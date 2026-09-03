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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1172
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 września 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy
Na podstawie art. 270 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 24 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) w składzie ubioru polowego, ćwiczebnego, specjalnego i sportowego, w czasie realizacji zadań służbowych, poszczególnych przedmiotów umundurowania i przedmiotów wyposażenia wojskowego rekomendowanych przez Ministra Obrony Narodowej o cechach równoważnych do cech przedmiotów znajdujących się w składzie ubioru przysługującego żołnierzowi, innych od określonych wzorów.”;
2) po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:
„§ 24a. Minister Obrony Narodowej podaje do publicznej wiadomości listę przedmiotów, o których mowa w § 24 pkt 9.”.
§ 2.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1014 i 1080 oraz z 2026 r. poz. 26, 426, 635, 815 i 1123.
- Data ogłoszenia: 2026-09-03
- Data wejścia w życie: 2026-09-04
- Data obowiązywania: 2026-09-04
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy
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