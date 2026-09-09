§ 3.

1. Legitymację wymienia się na ustny wniosek złożony przez policjanta lub jego przełożonego, w komórce organizacyjnej do spraw kadr jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę. Wymiana legitymacji następuje po uprzednim zwrocie legitymacji przez policjanta lub przez jego przełożonego.

2. Składając wniosek, policjant lub jego przełożony przedkłada fotografię policjanta, w formie papierowej lub cyfrowej, o dobrej ostrości, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

3. Legitymację odbiera policjant lub w uzasadnionych przypadkach inna, pisemnie upoważniona osoba, w terminie wskazanym przez komórkę organizacyjną do spraw kadr jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę.