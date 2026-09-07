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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1185
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 września 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1)
Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, 875, 1097 i 1157) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w ust. 1 pkt 62 otrzymuje brzmienie:
„62) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem:
a) przebudowy dróg lub obiektów mostowych służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
b) rozbudowy dróg o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia do 2 km i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
c) przebudowy dróg o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia do 4 km i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;”;
2) w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach „o środowiskowych uwarunkowaniach;” dodaje się wyrazy „w przypadku dróg sumowaniu podlegają parametry rozbudowy lub przebudowy planowanej, realizowanej lub zrealizowanej w ciągu tych dróg w odległości 10 km od granic przedsięwzięcia;”.
§ 2.
§ 3.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
1) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 26 z 28.01.2012, str. 1, z późn. zm.).
- Data ogłoszenia: 2026-09-07
- Data wejścia w życie: 2026-09-22
- Data obowiązywania: 2026-09-22
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