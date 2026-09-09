REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1189
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 20 sierpnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego
- Data ogłoszenia: 2026-09-09
- Data wejścia w życie: 2026-09-24
- Data obowiązywania: 2026-09-24
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów do rady gminy Mszana Dolna w województwie małopolskim
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 września 2026 r. w sprawie sposobu przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 4 września 2026 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 września 2026 r. w sprawie określenia procedur, w których dokumenty elektroniczne oraz usługi mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości beneficjenta ochrony czasowej
REKLAMA