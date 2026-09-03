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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1171

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 612, 791, 1004 i 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1382, z 2016 r. poz. 653, z 2018 r. poz. 1736, z 2021 r. poz. 1866, z 2024 r. poz. 277 oraz z 2025 r. poz. 144) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

Załącznik 1. [KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DO WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 26 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1171)

Załącznik nr 1

KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DO WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

Lp.

Międzynarodowa nazwa substancji czynnej

Postać

Droga podania

Dawka

Docelowe gatunki zwierząt

1

Lotilanerum

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

56 mg

pies

2

Lotilanerum

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

112 mg

pies

3

Lotilanerum

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

225 mg

pies

4

Lotilanerum

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

450 mg

pies

5

Lotilanerum

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

900 mg

pies

6

Lotilanerum

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

12 mg

kot

7

Lotilanerum

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

48 mg

kot

8

Imidaclopridum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

40 mg / 0,4 ml

kot

9

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(100 mg + 500 mg) / ml

pies

10

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(250 mg + 1250 mg) / 2,5 ml

pies

11

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(40 mg + 200 mg) / 0,4 ml

pies

12

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(400 mg + 2000 mg) / 4 ml

pies

13

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg / pipetkę 0,5 ml

kot

14

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg / pipetkę 2,68 ml

pies

15

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg / pipetkę 1,34 ml

pies

16

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg / pipetkę 4,02 ml

pies

17

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg / pipetkę 0,67 ml

pies

18

Fipronilum + S-Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(134 mg + 120,6 mg) / pipetkę 1,34 ml

pies

19

Fipronilum + S-Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(268 mg + 241,2 mg) / pipetkę 2,68 ml

pies

20

Fipronilum + (S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(50 mg + 60 mg) / pipetkę 0,5 ml

fretka, kot

21

Fipronilum + S-Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(402 mg + 361,8 mg) / pipetkę 4,02 ml

pies

22

Fipronilum + S-Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(67 mg + 60,3 mg) / pipetkę 0,67 ml

pies

23

Pyranteli embonas + Praziquantelum

tabletka powlekana

podanie doustne

230 mg + 20 mg

kot

24

Permetrinum + Imidaclopridum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

200 mg + 40 mg

pies

25

Permetrinum + Imidaclopridum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

500 mg + 100 mg

pies

26

Permetrinum + Imidaclopridum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

2000 mg + 400 mg

pies

27

Permetrinum + Imidaclopridum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

1250 mg + 250 mg

pies

28

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg / 2,68 ml

pies

29

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg / 1,34 ml

pies

30

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg / 4,02 ml

pies

31

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg / 0,67 ml

pies

32

Acidum oxalicum

pasek do zawieszenia w ulu

podanie w ulu

4,6 g / 50,74 g

pszczoła miodna

33

Deltamethrinum

obroża

podanie na skórę

0,77 g / obrożę 48 cm (19,2 g)

pies

34

Deltamethrinum

obroża

podanie na skórę

1,04 g / obrożę 65 cm (26 g)

pies

35

Pyranteli embonas + Praziquantelum

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

80 mg + 20 mg

kot

36

Praziquantelum + Pyranteli embonas + Fenbendazolum

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

50 mg + 144 mg + 200 mg

pies

37

Chlorhexidini digluconatis solutio

szampon leczniczy

podanie na skórę

31,2 mg/ml

pies

38

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg / 0,5 ml

kot

39

Oxalic acid dihydrate

proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny

podanie w ulu

39,4 mg/ml

pszczoła miodna

40

Praziquantel + Emodepsidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(30 mg + 7,5 mg) / 0,35 ml

kot

41

Praziquantel + Emodepsidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(60 mg +15 mg) / 0,7 ml

kot

42

Praziquantel + Emodepsidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(96 mg + 24 mg) / 1,12 ml

kot

43

Deltamethrinum

obroża lecznicza

podanie na skórę

1,056 g / obrożę 60 cm (26,40 g)

pies

44

Deltamethrinum

obroża lecznicza

podanie na skórę

0,636 g / obrożę 35 cm (15,90 g)

pies

45

Deltamethrinum

obroża lecznicza

podanie na skórę

1,304 g / obrożę 75 cm (32,60 g)

pies

46

Fipronil

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg / pipetkę 1,34 ml

pies

47

Fipronil

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg / pipetkę 0,5 ml

kot

48

Fipronil

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg / pipetkę 2,68 ml

pies

49

Fipronil

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg / pipetkę 0,67 ml

pies

50

Fipronil

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg / pipetkę 4,02 ml

pies

51

Permetrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

1430 mg / 2 ml

pies

52

Permetrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

715 mg/ml

pies

53

Praziquantelum + Emodepsidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(30 mg + 7,5 mg) / 0,35 ml

kot

54

Praziquantelum + Emodepsidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(60 mg + 15 mg) / 0,7 ml

kot

55

Praziquantelum + Emodepsidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(96 mg + 24 mg) / 1,12 ml

kot

56

Febantel + Praziquantelum + Pyranteli embonas

tabletka

podanie doustne

150 mg + 50 mg + 50 mg

pies

57

Febantelum + Pyranteli embonas + Praziquantelum

tabletka

podanie doustne

525 mg + 504 mg + 175 mg

pies

58

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg / pipetkę

pies

59

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg / pipetkę

pies

60

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg / pipetkę

kot

61

Fipronilum

aerozol na skórę

podanie na skórę

2,5 mg/ml

kot, pies

62

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg / pipetkę

pies

63

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

286 mg / pipetkę

pies

64

Fipronilum + Permetrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(134,2 mg + 1199,0 mg) / pipetę 2,2 ml

pies

65

Fipronilum + Permetrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(402,6 mg + 3597,0 mg) / pipetę 6,6 ml

pies

66

Fipronilum + Permetrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(268,4 mg + 2398,0 mg) / pipetę 4,4 ml

pies

67

Fipronilum + Permetrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(26,84 mg + 239,8 mg) / pipetkę 0,44 ml

pies

68

Fipronilum + Permetrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(67,1 mg + 599,5 mg) / pipetę 1,1 ml

pies

69

Praziquantelum + Pyranteli embonas

tabletka

podanie doustne

50 mg + 144 mg

pies

70

Permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

715 mg/ml

pies

71

Fipronil + (S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(134 mg + 120,60 mg) / pipetkę 1,34 ml

pies

72

Fipronilum + (S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(268 mg + 241,2 mg) / pipetkę 2,68 ml

pies

73

Fipronilum + (S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(402 mg + 361,8 mg) / pipetkę 4,02 ml

pies

74

Fipronil + (S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(67 mg + 60,3 mg) / pipetkę 0,67 ml

pies

75

Fipronil + (S)-Methoprene

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(50 mg + 60 mg) / pipetkę 0,5 ml

fretka, kot

76

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(268 mg + 241,20 mg) / pipetkę 2,68 ml

pies

77

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(134 mg + 120,60 mg) / pipetkę 1,34 ml

pies

78

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(67 mg + 60,30 mg) / pipetkę 0,67 ml

pies

79

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(402 mg + 361,80 mg) / pipetkę 4,02 ml

pies

80

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

52,5 mg / 0,7 ml

kot

81

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

300 mg / 4 ml

pies

82

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

150 mg / 2 ml

pies

83

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

75 mg/ml

pies

84

Fipronilum

roztwór na skórę

podanie na skórę

0,5 g / 100 ml

kot, pies

85

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

412,5 mg / 5,5 ml

pies

86

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg / tubę 0,5 ml

kot

87

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg / tubę 2,68 ml

pies

88

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg / tubę 1,34 ml

pies

89

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg / tubę 0,67 ml

pies

90

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg / tubę 4,02 ml

pies

91

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg

pies

92

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg

pies

93

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg

pies

94

Fipronilum

aerozol na skórę, roztwór

przez nakrapianie

2,5 mg/ml

kot, pies

95

Imidaclopridum, Flumethrinum

obroża

podanie na skórę

(1,25 g + 0,56 g) / obrożę

kot, pies

96

Imidaclopridum, Flumethrinum

obroża

podanie na skórę

(4,5 g + 2,03 g) / obrożę

pies

97

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakrapiania (spot-on)

podanie na skórę

(50 mg + 60 mg) / 0,5 ml

fretka, kot

98

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakrapiania (spot-on)

podanie na skórę

(268 mg + 241,2 mg) / 2,68 ml

pies

99

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakrapiania (spot-on)

podanie na skórę

(134 mg + 120,6 mg) / 1,34 ml

pies

100

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakrapiania (spot-on)

podanie na skórę

(67 mg + 60,3 mg) / 0,67 ml

pies

101

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakrapiania (spot-on)

podanie na skórę

(402 mg + 361,8 mg) / 4,02 ml

pies

102

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg / 0,50 ml

kot

103

Fipronil

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg / 1,34 ml

pies

104

Fipronilum

aerozol natryskowy

podanie na skórę

250 mg / 100 ml

kot, pies

105

Fipronilum + Permetryna

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(33,8 mg + 252,4 mg) / 0,5 ml

pies

106

Fipronilum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(67,6 mg + 504,8 mg) / ml

pies

107

Fipronilum + Permetryna

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(135,2 mg + 1009,6 mg) / 2 ml

pies

108

Fipronilum + Permetryna

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(270,4 mg + 2019,2 mg) / 4 ml

pies

109

Fipronilum + Permetryna

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(405,6 mg + 3028,8 mg) / 6 ml

pies

110

Afoxolaner

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

28 mg

pies

111

Afoxolaner

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

136 mg

pies

112

Afoxolaner

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

11 mg

pies

113

Afoxolaner

tabletka do rozgryzania i żucia

podanie doustne

68 mg

pies

114

Fipronilum, (S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(50 mg + 60 mg) / pipetę

fretka, kot

115

Fipronilum + (S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(402 mg + 361,8 mg) / pipetę

pies

116

Fipronilum + (S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(268 mg + 241,2 mg) / pipetę

pies

117

Fipronilum + (S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(134 mg + 120,6 mg) / pipetę

pies

118

Fipronilum + (S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(67 mg + 60,3) mg / pipetę

pies

119

Praziquantelum + Pyranteli embonas + Febendazolum

tabletka

podanie doustne

50 mg + 144 mg + 200 mg

pies

120

Permethrinum

proszek

podanie na skórę

10 mg/g

gołąb, pies

121

Propoxurum + Flumethrinum

obroża lecznicza

zewnętrznie

(0,28 g + 1,25 g) / obrożę

pies

122

Propoxurum + Flumethrinum

obroża lecznicza

zewnętrznie

(3,02 g + 0,68 g) / obrożę

pies

123

Propoxurum + Flumethrinum

obroża lecznicza

zewnętrznie

(4,5 g + 1,013 g) / obrożę

pies

124

Oxalic acid dihydrate

proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny

podanie w ulu

39,4 mg

pszczoła miodna

125

Imidaclopridum, Flumethrinum

obroża lecznicza

podanie na skórę

(1,25 g + 0,56 g) / obroża 38 cm (12,5 g)

kot

126

Imidaclopridum, Flumethrinum

obroża lecznicza

podanie na skórę

(1,25 g + 0,56 g) / obroża 38 cm (12,5 g)

pies

127

Imidaclopridum, Flumethrinum

obroża lecznicza

podanie na skórę

(4,5 g + 2,03 g) / obroża 70 cm (45 g)

pies

128

Pyriprole

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

56,25 mg

pies

129

Pyriprole

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

137,5 mg

pies

130

Pyriprole

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

625 mg

pies

131

Pyriprole

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

275 mg

pies

132

Deltamethrinum

obroża lecznicza

podanie na skórę

1,304 g

pies

133

Imidaclopridum, Flumethrinum

obroża lecznicza

podanie na skórę

(1,25 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm (12,5 g)

kot

134

Imidaclopridum + Flumethrinum

obroża lecznicza

podanie na skórę

(1,25 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm (12,5 g)

pies

135

Imidaclopridum + Flumethrinum

obroża lecznicza

podanie na skórę

(4,50 g + 2,03 g) / obrożę 70 cm (45 g)

pies

136

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(100 mg + 500 mg) / pipetkę 1 ml

pies

137

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(250 mg + 1250 mg) / pipetkę 2,5 ml

pies

138

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(40 mg + 200 mg) / pipetkę 0,4 ml

pies

139

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(400 mg + 2000 mg) / pipetkę 4 ml

pies

140

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(600 mg + 3000 mg) / 6 ml

pies

141

Pyrantel embonate

pasta doustna

podanie doustne

9,3 g / 100 g

kot

142

Pyranteli embonas

pasta doustna

podanie doustne

2,2 g / 100 g

pies

143

Deltamethrinum

obroża

podanie na skórę

0,760 g

pies

144

Deltamethrinum

obroża

podanie na skórę

1 g

pies

145

Imidaclopridum + Flumethrin

obroża lecznicza

podanie na skórę

(1,25 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm (12,5 g)

kot

146

Imidaclopridum + Flumethrin

obroża lecznicza

podanie na skórę

(1,25 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm (12,5 g)

pies

147

Imidaclopridum + Flumethrin

obroża lecznicza

podanie na skórę

(4,50 g + 2,03 g) / obrożę 70 cm (45 g)

pies

148

Fipronil

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg / 0,5 ml

kot

149

Formic acid + Oxalic acid dihydrate

zawiesina do ula

podanie w ulu

75 mg + 660 mg

pszczoła miodna

150

Formic acid + Oxalic acid dihydrate

zawiesina do ula

podanie w ulu

(5 mg + 44 mg) / ml

pszczoła miodna

151

Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(44 mg + 3,9 mg + 317 mg) / przyrząd

pies

152

Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(436 mg + 38,7 mg + 3175 mg) / przyrząd

pies

153

Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(256 mg + 22,7 mg + 1865 mg) / przyrząd

pies

154

Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(196 mg + 17,4 mg + 1429 mg) / przyrząd

pies

155

Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(87 mg + 7,7 mg + 635 mg) / przyrząd

pies

156

Dinotefuranum + Pyriproxyfenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(423 mg + 42,3 mg) / przyrząd

kot

157

Acidum formicum

pasek do zawieszania w ulu

w ulu

68,2 g / pasek

pszczoła miodna

158

Imidaclopridum + Flumethrin

obroża lecznicza

podanie na skórę

(4,5 g + 2,03 g) / obrożę 70 cm (45 g)

pies

159

Imidaclopridum, Flumethrinum

obroża lecznicza

podanie na skórę

(4,50 g + 2,03 g) / obroża 70 cm (45 g)

pies

160

Imidaclopridum, Flumethrinum

obroża lecznicza

podanie na skórę

(1,25 g + 0,56 g) / obroża 38 cm (12,5 g)

kot, pies

161

Imidaclopridum + Flumethrin

obroża lecznicza

podanie na skórę

(12,5 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm 12,5 g

kot

162

Imidaclopridum + Flumethrin

obroża lecznicza

podanie na skórę

(12,5 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm 12,5 g

pies

163

Imidaclopridum + Flumethrin

obroża lecznicza

podanie na skórę

(4,50 g + 2,03 g) / obrożę 70 cm 45 g

pies

164

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

(40 mg + 200,0 mg) / pipetka 0,4 ml

pies

165

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

400 mg / pipetę 4 ml + 2000 mg / pipetkę 4 ml

pies

166

Imidaclopridum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

80 mg / 0,8 ml

kot
Załącznik 2. [WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY]

Załącznik nr 2

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

1. AdTab (56 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

2. AdTab (112 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

3. AdTab (225 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

4. AdTab (450 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

5. AdTab (900 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

6. AdTab (12 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, kot)

7. AdTab (48 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, kot)

8. Advantage (40 mg / 0,4 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

9. Advantage (80 mg / 0,8 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

10. Advantix ((40 mg + 200 mg) / 0,4 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

11. Advantix ((100 mg + 500 mg) / 1 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

12. Advantix ((250mg + 1250 mg) / 2,5 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

13. Advantix ((400 mg + 2000 mg) / 4 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

14. Amflee (50 mg / pipetkę 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

15. Amflee (67 mg / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

16. Amflee (134 mg / pipetkę 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

17. Amflee (2,68 mg / pipetkę 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

18. Amflee (402 mg / pipetkę 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

19. Amflee Combo ((50 mg+ 60 mg) / pipetkę 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, fretka, kot)

20. Amflee Combo ((67 mg + 60,3 mg) / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

21. Amflee Combo ((134 mg+ 120,6 mg) / pipetkę 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

22. Amflee Combo ((268 mg + 241,2 mg) / pipetkę 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

23. Amflee Combo ((402 mg + 361,8 mg) / pipetkę 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

24. Anthelmin

25. Ataxxa (200 mg + 40 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

26. Ataxxa (500 mg + 100 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

27. Ataxxa (1250 mg + 250 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

28. Ataxxa (2000 mg + 400 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

29. Biopronil spot-on (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

30. Biopronil spot-on (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

31. Biopronil spot-on (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

32. Biopronil spot-on (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

33. Calistrip Biox

34. Canishield 0,77 g obroża lecznicza dla małych i średnich psów

35. Canishield 1,04 g obroża lecznicza dla dużych psów

36. Cestal Cat (80 mg + 20 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, kot)

37. Cestal Plus (50 mg + 144 mg + 200 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, pies)

38. Clearium

39. Clearonil (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

40. Clearonil (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

41. Clearonil (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

42. Clearonil (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

43. Clearonil (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

44. Dany's BienenWohl

45. Dehispot ((30 mg + 7,5 mg) / 0,35 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

46. Dehispot ((60 mg + 15 mg) / 0,7 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

47. Dehispot ((96 mg + 24 mg) / 1,12 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

48. Deltatic (0,636 g / obrożę 35 cm (15,90 g), obroża lecznicza, pies)

49. Deltatic (1,056 g / obrożę 60 cm (26,40 g), obroża lecznicza, pies)

50. Deltatic (1,304 g / obrożę 75 cm (32,60 g), obroża lecznicza, pies)

51. Dixie (50 mg / pipetkę 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

52. Dixie (67 mg / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

53. Dixie (134 mg / pipetkę 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

54. Dixie (268 mg / pipetkę 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

55. Dixie (402 mg / pipetkę 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

56. Dixie Permetryna Quimunsa (715 mg roztwór do nakrapiania, pies)

57. Dixie Permetryna Quimunsa (1430 mg roztwór do nakrapiania, pies)

58. Dronspot ((30 mg + 7,5 mg) / 0,35 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

59. Dronspot (60 mg / 0,7 ml + 15 mg / 0,7 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

60. Dronspot (96 mg / 1,12 ml + 24 mg / 1,12 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

61. Drontal, 230 mg / 20 mg, tabletki powlekane dla kotów

62. Drontal Dog Flavour

63. Drontal Plus Flavour 35 kg

64. Effipro (402 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)

65. Effipro (268 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)

66. Effipro (67 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)

67. Effipro (50 mg/ml, roztwór do nakrapiania, kot)

68. Effipro (2,5 mg/ml, aerozol na skórę, kot, pies)

69. Effipro (134 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)

70. Effitix ((26,84 mg + 239,8 mg) / pipetkę 0,44 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

71. Effitix ((67,1 mg + 599,5 mg) / 1,1 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

72. Effitix ((134,2 mg + 1199,0 mg) / pipetę 2,2 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

73. Effitix ((268,4 mg + 2398,0 mg) / pipetę 4,4 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

74. Effitix ((402,6 mg + 3597,0 mg) / pipetę 6,6 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

75. Endopar

76. Exspot

77. Fipnil Combo ((50 mg + 60 mg) / pipetkę 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, fretka, kot)

78. Fipnil Combo ((67 mg + 60,3 mg) / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

79. Fipnil Combo ((134 mg + 120,60 mg) / pipetkę 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

80. Fipnil Combo ((268 mg + 241,2 mg) / pipetkę 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

81. Fipnil Combo ((402 mg + 361,8 mg) / pipetkę 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

82. Fiprex Duo, 50 mg + 60 mg roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek

83. Fiprex Duo L, 268 mg + 241,2 mg roztwór do nakrapiania dla psów

84. Fiprex Duo M, 134 mg + 120,6 mg roztwór do nakrapiania dla psów

85. Fiprex Duo S, 67 mg + 60,3 mg roztwór do nakrapiania dla psów

86. Fiprex Duo XL, 402 mg + 361,8 mg roztwór do nakrapiania dla psów

87. Fiprex KOT, 52,5 mg/0,7 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów

88. Fiprex L, 300 mg / 4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

89. Fiprex M, 150 mg / 2 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

90. Fiprex S, 75 mg/ml, roztwór do nakrapiania dla psów

91. Fiprex Spray, 0,5 g / 100 ml, roztwór na skórę dla psów i kotów

92. Fiprex XL, 412,5 mg / 5,5 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

93. Fipron

94. Fipron L

95. Fipron M

96. Fipron S

97. Fipron XL

98. Fiprotec (50 mg / pipetkę 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

99. Fiprotec (67 mg / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

100. Fiprotec (134 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

101. Fiprotec (268 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

102. Fiprotec (402 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

103. Fiprotec Spray

104. Foresto ((1,25 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm (12,5 g), obroża lecznicza, kot, pies)

105. Foresto ((4,5 g + 2,03 g) / obrożę 70 cm (45 g), obroża lecznicza, pies)

106. Formicprotect

107. Frontline Combo Spot-On dla kotów

108. Frontline Combo Spot-On dla psów L

109. Frontline Combo Spot-On dla psów M

110. Frontline Combo Spot-On dla psów S

111. Frontline Combo Spot-On dla psów XL

112. Frontline Spot-On

113. Frontline Spot-On L

114. Frontline Spot-On M

115. Frontline Spot-On S

116. Frontline Spot-On XL

117. Frontline Spray 250 mg / 100 ml, aerozol natryskowy dla psów i kotów

118. Frontline Tri-Act ((33,8 mg + 252,4 mg) / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

119. Frontline Tri-Act ((67,6 mg + 504,8 mg) / ml, roztwór do nakrapiania, pies)

120. Frontline Tri-Act ((135,2 mg + 1009,6 mg) / 2 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

121. Frontline Tri-Act ((270,4 mg + 2019,2 mg) / 4 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

122. Frontline Tri-Act ((405,6 mg + 3028,8 mg) / 6 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

123. Frontpro (11 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

124. Frontpro (28 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

125. Frontpro (68 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

126. Frontpro (136 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

127. Fypryst (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

128. Fypryst (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

129. Fypryst (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

130. Fypryst (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

131. Fypryst (2,5 mg / ml, aerozol na skórę dla psów i kotów)

132. Fypryst (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

133. Fypryst Combo ((50 mg + 60 mg) / pipetę, roztwór do nakrapiania, fretka, kot)

134. Fypryst Combo ((402 mg / pipetę + 361,8 mg) / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)

135. Fypryst Combo ((268 mg / pipetę + 241,2 mg) / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)

136. Fypryst Combo ((134 mg + 120,6 mg) / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)

137. Fypryst Combo ((67 mg + 60,3 mg) / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)

138. Imidacloprid Flumethrin Alfamed ((1,25 g + 0,56 g) / obroża 38 cm (12,5 g), obroża lecznicza, kot)

139. Imidacloprid Flumethrin Alfamed ((4,5 g + 2,03 g) / obrożę 70 cm (45 g), obroża lecznicza, pies)

140. Imidacloprid Flumethrin Alfamed ((1,25 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm (12,5 g), obroża lecznicza, pies)

141. Insectin

142. InPar 50/144/200 mg tabletki dla psów

143. Kiltix ((0,28 g + 1,25 g) / obrożę 38 cm (12,5 g), obroża lecznicza, pies)

144. Kiltix ((3,02 g + 0,68 g) / obrożę 53 cm (30,2 g), obroża lecznicza, pies)

145. Kiltix ((4,5 g + 1,013 g) / obrożę 70 cm (45 g), obroża lecznicza, pies)

146. Octollar ((4,50 g + 2,03 g) / obroża 70 cm (45 g), obroża lecznicza, pies)

147. Octollar ((1,25 g + 0,56 g) / obroża 38 cm (12,5 g), obroża lecznicza, kot, pies)

148. Outgard ((12,5 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm 12,5 g, obroża lecznicza, kot)

149. Outgard ((12,5 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm 12,5 g, obroża lecznicza, pies)

150. Outgard ((4,50 g + 2,03 g) / obrożę 70 cm 45 g, obroża lecznicza, pies)

151. Oxybee

152. Parecto ((1,25 g + 0,56 g) / obroża 38 cm (12,5 g), obroża lecznicza, kot)

153. Parecto ((1,25 g + 0,56 g) / obroża 38 cm (12,5 g), obroża lecznicza, pies)

154. Parecto ((4,50 g + 2,03 g) / obroża 70 cm (45 g) obroża lecznicza, pies)

155. Prac-tic (56,25 mg / 0,45 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

156. Prac-tic (137,5 mg / 1,1 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

157. Prac-tic (275 mg / 2,2 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

158. Prac-tic (625 mg / 5,0 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

159. Prevendog (1,304 g, obroża lecznicza, pies)

160. Prevendog (0,636 g / obrożę 35 cm (15,90 g), obroża lecznicza, pies)

161. Prevendog (1,056 g / obrożę 60 cm (26,40 g), obroża lecznicza, pies)

162. Prevexto ((1,25 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm (12,5 g), obroża lecznicza, kot)

163. Prevexto ((1,25 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm (12,5 g), obroża lecznicza, pies)

164. Prevexto ((4,50 g + 2,03 g) / obrożę 70 cm (45 g), obroża lecznicza, pies)

165. Pulsix ((40 mg + 200 mg) / pipetkę 0,4 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

166. Pulsix ((100 mg + 500 mg) / pipetkę 1 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

167. Pulsix ((250 mg + 1250 mg) / pipetkę 2,5 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

168. Pulsix ((400 mg + 2000 mg) / pipetkę 4 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

169. Pulsix ((600 mg + 3000 mg) / 6 ml, rozwór do nakrapiania, pies)

170. Pyrantel Vet Planet

171. Pyrantel-pasta dla kotów

172. REFORDOG ((40 mg + 200,0 mg) / pipetka 0,4 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

173. REFORDOG ((100 mg + 500 mg) / pipetkę 1 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

174. REFORDOG ((250 mg + 1250 mg) / pipetkę 2,5 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

175. REFORDOG (400 mg / pipetę 4 ml + 2000 mg / pipetkę 4 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

176. Scalibor Protectorband 0,76 g obroża lecznicza dla małych i średnich psów

177. Scalibor Protectorband 4 % w/w 65 cm obroża dla dużych psów

178. Simba ((1,25 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm (12,5 g), obroża lecznicza, kot)

179. Simba ((1,25 g + 0,56 g) / obrożę 38 cm (12,5 g), obroża lecznicza, pies)

180. Simba ((4,50 g + 20,3 g) / obrożę 70 cm (45 g), obroża lecznicza, pies)

181. Stop-X spot on (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

182. Stop-X spot on (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

183. Stop-X spot on (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

184. Stop-X spot on (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

185. Stop-X spot on (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

186. VarroMed (75 mg + 660 mg, zawiesina do ula, pszczoła miodna)

187. VarroMed ((5 mg/ml + 44 mg) / ml zawiesina do ula, pszczoła miodna)

188. Vectra 3D ((44 mg + 3,9 mg + 317 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)

189. Vectra 3D ((436 mg + 38,7 mg + 3175 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)

190. Vectra 3D ((256 mg + 22,7 mg + 1865 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)

191. Vectra 3D ((196 mg + 17,4 mg + 1429 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)

192. Vectra 3D ((87 mg + 7,7 mg + 635 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)

193. Vectra Felis ((423 mg + 42,3 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, kot)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-03
  • Data wejścia w życie: 2026-09-04
  • Data obowiązywania: 2026-09-04
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