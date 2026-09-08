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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1187
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 3 września 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli akademickich
Na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2 w pkt 4:
a) lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) efektywne zarządzanie uczelnią artystyczną, w szczególności osiągnięcie poprawy jej gospodarki finansowej,”,
b) dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) aktywność w zakresie współpracy:
- między uczelniami, w szczególności artystycznymi, mającej istotny wpływ na system szkolnictwa artystycznego lub
- przy tworzeniu projektów aktów prawnych lub dokumentów o charakterze strategicznym dotyczących systemu szkolnictwa artystycznego.”;
2) w § 5:
a) w ust. 4 uchyla się pkt 3,
b) w ust. 7 w pkt 1 wyrazy „ust. 4 pkt 3-5” zastępuje się wyrazami „ust. 4 pkt 4 i 5”;
3) w § 7 w ust. 1 w pkt 4:
a) lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) znaczenie wyników w zakresie efektywnego zarządzania uczelnią artystyczną, w szczególności dla poprawy jej gospodarki finansowej,”,
b) dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) znaczenie działań w zakresie współpracy między uczelniami lub przy tworzeniu projektów aktów prawnych lub dokumentów o charakterze strategicznym dotyczących systemu szkolnictwa artystycznego.”;
4) w § 9:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Minister przyznaje nagrody:
1) na wniosek rektora uczelni artystycznej w terminie do dnia 31 października;
2) z własnej inicjatywy do dnia 15 listopada.
2. W danym roku kalendarzowym minister może przyznać niewięcej niż:
1) 17 nagród na wniosek rektora uczelni artystycznej;
2) 19 nagród z własnej inicjatywy.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Minister przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy po złożeniu przez kandydata do nagrody oświadczenia o:
1) wyrażeniu zgody albo odmowie wyrażenia zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra;
2) niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub karą dyscyplinarną.
4b. Przepisy § 5 ust. 2, 5 i 7 stosuje się odpowiednio do oświadczeń, o których mowa w ust. 4a.”.
§ 2.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Cienkowska
1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 996).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635, 637, 821 i 912.
- Data ogłoszenia: 2026-09-08
- Data wejścia w życie: 2026-09-23
- Data obowiązywania: 2026-09-23
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