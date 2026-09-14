§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. z 2026 r. poz. 649 i 1109) w § 134 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w rubryce czwartej - informacje o połączeniu, podziale lub przekształceniu podmiotu, jeżeli przepisy prawa materialnego dotyczące podmiotów na to zezwalają:

a) w polu pierwszym - określenie okoliczności, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy, co obejmuje połączenie z innymi podmiotami, podział lub przekształcenie podmiotu,

b) w polu drugim - opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia podmiotu,

c) w podrubryce pierwszej - dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo podmiotów przejmujących organizację:

- w polu pierwszym - nazwę oraz oznaczenie formy prawnej,

- w polu drugim - kraj i nazwę rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany,

- w polu trzecim - numer w rejestrze; jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisuje się numer KRS,

- w polu czwartym - nazwę sądu prowadzącego rejestr; pole pozostaje puste, jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym,

- w polu piątym - numer identyfikacyjny REGON;”.