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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1186

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 12 sierpnia 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-08
  • Data wejścia w życie: 2026-09-08
  • Data obowiązywania: 2026-09-08
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Dziennik Ustaw

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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1147

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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1153

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