustna
|
podanie doustne
|
2,2 g / 100 g
|
pies
|
143
|
Deltamethrinum
|
obroża
|
podanie na skórę
|
0,760 g
|
pies
|
144
|
Deltamethrinum
|
obroża
|
podanie na skórę
|
1 g
|
pies
|
145
|
Imidaclopridum + Flumethrin
|
obroża lecznicza
|
podanie na skórę
|
(1,25 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm (12,5 g)
|
kot
|
146
|
Imidaclopridum + Flumethrin
|
obroża lecznicza
|
podanie na skórę
|
(1,25 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm (12,5 g)
|
pies
|
147
|
Imidaclopridum + Flumethrin
|
obroża lecznicza
|
podanie na skórę
|
(4,50 g + 2,03 g) / obrożę 70 cm (45 g)
|
pies
|
148
|
Fipronil
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
50 mg / 0,5 ml
|
kot
|
149
|
Formic acid + Oxalic acid dihydrate
|
zawiesina do ula
|
podanie w ulu
|
75 mg + 660 mg
|
pszczoła miodna
|
150
|
Formic acid + Oxalic acid dihydrate
|
zawiesina do ula
|
podanie w ulu
|
(5 mg + 44 mg) / ml
|
pszczoła miodna
|
151
|
Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(44 mg + 3,9 mg + 317 mg) / przyrząd
|
pies
|
152
|
Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(436 mg + 38,7 mg + 3175 mg) / przyrząd
|
pies
|
153
|
Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(256 mg + 22,7 mg + 1865 mg) / przyrząd
|
pies
|
154
|
Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(196 mg + 17,4 mg + 1429 mg) / przyrząd
|
pies
|
155
|
Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(87 mg + 7,7 mg + 635 mg) / przyrząd
|
pies
|
156
|
Dinotefuranum + Pyriproxyfenum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(423 mg + 42,3 mg) / przyrząd
|
kot
|
157
|
Acidum formicum
|
pasek do zawieszania w ulu
|
w ulu
|
68,2 g / pasek
|
pszczoła miodna
|
158
|
Imidaclopridum + Flumethrin
|
obroża lecznicza
|
podanie na skórę
|
(4,5 g + 2,03 g) / obrożę 70 cm (45 g)
|
pies
|
159
|
Imidaclopridum, Flumethrinum
|
obroża lecznicza
|
podanie na skórę
|
(4,50 g + 2,03 g) / obroża 70 cm (45 g)
|
pies
|
160
|
Imidaclopridum, Flumethrinum
|
obroża lecznicza
|
podanie na skórę
|
(1,25 g + 0,56 g) / obroża 38 cm (12,5 g)
|
kot, pies
|
161
|
Imidaclopridum + Flumethrin
|
obroża lecznicza
|
podanie na skórę
|
(12,5 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm 12,5 g
|
kot
|
162
|
Imidaclopridum + Flumethrin
|
obroża lecznicza
|
podanie na skórę
|
(12,5 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm 12,5 g
|
pies
|
163
|
Imidaclopridum + Flumethrin
|
obroża lecznicza
|
podanie na skórę
|
(4,50 g + 2,03 g) / obrożę 70 cm 45 g
|
pies
|
164
|
Imidaclopridum + Permethrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
(40 mg + 200,0 mg) / pipetka 0,4 ml
|
pies
|
165
|
Imidaclopridum + Permethrinum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
400 mg / pipetę 4 ml + 2000 mg / pipetkę 4 ml
|
pies
|
166
|
Imidaclopridum
|
roztwór do nakrapiania
|
przez nakrapianie
|
80 mg / 0,8 ml
|
kot
Załącznik nr 2
WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY
1. AdTab (56 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)
2. AdTab (112 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)
3. AdTab (225 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)
4. AdTab (450 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)
5. AdTab (900 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)
6. AdTab (12 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, kot)
7. AdTab (48 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, kot)
8. Advantage (40 mg / 0,4 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
9. Advantage (80 mg / 0,8 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
10. Advantix ((40 mg + 200 mg) / 0,4 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
11. Advantix ((100 mg + 500 mg) / 1 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
12. Advantix ((250mg + 1250 mg) / 2,5 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
13. Advantix ((400 mg + 2000 mg) / 4 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
14. Amflee (50 mg / pipetkę 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
15. Amflee (67 mg / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
16. Amflee (134 mg / pipetkę 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
17. Amflee (2,68 mg / pipetkę 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
18. Amflee (402 mg / pipetkę 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
19. Amflee Combo ((50 mg+ 60 mg) / pipetkę 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, fretka, kot)
20. Amflee Combo ((67 mg + 60,3 mg) / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
21. Amflee Combo ((134 mg+ 120,6 mg) / pipetkę 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
22. Amflee Combo ((268 mg + 241,2 mg) / pipetkę 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
23. Amflee Combo ((402 mg + 361,8 mg) / pipetkę 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
24. Anthelmin
25. Ataxxa (200 mg + 40 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
26. Ataxxa (500 mg + 100 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
27. Ataxxa (1250 mg + 250 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
28. Ataxxa (2000 mg + 400 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
29. Biopronil spot-on (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
30. Biopronil spot-on (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
31. Biopronil spot-on (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
32. Biopronil spot-on (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
33. Calistrip Biox
34. Canishield 0,77 g obroża lecznicza dla małych i średnich psów
35. Canishield 1,04 g obroża lecznicza dla dużych psów
36. Cestal Cat (80 mg + 20 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, kot)
37. Cestal Plus (50 mg + 144 mg + 200 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, pies)
38. Clearium
39. Clearonil (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
40. Clearonil (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
41. Clearonil (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
42. Clearonil (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
43. Clearonil (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
44. Dany's BienenWohl
45. Dehispot ((30 mg + 7,5 mg) / 0,35 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
46. Dehispot ((60 mg + 15 mg) / 0,7 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
47. Dehispot ((96 mg + 24 mg) / 1,12 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
48. Deltatic (0,636 g / obrożę 35 cm (15,90 g), obroża lecznicza, pies)
49. Deltatic (1,056 g / obrożę 60 cm (26,40 g), obroża lecznicza, pies)
50. Deltatic (1,304 g / obrożę 75 cm (32,60 g), obroża lecznicza, pies)
51. Dixie (50 mg / pipetkę 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
52. Dixie (67 mg / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
53. Dixie (134 mg / pipetkę 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
54. Dixie (268 mg / pipetkę 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
55. Dixie (402 mg / pipetkę 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
56. Dixie Permetryna Quimunsa (715 mg roztwór do nakrapiania, pies)
57. Dixie Permetryna Quimunsa (1430 mg roztwór do nakrapiania, pies)
58. Dronspot ((30 mg + 7,5 mg) / 0,35 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
59. Dronspot (60 mg / 0,7 ml + 15 mg / 0,7 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
60. Dronspot (96 mg / 1,12 ml + 24 mg / 1,12 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
61. Drontal, 230 mg / 20 mg, tabletki powlekane dla kotów
62. Drontal Dog Flavour
63. Drontal Plus Flavour 35 kg
64. Effipro (402 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)
65. Effipro (268 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)
66. Effipro (67 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)
67. Effipro (50 mg/ml, roztwór do nakrapiania, kot)
68. Effipro (2,5 mg/ml, aerozol na skórę, kot, pies)
69. Effipro (134 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)
70. Effitix ((26,84 mg + 239,8 mg) / pipetkę 0,44 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
71. Effitix ((67,1 mg + 599,5 mg) / 1,1 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
72. Effitix ((134,2 mg + 1199,0 mg) / pipetę 2,2 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
73. Effitix ((268,4 mg + 2398,0 mg) / pipetę 4,4 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
74. Effitix ((402,6 mg + 3597,0 mg) / pipetę 6,6 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
75. Endopar
76. Exspot
77. Fipnil Combo ((50 mg + 60 mg) / pipetkę 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, fretka, kot)
78. Fipnil Combo ((67 mg + 60,3 mg) / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
79. Fipnil Combo ((134 mg + 120,60 mg) / pipetkę 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
80. Fipnil Combo ((268 mg + 241,2 mg) / pipetkę 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
81. Fipnil Combo ((402 mg + 361,8 mg) / pipetkę 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
82. Fiprex Duo, 50 mg + 60 mg roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek
83. Fiprex Duo L, 268 mg + 241,2 mg roztwór do nakrapiania dla psów
84. Fiprex Duo M, 134 mg + 120,6 mg roztwór do nakrapiania dla psów
85. Fiprex Duo S, 67 mg + 60,3 mg roztwór do nakrapiania dla psów
86. Fiprex Duo XL, 402 mg + 361,8 mg roztwór do nakrapiania dla psów
87. Fiprex KOT, 52,5 mg/0,7 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów
88. Fiprex L, 300 mg / 4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
89. Fiprex M, 150 mg / 2 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
90. Fiprex S, 75 mg/ml, roztwór do nakrapiania dla psów
91. Fiprex Spray, 0,5 g / 100 ml, roztwór na skórę dla psów i kotów
92. Fiprex XL, 412,5 mg / 5,5 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
93. Fipron
94. Fipron L
95. Fipron M
96. Fipron S
97. Fipron XL
98. Fiprotec (50 mg / pipetkę 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
99. Fiprotec (67 mg / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
100. Fiprotec (134 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
101. Fiprotec (268 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
102. Fiprotec (402 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
103. Fiprotec Spray
104. Foresto ((1,25 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm (12,5 g), obroża lecznicza, kot, pies)
105. Foresto ((4,5 g + 2,03 g) / obrożę 70 cm (45 g), obroża lecznicza, pies)
106. Formicprotect
107. Frontline Combo Spot-On dla kotów
108. Frontline Combo Spot-On dla psów L
109. Frontline Combo Spot-On dla psów M
110. Frontline Combo Spot-On dla psów S
111. Frontline Combo Spot-On dla psów XL
112. Frontline Spot-On
113. Frontline Spot-On L
114. Frontline Spot-On M
115. Frontline Spot-On S
116. Frontline Spot-On XL
117. Frontline Spray 250 mg / 100 ml, aerozol natryskowy dla psów i kotów
118. Frontline Tri-Act ((33,8 mg + 252,4 mg) / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
119. Frontline Tri-Act ((67,6 mg + 504,8 mg) / ml, roztwór do nakrapiania, pies)
120. Frontline Tri-Act ((135,2 mg + 1009,6 mg) / 2 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
121. Frontline Tri-Act ((270,4 mg + 2019,2 mg) / 4 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
122. Frontline Tri-Act ((405,6 mg + 3028,8 mg) / 6 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
123. Frontpro (11 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)
124. Frontpro (28 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)
125. Frontpro (68 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)
126. Frontpro (136 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)
127. Fypryst (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
128. Fypryst (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
129. Fypryst (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
130. Fypryst (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
131. Fypryst (2,5 mg / ml, aerozol na skórę dla psów i kotów)
132. Fypryst (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
133. Fypryst Combo ((50 mg + 60 mg) / pipetę, roztwór do nakrapiania, fretka, kot)
134. Fypryst Combo ((402 mg / pipetę + 361,8 mg) / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)
135. Fypryst Combo ((268 mg / pipetę + 241,2 mg) / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)
136. Fypryst Combo ((134 mg + 120,6 mg) / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)
137. Fypryst Combo ((67 mg + 60,3 mg) / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)
138. Imidacloprid Flumethrin Alfamed ((1,25 g + 0,56 g) / obroża 38 cm (12,5 g), obroża lecznicza, kot)
139. Imidacloprid Flumethrin Alfamed ((4,5 g + 2,03 g) / obrożę 70 cm (45 g), obroża lecznicza, pies)
140. Imidacloprid Flumethrin Alfamed ((1,25 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm (12,5 g), obroża lecznicza, pies)
141. Insectin
142. InPar 50/144/200 mg tabletki dla psów
143. Kiltix ((0,28 g + 1,25 g) / obrożę 38 cm (12,5 g), obroża lecznicza, pies)
144. Kiltix ((3,02 g + 0,68 g) / obrożę 53 cm (30,2 g), obroża lecznicza, pies)
145. Kiltix ((4,5 g + 1,013 g) / obrożę 70 cm (45 g), obroża lecznicza, pies)
146. Octollar ((4,50 g + 2,03 g) / obroża 70 cm (45 g), obroża lecznicza, pies)
147. Octollar ((1,25 g + 0,56 g) / obroża 38 cm (12,5 g), obroża lecznicza, kot, pies)
148. Outgard ((12,5 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm 12,5 g, obroża lecznicza, kot)
149. Outgard ((12,5 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm 12,5 g, obroża lecznicza, pies)
150. Outgard ((4,50 g + 2,03 g) / obrożę 70 cm 45 g, obroża lecznicza, pies)
151. Oxybee
152. Parecto ((1,25 g + 0,56 g) / obroża 38 cm (12,5 g), obroża lecznicza, kot)
153. Parecto ((1,25 g + 0,56 g) / obroża 38 cm (12,5 g), obroża lecznicza, pies)
154. Parecto ((4,50 g + 2,03 g) / obroża 70 cm (45 g) obroża lecznicza, pies)
155. Prac-tic (56,25 mg / 0,45 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
156. Prac-tic (137,5 mg / 1,1 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
157. Prac-tic (275 mg / 2,2 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
158. Prac-tic (625 mg / 5,0 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
159. Prevendog (1,304 g, obroża lecznicza, pies)
160. Prevendog (0,636 g / obrożę 35 cm (15,90 g), obroża lecznicza, pies)
161. Prevendog (1,056 g / obrożę 60 cm (26,40 g), obroża lecznicza, pies)
162. Prevexto ((1,25 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm (12,5 g), obroża lecznicza, kot)
163. Prevexto ((1,25 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm (12,5 g), obroża lecznicza, pies)
164. Prevexto ((4,50 g + 2,03 g) / obrożę 70 cm (45 g), obroża lecznicza, pies)
165. Pulsix ((40 mg + 200 mg) / pipetkę 0,4 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
166. Pulsix ((100 mg + 500 mg) / pipetkę 1 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
167. Pulsix ((250 mg + 1250 mg) / pipetkę 2,5 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
168. Pulsix ((400 mg + 2000 mg) / pipetkę 4 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
169. Pulsix ((600 mg + 3000 mg) / 6 ml, rozwór do nakrapiania, pies)
170. Pyrantel Vet Planet
171. Pyrantel-pasta dla kotów
172. REFORDOG ((40 mg + 200,0 mg) / pipetka 0,4 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
173. REFORDOG ((100 mg + 500 mg) / pipetkę 1 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
174. REFORDOG ((250 mg + 1250 mg) / pipetkę 2,5 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
175. REFORDOG (400 mg / pipetę 4 ml + 2000 mg / pipetkę 4 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
176. Scalibor Protectorband 0,76 g obroża lecznicza dla małych i średnich psów
177. Scalibor Protectorband 4 % w/w 65 cm obroża dla dużych psów
178. Simba ((1,25 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm (12,5 g), obroża lecznicza, kot)
179. Simba ((1,25 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm (12,5 g), obroża lecznicza, pies)
180. Simba ((4,50 g + 20,3 g) / obrożę 70 cm (45 g), obroża lecznicza, pies)
181. Stop-X spot on (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
182. Stop-X spot on (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
183. Stop-X spot on (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
184. Stop-X spot on (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
185. Stop-X spot on (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
186. VarroMed (75 mg + 660 mg, zawiesina do ula, pszczoła miodna)
187. VarroMed ((5 mg/ml + 44 mg) / ml zawiesina do ula, pszczoła miodna)
188. Vectra 3D ((44 mg + 3,9 mg + 317 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)
189. Vectra 3D ((436 mg + 38,7 mg + 3175 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)
190. Vectra 3D ((256 mg + 22,7 mg + 1865 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)
191. Vectra 3D ((196 mg + 17,4 mg + 1429 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)
192. Vectra 3D ((87 mg + 7,7 mg + 635 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)
193. Vectra Felis ((423 mg + 42,3 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, kot)
- Data ogłoszenia: 2026-09-03
- Data wejścia w życie: 2026-09-04
- Data obowiązywania: 2026-09-04
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2026 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2027 r.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2026 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 29 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
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