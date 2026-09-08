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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1187

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 3 września 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli akademickich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1635) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 4:

a) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) efektywne zarządzanie uczelnią artystyczną, w szczególności osiągnięcie poprawy jej gospodarki finansowej,”,

b) dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) aktywność w zakresie współpracy:

- między uczelniami, w szczególności artystycznymi, mającej istotny wpływ na system szkolnictwa artystycznego lub

- przy tworzeniu projektów aktów prawnych lub dokumentów o charakterze strategicznym dotyczących systemu szkolnictwa artystycznego.”;

2) w § 5:

a) w ust. 4 uchyla się pkt 3,

b) w ust. 7 w pkt 1 wyrazy „ust. 4 pkt 3-5” zastępuje się wyrazami „ust. 4 pkt 4 i 5”;

3) w § 7 w ust. 1 w pkt 4:

a) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) znaczenie wyników w zakresie efektywnego zarządzania uczelnią artystyczną, w szczególności dla poprawy jej gospodarki finansowej,”,

b) dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) znaczenie działań w zakresie współpracy między uczelniami lub przy tworzeniu projektów aktów prawnych lub dokumentów o charakterze strategicznym dotyczących systemu szkolnictwa artystycznego.”;

4) w § 9:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Minister przyznaje nagrody:

1) na wniosek rektora uczelni artystycznej w terminie do dnia 31 października;

2) z własnej inicjatywy do dnia 15 listopada.

2. W danym roku kalendarzowym minister może przyznać niewięcej niż:

1) 17 nagród na wniosek rektora uczelni artystycznej;

2) 19 nagród z własnej inicjatywy.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Minister przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy po złożeniu przez kandydata do nagrody oświadczenia o:

1) wyrażeniu zgody albo odmowie wyrażenia zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra;

2) niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub karą dyscyplinarną.

4b. Przepisy § 5 ust. 2, 5 i 7 stosuje się odpowiednio do oświadczeń, o których mowa w ust. 4a.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Cienkowska

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 996).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635, 637, 821 i 912.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-08
  • Data wejścia w życie: 2026-09-23
  • Data obowiązywania: 2026-09-23
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