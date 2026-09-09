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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1192
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI
z dnia 7 września 2026 r.
w sprawie sposobu przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2026 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2027 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1169
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1162
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Górowo Iławeckie w województwie warmińsko?mazurskim
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