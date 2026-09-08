Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 12 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1186)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2298 oraz z 2026 r. poz. 680) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na realizację zadań określonych w art. 59 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”, oraz w art. 51 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.)2), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanego dalej „programem”, w tym:

1) tryb składania wniosków o przyznanie tej pomocy, zwanej dalej „pomocą techniczną”;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy technicznej;

3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc techniczna, zwana dalej „umową”;

4) wysokość zmniejszeń kwot pomocy technicznej, o których mowa w art. 64 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.)3).

§ 2. 1.4) Pomoc techniczną przyznaje się organowi lub jednostce, realizującym zadania określone w art. 59 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 oraz w art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/20132), zwanym dalej „podmiotami uprawnionymi”, jeżeli został im nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”.

2.5) W przypadku organu, o którym mowa w ust. 1, uznaje się, że warunek określony w ust. 1 jest spełniony, jeżeli spełnia go urząd obsługujący ten organ.

§ 3. 1. Pomoc techniczną przyznaje się w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

1) wynagrodzeń pracowników podmiotu uprawnionego oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych pracownikom podmiotu uprawnionego w związku z wykonywaną pracą wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, płaconymi przez pracodawcę, oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

2) świadczeń pieniężnych przyznanych pracownikowi podmiotu uprawnionego w związku z podnoszeniem jego kwalifikacji zawodowych,

3) dostaw i usług,

4) remontów i modernizacji pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników podmiotu uprawnionego,

5) (uchylony),6)

6) przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej i noclegów poniesione przez:

a) członków komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia nr 1303/2013, organów opiniodawczo-doradczych oraz organów pomocniczych powołanych w celu wykonywania zadań określonych w art. 59 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 lub w art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/20132), zwanych dalej „zadaniami kwalifikowalnymi”,

b) inne osoby uczestniczące w pracach komitetu i organów wymienionych w lit. a,

c)7) pracowników instytutów badawczych w związku z ich udziałem, celem wsparcia merytorycznego podmiotu uprawnionego, w spotkaniach dotyczących wyznaczania obszarów, o których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 1305/20132)

- które są niezbędne do realizacji zadań kwalifikowalnych, uzasadnione zakresem operacji i niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

2. W przypadku operacji realizowanych w ramach dwuletnich planów operacyjnych, o których mowa w art. 55 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej „ustawą”, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:

1)8) koszty dostaw i usług, w tym wynagrodzenia bezosobowe,

2) koszty podróży służbowych pracowników podmiotu uprawnionego oraz przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej i noclegów poniesionych przez inne osoby w związku z realizacją tych operacji,

3) koszty nagród finansowych dla laureatów konkursów,

4) kwotę środków przekazanych przez podmiot uprawniony partnerowi krajowej sieci obszarów wiejskich, o której mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/20132), zwanej dalej „KSOW”, z tytułu realizacji tej operacji

- które są uzasadnione zakresem operacji i niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

3. Kwota środków, o których mowa w ust. 2 pkt 4, jest kwalifikowalna, jeżeli została przeznaczona przez partnera KSOW na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 lub 3. Do kosztów poniesionych przez partnera KSOW, na które została przeznaczona kwota środków, o których mowa w ust. 2 pkt 4, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia określające warunki kwalifikowalności kosztów ponoszonych przez podmiot uprawniony, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.

4. (uchylony).9)

5. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są kwalifikowalne:

1) jeżeli czas pracy pracownika podmiotu uprawnionego przeznaczony w danym miesiącu na wykonywanie obowiązków służbowych dotyczących realizowania zadań kwalifikowalnych stanowi co najmniej 50 % jego czasu pracy w tym miesiącu;

2) w części równej udziałowi czasu pracy pracownika podmiotu uprawnionego przeznaczonego w danym miesiącu na wykonywanie obowiązków, o których mowa w pkt 1, w jego czasie pracy w tym miesiącu.

6. Spełnienia warunku określonego w ust. 5 pkt 1 oraz ustalenia udziału, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, dokonuje się na podstawie opisu stanowiska pracy lub równoważnego dokumentu, wskazujących określony procentowo udział czasu pracy pracownika podmiotu uprawnionego przeznaczonego na wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 5 pkt 1, oraz schemat pomocy technicznej, w ramach którego wykonuje te obowiązki, a w przypadku gdy wykonuje obowiązki w ramach obydwu schematów pomocy technicznej - również określony procentowo udział czasu pracy pracownika podmiotu uprawnionego przeznaczonego na wykonywanie tych obowiązków w ramach każdego z tych schematów.

7. Koszty nagrody, premii, dodatku zadaniowego lub innego świadczenia pieniężnego o podobnym charakterze, przyznanych pracownikowi podmiotu uprawnionego w związku z wykonywaną pracą wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, płaconymi przez pracodawcę, oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, są kwalifikowalne w części, w jakiej te świadczenia zostały przyznane za realizację zadań kwalifikowalnych. Do takich kosztów nie stosuje się ust. 5 pkt 2.

8.10) Koszt świadczenia pieniężnego przyznanego pracownikowi podmiotu uprawnionego w związku z podnoszeniem jego kwalifikacji zawodowych oraz koszt usług nabywanych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych tego pracownika są kwalifikowalne na warunkach określonych w ust. 5 i 6, z tym że w przypadku gdy koszty te są ponoszone w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych tego pracownika wyłącznie w zakresie realizacji zadań kwalifikowalnych, są kwalifikowalne w 100 %.

8a.11) Koszty podróży służbowych pracownika podmiotu uprawnionego są kwalifikowalne w części, w jakiej dotyczą realizacji zadań kwalifikowalnych, mimo niespełnienia warunków określonych w ust. 5 i 6.

9.12) Koszty związane z zapewnieniem warunków pracy pracownikowi podmiotu uprawnionego, niezbędnych do wykonywania zadań kwalifikowalnych, w szczególności koszty zakupu sprzętu komputerowego, mebli, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, remontu, modernizacji oraz najmu i utrzymania pomieszczeń, takich jak: pokoje biurowe, pokoje socjalne, korytarze, sanitariaty, serwerownie i centrale telekomunikacyjne, oraz najmu i utrzymania sal konferencyjnych, są kwalifikowalne na warunkach określonych w ust. 5 i 6.

10. Koszty, o których mowa w ust. 9, dotyczące więcej niż jednego pracownika podmiotu uprawnionego są kwalifikowalne:

1) jeżeli czas pracy co najmniej jednego z tych pracowników przeznaczony w danym miesiącu na wykonywanie obowiązków służbowych dotyczących realizowania zadań kwalifikowalnych stanowi co najmniej 50 % jego czasu pracy w tym miesiącu;

2)13) w części równej udziałowi czasu pracy pracowników, których dotyczą dane koszty, przeznaczonego w danym miesiącu na wykonywanie obowiązków, o których mowa w pkt 1, w ich czasie pracy w tym miesiącu.

11. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się następujących kosztów:

1) nagród jubileuszowych;

2) odpraw;

3)14) wynagrodzenia wypłacanego w okresie wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy z wyłączeniem wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego;

4) zakupu środków transportu;

5) związanych z umową leasingu środków transportu, zakończonego przeniesieniem prawa własności tych środków transportu;

6) zakupu alkoholu, z wyjątkiem alkoholu wpisanego na listę produktów tradycyjnych, o której mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2268)15), kupionego w celach promocji dziedzictwa kulturowego regionu, w którym jest wytwarzany, w związku z realizacją operacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych, o których mowa w art. 55 ust. 2 pkt 2 ustawy;

7) o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, poniesionych na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez podmiot uprawniony z pracownikiem tego podmiotu;

8) kursu języka obcego na poziomie A1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;

9) ponoszonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w związku z kontrolą operacji realizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach pomocy technicznej;

10) zakupu nieruchomości;

11) remontów i modernizacji sal konferencyjnych.

11a.16) W przypadku kosztów poniesionych przez partnera KSOW do kosztów kwalifikowalnych, oprócz kosztów wymienionych w ust. 11, nie zalicza się następujących kosztów:

1) utworzenia albo modernizacji strony, aplikacji lub innych narzędzi internetowych, w tym nabycia autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych lub licencji;

2) nabycia rzeczy, którymi partner KSOW może rozporządzać lub z nich korzystać po zrealizowaniu operacji.

12. Przepisu ust. 11 pkt 7 nie stosuje się do kosztów poniesionych przez partnera KSOW, na które została przeznaczona kwota środków, o których mowa w ust. 2 pkt 4.

§ 4. 1. Pomoc techniczną przyznaje się w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, jeżeli są one ujęte w zaakceptowanym przez instytucję zarządzającą planie działania pomocy technicznej sporządzonym przez podmiot uprawniony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez instytucję zarządzającą, a w przypadku operacji realizowanych w ramach dwuletnich planów operacyjnych, o których mowa w art. 55 ust. 2 pkt 2 ustawy - jeżeli są ujęte w tych planach, zaakceptowanych przez organ, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy.

2.17) Instytucja zarządzająca akceptuje plan działania pomocy technicznej, jeżeli koszty zaplanowane w planie działania pomocy technicznej mieszczą się w zakresie kosztów kwalifikowalnych oraz są niezbędne do realizacji zadań kwalifikowalnych, a w przypadku gdy w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy został określony limit dla danego podmiotu uprawnionego lub na lata realizacji programu - jeżeli są dostępne środki na pokrycie tych kosztów w ramach tego limitu.

3.18) Jeżeli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, lub podmiot uprawniony, realizujący zadania związane z przyznawaniem lub wypłatą pomocy finansowej w ramach działań i poddziałań objętych programem, nie wykaże w sprawozdaniu z realizacji zaakceptowanego planu działania pomocy technicznej osiągnięcia wskaźników realizacji zadań ujętych w tym planie na poziomie równym albo wyższym niż 80 %, instytucja zarządzająca w planie działania pomocy technicznej na rok następujący po roku, w którym zostało złożone to sprawozdanie, akceptuje ustalone na podstawie ust. 2 koszty wynagrodzeń pracowników tego podmiotu wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, płaconymi przez pracodawcę, oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości zmniejszonej o 1 %.

4.18) Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli osiągnięcie wskaźników realizacji zadań ujętych w planie działania pomocy technicznej na poziomie równym albo wyższym niż 80 % nie było możliwe na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili akceptacji tego planu działania.

§ 5. Pomoc techniczną przyznaje się w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowalnych.

§ 6. (uchylony).19)

§ 7. (uchylony).19)

§ 8. (uchylony).19)

§ 9. 1.20) W przypadku gdy koszty kwalifikowalne zostały poniesione z naruszeniem przepisów dotyczących działań informacyjnych i reklamowych określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.)21), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 808/2014”, pomoc techniczna jest przyznawana w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą 1 % wysokości poniesionych kosztów, do których odnosi się ta niezgodność, a gdy niezgodność ta polega na niezamieszczeniu w materiale używanym do prowadzenia działań informacyjnych lub reklamowych symbolu Unii Europejskiej oraz objaśnienia roli Unii za pomocą następującego zdania: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” - w wysokości zmniejszonej o wysokość poniesionych kosztów, do których odnosi się ta niezgodność.

2.22) W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości kosztów, do których odnosi się niezgodność, pomoc techniczna jest przyznawana w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty przeznaczonej na realizację zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w ramach którego stwierdzono niezgodność, oraz wskaźnika procentowego przypisanego do stwierdzonej niezgodności, a gdy kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania nie można ustalić - o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty pomocy technicznej, która byłaby wypłacona, gdyby nie stwierdzono tej niezgodności, oraz tego wskaźnika, przy czym w przypadku gdy stwierdzono więcej niż jedną niezgodność - o kwotę stanowiącą 1 % odpowiednio kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania albo kwoty pomocy technicznej.

3. Wskaźniki procentowe, o których mowa w ust. 2, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. W przypadku niezgodności, w odniesieniu do której nie określono wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 2, wysokość zmniejszenia kwoty pomocy technicznej ustala się, stosując wskaźnik procentowy określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przypisany do niezgodności najbardziej podobnej do stwierdzonej niezgodności.

§ 10.23) W przypadku gdy tych samych kosztów kwalifikowalnych dotyczy niezgodność w zakresie stosowania przepisów dotyczących działań informacyjnych i reklamowych określonych w rozporządzeniu nr 808/201421) oraz niezgodność w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, pomoc techniczna jest przyznawana w wysokości zmniejszonej o najwyższą z kwot zmniejszeń ustalonych w odniesieniu do stwierdzonych niezgodności.

§ 11. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy technicznej uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

§ 12. 1.24) Wniosek o przyznanie pomocy technicznej składa się bezpośrednio w Centrali Agencji albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 558) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.

2. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej bezpośrednio w Centrali Agencji, z chwilą złożenia wniosku Agencja wydaje potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

3. Jeżeli podmiotem uprawnionym jest Agencja, wniosek o przyznanie pomocy technicznej jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi, zwanemu dalej „Ministrem”.

§ 13. 1. Wniosek o przyznanie pomocy technicznej zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w szczególności:

1) numer identyfikacyjny podmiotu uprawnionego;

2) nazwę, siedzibę i adres podmiotu uprawnionego;

2a)25) wskazanie schematu pomocy technicznej, którego dotyczą koszty objęte wnioskiem;

3) opis operacji, w tym określenie miejsca i terminu jej realizacji, celów, zakresu i kosztów, a w przypadku gdy operacja jest podzielona na etapy - również określenie liczby etapów;

4) uzasadnienie potrzeby realizacji operacji, w tym wykazanie, że jest ona niezbędna do realizacji zadań kwalifikowalnych;

5) informację o załącznikach dołączonych do wniosku.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy technicznej dołącza się następujące dokumenty:

1) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

2)26) kopię dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby, która podpisała wniosek, do reprezentowania podmiotu uprawnionego ubiegającego się o przyznanie pomocy technicznej;

3)26) kopię opisu stanowiska pracy lub równoważnego dokumentu, wskazujących określony procentowo udział czasu pracy pracownika podmiotu uprawnionego przeznaczonego na wykonywanie obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 1 - w przypadku operacji dotyczącej refundacji kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, lub kosztów, które są kwalifikowalne na warunkach określonych w § 3 ust. 5 albo ust. 10;

4) (uchylony);27)

5)28) kopię dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie wynikającym z przepisów o zamówieniach publicznych, w tym postępowań unieważnionych - w przypadku gdy takie postępowanie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej;

6)29) kopię dokumentu zawierającego szczegółowe uzasadnienie powodów przyznania nagrody, premii, dodatku zadaniowego lub innego świadczenia pieniężnego o podobnym charakterze, przyznanych danemu pracownikowi podmiotu uprawnionego w związku z wykonywaniem pracy oraz ich wysokości;

7) materiały dokumentujące przeprowadzenie działań informacyjnych i reklamowych - w przypadku gdy zostały przeprowadzone;

8)30) kopie innych dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy technicznej wymienionych w formularzu tego wniosku.

3.31) W przypadku operacji realizowanych w ramach dwuletnich planów operacyjnych, o których mowa w art. 55 ust. 2 pkt 2 ustawy, do wniosku o przyznanie pomocy technicznej dołącza się również kopię umowy na realizację operacji zawartej z partnerem KSOW.

4. (uchylony).32)

5. W przypadku gdy od czasu złożenia poprzednich wniosków o przyznanie pomocy technicznej dane zawarte w dokumentach dołączonych do tych wniosków nie uległy zmianie, podmiot uprawniony zamiast tych dokumentów do wniosku o przyznanie pomocy technicznej może dołączyć oświadczenie, że dane zawarte w tych dokumentach nie uległy zmianie, ze wskazaniem nazwy tych dokumentów oraz numeru i daty wniosku o przyznanie pomocy technicznej, do którego zostały dołączone.

6.33) Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 6 i 8 oraz ust. 3, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika podmiotu uprawnionego.

7.34) (uchylony).35)

8.34) W przypadku wniosku o przyznanie pomocy technicznej obejmującego koszty poniesione przez partnera KSOW, kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 8, dotyczące tych kosztów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez partnera KSOW, jego pracownika lub inną osobę upoważnioną przez tego partnera.

9.36) Jednym wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej obejmuje się koszty kwalifikowalne dotyczące jednego schematu pomocy technicznej, a w przypadku gdy co najmniej 95 % danego kosztu kwalifikowalnego dotyczy jednego ze schematów pomocy technicznej, wniosek o przyznanie pomocy technicznej może obejmować całość tego kosztu.

§ 14. 1.37) Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy technicznej nie został wypełniony poprawnie lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów, Agencja wzywa podmiot uprawniony, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy technicznej.

3.38) Jeżeli podmiot uprawniony, pomimo wezwania, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie ten podmiot, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia ponownego wezwania.

4.37) Jeżeli podmiot uprawniony, pomimo ponownego wezwania, nie usunął wszystkich braków w wyznaczonym terminie, Agencja nie przyznaje pomocy technicznej, o czym informuje ten podmiot, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, z podaniem przyczyn odmowy przyznania pomocy technicznej.

5. Złożony wniosek o przyznanie pomocy technicznej nie może być zmieniany przez podmiot uprawniony, z wyłączeniem:

1) zmian wynikających z wezwań Agencji lub

2) jednej zmiany, w tym również w zakresie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy technicznej oraz zwiększenia kwoty tej pomocy.

6. Do zmienionego wniosku, o którym mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-4.

§ 15. 1. Pomoc techniczna przysługuje według kolejności złożenia wniosków o przyznanie tej pomocy.

2. Wniosek o przyznanie pomocy technicznej rozpatruje się w terminie 70 dni od dnia jego złożenia, z tym że w przypadku dokonania zmiany, o której mowa w § 14 ust. 5 pkt 2, termin ten liczy się od dnia jej dokonania.

3.39) W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 2, Agencja zawiadamia podmiot uprawniony, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, który nie może być jednak dłuższy niż 40 dni.

§ 16. Agencja, na uzasadnioną prośbę podmiotu uprawnionego, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez ten podmiot określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy technicznej, jednak niewięcej niż o 21 dni od dnia doręczenia zgody Agencji.

§ 17. 1. W razie uchybienia terminu wykonania przez podmiot uprawniony określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy technicznej Agencja, na prośbę tego podmiotu, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli podmiot:

1) wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;

2) jednocześnie z wniesieniem prośby o przywrócenie terminu dopełnił czynności, dla której termin był określony;

3) uprawdopodobnił, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

2. Przywrócenie terminu do złożenia prośby o przywrócenie terminu jest niedopuszczalne.

3. W przypadku gdy przywrócenie terminu wykonania przez podmiot uprawniony określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy technicznej nastąpiło po zakończeniu tego postępowania, do ustalenia kolejności, w jakiej przysługuje pomoc techniczna, przyjmuje się, że wniosek o przyznanie tej pomocy został złożony w dniu przywrócenia terminu.

§ 18. 1. Wezwanie podmiotu uprawnionego do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy technicznej wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie tej pomocy do czasu wykonania przez ten podmiot tych czynności.

2.40) Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy technicznej niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania tej pomocy, termin rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy technicznej wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii, o czym zawiadamia się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej podmiot uprawniony.

§ 19. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej Agencja niezwłocznie przesyła podmiotowi uprawnionemu zawiadomienie o wysokości przyznanej pomocy technicznej.

2.37) Agencja, w terminie niedłuższym niż 21 dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, przesyła podmiotowi uprawnionemu projekt umowy i wzywa go, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, do zawarcia umowy, wyznaczając jednocześnie termin zawarcia tej umowy, który nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Umowę zawiera się w Centrali Agencji.

4. Umowę można zawrzeć również przez odesłanie Agencji podpisanego przez podmiot uprawniony projektu umowy.

5. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 2, wyznacza się również termin odesłania Agencji podpisanego projektu umowy na wypadek skorzystania przez podmiot uprawniony z uprawnienia określonego w ust. 4.

6.37) Jeżeli w wyznaczonym terminie podmiot uprawniony nie zawarł umowy albo nie odesłał Agencji podpisanego projektu umowy, Agencja nie przyznaje pomocy technicznej i informuje ten podmiot, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o odmowie jej przyznania z podaniem przyczyn odmowy, chyba że ten podmiot zawrze umowę albo odeśle Agencji podpisany projekt umowy w innym terminie, który:

1) został uzgodniony z Agencją przed upływem wyznaczonego terminu;

2) nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia, w którym upłynął uprzednio wyznaczony termin, o którym mowa w ust. 2.

§ 20. Do przyznawania pomocy technicznej przez Ministra stosuje się odpowiednio przepisy § 14-17 i § 19, przy czym umowę zawiera się w urzędzie obsługującym Ministra.

§ 21. 1. Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy umowa powinna zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności:

1) zobowiązania beneficjenta dotyczące:

a) osiągnięcia celu operacji niepóźniej niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową,

b)41) ograniczeń lub warunków w zakresie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania przez okres realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej, a w przypadku pomieszczeń wyremontowanych lub zmodernizowanych w ramach operacji - ich wykorzystywanie przez pracowników podmiotu uprawnionego spełniających warunek, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 1 oraz ust. 10 pkt 1, co najmniej do dnia 31 grudnia 2025 r.,

c) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą techniczną, w tym kopii wniosku o przyznanie tej pomocy i wniosku o płatność, przez okres realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej,

d) umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą techniczną w okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej,

e) prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/20132), przez prowadzenie ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych;

2) tryb postępowania beneficjenta i Agencji w razie wystąpienia okoliczności siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy.

2. Przez płatność końcową rozumie się płatność dokonywaną po zrealizowaniu całej operacji.

§ 22. 1. Środki finansowe z tytułu pomocy technicznej są wypłacane, jeżeli beneficjent:

1) zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu oraz w umowie;

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych.

2. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:

1) poniesione:

a) niewcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej dotyczącego tych kosztów,

b)42) zgodnie z przepisami:

- o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

- (uchylone),43)

c) zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia działań informacyjnych i reklamowych określonymi w rozporządzeniu nr 808/201421);

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/20132).

3.44) Do ustalania wysokości kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji stosuje się odpowiednio przepisy § 9 i 10.

4. Przepisów ust. 2 pkt 1 lit. b i c nie stosuje się w przypadku, gdy zgodność z przepisami wskazanymi w ust. 2 pkt 1 lit. b i c w odniesieniu do danych kosztów kwalifikowalnych została ustalona na etapie przyznawania pomocy technicznej.

5. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia 1305/20132), koszty te podlegają refundacji w wysokości ustalonej na podstawie ust. 2, pomniejszonej o 10 %.

§ 22a.45) Wnioski o płatność składa się do dnia 14 sierpnia 2025 r., z wyjątkiem wniosków o płatność składanych przez Agencję, które składa się do dnia 28 listopada 2025 r.

§ 23. 1. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy technicznej, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty tej pomocy, w szczególności:

1)46) zestawienie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesione koszty dotyczące realizacji operacji;

2) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

3) sprawozdanie z realizacji operacji lub jej etapu;

4) (uchylony);47)

5)48) kopię dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie wynikającym z przepisów o zamówieniach publicznych, w tym postępowań unieważnionych - w przypadku gdy postępowanie zostało zakończone niewcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej;

6) materiały dokumentujące przeprowadzenie działań informacyjnych i reklamowych - w przypadku gdy zostały przeprowadzone po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy technicznej;

6a)49) materiały dokumentujące wypełnienie obowiązku informowania opinii publicznej w sposób określony w części 1 pkt 2.2 lit. a, b oraz c akapit pierwszy załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421) o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

7)50) kopie dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 3 - w przypadku gdy w dokumentach tych zostały wprowadzone zmiany po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej.

1a.51) Na wezwanie Agencji do wniosku o płatność dołącza się inne niż określone w ust. 1 dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy technicznej, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty tej pomocy, wskazane w tym wezwaniu, w szczególności kopie:

1) faktur lub dokumentów wskazanych w zestawieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z dowodami ich zapłaty w całości;

2) dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;

3) dokumentów, na podstawie których dokonano rozliczenia końcowego operacji zrealizowanej przez partnera KSOW.

1b.52) Agencja wzywa beneficjenta, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, do złożenia kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1a, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2.53) W przypadku ubiegania się o refundację kwoty środków, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, do wniosku o płatność dołącza się również kopię rozliczenia końcowego operacji zrealizowanej przez partnera KSOW, obejmującego zestawienie dokumentów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zatwierdzonego przez beneficjenta.

2a.54) W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zestawienie dokumentów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się również w wersji elektronicznej w formacie umożliwiającym edycję tekstu.

3. (uchylony).55)

3a.56) Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1a pkt 1 i 2, oraz kopię rozliczenia końcowego operacji zrealizowanej przez partnera KSOW, zatwierdzonego przez beneficjenta, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika beneficjenta.

3b.57) (uchylony).58)

3c.59) W przypadku wniosku o płatność obejmującego koszty poniesione przez partnera KSOW kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1a, dotyczące tych kosztów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez partnera KSOW, jego pracownika lub inną osobę upoważnioną przez tego partnera.

4. Do potwierdzenia złożenia wniosku o płatność stosuje się odpowiednio przepis § 12 ust. 2.

§ 24. 1.37) Jeżeli wniosek o płatność nie został wypełniony poprawnie lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów, Agencja wzywa beneficjenta, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

2.38) Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie beneficjenta, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia ponownego wezwania.

3. Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, nie usunął wszystkich braków, Agencja rozpatruje wniosek o płatność w takim zakresie, w jakim został on wypełniony, oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.

4.60) Agencja dokonuje wypłaty pomocy technicznej niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, lecz niepóźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku i niepóźniej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

5. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się odpowiednio przepisy § 16-18.

§ 25. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy technicznej i o wypłatę środków finansowych z tytułu tej pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2026 r. poz. 795) dotyczącymi terminów.

2.61) Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.

§ 26. 1. Prezes Agencji poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji, informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy technicznej.

2.62) Wnioski o przyznanie pomocy technicznej składa się od następnego dnia po dniu, w którym została podana do publicznej wiadomości informacja, o której mowa w ust. 1, do dnia 30 września 2024 r., z wyjątkiem wniosków o przyznanie pomocy technicznej składanych przez Agencję, które składa się do dnia 29 listopada 2024 r.

3. Agencja udostępni formularz wniosku o przyznanie pomocy technicznej niepóźniej niż w dniu podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 1.

§ 27. 1. Koszty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 i 9, poniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są kwalifikowalne mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 1.

2. Ustalenia udziału, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 2, w przypadku kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 i 9, poniesionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dokonuje się na podstawie:

1) dokumentu:

a) wskazującego realizowane zadania i procentowy udział czasu pracy pracownika podmiotu uprawnionego przeznaczonego na wykonywanie obowiązków służbowych dotyczących realizowania zadań kwalifikowalnych oraz schemat pomocy technicznej, w ramach którego wykonuje te obowiązki, a w przypadku gdy wykonuje obowiązki w ramach obydwu schematów pomocy technicznej - również określony procentowo udział czasu pracy pracownika podmiotu uprawnionego przeznaczonego na wykonywanie tych obowiązków w ramach każdego z tych schematów,

b) sporządzonego przez podmiot uprawniony na formularzu udostępnionym przez Agencję albo

2) opisu stanowiska pracy lub równoważnego dokumentu, sporządzonych przez podmiot uprawniony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jeżeli zawierają informacje wymienione w pkt 1 lit. a.

§ 28. Koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem 1 stycznia 2017 r. podlegają refundacji, mimo że nie są ujęte w planie działania, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 29. Wskaźniki procentowe, o których mowa w § 6 ust. 2, w przypadku kosztów kwalifikowalnych objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wszczętym do dnia 27 lipca 2016 r., są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 30. 1. W przypadku gdy zamówienie publiczne, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, zostało udzielone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, pomoc techniczna jest przyznawana w pełnej wysokości, mimo że koszty objęte tym zamówieniem publicznym zostały poniesione bez zastosowania przepisów rozporządzenia określających konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy, jeżeli:

1) podmiot uprawniony upublicznił zapytanie ofertowe przez przesłanie co najmniej trzem potencjalnym wykonawcom, a gdy jest ich mniej niż trzech - każdemu z nich, lub przez umieszczenie na stronie internetowej podmiotu uprawnionego;

2) wybór tego wykonawcy nastąpił na podstawie najkorzystniejszej oferty spośród ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe upublicznione przez podmiot uprawniony;

3) koszty te zostały poniesione na podstawie umowy zawartej z wybranym wykonawcą, zgodnej z ofertą złożoną przez tego wykonawcę, a w przypadku gdy umowa została zmieniona, jeżeli możliwość zmiany tej umowy została przewidziana w zapytaniu ofertowym i zmiana ta jest zgodna z warunkami przewidzianymi w tym zapytaniu;

4) podmiot uprawniony posiada dokumentację z przeprowadzonego postępowania, w tym:

a) zapytanie ofertowe,

b) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,

c) otrzymane oferty,

d) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.

2. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów określonych przez podmiot uprawniony w zapytaniu ofertowym, a w przypadku gdy podmiot uprawniony nie określił w zapytaniu ofertowym innych niż cena lub koszt kryteriów - z najniższą ceną lub kosztem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności polegającej na poniesieniu kosztów z naruszeniem warunków określonych w ust. 1 pomoc techniczna jest przyznawana w wysokości zmniejszonej o wysokość poniesionych kosztów, do których odnosi się ta niezgodność.

4. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości kosztów, do których odnosi się niezgodność, pomoc techniczna jest przyznawana w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty pomocy, która byłaby przyznana, gdyby nie stwierdzono tej niezgodności, oraz wskaźnika procentowego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia, przypisanego do stwierdzonej niezgodności, a gdy stwierdzono więcej niż jedną niezgodność - najwyższego ze wskaźników przypisanych do stwierdzonych niezgodności.

5. W przypadku niezgodności, w odniesieniu do której nie określono wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 4, wysokość zmniejszenia kwoty pomocy technicznej ustala się, stosując wskaźnik procentowy określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, przypisany do niezgodności najbardziej podobnej do stwierdzonej niezgodności.

§ 31. 1. Koszty kwalifikowalne objęte zamówieniem publicznym, o którym mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret drugie, poniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają refundacji w pełnej wysokości, mimo że koszty objęte tym zamówieniem publicznym zostały poniesione bez zastosowania przepisów rozporządzenia określających konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy, jeżeli zostały spełnione warunki określone w § 30 ust. 1 i 2.

2. Do ustalania wysokości kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji stosuje się odpowiednio przepisy § 30 ust. 3-5.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy spełnienie warunków określonych w § 30 ust. 1 i 2 w odniesieniu do danych kosztów kwalifikowalnych zostało ustalone na etapie przyznawania pomocy technicznej.

§ 32.63) Koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają refundacji w pełnej wysokości, mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 lit. a, jeżeli wniosek o przyznanie pomocy technicznej dotyczący tych kosztów zostanie złożony niepóźniej niż w dniu 31 maja 2017 r.

§ 32a.64) Przepisu § 22 ust. 2 pkt 1 lit. a nie stosuje się do kosztów kwalifikowalnych poniesionych do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 32b.65) W przypadku wniosku o płatność złożonego po dniu 31 maja 2025 r. Agencja dokonuje wypłaty pomocy technicznej w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. po pozytywnym rozpatrzeniu tego wniosku.

§ 32c.66) W przypadku gdy po dniu 29 listopada 2024 r. nastąpiło zwiększenie limitu środków dla Agencji na pomoc techniczną w ramach programu na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy, Agencja składa wnioski o przyznanie pomocy technicznej obejmujące te środki do dnia 30 września 2025 r.

§ 32d.67) W przypadku gdy po dniu 30 września 2025 r. nastąpiło zwiększenie limitu środków dla Agencji na pomoc techniczną w ramach programu na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy, Agencja składa wnioski o przyznanie pomocy technicznej obejmujące te środki do dnia 31 października 2025 r.

§ 33. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia68).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 20 września 2016 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1186)

Załącznik nr 1

(uchylony)69)

Załącznik nr 2

(uchylony)69)

Załącznik nr 3

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NIEZGODNOŚCI W ODNIESIENIU DO PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I REKLAMOWYCH

Lp. Rodzaj niezgodności Wskaźnik procentowy 1 Niezamieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w części 1 pkt 2.2 lit. a załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.)21), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 808/2014”, krótkiego opisu operacji, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. a tego załącznika21) 1 % 2 Niezamieszczenie na plakacie albo tablicy, o których mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b i c załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421), opisu operacji, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b i c tego załącznika21) 1 % 3 Niezamieszczenie na bilbordzie, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. c załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421), nazwy operacji, o której mowa w części 1 pkt 2.2 lit. c tego załącznika21) 1 % 4 Niezamieszczenie na bilbordzie, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. c załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421), celu operacji, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. c tego załącznika21) 1 % 5 Niezamieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w części 1 pkt 2.2 lit. a załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421) symbolu Unii Europejskiej, o którym mowa w części 2 pkt 1 lit. a tego załącznika21) 1 % 6 Niezamieszczenie na plakacie albo tablicy, o których mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b i c załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421) symbolu Unii Europejskiej, o którym mowa w części 2 pkt 1 lit. a tego załącznika21) 1 % 7 Niezamieszczenie na bilbordzie, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. c załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421) symbolu Unii Europejskiej, o którym mowa w części 2 pkt 1 lit. a tego załącznika21) 1 % 8 Niezamieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w części 1 pkt 2.2 lit. a załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421) objaśnienia roli Unii za pomocą następującego zdania: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, o którym mowa w części 2 pkt 1 lit. a tego załącznika21) 1 % 9 Niezamieszczenie na plakacie albo tablicy, o których mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b i c załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421) objaśnienia roli Unii za pomocą następującego zdania: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, o którym mowa w części 2 pkt 1 lit. a tego załącznika21) 1 % 10 Niezamieszczenie na bilbordzie, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. c załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421) objaśnienia roli Unii za pomocą następującego zdania: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, o którym mowa w części 2 pkt 1 lit. a tego załącznika21) 1 % 11 Niezamieszczenie elementów, o których mowa w części 1 pkt 2.2 lit. a oraz w części 2 pkt 1 lit. a załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421), na przynajmniej 25 % powierzchni strony internetowej, o której mowa w części 1 pkt 2.2 lit. a tego załącznika21) 1 % 12 Niezamieszczenie elementów, o których mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b oraz w części 2 pkt 1 lit. a załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421), na przynajmniej 25 % powierzchni plakatu albo tablicy, o których mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b tego załącznika21) 1 % 13 Niezamieszczenie elementów, o których mowa w części 1 pkt 2.2 lit. c oraz w części 2 pkt 1 lit. a załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421), na przynajmniej 25 % powierzchni bilbordu, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. c tego załącznika21) 1 % 14 Niezamieszczenie tymczasowego bilbordu dużego formatu, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. c załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421), w okresie realizacji operacji do momentu jej zakończenia i zamieszczenia stałej tablicy/bilbordu dużego formatu zmniejszeniu podlega kwota pomocy w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie wypełniono obowiązku, z tym że niewięcej niż 1 % 15 Zamieszczenie stałej tablicy albo bilbordu dużego formatu, o których mowa w części 1 pkt 2.2 lit. c załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421), później niż 3 miesiące od momentu zakończenia operacji zmniejszeniu podlega kwota pomocy w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie wypełniono obowiązku, z tym że niewięcej niż 1 % 16 Niezamieszczenie plakatu albo tablicy, o których mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421), w okresie realizacji operacji zmniejszeniu podlega kwota pomocy w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie wypełniono obowiązku, z tym że niewięcej niż 1 % 17 Niezamieszczenie plakatu albo tablicy, o których mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b i c załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421) w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa 1 % 18 Niezamieszczenie bilbordu, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. c załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421) w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa 1 % 19 Plakat, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421), ma format mniejszy niż format A3 1 % 20 Niezamieszczenie w materiale używanym do prowadzenia działań informacyjnych symbolu Unii Europejskiej, o którym mowa w części 2 pkt 1 lit. a załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421) 1 % 21 Niezamieszczenie w materiale używanym do prowadzenia działań informacyjnych objaśnienia roli Unii za pomocą następującego zdania: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, o którym mowa w części 2 pkt 1 lit. a załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421) 1 % 22 Niezamieszczenie w materiale używanym do prowadzenia działań informacyjnych odesłania do organu odpowiedzialnego za treść informacji, o którym mowa w części 2 pkt 2 załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421) 1 % 23 Niezamieszczenie w materiale używanym do prowadzenia działań informacyjnych odesłania do instytucji zarządzającej wyznaczonej do realizacji wsparcia EFRROW, o którym mowa w części 2 pkt 2 załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421) 1 % 24 Niezamieszczenie w materiale używanym do prowadzenia działań reklamowych symbolu Unii Europejskiej, o którym mowa w części 2 pkt 1 lit. a załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421) 1 % 25 Niezamieszczenie w materiale używanym do prowadzenia działań reklamowych objaśnienia roli Unii za pomocą następującego zdania: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, o którym mowa w części 2 pkt 1 lit. a załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421) 1 % 26 Zamieszczenie symbolu Unii Europejskiej niezgodnie ze standardami, o których mowa w części 2 pkt 1 lit. a załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421) 1 % 27 Niezamieszczenie na stronie internetowej dotyczącej EFRROW informacji, o których mowa w części 2 pkt 2 lit. b załącznika III do rozporządzenia nr 808/201421) 1 %

Załącznik nr 4

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI, W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCEJ STOSOWANIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W ODNIESIENIU DO POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSZCZĘTYCH DO DNIA 27 LIPCA 2016 R.

Lp. Rodzaj niezgodności Wskaźnik procentowy Opis niezgodności 1 Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia1) 100 % 1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) (w brzmieniu z dnia 11 listopada 2015 r., Dz. U. poz. 1777), zwanej dalej „Pzp”, przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zwanemu dalej „UPUE”, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zwanym dalej „BZP”, i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 48 ust.1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 5. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o konkursie UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o konkursie w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 6. Pkt 1-5 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2 i 4 Pzp, tj. przez podział zamówienia na części lub zaniżenie jego wartości, które powodują, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 2 Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia1) 25 % 1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 48 ust.1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 5. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o konkursie UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o konkursie w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 6. Pkt 1-5 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2 i 4 Pzp, tj. przez podział zamówienia na części lub zaniżenie jego wartości, które powodują, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 3 Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia2) 100 % 1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 5. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 6. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich UE zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 4 Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia2) 25 % 1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 5. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 6. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 5 Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem 25 % Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10 % lub 5 % w zależności od charakteru i wagi niezgodności3) Naruszenie art. 55 ust.1 Pzp przez udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tego trybu. 6 Bezprawne udzielenie zamówień w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, lub licytacji elektronicznej 100 % Naruszenie art. 60b ust. 1 lub art. 62 ust. 1, lub art. 67 ust. 1, lub art. 70, lub art. 74 ust. 2, lub art. 134 ust. 5 i 6 Pzp przez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę lub licytacji elektronicznej bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów. 7 Bezprawne udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających 100 % Za podstawę obliczenia wysokości kosztów, do których odnosi się niezgodność przyjmuje się wysokość kosztów kwalifikowalnych objętych zamówieniami dodatkowymi lub uzupełniającymi. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5-7 lub art. 134 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 5 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 lub 4 Pzp przez udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek. 8 Udzielenie zamówień dodatkowych albo uzupełniających, których wartość przekracza dopuszczalną procentową wartość zamówienia realizowanego albo podstawowego 100 % Za podstawę obliczenia wysokości kosztów, do których odnosi się niezgodność przyjmuje się wysokość kosztów kwalifikowalnych objętych zamówieniami dodatkowymi lub uzupełniającymi, która przekracza odpowiednio 50 % wartości zamówienia realizowanego lub 20 % albo 50 % wartości zamówienia podstawowego. 1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 lub 6 Pzp przez udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50 % wartości zamówienia realizowanego lub podstawowego w odniesieniu do usług lub robót budowlanych, z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. 2. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp przez udzielenie zamówień uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do dostaw, z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. 3. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp przez udzielenie zamówień dodatkowych o łącznej wartości przekraczającej 50 % wartości zamówienia realizowanego w odniesieniu do usług lub robót budowlanych, z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. 4. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp przez udzielenie zamówień uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do robót budowlanych, z zachowaniem pozostałych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki. 5. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 4 Pzp przez udzielenie zamówień uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do dostaw, z zachowaniem pozostałych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki. 9 Bezprawne udzielenie w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówień dodatkowych albo uzupełniających, których wartość nie przekracza dopuszczalnej procentowej wartości zamówienia realizowanego albo podstawowego2) 25 % Za podstawę obliczenia wysokości kosztów, do których odnosi się niezgodność przyjmuje się wysokość kosztów kwalifikowalnych objętych zamówieniami dodatkowymi lub uzupełniającymi. 1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 lub 6 Pzp przez udzielenie zamówień dodatkowych albo uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej wartości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia realizowanego albo podstawowego. 2. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp przez udzielenie zamówień uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej wartości nieprzekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego. 3. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp przez udzielenie zamówienia dodatkowego bez zachowania ustawowych przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, o ile łączna wartość udzielonych zamówień dodatkowych nie przekracza 50 % wartości zamówienia realizowanego w odniesieniu do usług lub robót budowlanych. 4. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp przez udzielenie zamówienia uzupełniającego bez zachowania ustawowych przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, o ile łączna wartość udzielonych zamówień uzupełniających nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do robót budowlanych. 5. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 4 Pzp przez udzielenie zamówienia uzupełniającego bez zachowania ustawowych przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, o ile łączna wartość udzielonych zamówień uzupełniających nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do dostaw. 10 Konflikt interesów 100 % Naruszenie art. 17 ust.1 lub ust. 2 Pzp przez zaniechanie obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu, lub przez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstaw do wyłączenia tych osób. 11 Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu lub kryteriach oceny ofert 25 % Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10 % lub 5 % w zależności od charakteru i wagi niezgodności, tj. jeżeli informacje te były zamieszczone odpowiednio w ogłoszeniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, ale opisane były niedostatecznie szczegółowo. 1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 41 pkt 7 i 9 w związku z art. 22 ust. 3 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE lub w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriach oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia lub art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 Pzp przez brak zamieszczenia w SIWZ informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu dokonywania oceny ofert. 2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny - naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE lub w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP informacji o warunkach udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, lub art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp przez brak zamieszczenia w SIWZ opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu dokonywania oceny ofert. 12 Określenie dyskryminujących warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert 25 % Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10 % lub 5 % w zależności od charakteru lub wagi niezgodności3). 1. Naruszenie art. 22 ust. 4 Pzp przez dokonanie opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. 2. Naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 2 Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewniać równego traktowania wykonawców. 13 Niestosowanie lub stosowanie niewłaściwych kryteriów oceny ofert 25 % Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10 % lub 5 % w zależności od charakteru lub wagi niezgodności3). 1. Naruszenie art. 91 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 5 Pzp przez zastosowanie kryteriów oceny ofert w sposób, który nie zapewnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż określone w SIWZ. 2. Naruszenie art. 91 ust. 2a Pzp przez niewłaściwe zastosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. 3. Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp przez zastosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 14 Ustalenie terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne albo zastosowanie procedury przyspieszonej bez wystąpienia ustawowych przesłanek jej stosowania 25 % w przypadku, gdy skrócenie terminu ≥ 50 % terminu ustawowego 10 % w przypadku, gdy skrócenie terminu ≥ 30 % terminu ustawowego 5 % w pozostałych przypadkach (wysokość 5 % wskaźnika może zostać obniżona do poziomu minimalnie 2 % w przypadku, gdy ze względu na wagę niezgodności3) wysokości kosztów, do których odnosi się niezgodność została obliczona przy użyciu stawki 5 % jest niewspółmierna). 1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 43 ust. 1, 2 lub 3 Pzp przez ustalenie terminów składania ofert krótszych niż terminy ustawowe. 2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 49 ust. 1, 2 lub 3, art. 52 ust. 2-5, art. 60 ust. 3, art. 134 ust. 3 lub art. 135 ust. 4 Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy ustawowe. 3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 49 ust. 2 i 3 w związku z art. 56 ust. 2, art. 57 ust. 6, art. 134 ust. 3 lub art. 135 ust. 4 Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 49 ust. 1 i 2 w związku z art. 60c ust. 2 lub art. 60e ust. 4 Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 5. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 76 ust. 1 Pzp przez ustalenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji krótszych niż termin ustawowy. 15 Ustalenie terminów krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne w przypadku wprowadzania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu 25 % w przypadku, gdy skrócenie terminu ≥ 50 % terminu ustawowego 10 % w przypadku, gdy skrócenie terminu ≥ 30 % terminu ustawowego 5 % w pozostałych przypadkach (wysokość 5 % wysokość kosztów, do których odnosi się niezgodność może zostać obniżona do poziomu minimalnie 2 % w przypadku, gdy ze względu na wagę niezgodności3), wysokość kosztów, do których odnosi się niezgodność obliczona przy użyciu stawki 5 % jest niewspółmierna). Naruszenie art. 12a lub art. 134 ust. 3a Pzp przez uchybienie terminom określonym w tych przepisach, w przypadku zmiany istotnych elementów ogłoszenia. 16 Niedozwolona modyfikacja SIWZ 25 % Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10 % lub 5 % w zależności od charakteru lub wagi niezgodności3). Naruszenie art. 38 ust. 4 , 4a, lub 4b Pzp przez zmianę treści SIWZ po upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem lp. 17. 17 Niedozwolona modyfikacja SIWZ 10 % Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 5 % w zależności od charakteru lub wagi niezgodności3). Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp przez zmianę treści SIWZ w zakresie zmiany terminów bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 18 Niedopełnienie obowiązków związanych z udostępnianiem SIWZ 25 % w przypadku, gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 50 % terminu przewidzianego ustawą na składanie ofert 10 % w przypadku, gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 60 % terminu przewidzianego ustawą na składanie ofert 5 % w przypadku, gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 80 % terminu przewidzianego ustawą na składanie ofert. 1. Naruszenie art. 42 ust. 1 Pzp przez nieudostępnienie SIWZ na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. 2. Naruszenie art. 51 ust. 4, art. 57 ust. 5, art. 60e ust. 3, art. 64 ust. 3 Pzp przez nieprzekazanie wykonawcom SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert. 19 Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców 5 % Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp przez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 20 Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia 25 % Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10 % lub 5 % w zależności od charakteru i wagi niezgodności3). 1. Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 2. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez zachowania przesłanek określonych w tym przepisie. 3.Naruszenie art. 30 ust. 2-4 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem ustawowej kolejności. 21 Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia 10 % Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 5 % w zależności od charakteru lub wagi niezgodności3). Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 22 Ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców 25 % Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10 % lub 5 % w zależności od charakteru lub wagi niezgodności3). 1. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny - naruszenie art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2 lub art. 60d ust. 2 Pzp przez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp. 2. Negocjacje bez ogłoszenia - naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp przez zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp. 3. Zapytanie o cenę - naruszenie art. 71 ust. 1 Pzp przez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp. 4. Naruszenie art. 106 ust.1 oraz art. 108 ust. 1 Pzp przez uniemożliwienie składania ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu. 23 Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty 25 % Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10 % lub 5 % w zależności od charakteru lub wagi niezgodności3). Naruszenie art. 87 Pzp przez dokonywanie w toku badania i oceny ofert istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań zawartych w SIWZ w drodze negocjacji między zamawiającym a wykonawcą. 24 Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty 25 % Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10 % lub 5 % w zależności od charakteru lub wagi niezgodności3). 1. Naruszenie art. 89 Pzp przez odrzucenie najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia przesłanek określonych w tym przepisie lub przez wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu; z zastrzeżeniem lp. 25. 2. Naruszenie art. 24 ust. 1, 2 lub 2a Pzp przez wykluczenie wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, bez zaistnienia przesłanek określonych w tych przepisach, w tym przez zaniechanie wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści dokumentów zgodnie z art. 24b ust. 1 lub art. 26 ust. 3 lub 4 Pzp. 3. Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 1, 2 lub 2a lub art. 24b ust. 3 Pzp przez wybór jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu. 25 Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty 25 % Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 1 Pzp przez odrzucenie oferty, jako zawierającej rażąco niską cenę, bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 26 Naruszenia w zakresie nieuprawnionego unieważnienia postępowania Różnica pomiędzy kosztami kwalifikowalnymi oferty wybranej a wartością najkorzystniejszej oferty z postępowania unieważnionego z nieuprawnionych przesłanek. Naruszenie art. 93 ust. 1, 1a lub 1b Pzp przez nieuprawnione unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 27 Naruszenia w zakresie dokumentowania postępowania 25 % Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10 % lub 5 % w zależności od charakteru lub wagi niezgodności3). Naruszenie art. 96 lub art. 97 Pzp przez dokumentowanie postępowania w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu. 28 Naruszenia w zakresie zawierania umów 25 % Wysokość wskaźnika może zostać obniżona do 10 % lub 5 % w zależności od charakteru lub wagi niezgodności3). Naruszenie art. 94 ust. 3 Pzp w związku z art. 91 ust. 1 Pzp przez zawarcie umowy z innym wykonawcą niż ten, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę z pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 29 Naruszenia w zakresie zawierania umów 5 % 1. Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp przez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym, niż określony w tym przepisie. 2.Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp przez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie. 30 Brak przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 5 % Naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp przez niezawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. 31 Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy 25 % kosztów kwalifikowalnych stanowiących wartość ostatecznego zakresu świadczenia + 100 % kosztów kwalifikowalnych stanowiących wartość dodatkowego zamówienia wynikających z istotnej zmiany umowy. Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp przez dokonanie istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany, z zastrzeżeniem lp. 32. 32 Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy 25 % kosztów kwalifikowalnych stanowiących wartość ostatecznego zakresu świadczenia + 100 % kosztów kwalifikowalnych stanowiących wartość zmniejszenia zakresu świadczenia. Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp przez zmianę umowy polegającą na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.

1) Zamówienia o wartościach równych lub wyższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8 Pzp.

2) Zamówienia o wartościach niższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8 Pzp.

3) Charakter i wagę niezgodności ocenia się odrębnie dla każdego zamówienia, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji.

Załącznik nr 5

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI, W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCEJ SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W § 30 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA

Lp. Rodzaj niezgodności Wskaźnik procentowy Opis niezgodności 1 Niewłaściwe upublicznienie zapytania ofertowego 100 % Nieupublicznienie zapytania ofertowego, zgodnie z warunkami określonymi w § 30 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, tj. przez brak jego przesłania co najmniej trzem potencjalnym wykonawcom, a gdy jest ich mniej niż trzech - każdemu z nich, lub przez brak umieszczenia na stronie internetowej podmiotu uprawnionego. 2 Niewłaściwe oszacowanie wartości zamówienia 100 % Nieoszacowanie wartości zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia19), skutkujące brakiem zastosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy określonego w § 30 rozporządzenia. 3 Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty 25 % możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 10 % lub 5 % w zależności od wagi niezgodności1) Naruszenie § 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia przez dokonanie wyboru oferty, która nie jest najkorzystniejsza. 4 Naruszenia w zakresie zawierania umów z wykonawcą 100 % kosztów kwalifikowalnych stanowiących wartość dodatkowego zamówienia wynikającej z istotnej zmiany umowy zwiększone o 25 % kosztów kwalifikowalnych stanowiących wartość ostatecznego zakresu świadczenia Naruszenie § 30 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia przez dokonanie istotnej zmiany umowy w stosunku do złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że możliwość i warunki dokonania takiej zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym. 5 Naruszenia w zakresie zawierania umów z wykonawcą 100 % kosztów kwalifikowalnych stanowiących zmniejszenia zakresu świadczenia oraz 25 % kosztów kwalifikowalnych stanowiących wartość ostatecznego zakresu świadczenia Naruszenie § 30 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia przez zmianę umowy polegającej na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie. 6 Naruszenia w zakresie dokumentowania postępowania o zamówienie 25 % możliwość obniżenia wysokości wskaźnika do 10 % lub 5 % w zależności od wagi niezgodności1) Naruszenie § 30 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, w związku z naruszeniem warunków udokumentowania przebiegu postępowania.

1) Wagę niezgodności ocenia się odrębnie dla każdego zamówienia, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji.

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - rozwój wsi kieruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

2) Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 stycznia 2023 r. na podstawie art. 154 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.). Ma ono jednak w dalszym ciągu zastosowanie, z zastrzeżeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022 (Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1, z późn. zm.), do wydatków poniesionych przez beneficjentów i pokrytych przez agencję płatniczą w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich do dnia 31 grudnia 2025 r.

3) Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 stycznia 2023 r. na podstawie art. 104 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, z późn. zm.), jednakże niektóre jego przepisy mają nadal zastosowanie w zakresie określonym w tym przepisie.

4) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 107), które weszło w życie z dniem 18 stycznia 2017 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) Przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2115), które weszło w życie z dniem 16 listopada 2017 r.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2368), które weszło w życie z dniem 3 stycznia 2019 r.

11) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

15) Ustawa utraciła moc na podstawie art. 81 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. poz. 588), która weszła w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.

16) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1101), które weszło w życie z dniem 3 lipca 2020 r.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

18) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

19) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

21) Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 stycznia 2023 r. na podstawie art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/2531 z dnia 1 grudnia 2022 r. uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 328 z 22.12.2022, str. 78). Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 powinno ono jednak nadal mieć zastosowanie do wydatków poniesionych przez beneficjentów i pokrytych przez agencję płatniczą w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich do dnia 31 grudnia 2025 r.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2442), które weszło w życie z dniem 13 grudnia 2022 r.

25) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

26) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

27) Przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

28) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

31) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

32) Przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

33) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

34) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

35) Przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

36) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

37) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1420), które weszło w życie z dniem 21 lipca 2022 r.

38) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16, oraz przez § 1 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 37.

39) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16, oraz przez § 1 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 37.

40) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 37.

41) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 37.

42) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

43) Przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

44) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

45) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 24; ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 533), które weszło w życie z dniem 24 kwietnia 2024 r., oraz przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1474), które weszło w życie z dniem 28 października 2025 r.

46) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

47) Przez § 1 pkt 8 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

48) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

49) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

50) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

51) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

52) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16; ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 37.

53) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

54) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

55) Przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

56) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9; ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

57) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

58) Przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

59) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

60) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 24.

61) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 24.

62) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 24, oraz przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 45.

63) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

64) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 24; ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 45.

65) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 24.

66) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 marca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 431), które weszło w życie z dniem 18 kwietnia 2025 r.

67) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego jako trzecie w odnośniku 45.

68) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 września 2016 r.

69) Przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.