§ 2.

Uwzględniając stopień społecznego zainteresowania wydarzeniami i ich znaczenie dla życia społecznego i gospodarczego, za ważne wydarzenia uznaje się:

1) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn oraz inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne;

2) zawody Siatkarskiej Ligi Narodów w piłce siatkowej mężczyzn rozgrywane w Polsce oraz mecze w ramach tej imprezy poza granicami kraju z udziałem reprezentacji Polski;

3) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce ręcznej mężczyzn oraz inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne;

4) mecze w koszykówce mężczyzn z udziałem reprezentacji Polski w:

a) mistrzostwach świata - od 1/4 finału do finału,

b) mistrzostwach Europy - od 1/8 finału do finału;

5) Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym;

6) zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich;

7) Mistrzostwa Świata i Europy w Lekkoatletyce;

8) półfinały i finały w grze pojedynczej z udziałem zawodniczek i zawodników z Polski w ramach turniejów tenisowych: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US Open;

9) mecze w ramach Ligi Konferencji UEFA z udziałem polskich klubów od 1/16 finału do finału;

10) mecze w mistrzostwach świata Elity mężczyzn w hokeju na lodzie z udziałem reprezentacji Polski.