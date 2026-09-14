§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 755) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 2 do tytułu rozporządzenia po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków (Dz. Urz. UE L 315 z 07.12.2022, str. 44);”;

2) w § 72 w ust. 7 w pkt 5:

a) w lit. m wyrazy „oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego;” zastępuje się wyrazami „oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego,”,

b) dodaje się lit. n i o w brzmieniu:

„n) w przypadku emitenta określonego w lit. m, do którego mają zastosowanie przepisy rozdziału 4aa ustawy o ofercie publicznej, i który korzysta z możliwości, o której mowa w art. 90gi ust. 1 zdanie drugie ustawy o ofercie publicznej:

- jeżeli emitent stosuje politykę różnorodności - wskazanie w wyodrębnionej części opisu, o którym mowa w lit. m:

- - liczby osób zajmujących stanowiska w organach emitenta, o których mowa w art. 90gb ust. 3 ustawy o ofercie publicznej, w okresie objętym raportem, ich płci oraz rodzaju zajmowanego stanowiska,

- - środków podjętych w celu zapewnienia, aby osoby należące do płci niedostatecznie reprezentowanej, o której mowa w art. 90gb ust. 4 ustawy o ofercie publicznej, zajmowały stanowiska w organach emitenta w liczbie, o której mowa w art. 90gc ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej,

- - w przypadku nieosiągnięcia przez emitenta celu, o którym mowa w art. 90gc ust. 2 ustawy o ofercie publicznej - przyczyn jego nieosiągnięcia oraz środków, które emitent podjął oraz zamierza podjąć, aby osiągnąć ten cel, wraz z wyczerpującym opisem tych środków,

- jeżeli emitent nie stosuje polityki różnorodności - przedstawienie informacji, o których mowa w tiret pierwsze, w wyodrębnionej części oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego,

o) w przypadku emitenta innego niż określony w lit. m, do którego mają zastosowanie przepisy rozdziału 4aa ustawy o ofercie publicznej, i który korzysta z możliwości, o której mowa w art. 90gi ust. 1 zdanie drugie ustawy o ofercie publicznej - przedstawienie informacji, o których mowa w lit. n tiret pierwsze, w wyodrębnionej części oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego;”;

3) w § 73 w ust. 5 wyrazy „oraz d-m” zastępuje się wyrazami „oraz d-o”.