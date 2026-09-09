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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1188
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 4 września 2026 r.
w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Policji
Na podstawie art. 28b ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) organy właściwe do wydawania, wymiany, zdeponowania lub zwrotu legitymacji służbowej funkcjonariusza Policji, zwanego dalej „policjantem”;
2) tryb wymiany, zdeponowania lub zwrotu legitymacji służbowej policjanta;
3) wzór legitymacji służbowej policjanta.
§ 2.
1) Komendant Główny Policji - komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendantowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Komendantowi-Rektorowi Akademii Policji w Szczytnie, komendantowi szkoły policyjnej, Dyrektorowi Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”;
2) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji – policjantom pełniącym służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji;
3) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji – policjantom pełniącym służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;
4) Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - policjantom pełniącym służbę w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości;
5) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji – policjantom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie swojego działania;
6) Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie – policjantom pełniącym służbę w Akademii Policji w Szczytnie;
7) komendant szkoły policyjnej – policjantom pełniącym służbę w szkole policyjnej;
8) Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - policjantom pełniącym służbę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.
2. Legitymację zwracają:
1) Komendantowi Głównemu Policji - komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz policjanci pełniący służbę w Komendzie Głównej Policji i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”;
2) Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji – policjanci pełniący służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji;
3) Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji – policjanci pełniący służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;
4) Komendantowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - policjanci pełniący służbę w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości;
5) komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji – policjanci pełniący służbę w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie swojego działania;
6) Komendantowi-Rektorowi Akademii Policji w Szczytnie – policjanci pełniący służbę w Akademii Policji w Szczytnie;
7) komendantowi szkoły policyjnej – policjanci pełniący służbę w szkołach policyjnych;
8) Dyrektorowi Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - policjanci pełniący służbę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do zdeponowania legitymacji.
§ 3.
2. Składając wniosek, policjant lub jego przełożony przedkłada fotografię policjanta, w formie papierowej lub cyfrowej, o dobrej ostrości, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
3. Legitymację odbiera policjant lub w uzasadnionych przypadkach inna, pisemnie upoważniona osoba, w terminie wskazanym przez komórkę organizacyjną do spraw kadr jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę.
§ 4.
2. Po ustaniu przesłanek uzasadniających zdeponowanie legitymacji jest ona niezwłocznie przekazywana policjantowi lub w uzasadnionych przypadkach innej, pisemnie upoważnionej osobie.
§ 5.
§ 6.
1) komisariacie Policji - legitymacja ta jest wymieniana, deponowana lub zwracana w komórce organizacyjnej do spraw kadr komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na której obszarze działania znajduje się komisariat Policji;
2) komisariacie specjalistycznym Policji - legitymacja ta jest wymieniana, deponowana lub zwracana w komórce organizacyjnej do spraw kadr komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na której obszarze działania znajduje się komisariat specjalistyczny Policji;
3) ośrodku szkolenia Policji - legitymacja ta jest wymieniana, deponowana lub zwracana w komórce organizacyjnej do spraw kadr komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na której obszarze działania znajduje się ośrodek szkolenia Policji.
§ 7.
§ 8.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 718 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 187, 421, 646, 760, 815, 821, 864, 1004 i 1123.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. z 2024 r. poz. 515), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1562).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 4 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1188)
WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA
Legitymacja służbowa policjanta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 × 53,98 × 0,76 mm, wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu, personalizowanej metodą grawerowania laserowego.
awers
Opis:
1) tło w kolorze niebiesko-żółtozielono-niebieskim, z napisem „POLICJA”;
2) w prawej górnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
3) w górnej części napis: „POLICJA” o wymiarach 35,7 × 6,3 mm;
4) poniżej napisu „POLICJA” nazwa jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, lub w przypadku legitymacji policjantów pełniących służbę w:
a) komisariacie Policji - nazwa komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na której obszarze działania znajduje się komisariat Policji,
b) komisariacie specjalistycznym Policji - nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na której obszarze działania znajduje się komisariat specjalistyczny Policji,
c) ośrodku szkolenia Policji - nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na której obszarze działania znajduje się ośrodek szkolenia Policji;
5) w środkowej części po lewej stronie wizerunek twarzy policjanta, zintegrowany z podłożem, który pokazuje osobę w taki sposób, aby twarz zajmowała 70-80 % pola przeznaczonego na wizerunek funkcjonariusza;
6) w środkowej części po prawej stronie, na wysokości wizerunku twarzy policjanta, występujące pod sobą kolejno:
a) obraz gwiazdy policyjnej,
b) napis w kolorze czarnym, czcionką pochyłą: „NR LEGITYMACJI”, z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją karty identyfikacyjnej,
c) napis w kolorze czarnym, czcionką pochyłą: „WAŻNA DO” oraz poniżej czcionką prostą, pogrubioną: „31.12.2030”;
7) w środkowej części znak holograficzny (okrągły, transparentny hologram stylizowanego orła) nachodzący na dolny prawy róg pola z wizerunkiem twarzy policjanta;
8) poniżej wizerunku twarzy policjanta napisy w kolorze czarnym, czcionką pochyłą: „NR IDENTYFIKACYJNY”, „IMIĘ”, „NAZWISKO”, „STOPIEŃ”, wraz z odpowiednimi danymi;
9) zabezpieczenia przed fałszerstwem:
a) element graficzny w postaci napisu „POLICJA” wykonany farbą optycznie zmienną,
b) linie giloszowe oraz mikrodruki w polu zdjęcia,
c) element dyfrakcyjny DOVID,
d) tło reliefowe w postaci napisu „POLICJA”,
e) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,
f) mikrodruki,
g) elementy wykonane farbą dwuzakresową aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,
h) tłoczenia powierzchni.
rewers
Opis:
1) w górnej części tło w kolorze niebiesko-żółtozielono-niebieskim;
2) w lewej górnej części tła napis w kolorze czarnym, czcionką pochyłą: „ORGAN WYDAJĄCY” wraz z nazwą organu, który wydał legitymację służbową policjanta;
3) w dolnej części tła tekst w kolorze czarnym: „W przypadku znalezienia legitymacji należy niezwłocznie zwrócić ją do najbliższej jednostki organizacyjnej Policji. Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej.”;
4) w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznym, w zależności od kąta obserwacji, wizerunkiem twarzy policjanta lub stylizowanymi literami RP;
5) w dolnej części, na tle reliefowym w postaci napisu „POLICJA”, obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu maszynowego;
6) zabezpieczenia przed fałszerstwem:
a) tło reliefowe w postaci napisu „POLICJA”,
b) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,
c) mikrodruki,
d) elementy wykonane farbą dwuzakresową aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,
e) element zabezpieczający CLI.
- Data ogłoszenia: 2026-09-09
- Data wejścia w życie: 2027-01-01
- Data obowiązywania: 2027-01-01
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