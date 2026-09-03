§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy (Dz. U. poz. 1237, z 2024 r. poz. 64 i 1788, z 2025 r. poz. 678 oraz z 2026 r. poz. 116 i 576) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 24 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) w składzie ubioru polowego, ćwiczebnego, specjalnego i sportowego, w czasie realizacji zadań służbowych, poszczególnych przedmiotów umundurowania i przedmiotów wyposażenia wojskowego rekomendowanych przez Ministra Obrony Narodowej o cechach równoważnych do cech przedmiotów znajdujących się w składzie ubioru przysługującego żołnierzowi, innych od określonych wzorów.”;

2) po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:

„§ 24a. Minister Obrony Narodowej podaje do publicznej wiadomości listę przedmiotów, o których mowa w § 24 pkt 9.”.