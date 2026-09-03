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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1173

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 3 września 2026 r.

w sprawie wypłaty zaliczek za 2026 r. z tytułu niektórych rodzajów pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1741, z 2025 r. poz. 321 oraz z 2026 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rolnikowi, który w 2026 r. złożył wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zwanej dalej „ustawą”, z wyłączeniem płatności dobrostanowej, o której mowa w art. 30 pkt 6 ustawy, lub wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 2 ustawy, wypłaca się zaliczki w wysokości stanowiącej iloczyn 75 % szacunkowej stawki:

1) danej pomocy oraz:

a) obszaru stwierdzonego w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania tej pomocy albo

b) liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania tej pomocy, albo

c) masy surowca tytoniowego stanowiącej indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w art. 40 ustawy, albo

2) za jeden punkt przyznany za realizację danej praktyki, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz liczby punktów uzyskanych za realizację tej praktyki na obszarze stwierdzonym w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania płatności, o których mowa w art. 30 pkt 2 ustawy.

§ 2.

Szacunkowa stawka pomocy, o której mowa w:

1) art. 20 pkt 1 lit. a ustawy, wynosi 436,23 zł na hektar;

2) art. 20 pkt 1 lit. b ustawy, wynosi 179,12 zł na hektar;

3) art. 20 pkt 1 lit. c ustawy, wynosi 248,70 zł na hektar;

4) art. 20 pkt 1 lit. d ustawy, wynosi w przypadku płatności do:

a) powierzchni upraw:

- roślin strączkowych na nasiona - 878,45 zł na hektar,

- roślin pastewnych - 421,55 zł na hektar,

- ziemniaków skrobiowych - 1549,16 zł na hektar,

- buraków cukrowych - 1258,37 zł na hektar,

- pomidorów - 2055,44 zł na hektar,

- chmielu - 1843,14 zł na hektar,

- truskawek - 1465,77 zł na hektar,

- lnu - 429,92 zł na hektar,

- konopi włóknistych - 124,73 zł na hektar,

b) zwierząt gatunku:

- bydło domowe (Bos taurus) przyznawanej w formie:

- - płatności do bydła - 318,83 zł za sztukę zwierzęcia,

- - płatności do krów - 407,91 zł za sztukę samicy,

- owca domowa (Ovis aries) - 108,91 zł za sztukę samicy,

- koza domowa (Capra hircus) - 47,57 zł za sztukę samicy;

5) art. 20 pkt 1 lit. e ustawy, wynosi w przypadku płatności do:

a) obszarów z roślinami miododajnymi - 1111,35 zł na hektar,

b) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi - 92,76 zł za jeden punkt,

c) integrowanej produkcji roślin w przypadku grupy upraw:

- sadowniczych - 1414,74 zł na hektar,

- jagodowych - 1276,48 zł na hektar,

- rolniczych - 603,00 zł na hektar,

- warzywnych - 1276,48 zł na hektar,

d) biologicznej uprawy w przypadku:

- wariantu 1. Mikrobiologiczne środki ochrony roślin - 371,08 zł na hektar,

- wariantu 2. Nawozowe produkty mikrobiologiczne - 92,76 zł na hektar,

e) retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych - 260,69 zł na hektar,

f) gruntów wyłączonych z produkcji - 522,30 zł na hektar,

g) materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany:

- zbóż - 110,38 zł na hektar,

- roślin strączkowych - 179,04 zł na hektar,

- ziemniaków - 462,89 zł na hektar;

6) art. 20 pkt 1 lit. f ustawy, wynosi 941,42 zł na hektar;

7) art. 20 pkt 2 ustawy, wynosi w przypadku:

a) uzupełniającej płatności podstawowej - 48,04 zł na hektar,

b) płatności niezwiązanej do tytoniu - 1,92 zł na kilogram tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz na kilogram tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.

§ 3.

Rolnikowi lub podmiotowi, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy, którzy w 2026 r. złożyli wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 3 lub 4 ustawy, wypłaca się zaliczki w wysokości stanowiącej iloczyn 85 % stawki danej pomocy oraz:

1) obszaru stwierdzonego w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania tej pomocy albo

2) liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania tej pomocy.

§ 4.

Zaliczki wypłaca się:

1) do wysokości środków finansowych dostępnych na ten cel w budżecie środków europejskich i w budżecie państwa na realizację wspólnej polityki rolnej;

2) od dnia 8 września 2026 r.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-03
  • Data wejścia w życie: 2026-09-04
  • Data obowiązywania: 2026-09-04
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