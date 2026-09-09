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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1190
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 września 2026 r.
w sprawie przedterminowych wyborów do rady gminy Mszana Dolna w województwie małopolskim
Na podstawie art. 372 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2025 r. poz. 365 i 1792 oraz z 2026 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 8 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1190)
KALENDARZ WYBORCZY
|
Lp.
|
Termin wykonania czynności wyborczej
|
Treść czynności wyborczej
|
1
|
2
|
3
|
1
|
w dniu wejścia w życie rozporządzenia
|
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów do rady gminy Mszana Dolna w województwie małopolskim
|
2
|
do dnia 23 września 2026 r.
|
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie gminnej komisji wyborczej,
- zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
|
3
|
do dnia 1 października 2026 r.
|
- zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej
|
4
|
do dnia 6 października 2026 r.
|
- powołanie przez komisarza wyborczego gminnej komisji wyborczej
|
5
|
do dnia 14 października 2026 r. (do godz. 16.00)
|
- zgłaszanie gminnej komisji wyborczej list kandydatów na radnych
|
6
|
do dnia 16 października 2026 r.
|
- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika
|
7
|
do dnia 19 października 2026 r.
|
- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
|
8
|
do dnia 26 października 2026 r.
|
- powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych
|
9
|
do dnia 27 października 2026 r.
|
- przyznanie przez gminną komisję wyborczą numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
|
10
|
od dnia 31 października 2026 r. do dnia 13 listopada 2026 r. (do godz. 24.00)
|
- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
|
11
|
do dnia 2 listopada 2026 r.
|
- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, które zawiera numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów, a także treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
|
12
|
do dnia 6 listopada 2026 r.
|
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
|
13
|
w dniu 13 listopada 2026 r. o godz. 24.00
|
- zakończenie kampanii wyborczej
|
14
|
w dniu 15 listopada 2026 r. godz. 7.00-21.00
|
- głosowanie
- Data ogłoszenia: 2026-09-09
- Data wejścia w życie: 2026-09-10
- Data obowiązywania: 2026-09-10
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