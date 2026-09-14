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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1205
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 7 września 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim2)
Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 592 oraz z 2026 r. poz. 176, 644, 1034 i 1074) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w odnośniku nr 2 do tytułu rozporządzenia po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków (Dz. Urz. UE L 315 z 07.12.2022, str. 44);”;
2) w § 72 w ust. 7 w pkt 5:
a) w lit. m wyrazy „oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego;” zastępuje się wyrazami „oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego,”,
b) dodaje się lit. n i o w brzmieniu:
„n) w przypadku emitenta określonego w lit. m, do którego mają zastosowanie przepisy rozdziału 4aa ustawy o ofercie publicznej, i który korzysta z możliwości, o której mowa w art. 90gi ust. 1 zdanie drugie ustawy o ofercie publicznej:
- jeżeli emitent stosuje politykę różnorodności - wskazanie w wyodrębnionej części opisu, o którym mowa w lit. m:
- - liczby osób zajmujących stanowiska w organach emitenta, o których mowa w art. 90gb ust. 3 ustawy o ofercie publicznej, w okresie objętym raportem, ich płci oraz rodzaju zajmowanego stanowiska,
- - środków podjętych w celu zapewnienia, aby osoby należące do płci niedostatecznie reprezentowanej, o której mowa w art. 90gb ust. 4 ustawy o ofercie publicznej, zajmowały stanowiska w organach emitenta w liczbie, o której mowa w art. 90gc ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej,
- - w przypadku nieosiągnięcia przez emitenta celu, o którym mowa w art. 90gc ust. 2 ustawy o ofercie publicznej - przyczyn jego nieosiągnięcia oraz środków, które emitent podjął oraz zamierza podjąć, aby osiągnąć ten cel, wraz z wyczerpującym opisem tych środków,
- jeżeli emitent nie stosuje polityki różnorodności - przedstawienie informacji, o których mowa w tiret pierwsze, w wyodrębnionej części oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego,
o) w przypadku emitenta innego niż określony w lit. m, do którego mają zastosowanie przepisy rozdziału 4aa ustawy o ofercie publicznej, i który korzysta z możliwości, o której mowa w art. 90gi ust. 1 zdanie drugie ustawy o ofercie publicznej - przedstawienie informacji, o których mowa w lit. n tiret pierwsze, w wyodrębnionej części oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego;”;
3) w § 73 w ust. 5 wyrazy „oraz d-m” zastępuje się wyrazami „oraz d-o”.
§ 2.
§ 3.
Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków (Dz. Urz. UE L 315 z 07.12.2022, str. 44).
- Data ogłoszenia: 2026-09-14
- Data wejścia w życie: 2026-09-29
- Data obowiązywania: 2026-09-29
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