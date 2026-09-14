REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1204

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 28 sierpnia 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1117), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz. U. poz. 577);

2) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz. U. poz. 903).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2-5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz. U. poz. 577), które stanowią:

„§ 2. Biblioteka Raczyńskich dokona czynności, o których mowa w § 4-6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r.

§ 3. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu dokona czynności, o których mowa w § 4-6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2028 r.

§ 4. Biblioteki, o których mowa w § 2 i § 3, dokonają czynności, o których mowa w § 7 ust. 1 i § 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2-5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz. U. poz. 903), które stanowią:

„§ 2. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy dokona czynności, o których mowa w § 4-6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2028 r.

§ 3. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca dokona czynności, o których mowa w § 4-6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2031 r.

§ 4. Biblioteki, o których mowa w § 2 i § 3, dokonają czynności, o których mowa w § 7 ust. 1 i § 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Cienkowska

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 996).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 28 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1204)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 4 lipca 2012 r.

w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) kryteria zaliczania zbiorów bibliotek do narodowego zasobu bibliotecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, zwanego dalej „narodowym zasobem”;

2) wykaz bibliotek, które posiadają zbiory zaliczane do narodowego zasobu;

3) organizację narodowego zasobu;

4) zasady i zakres szczególnej ochrony narodowego zasobu.

§ 2. Do narodowego zasobu są zaliczane zbiory biblioteki mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego, które są unikatowe i spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

1) posiadają wartość historyczną;

2) posiadają wartość dla nauki;

3) posiadają wartość dla kultury;

4) posiadają wartość artystyczną.

§ 3. Wykaz bibliotek, które posiadają zbiory zaliczane do narodowego zasobu, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. W przypadku gdy zbiory biblioteki tylko w części są zaliczane do narodowego zasobu, część tę wyodrębnia się ze zbiorów biblioteki.

§ 5. Narodowy zasób dzieli się na następujące kategorie:

1) rysunki wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale, których wartość wynosi:

a) 12 000 zł albo więcej,

b) mniej niż 12 000 zł;

2) grafiki i matryce do ich wykonania oraz plakaty, których wartość wynosi:

a) 16 000 zł albo więcej,

b) mniej niż 16 000 zł;

3) fotografie, filmy oraz ich negatywy, których wartość wynosi:

a) 6000 zł albo więcej,

b) mniej niż 6000 zł;

4) rękopisy, których wartość wynosi:

a) 4000 zł albo więcej,

b) mniej niż 4000 zł;

5) publikacje, których wartość wynosi:

a) 6000 zł albo więcej,

b) mniej niż 6000 zł;

6) kolekcje biblioteczne, których wartość wynosi:

a) 16 000 zł albo więcej,

b) mniej niż 16 000 zł;

7) inne materiały biblioteczne, niewymienione w pkt 1–6, których wartość wynosi:

a) 16 000 zł albo więcej,

b) mniej niż 16 000 zł.

§ 6. 1. Zbiór zaliczany do narodowego zasobu jest ujęty w ewidencji elektronicznej.

2. Do prowadzenia ewidencji elektronicznej stosuje się przepisy dotyczące szczegółowej i sumarycznej ewidencji wpływów oraz szczegółowej i sumarycznej ewidencji ubytków, określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. poz. 1283).

§ 7. 1. Biblioteka, która posiada zbiory zaliczane do narodowego zasobu, sporządza plan ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu.

2. Plan ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu zawiera określenie:

1) ewentualnych zagrożeń zasobu oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia;

2) zadań i obowiązków osób realizujących w danej jednostce organizacyjnej zadania z zakresu ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu;

3) zasobów ludzkich i technicznych oraz środków, niezbędnych do ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu;

4) organizacji ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego regionu kraju i obiektu lub grupy obiektów, w tym obiektu zabytkowego, w którym są gromadzone zbiory zaliczane do narodowego zasobu;

5) wewnętrznych procedur realizacji zadań z zakresu ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu;

6) działań na wypadek wystąpienia zagrożenia zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu albo sytuacji kryzysowych, w tym:

a) sposobu monitorowania zagrożeń,

b) trybu uruchamiania zasobów i środków, o których mowa w pkt 3,

c) procedur reagowania, określających sposób realizacji działań,

d) współdziałania między podmiotami realizującymi działania, w tym ich łączności;

7) organizacji systemu monitorowania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu;

8) organizacji ewakuacji osób i ewakuacji całości albo przemieszczenia narażonej na uszkodzenia lub zniszczenie części zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu z obszarów zagrożonych;

9) sposobu oraz trybu oceniania i dokumentowania strat poniesionych w zbiorach zaliczonych do narodowego zasobu w wyniku wystąpienia zagrożenia albo sytuacji kryzysowej.

3. Do planu ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu dołącza się wykaz umów i porozumień związanych z realizacją zadań oraz działań określonych w planie ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu.

4. Plan ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu podlega wdrożeniu i corocznej aktualizacji, wykonywanej do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

§ 8. Narodowy zasób podlega szczególnej ochronie polegającej na zapewnieniu bezpiecznych dla danego rodzaju materiałów bibliotecznych warunków w zakresie:

1) przechowywania,

2) kopiowania i utrwalania na informatycznych nośnikach danych,

3) udostępniania w celach naukowych albo ekspozycyjnych

- które nie spowodują pogorszenia stanu ich zachowania lub uniemożliwią ich zniszczenie lub kradzież.

§ 9. Środki na wprowadzenie oraz utrzymanie szczególnej ochrony, określonej w § 7 ust. 1 i § 8, zapewnia organizator biblioteki, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

§ 10. Biblioteka, której zbiory są zaliczane do narodowego zasobu w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dokona czynności, o których mowa w:

1) § 4–6, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.;

2) § 7 ust. 1 i § 8, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2).3)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 4 lipca 2012 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1204)

WYKAZ BIBLIOTEK, KTÓRE POSIADAJĄ ZBIORY ZALICZANE DO NARODOWEGO ZASOBU BIBLIOTECZNEGO

1) Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

2) Biblioteka Narodowa w Warszawie

3) Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu

4) Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

5) Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

6) Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

7) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

8) Biblioteka Śląska w Katowicach

9) Centralna Biblioteka Rolnicza Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddział w Puławach

10) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

11) Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

12) Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

13) Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

14) Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

15) Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska

16)4) Biblioteka Raczyńskich

17)4) Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

18)5) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

19)5) Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kieruje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 996).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 lipca 2012 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony (Dz. U. poz. 955 oraz z 2009 r. poz. 356), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2012 r. na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1230).

4) Dodana przez § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz. U. poz. 577), które weszło w życie z dniem 15 maja 2025 r.

5) Dodana przez § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz. U. poz. 903), które weszło w życie z dniem 21 lipca 2026 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-14
  • Data wejścia w życie: 2026-09-14
  • Data obowiązywania: 2026-09-14
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów do rady gminy Mszana Dolna w województwie małopolskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1190

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 września 2026 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1191

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1205

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 września 2026 r. w sprawie sposobu przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1192

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 września 2026 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) uzyskanych przez niektórych podatników w związku z organizacją turnieju finałowego Mistrzostw Świata FIFA U-20 Kobiet w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1199

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1195

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 września 2026 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego do rozpatrzenia wniosku o włączenie kwalifikacji sektorowej dotyczącej montażu i serwisowania zabezpieczeń przeciwpożarowych – oświetlenie awaryjne do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz dokonywania jej przeglądu w przypadku włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1194

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1193

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 września 2026 r. w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Policji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1188

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 4 września 2026 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1175

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1196

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1203

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 września 2026 r. w sprawie określenia procedur, w których dokumenty elektroniczne oraz usługi mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości beneficjenta ochrony czasowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1180

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 3 września 2026 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1182

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1183

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1197

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1201

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 września 2026 r. w sprawie wypłaty zaliczek za 2026 r. z tytułu niektórych rodzajów pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1173

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 3 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli akademickich

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1187

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2 września 2026 r. w sprawie listy ważnych wydarzeń

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1198

REKLAMA