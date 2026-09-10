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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1198

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 2 września 2026 r.

w sprawie listy ważnych wydarzeń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20b ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722, z 2024 r. poz. 96 i 1222 oraz z 2026 r. poz. 1003) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa listę innych, niż wymienione w art. 20b ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, ważnych wydarzeń.

§ 2.

Uwzględniając stopień społecznego zainteresowania wydarzeniami i ich znaczenie dla życia społecznego i gospodarczego, za ważne wydarzenia uznaje się:

1) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn oraz inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne;

2) zawody Siatkarskiej Ligi Narodów w piłce siatkowej mężczyzn rozgrywane w Polsce oraz mecze w ramach tej imprezy poza granicami kraju z udziałem reprezentacji Polski;

3) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce ręcznej mężczyzn oraz inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne;

4) mecze w koszykówce mężczyzn z udziałem reprezentacji Polski w:

a) mistrzostwach świata - od 1/4 finału do finału,

b) mistrzostwach Europy - od 1/8 finału do finału;

5) Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym;

6) zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich;

7) Mistrzostwa Świata i Europy w Lekkoatletyce;

8) półfinały i finały w grze pojedynczej z udziałem zawodniczek i zawodników z Polski w ramach turniejów tenisowych: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US Open;

9) mecze w ramach Ligi Konferencji UEFA z udziałem polskich klubów od 1/16 finału do finału;

10) mecze w mistrzostwach świata Elity mężczyzn w hokeju na lodzie z udziałem reprezentacji Polski.

§ 3.

Traci moc rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie listy ważnych wydarzeń (Dz. U. poz. 1705).

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: A. Glapiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-10
  • Data wejścia w życie: 2027-09-11
  • Data obowiązywania: 2027-09-11
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