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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1193

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 4 września 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. poz. 562), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. poz. 830).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2-4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. poz. 830), które stanowią:

„§ 2. Stawki dodatku patronackiego ustalone na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2025 r.

§ 3. Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich ustalone przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługuje kuratorom zawodowym i aplikantom kuratorskim od dnia 1 stycznia 2025 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 4 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1193)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 200 i 794) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) mnożniki wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich;

2) stawki dodatku funkcyjnego;

3) stawki dodatku patronackiego;

4) szczegółowe warunki przyznawania dodatku patronackiego i dodatku specjalnego.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych, zwanych dalej „kuratorami”, oraz aplikantów kuratorskich, zwanych dalej „aplikantami”, przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, zwanej dalej „kwotą bazową”, które określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Stanowiska oraz odpowiadające im stawki dodatku funkcyjnego wyrażone w procentach kwoty bazowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.1) 1. Kuratorowi, który sprawuje patronat nad jednym aplikantem przez okres niekrótszy niż miesiąc, przysługuje dodatek patronacki w wysokości 0,20 kwoty bazowej za każdy miesiąc sprawowania patronatu, a za następnych aplikantów - w wysokości 0,05 kwoty bazowej za każdego aplikanta, ale niewięcej niż 0,30 kwoty bazowej za wszystkich aplikantów łącznie.

2. Przerwa w sprawowaniu patronatu z powodu nieobecności patrona lub aplikanta trwająca dłużej niż 10 dni roboczych powoduje w danym miesiącu proporcjonalne obniżenie dodatku patronackiego za tego aplikanta. Podstawę wymiaru dodatku patronackiego za jeden dzień sprawowania patronatu nad tym aplikantem stanowi 1/30 część dodatku patronackiego.

§ 5. 1.2) Dodatek specjalny przyznaje się za miesiąc, w którym kurator zawodowy miał okresowo zwiększony zakres obowiązków służbowych, w tym za zastępowanie osoby długotrwale nieobecnej w pracy, lub wykonywał inne czynności poza zwykłym zakresem obowiązków.

1a.3) Okresowe zwiększenie zakresu obowiązków służbowych, w tym zastępowanie osoby długotrwale nieobecnej w pracy, lub wykonywanie innych czynności poza zwykłym zakresem obowiązków wynika z polecenia służbowego wydanego kuratorowi zawodowemu przez przełożonego lub z wyraźnie określonego w przepisach prawa obowiązku podjęcia konkretnych działań przez kuratora.

2. Przy określaniu wysokości dodatku specjalnego bierze się pod uwagę zakres zwiększonych obowiązków, ich czasochłonność i stopień trudności.

3. Rzecznikowi dyscyplinarnemu przyznaje się miesięczny dodatek specjalny, jeżeli w danym miesiącu podejmował on czynności w co najmniej jednym postępowaniu dyscyplinarnym.

§ 6. Wynagrodzenie zasadnicze aplikantów kuratorskich do dnia 30 czerwca 2023 r. ustala się przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,63.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2023 r.4)

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1193)

Załącznik nr 15)

TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ DLA TYTUŁU HONOROWEGO DYPLOMOWANEGO KURATORA SPECJALISTY, STOPNI SŁUŻBOWYCH KURATORÓW ZAWODOWYCH ORAZ APLIKANTA KURATORSKIEGO

Lp.

Tytuł honorowy / stopień służbowy

Mnożnik kwoty bazowej

1

dyplomowany kurator specjalista

3,37

2

kurator specjalista

3,07

3

starszy kurator zawodowy

2,77

4

kurator zawodowy

2,47

5

aplikant kuratorski

1,82

Załącznik nr 25)

TABELA STANOWISK ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

Stanowisko

Procent kwoty bazowej

1

kurator okręgowy

110-160

2

kurator, o którym mowa w art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych

110-160

3

zastępca kuratora okręgowego

70-100

4

kurator, o którym mowa w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych

70-100

5

kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej

50-70



1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. poz. 830), które weszło w życie z dniem 10 lipca 2025 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 145 i 1968 oraz z 2022 r. poz. 1153), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 27).

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-09
  • Data obowiązywania: 2026-09-10
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