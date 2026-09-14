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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1206

USTAWA

z dnia 31 lipca 2026 r.

o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-14
  • Data wejścia w życie: 2026-09-29
  • Data obowiązywania: 2026-09-29
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Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów do rady gminy Mszana Dolna w województwie małopolskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1190

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 września 2026 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1191

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1205

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 września 2026 r. w sprawie sposobu przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1192

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 września 2026 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) uzyskanych przez niektórych podatników w związku z organizacją turnieju finałowego Mistrzostw Świata FIFA U-20 Kobiet w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1199

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1195

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 września 2026 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego do rozpatrzenia wniosku o włączenie kwalifikacji sektorowej dotyczącej montażu i serwisowania zabezpieczeń przeciwpożarowych – oświetlenie awaryjne do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz dokonywania jej przeglądu w przypadku włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1194

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1193

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 września 2026 r. w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Policji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1188

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 4 września 2026 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1175

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1196

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1203

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 września 2026 r. w sprawie określenia procedur, w których dokumenty elektroniczne oraz usługi mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości beneficjenta ochrony czasowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1180

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 3 września 2026 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1182

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1183

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1197

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1201

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 września 2026 r. w sprawie wypłaty zaliczek za 2026 r. z tytułu niektórych rodzajów pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1173

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 3 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli akademickich

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1187

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2 września 2026 r. w sprawie listy ważnych wydarzeń

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1198

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