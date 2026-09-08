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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1186
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 12 sierpnia 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Data ogłoszenia: 2026-09-08
- Data wejścia w życie: 2026-09-08
- Data obowiązywania: 2026-09-08
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 4 września 2026 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 3 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli akademickich
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 września 2026 r. w sprawie określenia procedur, w których dokumenty elektroniczne oraz usługi mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości beneficjenta ochrony czasowej
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