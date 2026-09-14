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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1203
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 września 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach
Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 869, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„4) w rubryce czwartej - informacje o połączeniu, podziale lub przekształceniu podmiotu, jeżeli przepisy prawa materialnego dotyczące podmiotów na to zezwalają:
a) w polu pierwszym - określenie okoliczności, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy, co obejmuje połączenie z innymi podmiotami, podział lub przekształcenie podmiotu,
b) w polu drugim - opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia podmiotu,
c) w podrubryce pierwszej - dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo podmiotów przejmujących organizację:
- w polu pierwszym - nazwę oraz oznaczenie formy prawnej,
- w polu drugim - kraj i nazwę rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany,
- w polu trzecim - numer w rejestrze; jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisuje się numer KRS,
- w polu czwartym - nazwę sądu prowadzącego rejestr; pole pozostaje puste, jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- w polu piątym - numer identyfikacyjny REGON;”.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1556 i 1792 oraz z 2026 r. poz. 119, 176, 252, 346 i 644.
- Data ogłoszenia: 2026-09-14
- Data wejścia w życie: 2026-09-29
- Data obowiązywania: 2026-09-29
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Dziennik Ustaw
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