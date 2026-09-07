REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1185

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 2 września 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, 875, 1097 i 1157) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839, z 2022 r. poz. 1071, z 2023 r. poz. 1724 oraz z 2026 r. poz. 706) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 pkt 62 otrzymuje brzmienie:

„62) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem:

a) przebudowy dróg lub obiektów mostowych służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

b) rozbudowy dróg o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia do 2 km i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

c) przebudowy dróg o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia do 4 km i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;”;

2) w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach „o środowiskowych uwarunkowaniach;” dodaje się wyrazy „w przypadku dróg sumowaniu podlegają parametry rozbudowy lub przebudowy planowanej, realizowanej lub zrealizowanej w ciągu tych dróg w odległości 10 km od granic przedsięwzięcia;”.

§ 2.

Do postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia zmienianego w § 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepis § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 26 z 28.01.2012, str. 1, z późn. zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-07
  • Data wejścia w życie: 2026-09-22
  • Data obowiązywania: 2026-09-22
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 4 września 2026 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1175

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 3 września 2026 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1182

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 września 2026 r. w sprawie wypłaty zaliczek za 2026 r. z tytułu niektórych rodzajów pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1173

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1183

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 września 2026 r. w sprawie określenia procedur, w których dokumenty elektroniczne oraz usługi mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości beneficjenta ochrony czasowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1180

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 września 2026 r. w sprawie zwalniania z obowiązku zapewniania budowli ochronnych w budynkach użyteczności publicznej oraz przypadków, w których nie ma obowiązku zapewniania budowli ochronnych w takich budynkach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1181

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1185

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1172

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 września 2026 r. w sprawie wzorów certyfikatów potwierdzających kompetencje pilotów bezzałogowych statków powietrznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1184

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2026 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2027 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1169

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2026 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1163

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 29 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1162

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1151

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół i placówek artystycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1145

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1179

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 sierpnia 2026 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1167

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Górowo Iławeckie w województwie warmińsko?mazurskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1147

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1160

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1153

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1146

REKLAMA