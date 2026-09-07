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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1184
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 1 września 2026 r.
w sprawie wzorów certyfikatów potwierdzających kompetencje pilotów bezzałogowych statków powietrznych
Na podstawie art. 156p ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2025 r. poz. 1431 i 1668 oraz z 2026 r. poz. 176, 607, 864 i 1157) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego - w przypadku wykonywania operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego w podkategorii A2 kategorii „otwartej”, o której mowa w art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji systemów bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 45, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2019/947/UE”;
2) certyfikatu wiedzy teoretycznej - w przypadku wykonywania operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii „szczególnej”, o której mowa w art. 5 rozporządzenia nr 2019/947/UE.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Minister Infrastruktury: D. Klimczak
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 1 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1184)
Załącznik nr 1
WZÓR - CERTYFIKAT KOMPETENCJI PILOTA BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO
Objaśnienia:
1. Kod QR umieszczany w oznaczonym miejscu w prawym dolnym rogu zapewnia dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1267), w zakresie danych umożliwiających weryfikację aktualności kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego.
2. Kafelki „A1/A3 OPEN SUB CATEGORY” oraz „A2 OPEN SUB CATEGORY” są umieszczane w celu wskazania kwalifikacji pilota bezzałogowego statku powietrznego do wykonywania operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego w podkategoriach A1/A3 oraz podkategorii A2 kategorii „otwartej”, o której mowa w art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji systemów bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 45, z późn. zm.).
3. Imię i nazwisko pilota bezzałogowego statku powietrznego, numer identyfikacyjny oraz data ważności certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego są umieszczane odpowiednio poniżej oznaczeń określających te dane.
4. Numer identyfikacyjny oznacza numer identyfikacyjny pilota bezzałogowego statku powietrznego.
Załącznik nr 2
WZÓR - CERTYFIKAT WIEDZY TEORETYCZNEJ
Objaśnienia:
1. Kod QR umieszczany w oznaczonym miejscu w prawym dolnym rogu zapewnia dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1267), w zakresie danych umożliwiających weryfikację aktualności kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego.
2. Kafelki „A1/A3 OPEN SUB CATEGORY” oraz „STS STANDARD SCENARIOS” są umieszczane w celu wskazania kwalifikacji pilota bezzałogowego statku powietrznego do wykonywania operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii „szczególnej”, o której mowa w art. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji systemów bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 45, z późn. zm.). Jeżeli pilot bezzałogowego statku powietrznego posiada również kwalifikacje do wykonywania operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego w podkategorii A2 kategorii „otwartej”, o której mowa w art. 4 tego rozporządzenia, w certyfikacie jest umieszczany także kafelek „A2 OPEN SUB CATEGORY”.
3. Imię i nazwisko pilota bezzałogowego statku powietrznego, numer identyfikacyjny oraz data ważności certyfikatu wiedzy teoretycznej są umieszczane odpowiednio poniżej oznaczeń określających te dane.
4. Numer identyfikacyjny oznacza numer identyfikacyjny pilota bezzałogowego statku powietrznego.
- Data ogłoszenia: 2026-09-07
- Data wejścia w życie: 2026-09-22
- Data obowiązywania: 2026-09-22
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