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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1188

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 4 września 2026 r.

w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28b ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) organy właściwe do wydawania, wymiany, zdeponowania lub zwrotu legitymacji służbowej funkcjonariusza Policji, zwanego dalej „policjantem”;

2) tryb wymiany, zdeponowania lub zwrotu legitymacji służbowej policjanta;

3) wzór legitymacji służbowej policjanta.

§ 2.

1. Legitymację służbową policjanta, zwaną dalej „legitymacją”, wydaje lub wymienia:

1) Komendant Główny Policji - komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendantowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Komendantowi-Rektorowi Akademii Policji w Szczytnie, komendantowi szkoły policyjnej, Dyrektorowi Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”;

2) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji – policjantom pełniącym służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji;

3) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji – policjantom pełniącym służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;

4) Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - policjantom pełniącym służbę w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości;

5) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji – policjantom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie swojego działania;

6) Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie – policjantom pełniącym służbę w Akademii Policji w Szczytnie;

7) komendant szkoły policyjnej – policjantom pełniącym służbę w szkole policyjnej;

8) Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - policjantom pełniącym służbę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

2. Legitymację zwracają:

1) Komendantowi Głównemu Policji - komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz policjanci pełniący służbę w Komendzie Głównej Policji i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”;

2) Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji – policjanci pełniący służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji;

3) Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji – policjanci pełniący służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;

4) Komendantowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - policjanci pełniący służbę w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości;

5) komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji – policjanci pełniący służbę w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie swojego działania;

6) Komendantowi-Rektorowi Akademii Policji w Szczytnie – policjanci pełniący służbę w Akademii Policji w Szczytnie;

7) komendantowi szkoły policyjnej – policjanci pełniący służbę w szkołach policyjnych;

8) Dyrektorowi Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - policjanci pełniący służbę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do zdeponowania legitymacji.

§ 3.

1. Legitymację wymienia się na ustny wniosek złożony przez policjanta lub jego przełożonego, w komórce organizacyjnej do spraw kadr jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę. Wymiana legitymacji następuje po uprzednim zwrocie legitymacji przez policjanta lub przez jego przełożonego.

2. Składając wniosek, policjant lub jego przełożony przedkłada fotografię policjanta, w formie papierowej lub cyfrowej, o dobrej ostrości, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

3. Legitymację odbiera policjant lub w uzasadnionych przypadkach inna, pisemnie upoważniona osoba, w terminie wskazanym przez komórkę organizacyjną do spraw kadr jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę.

§ 4.

1. Zdeponowanie legitymacji następuje po zaistnieniu przesłanek uzasadniających zdeponowanie legitymacji, bez zbędnej zwłoki, na ustny wniosek złożony przez policjanta lub jego przełożonego, w komórce organizacyjnej do spraw kadr jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę.

2. Po ustaniu przesłanek uzasadniających zdeponowanie legitymacji jest ona niezwłocznie przekazywana policjantowi lub w uzasadnionych przypadkach innej, pisemnie upoważnionej osobie.

§ 5.

Zwrot legitymacji następuje po zaistnieniu przesłanek uzasadniających zwrot legitymacji, bez zbędnej zwłoki, przez przekazanie jej przez policjanta lub jego przełożonego do komórki organizacyjnej do spraw kadr jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę.

§ 6.

W przypadku legitymacji policjanta pełniącego służbę w:

1) komisariacie Policji - legitymacja ta jest wymieniana, deponowana lub zwracana w komórce organizacyjnej do spraw kadr komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na której obszarze działania znajduje się komisariat Policji;

2) komisariacie specjalistycznym Policji - legitymacja ta jest wymieniana, deponowana lub zwracana w komórce organizacyjnej do spraw kadr komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na której obszarze działania znajduje się komisariat specjalistyczny Policji;

3) ośrodku szkolenia Policji - legitymacja ta jest wymieniana, deponowana lub zwracana w komórce organizacyjnej do spraw kadr komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na której obszarze działania znajduje się ośrodek szkolenia Policji.

§ 7.

Wzór legitymacji służbowej policjanta jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 718 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 187, 421, 646, 760, 815, 821, 864, 1004 i 1123.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. z 2024 r. poz. 515), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1562).

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 4 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1188)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA

Legitymacja służbowa policjanta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 × 53,98 × 0,76 mm, wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu, personalizowanej metodą grawerowania laserowego.

awers

infoRgrafika

Opis:

1) tło w kolorze niebiesko-żółtozielono-niebieskim, z napisem „POLICJA”;

2) w prawej górnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;

3) w górnej części napis: „POLICJA” o wymiarach 35,7 × 6,3 mm;

4) poniżej napisu „POLICJA” nazwa jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, lub w przypadku legitymacji policjantów pełniących służbę w:

a) komisariacie Policji - nazwa komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na której obszarze działania znajduje się komisariat Policji,

b) komisariacie specjalistycznym Policji - nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na której obszarze działania znajduje się komisariat specjalistyczny Policji,

c) ośrodku szkolenia Policji - nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na której obszarze działania znajduje się ośrodek szkolenia Policji;

5) w środkowej części po lewej stronie wizerunek twarzy policjanta, zintegrowany z podłożem, który pokazuje osobę w taki sposób, aby twarz zajmowała 70-80 % pola przeznaczonego na wizerunek funkcjonariusza;

6) w środkowej części po prawej stronie, na wysokości wizerunku twarzy policjanta, występujące pod sobą kolejno:

a) obraz gwiazdy policyjnej,

b) napis w kolorze czarnym, czcionką pochyłą: „NR LEGITYMACJI”, z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją karty identyfikacyjnej,

c) napis w kolorze czarnym, czcionką pochyłą: „WAŻNA DO” oraz poniżej czcionką prostą, pogrubioną: „31.12.2030”;

7) w środkowej części znak holograficzny (okrągły, transparentny hologram stylizowanego orła) nachodzący na dolny prawy róg pola z wizerunkiem twarzy policjanta;

8) poniżej wizerunku twarzy policjanta napisy w kolorze czarnym, czcionką pochyłą: „NR IDENTYFIKACYJNY”, „IMIĘ”, „NAZWISKO”, „STOPIEŃ”, wraz z odpowiednimi danymi;

9) zabezpieczenia przed fałszerstwem:

a) element graficzny w postaci napisu „POLICJA” wykonany farbą optycznie zmienną,

b) linie giloszowe oraz mikrodruki w polu zdjęcia,

c) element dyfrakcyjny DOVID,

d) tło reliefowe w postaci napisu „POLICJA”,

e) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

f) mikrodruki,

g) elementy wykonane farbą dwuzakresową aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

h) tłoczenia powierzchni.

rewers

infoRgrafika

Opis:

1) w górnej części tło w kolorze niebiesko-żółtozielono-niebieskim;

2) w lewej górnej części tła napis w kolorze czarnym, czcionką pochyłą: „ORGAN WYDAJĄCY” wraz z nazwą organu, który wydał legitymację służbową policjanta;

3) w dolnej części tła tekst w kolorze czarnym: „W przypadku znalezienia legitymacji należy niezwłocznie zwrócić ją do najbliższej jednostki organizacyjnej Policji. Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej.”;

4) w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznym, w zależności od kąta obserwacji, wizerunkiem twarzy policjanta lub stylizowanymi literami RP;

5) w dolnej części, na tle reliefowym w postaci napisu „POLICJA”, obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu maszynowego;

6) zabezpieczenia przed fałszerstwem:

a) tło reliefowe w postaci napisu „POLICJA”,

b) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

c) mikrodruki,

d) elementy wykonane farbą dwuzakresową aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

e) element zabezpieczający CLI.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-09
  • Data wejścia w życie: 2027-01-01
  • Data obowiązywania: 2027-01-01
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