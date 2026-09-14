Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 25 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1207)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie studiów

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania dotyczące programu studiów;

2) kierunki studiów prowadzone jako jednolite studia magisterskie;

3) zakres informacji zawartych we wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, zwanym dalej „wnioskiem o pozwolenie na utworzenie studiów”, dokumenty dołączane do tego wniosku oraz sposób jego składania;

4) wymagania dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz maksymalną liczbę punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego kształcenia;

5) sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów, sporządzania duplikatów i odpisów dokumentów oraz dokonywania sprostowań i zmian danych osobowych w dokumentach;

6) wzór legitymacji studenckiej oraz sposób wydawania legitymacji i potwierdzania jej ważności;

7) sposób postępowania z dokumentacją przebiegu studiów w przypadku likwidacji uczelni;

8) sposób uwierzytelniania dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;

9) niezbędne elementy dyplomu ukończenia studiów i dyplomu wspólnego;

10) wzór suplementu do dyplomu;

11) tytuły zawodowe równorzędne tytułom licencjata i inżyniera oraz tytułom magistra i magistra inżyniera;

12) wysokość i sposób pobierania opłat za uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, za wydanie indeksu i legitymacji studenckiej oraz za wydanie duplikatów tych dokumentów, a także za wydanie odpisów w językach obcych dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu lub duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu;

13) wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.

§ 2. Przepisy rozporządzenia dotyczące:

1) indeksu - stosuje się, jeżeli regulamin studiów przewiduje wydawanie indeksu;

2) pracy dyplomowej - stosuje się, jeżeli program studiów przewiduje złożenie pracy dyplomowej.

Rozdział 2

Program studiów

§ 3. 1. W programie studiów określa się:

1) formę lub formy studiów, liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia studiów na danym poziomie;

2) tytuł zawodowy nadawany absolwentom;

3) zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów;

4) łączną liczbę godzin zajęć;

5) sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia;

6) łączną liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia;

7) liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, niemniejszą niż 5 punktów ECTS - w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne;

8) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk.

2. W programie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych określa się również zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze niemniejszym niż 60 godzin; zajęciom z wychowania fizycznego nie przypisuje się punktów ECTS.

3. Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze niemniejszym niż 30 % liczby punktów ECTS, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

4. Program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny określa dla każdej z tych dyscyplin procentowy udział liczby punktów ECTS w liczbie punktów ECTS, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej.

5. Program studiów:

1) o profilu praktycznym - obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50 % liczby punktów ECTS, o której mowa w ust. 1 pkt 1;

2) o profilu ogólnoakademickim - obejmuje zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50 % liczby punktów ECTS, o której mowa w ust. 1 pkt 1, i uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności.

§ 4. 1. Określone w programie studiów efekty uczenia się uwzględniają efekty w zakresie znajomości języka obcego.

2. Efekty uczenia się dla studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera zawierają również pełny zakres efektów dla studiów, umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich, zawartych w charakterystykach drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 1606).

§ 5. W przypadku rozpoczęcia kształcenia na nowym kierunku program studiów jest realizowany z wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia, w zakresie przewidzianym w tym programie, od dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć na tym kierunku.

§ 6. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, przewidziane w programie studiów o profilu praktycznym, są prowadzone:

1) w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej;

2) w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów.

§ 7. 1. Program studiów podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu.

2. W programie studiów uwzględnia się wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu, o którym mowa w art. 352 ust. 1 ustawy.

3. W celu doskonalenia programu studiów można dokonywać w nim zmian.

4. W programie studiów utworzonych na podstawie pozwolenia można dokonywać zmian łącznie do 30 % ogólnej liczby efektów uczenia się określonych w programie studiów aktualnym na dzień wydania tego pozwolenia.

5. Zmiany w programach studiów są wprowadzane z początkiem nowego cyklu kształcenia. W trakcie cyklu kształcenia w programach studiów mogą być wprowadzane wyłącznie zmiany:

1) w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć, uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe, artystyczne lub związane z działalnością zawodową;

2) konieczne do:

a) usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną,

b) dostosowania programu studiów do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących.

6.3) Zmiany w programach studiów wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej uczelni co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczą.

Rozdział 3

Kierunki studiów prowadzone jako jednolite studia magisterskie

§ 8. 1. Kierunki studiów:

1) lekarski,

2) lekarsko-dentystyczny,

3) analityka medyczna,

4) farmacja,

5) fizjoterapia,

6) weterynaria,

7) prawo,

8) prawo kanoniczne,

9) pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

10) pedagogika specjalna

- są prowadzone jako jednolite studia magisterskie.

2. Kierunki studiów:

1) architektura,

1a) architektura wnętrz,

2) teologia,

3) aktorstwo,

3a) aktorstwo teatru lalek,

4) konserwacja i restauracja dzieł sztuki,

5) psychologia,

5a) psychologia i biologia zwierząt,

5b) logopedia,

6) realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii,

7) reżyseria,

8) scenografia,

9) grafika,

10) malarstwo,

11) rzeźba,

12) na których kształci się wyłącznie kandydatów na żołnierzy zawodowych,

13) na których kształci się wyłącznie funkcjonariuszy pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „strażakami”, w służbie kandydackiej,

14) na których jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, inne niż kierunki, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i 10

- mogą być prowadzone jako jednolite studia magisterskie.

Rozdział 4

Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów

§ 9. 1. Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów zawiera:

1) ogólną charakterystykę studiów obejmującą:

a) nazwę kierunku, poziom i profil oraz formę lub formy studiów,

b) koncepcję kształcenia, w tym:

- wskazanie związku studiów ze strategią uczelni,

- wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia studiów oraz zgodności efektów uczenia się z tymi potrzebami,

- przyporządkowanie kierunku do dyscypliny lub dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej;

2) uzasadnienie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu;

3) opis działań na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewniania jakości kształcenia;

4) opis prowadzonej działalności naukowej w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów - w przypadku wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów o profilu ogólnoakademickim;

5) opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia;

6) opis warunków prowadzenia studiów oraz sposobu organizacji i realizacji procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się, w tym:

a) wykaz nauczycieli akademickich oraz innych osób, proponowanych do prowadzenia zajęć, obejmujący:

- imiona i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- informację o zatrudnieniu nauczyciela akademickiego w uczelni albo terminie podjęcia przez niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego podstawowe miejsce pracy,

- w przypadku nauczyciela akademickiego - informacje o kompetencjach, w tym o dorobku dydaktycznym, naukowym lub artystycznym wraz z wykazem publikacji lub opis doświadczenia zawodowego w zakresie programu studiów, a w przypadku innej osoby - informacje potwierdzające posiadanie kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć,

b) planowany przydział i wymiar zajęć dla nauczycieli akademickich oraz innych osób, proponowanych do prowadzenia zajęć, z uwzględnieniem:

- liczby godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w uczelni jako podstawowym miejscu pracy,

- zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w ramach studiów o profilu praktycznym lub zajęć związanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w ramach studiów o profilu ogólnoakademickim,

c) przewidywaną liczbę studentów,

d) informacje na temat infrastruktury, w tym opis laboratoriów, pracowni, sprzętu i wyposażenia, niezbędnych do prowadzenia kształcenia,

e) informacje na temat zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych oraz z elektronicznych zasobów wiedzy, w szczególności z Wirtualnej Biblioteki Nauki i Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica;

7) wykaz załączników.

2. Do wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów dołącza się:

1) kopię aktu wydanego przez rektora w sprawie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz kopię uchwały senatu w sprawie ustalenia programu studiów wraz z tym programem studiów;

2) przewidywany harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia;

3) kopię opinii samorządu studenckiego dotyczącą programu studiów;

4) kopie deklaracji nauczycieli akademickich o terminie zatrudnienia w uczelni i wymiarze czasu pracy, ze wskazaniem, czy uczelnia będzie stanowić podstawowe miejsce pracy, a w przypadku innych osób proponowanych do prowadzenia zajęć - o terminie rozpoczęcia prowadzenia zajęć;

5) kopie dokumentacji potwierdzającej dysponowanie infrastrukturą niezbędną do prowadzenia kształcenia w zakresie przewidzianym w programie studiów od dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć;

6) opis zasobów bibliotecznych oraz elektronicznych zasobów wiedzy obejmujących literaturę zalecaną na kierunku studiów, do których uczelnia zapewni dostęp;

7) kopie porozumień z pracodawcami albo deklaracji pracodawców w sprawie przyjęcia określonej liczby studentów na praktyki;

8) oświadczenia rektora o niewystąpieniu okoliczności, o których mowa w:

a) art. 53 ust. 10 ustawy,

b) art. 55 ust. 1 pkt 1 lit. b i d ustawy.

§ 10.4) 1. Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów sporządza się w systemie teleinformatycznym wskazanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na jego stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów generuje się z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, w formacie PDF. Rektor opatruje wniosek podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów, o którym mowa w ust. 2, składa się na adres do doręczeń elektronicznych ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

§ 11. Do wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów poza siedzibą uczelni, w tym za granicą, stosuje się przepisy § 9 i § 10.

Rozdział 5

Kształcenie na odległość

§ 12. 1. Zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli spełniono łącznie następujące wymagania:

1) nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia są przygotowani do ich realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a realizacja zajęć jest na bieżąco kontrolowana przez uczelnię;

2) dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami a nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia;

3) zapewniono materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej;

4) studenci mają możliwość osobistych konsultacji z nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia w siedzibie uczelni lub w jej filii;

5) weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się odbywa się przez bieżącą kontrolę postępów w nauce;

6) studenci odbyli szkolenia przygotowujące do udziału w tych zajęciach.

2. W przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne metody i techniki kształcenia na odległość mogą być wykorzystywane pomocniczo.

3. (uchylony).

§ 13. Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż:

1) 50 % liczby punktów ECTS, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - w przypadku studiów o profilu praktycznym;

2) 75 % liczby punktów ECTS, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim.

§ 13a. 1. W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do końca semestru, w trakcie którego stan ten został odwołany, zajęcia na studiach mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów.

2. Liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych w okresie, o którym mowa w ust. 1, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do liczby punktów ECTS, o której mowa w § 13.

Rozdział 6

Dokumentacja przebiegu studiów

§ 14. 1. Studentowi nadaje się kolejny, w ramach uczelni, numer albumu, który jest mu przypisany na wszystkich kierunkach i poziomach, na których odbywa studia w tej uczelni.

2. Do albumu studentów wpisuje się następujące dane dotyczące studenta:

1) numer albumu;

2) datę rozpoczęcia studiów;

3) imiona i nazwisko;

4) datę i miejsce urodzenia;

5) numer PESEL, a w przypadku jego braku - nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało;

6) informacje o dokumencie stanowiącym podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia:

a) nazwę szkoły lub okręgowej komisji egzaminacyjnej, numer oraz datę i miejsce wystawienia dokumentu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy - w przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

b) nazwę uczelni, numer oraz datę i miejsce wystawienia dyplomu ukończenia studiów - w przypadku studiów drugiego stopnia;

7) nazwę kierunku, poziomu i profilu studiów;

8) rok studiów, na który został przyjęty;

9) datę i przyczynę opuszczenia uczelni.

3. Numerem albumu oznacza się teczkę akt osobowych studenta oraz indeks.

§ 15. 1. W teczce akt osobowych studenta przechowuje się:

1) dokumenty wymagane od kandydata na studia, w tym:

a) poświadczoną przez uczelnię kopię:

- dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy - w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

-5) dyplomu ukończenia studiów - w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia posiadającego dyplom w postaci papierowej,

aa)6) informację o posiadaniu dyplomu ukończenia studiów w repozytorium dyplomów elektronicznych, o którym mowa w art. 347a ust. 1 ustawy, zwanym dalej „RDE”, wraz z identyfikatorem tego dyplomu w RDE - w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia posiadającego dyplom w postaci elektronicznej,

b) ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku - nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców - również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka;

2) dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia na studia;

3) podpisany przez studenta akt ślubowania;

4) (uchylony);

5) karty okresowych osiągnięć studenta;

6) decyzje dotyczące przebiegu studiów;

7) pracę dyplomową;

8) recenzję pracy dyplomowej;

9) protokół egzaminu dyplomowego;

10)7) dyplom ukończenia studiów w postaci papierowej - egzemplarz do akt;

11)7) suplement do dyplomu w postaci papierowej - egzemplarz do akt;

12)7) potwierdzenie odbioru dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz odpisów tych dokumentów w postaci papierowej, a także duplikatu dyplomu lub duplikatu suplementu do dyplomu albo te dokumenty w przypadku ich nieodebrania;

13)8) informację o wydaniu dyplomu ukończenia studiów w RDE wraz z identyfikatorem tego dyplomu w RDE;

14)8) informację o wydaniu suplementu do dyplomu w RDE wraz z identyfikatorem tego suplementu w RDE;

15)8) informację o wydaniu odpisu dyplomu w RDE;

16)8) informację o wydaniu odpisu suplementu do dyplomu w RDE.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 6, sporządza się w postaci papierowej lub elektronicznej.

2a. W przypadku gdy akt ślubowania jest sporządzany w postaci elektronicznej, podpis studenta może być zastąpiony potwierdzeniem złożenia ślubowania dokonanym po uwierzytelnieniu tego studenta w systemie teleinformatycznym, zgodnie z zasadami działania w uczelni systemu służącego do prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w postaci elektronicznej.

2b. Jeżeli w uczelni jest prowadzona baza pisemnych prac dyplomowych, zapewniająca ich przechowywanie co najmniej przez okres, o którym mowa w ust. 4, w teczce akt osobowych studenta zamiast pracy dyplomowej może być przechowywana informacja o przechowywaniu pracy dyplomowej w tej bazie zawierająca dane umożliwiające jej skuteczne wyszukanie.

3. W przypadku prowadzenia teczki akt osobowych studenta w postaci elektronicznej, w celu włączenia do niej dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej, sporządza się odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu oraz opatruje się je kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownika uczelni albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną uczelni. Dokument sporządzony w postaci papierowej brakuje się.

3a. Odwzorowanie cyfrowe dokumentu sporządza się w formacie PDF, zapewniając jego czytelność oraz stosując zasadę, zgodnie z którą jeden plik PDF odpowiada jednemu odwzorowywanemu dokumentowi.

3b. W przypadku prowadzenia teczki akt osobowych studenta w postaci papierowej, w celu włączenia do niej dokumentu, który został sporządzony w postaci elektronicznej, sporządza się wydruk tego dokumentu, który opatruje się datą jego sporządzenia oraz podpisem pracownika uczelni, chyba że dokument został sporządzony w systemie teleinformatycznym, który zapewnia uwierzytelnienie pracownika uczelni, zgodnie z zasadami działania w uczelni systemu służącego do prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w postaci elektronicznej, albo sporządzenie uwierzytelnionego wydruku.

3c. W przypadku prowadzenia teczki akt osobowych studenta w postaci elektronicznej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, przechowuje się w niej odwzorowania cyfrowe dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, sporządzone zgodnie z ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 3a.

4.9) Teczkę akt osobowych studenta, z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 i 3, przechowuje się w archiwum uczelni przez okres 50 lat.

§ 16. 1. W przypadku przeniesienia się studenta do innej uczelni dokumenty z teczki akt osobowych, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6, przesyła się do uczelni, do której student się przeniósł, na wniosek tej uczelni.

2. W uczelni, którą student opuścił, pozostawia się kopię pisma, przy którym przesłano dokumenty, oraz wykaz tych dokumentów, a w przypadku prowadzenia teczki akt osobowych studenta w postaci elektronicznej - kopię przekazanych dokumentów.

§ 17. 1. Karty okresowych osiągnięć studenta zawierają:

1) imiona i nazwisko studenta;

2) numer albumu;

2a)10) nazwę kierunku, poziomu i profilu studiów;

3) imiona i nazwisko oraz tytuł profesora, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, lub tytuł zawodowy osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie;

4) nazwy zajęć, w tym praktyk, w semestrze lub roku;

5) określenie formy weryfikacji osiągnięć studenta uzyskanych w ramach zajęć w danym semestrze lub roku;

6) uzyskaną ocenę;

7) liczbę uzyskanych punktów ECTS;

8) datę i podpis osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie;

9) datę i podpis rektora, potwierdzający przeprowadzenie weryfikacji osiągnięć studenta.

1a. W przypadku prowadzenia kart okresowych osiągnięć studenta w postaci elektronicznej podpisy osób, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, mogą być zastąpione uwierzytelnieniem tych osób w systemie teleinformatycznym, zgodnie z zasadami działania w uczelni systemu służącego do prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w postaci elektronicznej.

2. Osiągnięcia studenta odnotowuje się również w indeksie lub w innych dokumentach, jeżeli regulamin studiów je przewiduje.

3. Odpisy lub wydruki kart okresowych osiągnięć studenta lub innych dokumentów przewidzianych regulaminem studiów, o których mowa w ust. 2, wydaje się na wniosek osoby, której te dokumenty dotyczą. Odpisy lub wydruki wydaje się w zakresie, w jakim dotyczą wnioskodawcy.

4. Ukończenie studiów odnotowuje się w:11)

1) protokole egzaminu dyplomowego;

2) albumie studentów;

3) księdze dyplomów;

4) indeksie.

§ 18. 1.12) Protokół egzaminu dyplomowego zawiera datę egzaminu, imiona i nazwisko studenta, numer albumu, nazwę kierunku, poziomu i profilu studiów, imiona i nazwiska, podpisy oraz tytuł profesora, stopnie naukowe lub stopnie w zakresie sztuki lub tytuły zawodowe członków komisji egzaminacyjnej, treść zadanych pytań i uzyskane oceny, średnią ocen uzyskaną w okresie studiów, tytuł i ocenę pracy dyplomowej, ocenę egzaminu dyplomowego, ostateczny wynik studiów oraz uzyskany tytuł zawodowy.

2. (uchylony).

3. W przypadku gdy protokół egzaminu dyplomowego jest sporządzany w postaci elektronicznej, podpisy osób, o których mowa w ust. 1, mogą być zastąpione uwierzytelnieniem tych osób w systemie teleinformatycznym, zgodnie z zasadami działania w uczelni systemu służącego do prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w postaci elektronicznej.

§ 19. W księdze dyplomów wpisuje się: kolejny, w ramach uczelni, numer dyplomu ukończenia studiów, numer albumu, imiona i nazwisko studenta, rok urodzenia, datę rozpoczęcia studiów, kierunek, poziom, profil i formę studiów, datę złożenia egzaminu dyplomowego i tytuł zawodowy.

§ 19a.13) Dokumentacja przebiegu studiów w postaci elektronicznej jest prowadzona i przechowywana w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 oraz z 2026 r. poz. 160).

§ 20.13) 1. Wzór legitymacji studenckiej wydawanej w postaci:

1) dokumentu mobilnego będącego dokumentem elektronicznym obsługiwanym za pośrednictwem usługi udostępnianej w aplikacji mObywatel, zwanego dalej „mLegitymacją studencką”,

2) elektronicznej karty procesorowej, zwanej dalej „elektroniczną legitymacją studencką”

- jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wydanie legitymacji studenckiej odnotowuje się w rejestrze wydanych legitymacji, w którym wpisuje się imiona i nazwisko studenta, numer albumu, datę wydania legitymacji oraz postać tej legitymacji. Rejestr może być prowadzony w postaci elektronicznej.

§ 21.13) 1. Ważność legitymacji studenckiej potwierdza się co semestr:

1) w przypadku mLegitymacji studenckiej - przez wydanie certyfikatu studenta zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2024 r. poz. 1275 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1019);

2) w przypadku elektronicznej legitymacji studenckiej - przez aktualizację danych w układzie scalonym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach legitymacji hologramu sporządzonego zgodnie z opisem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Hologram, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest drukiem ścisłego zarachowania.

3. Legitymacja studencka zachowuje ważność niedłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, a w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

4. Uczelnia unieważnia mLegitymację studencką:

1) w dniu następującym po dniu ukończenia studiów - w przypadku ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

2) w przypadku zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów;

3) w przypadku przeniesienia się studenta do innej uczelni;

4) w przypadku zgłoszenia przez studenta jej utraty na skutek uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana;

5) w przypadku błędów lub omyłek w niej zawartych.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 4 i 5, stosuje się przepis ust. 1 pkt 1.

§ 22. 1.14) Odpis dyplomu ukończenia studiów w postaci papierowej sporządza się na druku zgodnym z oryginałem dyplomu.

2. W odpisie dyplomu w języku obcym nazwę uczelni pozostawia się w oryginalnym brzmieniu, a tytuł zawodowy oraz wynik ukończenia studiów - w języku polskim. Obok nazwy uczelni można podać nazwę przetłumaczoną na język obcy.

2a.15) W odpisie dyplomu wspólnego w języku obcym nazwa uczelni oraz wynik ukończenia studiów mogą być podane w języku obcym, o którym mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy.

2a.16) W odpisie dyplomu wspólnego w języku obcym nazwa uczelni oraz wynik ukończenia studiów mogą być podane w języku obcym, o którym mowa w art. 77 ust. 2a ustawy.

3. W odpisie dyplomu oraz w odpisie dyplomu przeznaczonym do akt uczelni pod nazwą dokumentu umieszcza się odpowiednio wyrazy: „(ODPIS)” lub „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”.

4.17) Do odpisów dyplomu wspólnego przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Odpis suplementu oraz odpis suplementu przeznaczony do akt uczelni sporządza się według wzoru określonego dla suplementu. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 23. 1.18) W przypadku utraty oryginału dyplomu lub oryginału suplementu do dyplomu w postaci papierowej absolwent może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu utraconego dokumentu, który sporządza się na podstawie dokumentów zawartych w teczce akt osobowych studenta.

2. Duplikat sporządza się na druku dyplomu ukończenia studiów lub suplementu do dyplomu, według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginałów tych dokumentów, bez fotografii. Na dokumencie umieszcza się: wyraz „DUPLIKAT”, datę sporządzenia duplikatu oraz pieczęć urzędową uczelni. Duplikat podpisuje rektor albo osoba upoważniona pełniąca funkcję kierowniczą w uczelni.

3. Jeżeli brak jest druku, o którym mowa w ust. 2 zdanie pierwsze, duplikat sporządza się na przygotowanym przez uczelnię druku, zgodnym z treścią oryginału dyplomu lub suplementu.

4. Informację o wydaniu duplikatu dyplomu ukończenia studiów lub suplementu do dyplomu umieszcza się w teczce akt osobowych studenta. Informację o wydaniu duplikatu dyplomu ukończenia studiów odnotowuje się również w księdze dyplomów.

5. W przypadku utraty duplikatu absolwent może wystąpić z wnioskiem o wydanie kolejnego duplikatu.

§ 24. 1. Przepisy § 23 stosuje się odpowiednio do sporządzania duplikatów innych dokumentów dotyczących studiów.

2. Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej i indeksu sporządza się z aktualną fotografią.

3. Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej odnotowuje się w rejestrze wydanych legitymacji, oznaczając numerem albumu oraz dodając kolejną literę alfabetu. Oryginał legitymacji oznacza się literą „a”.

§ 25. 1. Uczelnia może dokonywać sprostowań w indeksie, albumie studentów i w księdze dyplomów na wniosek studenta, absolwenta albo z urzędu.

2. Sprostowania dokonuje się na podstawie dokumentu zawierającego prawidłowe dane przez przekreślenie nieprawidłowych danych i wpisanie nad nimi właściwych danych. W miejscu sprostowania umieszcza się adnotację o sprostowaniu, podpis i pieczątkę imienną osoby, która dokonała sprostowania, datę sprostowania i pieczęć urzędową uczelni. W przypadku sprostowania dokonywanego w dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej dokument, w którym dokonano sprostowania, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby, która dokonała sprostowania, albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną uczelni; w dokumentacji zachowuje się informację o sprostowaniu, jego dacie i osobie, która dokonała sprostowania.

3. Sprostowania może dokonać wyłącznie osoba upoważniona do wystawienia dokumentu.

4. Informację o dokonanym sprostowaniu umieszcza się w teczce akt osobowych studenta.

5. Elektroniczna legitymacja studencka, dyplom ukończenia studiów, odpis dyplomu, suplement do dyplomu oraz odpis suplementu, zawierające błędy lub omyłki, podlegają wymianie.

6.19) W przypadku błędów lub omyłek w dyplomie ukończenia studiów lub suplemencie do dyplomu, stwierdzonych po zmianie nazwy uczelni, na wniosek absolwenta wymianie podlegają łącznie dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu wraz z ich odpisami.

§ 26. 1. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska studenta dokonanej na podstawie:

1) aktu małżeństwa,

2) decyzji administracyjnej,

3) orzeczenia sądu

- uczelnia wystawia dokumenty, o których mowa w § 17 ust. 1 i 2, na nowe imię lub nazwisko, z tym że indeks - na wniosek studenta.

2. Jeżeli student nie wystąpi z wnioskiem o wydanie nowego indeksu, w dotychczasowym indeksie przekreśla się imię lub nazwisko i nad nimi wpisuje nowe kolorem czerwonym; na dole strony umieszcza się adnotację o dokonanej zmianie oraz datę i podpis rektora.

3.20) W przypadku zmiany imienia lub nazwiska absolwenta dokonanej na podstawie, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, uczelnia dokonuje zmiany tych danych osobowych w dokumentach, o których mowa w § 17 ust. 1 i 2, oraz wydaje dyplom ukończenia studiów, odpis dyplomu, suplement do dyplomu i odpis suplementu na nowe imię lub nazwisko, po przedstawieniu decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu. Jeżeli dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, były wydane w postaci papierowej, uczelnia wydaje te dokumenty na nowe imię lub nazwisko za zwrotem przez absolwenta dokumentów wydanych na poprzednie imię lub nazwisko.

§ 27. 1. Uwierzytelnienia dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje się przez umieszczenie na dokumencie:21)

Uwierzytelnienia dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje się przez umieszczenie na dokumencie w postaci papierowej:22)

1) klauzuli uwierzytelniającej zawierającej stwierdzenie autentyczności podpisu i funkcji osoby podpisującej dokument lub tożsamości pieczęci urzędowej uczelni, którą jest opatrzony ten dokument;

2) podpisu osoby uwierzytelniającej dokument;

3) pieczęci urzędowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej albo uczelni;

4) nazwy miejscowości i daty uwierzytelnienia.

2.23) Uwierzytelniane dokumenty wielostronicowe zszywa się i w miejscach zszycia opatruje pieczęcią urzędową uczelni, która je wydała, w sposób uniemożliwiający wymianę kart dokumentu.

2.24) Uwierzytelniane dokumenty wielostronicowe w postaci papierowej zszywa się i w miejscach zszycia opatruje się pieczęcią urzędową uczelni, która je wydała, w sposób uniemożliwiający wymianę kart dokumentu.

3.25) W przypadku dokumentów w postaci elektronicznej uwierzytelnienia dokonuje się przez rejestrację w RDE elektronicznej klauzuli uwierzytelnienia opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4.25) W celu sporządzenia elektronicznej klauzuli uwierzytelnienia do RDE wprowadza się:

1) nazwę podmiotu dokonującego uwierzytelnienia;

2) nazwę miejscowości uwierzytelnienia;

3) numer tej klauzuli;

4) imię i nazwisko osoby opatrującej tę klauzulę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.25) Elektroniczna klauzula uwierzytelnienia z chwilą rejestracji w RDE zostaje opatrzona kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną zawierającą znacznik czasu i otrzymuje identyfikator w RDE.

6.25) Data rejestracji elektronicznej klauzuli uwierzytelnienia w RDE stanowi datę dokonania uwierzytelnienia dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy.

§ 28. 1. W przypadku likwidacji uczelni przekazuje się na przechowanie teczki akt osobowych studentów, z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-3, 7 i 8. Dokumenty, które obejmuje to wyłączenie, brakuje się.

2.26) W przypadku nieodebrania przez absolwentów dyplomów ukończenia studiów i odpisów dyplomów oraz suplementów do dyplomów i odpisów suplementów w postaci papierowej, likwidator albo założyciel uczelni niepublicznej powiadamia właścicieli tych dokumentów o możliwości ich odbioru, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

3. W uczelni postawionej w stan likwidacji dyplomy ukończenia studiów, odpisy dyplomu, suplementy do dyplomu i odpisy suplementu, w tym wydane w przypadku wymiany, o której mowa w § 25 ust. 5, lub zmiany imion i nazwisk absolwentów, o której mowa w § 26, duplikaty dyplomu ukończenia studiów, duplikaty suplementu do dyplomu oraz odpisy i wydruki z dokumentacji przebiegu studiów podpisuje likwidator albo założyciel uczelni niepublicznej.

Rozdział 7

Tytuły zawodowe równorzędne tytułom licencjata i inżyniera oraz tytułom magistra i magistra inżyniera

§ 29. Absolwentom studiów pierwszego stopnia nadaje się tytuły zawodowe równorzędne tytułom licencjata i inżyniera:

1) inżynier architekt - po uzyskaniu efektów uczenia się określonych dla studiów na kierunku architektura;

2)27) inżynier pożarnictwa - po uzyskaniu efektów uczenia się określonych dla studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Akademii Pożarniczej na studiach prowadzonych dla strażaków;

3) licencjat pielęgniarstwa - po uzyskaniu efektów uczenia się określonych dla studiów na kierunku pielęgniarstwo;

4) licencjat położnictwa - po uzyskaniu efektów uczenia się określonych dla studiów na kierunku położnictwo.

§ 30. Absolwentom studiów drugiego stopnia nadaje się tytuły zawodowe równorzędne tytułom magistra i magistra inżyniera:

1) magister inżynier architekt - po uzyskaniu efektów uczenia się określonych dla studiów na kierunku architektura;

2)27) magister inżynier pożarnictwa - po uzyskaniu efektów uczenia się określonych dla studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa prowadzonych dla inżynierów pożarnictwa w Akademii Pożarniczej;

3) magister pielęgniarstwa - po uzyskaniu efektów uczenia się określonych dla studiów na kierunku pielęgniarstwo;

4) magister położnictwa - po uzyskaniu efektów uczenia się określonych dla studiów na kierunku położnictwo.

§ 31. Absolwentom jednolitych studiów magisterskich nadaje się tytuły zawodowe równorzędne tytułom magistra i magistra inżyniera:

1) lekarz - po uzyskaniu efektów uczenia się określonych dla studiów na kierunku lekarskim;

2) lekarz dentysta - po uzyskaniu efektów uczenia się określonych dla studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym;

3) lekarz weterynarii - po uzyskaniu efektów uczenia się określonych dla studiów na kierunku weterynaria;

4) magister farmacji - po uzyskaniu efektów uczenia się określonych dla studiów na kierunku farmacja;

5) magister inżynier architekt - po uzyskaniu efektów uczenia się określonych dla studiów na kierunku architektura;



6)27) magister inżynier pożarnictwa - po uzyskaniu efektów uczenia się określonych dla studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa prowadzonych dla strażaków w służbie kandydackiej w Akademii Pożarniczej.

Rozdział 8

Niezbędne elementy dyplomu ukończenia studiów i dyplomu wspólnego oraz wzór suplementu do dyplomu

§ 32.28) Niezbędnymi elementami dyplomu ukończenia studiów są:

1) nazwa dokumentu: „dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia”, „dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia” albo „dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich”;

2) informacja o treści: „wydany w Rzeczypospolitej Polskiej”;

3) nazwa i siedziba uczelni;

4) godło uczelni umieszczone w widocznym miejscu;

5) informacje dotyczące absolwenta:

a) imiona i nazwisko,

b) data i miejsce urodzenia;

6) numer dyplomu;

7) identyfikator dyplomu w RDE - w przypadku dyplomu w postaci elektronicznej;

8) informacje dotyczące studiów, w tym:

a) forma studiów,

b) nazwa kierunku studiów, profil oraz dyscyplina, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, a w przypadku gdy kierunek jest przyporządkowany do więcej niż jednej dyscypliny - dyscyplina wiodąca,

c) słownie określony wynik ukończenia studiów;

9) tytuł zawodowy i data jego uzyskania;

10) znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji:

a) dla kwalifikacji pełnej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji - w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia,

b) dla kwalifikacji pełnej na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji - w przypadku ukończenia studiów drugiego stopnia lub ukończenia jednolitych studiów magisterskich;

11) podpis rektora albo osoby upoważnionej pełniącej funkcję kierowniczą w uczelni i pieczątka imienna zawierająca dane: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki, lub tytuł profesora oraz pełnioną funkcję w uczelni, albo nadruk informacji odpowiadających danym zawartym na pieczątce - w przypadku dyplomu w postaci papierowej, a w przypadku dyplomu w postaci elektronicznej - dane rektora albo osoby upoważnionej pełniącej funkcję kierowniczą w uczelni: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki, lub tytuł profesora oraz pełniona funkcja w uczelni;

12) nazwa miejscowości i data wydania dyplomu, która w przypadku wydania dyplomu w postaci papierowej jest zgodna z datą wydania dyplomu w postaci elektronicznej;

13) pieczęć urzędowa uczelni - w przypadku dyplomu w postaci papierowej.

§ 33. 1. W przypadku studiów wspólnych, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, dyplom wspólny wydaje uczelnia wskazana w umowie, o której mowa w tym przepisie.

2. Dyplom wspólny zawiera niezbędne elementy wymienione w § 32, z tym że:

1) nazwę dokumentu uzupełnia się o wyraz „wspólnych”;

2) wymienia się nazwy podmiotów będących stronami umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, w których absolwent odbywał kształcenie;

3)29) zamieszcza się godło oraz pieczęć urzędową uczelni wskazanej w umowie, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, a także podpis rektora albo osoby upoważnionej pełniącej funkcję kierowniczą w uczelni i pieczątkę imienną zawierającą dane: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki, lub tytuł profesora oraz pełnioną funkcję w uczelni, albo nadruk informacji odpowiadających danym zawartym na pieczątce - w przypadku dyplomu wspólnego w postaci papierowej, a w przypadku dyplomu wspólnego w postaci elektronicznej - godło uczelni wskazanej w umowie, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, oraz dane rektora albo osoby upoważnionej pełniącej funkcję kierowniczą w uczelni: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki, lub tytuł profesora oraz pełniona funkcja w uczelni;

4) w przypadku studiów prowadzonych z podmiotem zagranicznym niezbędnym elementem dyplomu nie jest informacja o treści: „wydany w Rzeczypospolitej Polskiej”.

3. W dyplomie wspólnym można zamieścić odrębnie dla każdego podmiotu będącego stroną umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy:

1) godło lub logo;

2)30) podpis rektora albo osoby upoważnionej pełniącej funkcję kierowniczą w uczelni, a w przypadku podmiotu niebędącego uczelnią - podpis osoby kierującej tym podmiotem, i pieczątkę imienną zawierającą dane: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki, lub tytuł profesora oraz pełnioną funkcję w uczelni albo w podmiocie niebędącym uczelnią, albo nadruk informacji odpowiadających danym zawartym na pieczątce - w przypadku dyplomu wspólnego w postaci papierowej, a w przypadku dyplomu wspólnego w postaci elektronicznej - dane rektora albo osoby upoważnionej pełniącej funkcję kierowniczą w uczelni, a w przypadku podmiotu niebędącego uczelnią - dane osoby kierującej tym podmiotem: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki, lub tytuł profesora oraz pełniona funkcja w uczelni albo w podmiocie niebędącym uczelnią;

3)30) pieczęć urzędową - w przypadku dyplomu wspólnego w postaci papierowej.

4.31) W przypadku studiów wspólnych, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, prowadzonych z podmiotem zagranicznym w dyplomie wspólnym obok tytułu zawodowego, o którym mowa w § 32 pkt 9, można zamieścić także tytuł zawodowy nadany przez ten podmiot.

§ 34. Jeżeli każdy z podmiotów prowadzących studia wspólne wydaje odrębny dyplom ukończenia studiów, dyplom zawiera niezbędne elementy wymienione w § 32, z tym że:

1) nazwę dyplomu uzupełnia się o wyraz „wspólnych”;

2) wymienia się nazwy podmiotów będących stronami umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, w których absolwent odbywał kształcenie.

§ 35. Wzór suplementu do dyplomu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Rozdział 9

Opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów

§ 36. 1. Opłaty wynoszą:

1) 4 zł - za wydanie indeksu;

2) 20 zł:

a) za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy:32)

za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2a zdanie drugie i ust. 2c ustawy:33)

- dyplomu ukończenia studiów w języku obcym,

-34) suplementu do dyplomu w języku obcym,

-35) suplementu do dyplomu w języku angielskim,

b) za wydanie duplikatu:

- dyplomu ukończenia studiów,

- suplementu do dyplomu;

3) 22 zł - za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej;

4) 26 zł - za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

2. Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

§ 37. 1. Opłaty, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2, wnosi się na rachunek bankowy uczelni lub w miejscu wyznaczonym przez rektora.

2. Opłatę, o której mowa w § 36 ust. 1 pkt 4, wnosi się odpowiednio:

1) na rachunek bankowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - w przypadku uwierzytelnienia dokumentu przez dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;

2) na rachunek bankowy uczelni albo w miejscu wyznaczonym przez rektora - w przypadku uwierzytelnienia dokumentu przez uczelnię.

Rozdział 10

Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji

§ 38. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł, z tym że:

1) w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych - opłata wynosi 150 zł;

2) w przypadku przeprowadzania egzaminu wstępnego, w tym sprawdzianu sprawności fizycznej - opłata wynosi 100 zł.

Rozdział 11

Przepis epizodyczny, przepisy przejściowe i dostosowujące oraz przepis końcowy

§ 38a. 1. W roku akademickim 2020/2021 senat uczelni, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, może dokonać zmian w programie studiów w zakresie zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w celu umożliwienia studentom odbycia tych zajęć w części albo w całości w podmiotach leczniczych, służbach sanitarno-epidemiologicznych, Narodowym Funduszu Zdrowia, Agencji Rezerw Materiałowych lub Centrum e-Zdrowia w ramach realizowanych przez nie zadań w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

2. Studenci, którzy w trakcie roku akademickiego 2020/2021 wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze, służby sanitarno-epidemiologiczne, Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencję Rezerw Materiałowych lub Centrum e-Zdrowia w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

3. Uczelnia może zaliczyć zajęcia lub części zajęć, o których mowa w ust. 2, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności, o których mowa w ust. 2, zawarte w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w którym student wykonywał te czynności.

§ 38b. 1. Studenci, którzy w trakcie roku akademickiego 2021/2022 wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty zapewniające pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.36)), mogą ubiegać się o zaliczenie zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności.

2. Uczelnia może zaliczyć zajęcia lub część zajęć, o których mowa w ust. 1, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności, o których mowa w ust. 1, zawarte w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w którym student wykonywał te czynności.

§ 39. 1. Uczelnia, która w dniu wejścia w życie rozporządzenia prowadzi studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna lub pedagogika specjalna, prowadzi te studia jako jednolite studia magisterskie począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020.

2. Uczelnia, o której mowa w ust. 1, może prowadzić kształcenie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna lub pedagogika specjalna na studiach:

1) pierwszego stopnia - do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2019 r.;

2) drugiego stopnia - do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2022 r.

3. Jeżeli w dniu wejścia w życie rozporządzenia uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia albo studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna lub pedagogika specjalna:

1) studia pierwszego stopnia mogą być prowadzone do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2019 r.,

2) studia drugiego stopnia mogą być prowadzone do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2022 r.

- i z dniem zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2019 r. - w przypadku studiów pierwszego stopnia albo przed dniem 1 października 2022 r. - w przypadku studiów drugiego stopnia, wygasa pozwolenie na utworzenie tych studiów albo traci moc uchwała senatu w sprawie utworzenia tych studiów.

§ 39a. 1. Uczelnia, która w dniu 1 października 2018 r. spełniała łącznie następujące warunki:

1) prowadziła studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na kierunku w zakresie pedagogiki,

2) realizowała na tym kierunku, na studiach pierwszego stopnia lub studiach drugiego stopnia, program studiów umożliwiający uzyskanie efektów uczenia się związanych z kształceniem w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej

- może prowadzić te studia jako jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020, jeżeli o zamiarze ich prowadzenia poinformuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w terminie do dnia 15 maja 2019 r.

2. W uczelni, która spełniła warunki określone w ust. 1 oraz poinformowała ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w terminie określonym w ust. 1, o zamiarze prowadzenia studiów, o których mowa w ust. 1, jako jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020, prowadzi studia, o których mowa w ust. 1, jako jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

1) studia pierwszego stopnia na kierunku w zakresie pedagogiki, z wyłączeniem kształcenia w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, mogą być prowadzone do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2020 r.; z dniem zakończenia tego cyklu kształcenia wygasa pozwolenie na utworzenie tych studiów albo traci moc uchwała senatu w sprawie utworzenia tych studiów;

2) studia drugiego stopnia na kierunku w zakresie pedagogiki mogą być prowadzone do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2023 r., z tym że kształcenie w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej może być prowadzone, dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2022 r.; z dniem zakończenia ostatniego cyklu kształcenia wygasa pozwolenie na utworzenie tych studiów albo traci moc uchwała senatu w sprawie utworzenia tych studiów.

§ 39b. Uczelnia, która w dniu 1 października 2018 r. prowadziła studia drugiego stopnia na kierunku w zakresie pedagogiki i realizowała na tym kierunku program studiów umożliwiający uzyskanie efektów uczenia się związanych z kształceniem w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej i która nie spełniła warunków, o których mowa w § 39a ust. 1, może prowadzić te studia, dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2022 r.; z dniem zakończenia tego cyklu kształcenia wygasa pozwolenie na utworzenie tych studiów albo traci moc uchwała senatu w sprawie utworzenia tych studiów.

§ 40. Studia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie fizjoterapii prowadzone w dniu wejścia w życie rozporządzenia mogą być prowadzone do dnia:

1) zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2017 r. - w przypadku studiów pierwszego stopnia;

2) 31 grudnia 2022 r. - w przypadku studiów drugiego stopnia.

§ 41. Kierunki studiów związane z kształceniem w zakresie, o którym mowa w § 17 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. poz. 1596 oraz z 2017 r. poz. 1515), inne niż kierunki określone w § 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, mogą być prowadzone jako jednolite studia magisterskie do zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego przed rokiem akademickim 2019/2020.

§ 42. W przypadku studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 60 % ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w programach studiów.

§ 43. Albumy studentów są prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu dla studentów przyjętych na studia począwszy od roku akademickiego 2019/2020. W roku akademickim 2018/2019 albumy studentów są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 44. 1. Teczki akt osobowych studentów, założone dla studentów przyjętych na studia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz na rok akademicki 2018/2019, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych. Teczki te mogą być prowadzone w postaci elektronicznej; przepisy § 15 ust. 3 i 3a stosuje się odpowiednio.

2. Teczki akt osobowych studentów zakłada się i prowadzi na zasadach określonych w rozporządzeniu dla studentów przyjętych na studia począwszy od roku akademickiego 2019/2020.

§ 45. 1. Ważność elektronicznych legitymacji studenckich wydanych do dnia 30 czerwca 2019 r. potwierdza się, począwszy od roku akademickiego 2019/2020, przez umieszczenie w kolejno oznaczonych polach legitymacji hologramów sporządzonych zgodnie z opisem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Jeżeli uczelnia posiada niewykorzystane blankiety elektronicznej legitymacji studenckiej zawierające w poddruku offsetowym napis „Adres”, blankiety te mogą być stosowane niedłużej niż do dnia 30 września 2020 r. W procesie personalizacji tych blankietów w miejscu przeznaczonym na adres nanosi się poziomą linię.

§ 45a. (uchylony).

§ 46. Studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz na rok akademicki 2018/2019 uzyskują tytuły zawodowe, których nazwy są zgodne z nazwami określonymi w przepisach dotychczasowych.

§ 46a. W dyplomach ukończenia studiów wydawanych od dnia 1 października 2019 r. absolwentom studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 nie wskazuje się dyscypliny wiodącej. W przypadku gdy kierunek studiów jest przyporządkowany do więcej niż jednej dyscypliny, w dyplomie wskazuje się dyscyplinę:

1) do której zgodnie z programem studiów przypisano przeważającą część efektów uczenia się albo

2) wybraną spośród dyscyplin, do których zgodnie z programem studiów przypisano efekty uczenia się w równych częściach.

§ 46b. W dyplomach ukończenia studiów wydawanych absolwentom studiów rozpoczętych w latach akademickich 2019/2020-2022/2023 prowadzonych na kierunku utworzonym przed dniem 1 października 2018 r., który według stanu na dzień 30 września 2019 r. został przyporządkowany do co najmniej 3 dyscyplin zawierających się w co najmniej 2 dziedzinach i do żadnej z tych dyscyplin nie przypisano ponad połowy efektów uczenia się określonych w programie tych studiów, nie wskazuje się dyscypliny wiodącej.

§ 47. 1. Jeżeli w uczelni postawionej w stan likwidacji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, która prowadziła studia przed dniem 1 października 2011 r., w teczkach akt osobowych studentów znajdują się nieodebrane oryginały świadectw dojrzałości lub dyplomów ukończenia studiów złożonych przez kandydatów na studia drugiego stopnia, likwidator albo założyciel uczelni niepublicznej powiadamia właścicieli tych dokumentów o możliwości ich odbioru, wyznaczając w tym celu termin.

2. Nieodebrane oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1, przechowuje się w teczkach akt osobowych studentów.

§ 48. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem § 8 ust. 1 pkt 9 i 10 i ust. 2 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 r.37)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 27 września 2018 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1207)

Załącznik nr 138)

WZÓR LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

I. mLegitymacja studencka1)





Opis:

1. Elementami mLegitymacji studenckiej widocznymi na ekranie urządzenia mobilnego są:

1) nagłówek aplikacji mObywatel zawierający napis „Legitymacja studencka”;

2) wizualizacja graficzna mLegitymacji studenckiej - obszar danych legitymacji studenckiej zawierający następujące elementy:

a) gilosz stanowiący tło, w którym kolory zmieniają się dynamicznie wraz ze zmianą położenia urządzenia mobilnego w przestrzeni,

b) ruchomy element graficzny prezentujący flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej,

c) hologram - element graficzny o kształcie odpowiadającym godłu Rzeczypospolitej Polskiej, w którym kolory zmieniają się dynamicznie wraz ze zmianą położenia urządzenia mobilnego w przestrzeni,

d) obszar danych studenta zawierający:

- zdjęcie studenta,

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę urodzenia,

- numer PESEL,

- numer albumu,

e) datę wydania,

f) nazwę uczelni,

g) kod kreskowy (opcjonalnie) w kolorze czarnym,

h) napis „Poświadcza uprawnienia do 50 % ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej, a także uprawnienia do korzystania - do ukończenia 26. roku życia - z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych przepisów.”;

3) dodatkowe elementy: informacja o ważności albo nieważności legitymacji studenckiej oraz informacje o aktualnej dacie i odmierzanych w czasie rzeczywistym godzinie, minucie i sekundzie.

2. Elementy, ikony i etykiety elementów funkcyjnych, mieszczące się w nagłówku i stopce aplikacji mObywatel, mogą różnić się w zależności od wersji tej aplikacji pod względem liczby, wyglądu, kolorystyki i rozmiarów, a tekst etykiet - pod względem rodzaju, wielkości i koloru czcionki.

II. Elektroniczna legitymacja studencka

awers





rewers





Opis:

1. Blankiet elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) jest wykonany z wielowarstwowej karty z tworzywa sztucznego (PVC), o wymiarach 53,98 × 85,60 mm (format ID-1), umożliwiającej trwałe naniesienie szaty graficznej oraz danych personalnych i identyfikacyjnych.

2. Podłoże karty nie wykazuje luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym (UV). Blankiet jest zabezpieczony warstwą ochronną (overlay) niewykazującą luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym.

3. Blankiety są przystosowane do procesu personalizacji z wykorzystaniem technik termotransferowych i termosublimacyjnych.

4. Awers zawiera:

1) zabezpieczenia w druku offsetowym:

a) tło giloszowe,

b) mikrodruki - powtarzające się napisy o treści: „RZECZPOSPOLITAPOLSKA”, „LEGITYMACJASTUDENCKASTUDENTCARD”, „RP”,

c) element reliefowy - cienkie linie giloszowe tworzące powtarzające się napisy: „LEGITYMACJA STUDENCKA”, „STUDENT CARD”;

2) zabezpieczenia farbą irydyscentną - obiekt graficzny „biret” w kolorze różowo-perłowym - zabezpieczenie sitodrukiem;

3) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis: „Rzeczpospolita Polska” w kolorze czarnym w dwóch wierszach;

4) chip;

5) czarne napisy:

a) Data wydania,

b) Nr albumu,

c) Data urodzenia,

d) Nr PESEL;

6) granatowy napis: „LEGITYMACJA STUDENCKA”, „STUDENT CARD”;

7) pola do umieszczenia:

a) nazwy uczelni,

b) imienia i nazwiska posiadacza legitymacji,

c) fotografii posiadacza legitymacji;

8) dane nanoszone w procesie personalizacji legitymacji studenckiej:

a) fotografia posiadacza legitymacji - kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 × 45 mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, wykonane według standardów określonych w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1753), zajmujące 70-80 % pola zdjęciowego,

b) nazwa uczelni - w kolorze czarnym, wykonana krojem Arial Narrow Bold o wielkości 7,5 pkt, w dwóch lub trzech wierszach, do 30 znaków w wierszu, wyjustowana do prawej strony; notacja: „Pierwsze Litery Wielkie”; pozycjonowanie: 27,2 mm w poziomie, licząc od prawej krawędzi bloku tekstu, 6,2 mm w pionie, licząc od górnej krawędzi bloku tekstu,

c) imię do 24 znaków oraz nazwisko w dwóch wierszach, do 28 znaków każdy, w kolorze czarnym, wykonane krojem Arial Narrow Bold o wielkości 8 pkt, wyjustowane centralnie; notacja: „Pierwsze Litery Wielkie”; pozycjonowanie: oś pionowa tekstu 43,6 mm w poziomie i 24 mm w pionie, licząc od górnej krawędzi bloku tekstu,

d) data wydania w kolorze czarnym, wykonana krojem Arial Narrow Bold o wielkości 8 pkt,

e) numer albumu w kolorze czarnym, wykonany krojem Arial Narrow Bold o wielkości 8 pkt,

f) data urodzenia w kolorze czarnym, wykonana krojem Arial Narrow Bold o wielkości 8 pkt,

g) numer PESEL (dla obcokrajowców data urodzenia w formacie rrmmdd00000, kodowanie tysięcy i setek lat zgodnie z zasadami systemu PESEL) w kolorze czarnym, wykonany krojem Arial Narrow Bold o wielkości 8 pkt.

5. Dane, o których mowa w ust. 4 pkt 8, są nanoszone w następujący sposób: fotografia posiadacza dokumentu - termosublimacją, a dane alfanumeryczne - termotransferem.

6. Rewers zawiera:

1) zabezpieczenia w druku offsetowym:

a) tło giloszowe,

b) mikrodruki - powtarzające się napisy o treści: „RZECZPOSPOLITAPOLSKA”, „LEGITYMACJASTUDENCKASTUDENTCARD”, „RP”;

2) czarny napis: „Legitymacja ważna do:”;

3) dwanaście pól oznaczonych kolejno liczebnikami porządkowymi od 1 do 12 w kolorze czarnym, z przeznaczeniem na umieszczenie hologramu;

4) granatowy napis: „Poświadcza uprawnienia do 50 % ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej, a także uprawnienia do korzystania - do ukończenia 26. roku życia - z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych przepisów.”;

5) pole do opcjonalnego umieszczenia kodu kreskowego;

6) oznaczenia indywidualne blankietu legitymacji naniesione w technice grawerowania laserowego przez producenta blankietu, umieszczone w prawej dolnej części, na które składają się:

a) skrót nazwy producenta blankietu dokumentu publicznego, według schematu: siedem liter oznaczających skrót nazwy producenta blankietu dokumentu publicznego, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem PPPPPPP,

b) cztery cyfry oznaczające rok produkcji blankietu, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem RRRR,

c) niepowtarzalny numer blankietu - dwie litery (A) i siedem cyfr (X), które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem AA XXXXXXX;

7) opcjonalnie - kod kreskowy w kolorze czarnym nanoszony w procesie personalizacji.

7. Kod kreskowy, o którym mowa w ust. 6 pkt 7, jest nanoszony termotransferem.

1) Rzeczywista wielkość czcionek może różnić się w zależności od ustawień użytkownika urządzenia mobilnego dokonanych w systemie operacyjnym tego urządzenia - prezentowany wzór wizualizacji mLegitymacji studenckiej uwzględnia założenie, że oczekiwana przez użytkownika wielkość czcionek jest ustawiona w systemie operacyjnym na wartość 100 %.





Załącznik nr 2

OPIS HOLOGRAMU

1. Hologram o wymiarach 10 mm x 9 mm i grubości 10 µm lub innej, na tyle małej, że przy próbie odklejenia hologram ulega samodestrukcji, trójwarstwowy, przy czym środkowa (wewnętrzna) warstwa jest metalowa, wykonany w technice 2D/3D, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Na hologram, w sposób trwały i nieusuwalny, nanosi się:

1) datę ważności (w formacie: dd-mm-rr) techniką grawerowania laserowego lub równoważną bez naruszenia warstwy wierzchniej hologramu, w środkowej (wewnętrznej), metalowej warstwie hologramu;

2) kod w formacie XXX00001, przy czym 3 pierwsze cyfry stanowią numer będący oznaczeniem uczelni, a 5 kolejnych cyfr stanowi kolejny numer hologramu.

3. Dodatkowe zabezpieczenia w matrycy:

1) hologram o minimalnej gęstości optycznej 254000 DPI z nanotekstami;

2) matryca w technologii e-beam lub równoważnej.

Załącznik nr 339)

SUPLEMENT DO DYPLOMU (WZÓR)

I. W postaci papierowej





O p i s :

1) format po obcięciu A4 (210 x 297 mm);

2) papier offsetowy biały, gramatura 80 g/m2;

3) druk dwustronny w kolorze czarnym;

4) suplement oraz odpis suplementu przeznaczony do akt w lewym górnym rogu zszyty i opatrzony pieczęcią urzędową uczelni;

5) tekst: czcionka Times New Roman CE 11 pkt, napis „SUPLEMENT DO DYPLOMU” - wersaliki 14 pkt, w punkcie 8 - czcionka Times New Roman CE 10 pkt, oznaczenie stron - czcionka Times New Roman CE 8 pkt;

6) podczas wypełniania suplementu kropki oznaczające wiersze mogą być zastąpione wpisanym tekstem.

II. W postaci elektronicznej









O p i s :

1) dokument stanowi wizualną prezentację suplementu do dyplomu ukończenia studiów w postaci elektronicznej zarejestrowanego w repozytorium dyplomów elektronicznych w formacie XML i jest generowany automatycznie;

2) format pliku dokumentu - PDF;

3) rozmiar strony dokumentu odpowiadający formatowi A4 (210 × 297 mm);

4) tło dokumentu - zgodne z tłem stosowanym dla dyplomu ukończenia studiów w postaci elektronicznej, generowane automatycznie przez repozytorium dyplomów elektronicznych;

5) w prawym górnym rogu dokumentu umieszczony znak graficzny potwierdzający opatrzenie dokumentu kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną zawierającą znacznik czasu w repozytorium dyplomów elektronicznych;

6) w stopce dokumentu umieszczona informacja techniczna o typie dokumentu, wersji, języku dokumentu oraz identyfikatorze pliku (PDF ID), pozwalająca na jednoznaczne zidentyfikowanie konkretnego pliku PDF wygenerowanego za pomocą repozytorium dyplomów elektronicznych;

7) na dole strony w miejscu oznaczonym „…/…” umieszczony automatycznie numer strony w formacie: „numer strony / całkowita liczba stron dokumentu”;

8) plik PDF zawiera certyfikat pieczęci elektronicznej repozytorium dyplomów elektronicznych, umożliwiający weryfikację autentyczności pochodzenia oraz integralności dokumentu;

9) dokument zawiera identyfikator umożliwiający jego weryfikację w repozytorium dyplomów elektronicznych;

10) podczas generowania dokumentu w repozytorium dyplomów elektronicznych kropki umieszczone we wzorze oznaczające wiersze są zastępowane danymi.

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka kieruje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 68).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635, 637, 821 i 912.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 sierpnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1220), które weszło w życie z dniem 5 września 2025 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 czerwca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. poz. 832), które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2026 r.

6) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

8) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

15) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 16.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

19) Dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

21) Wprowadzenie do wyliczenia w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 22.

22) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

23) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 24.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

25) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

26) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

27) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

31) Dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

32) Wprowadzenie do wyliczenia w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 33.

33) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

34) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 35.

35) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

36) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 621, 1301, 1794 oraz z 2026 r. poz. 203 i 635.

37) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) w zakresie wymagań dotyczących programu studiów, kierunków studiów prowadzonych jako jednolite studia magisterskie, informacji zawartych we wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów, dokumentów dołączanych do wniosku oraz sposobu składania wniosku - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. poz. 1596 oraz z 2017 r. poz. 1515) - które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 349 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669);

2) w zakresie:

a) sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów, sporządzania duplikatów i odpisów dokumentów oraz dokonywania sprostowań i zmian danych osobowych w dokumentach, wzoru legitymacji studenckiej oraz sposobu wydawania legitymacji i potwierdzania jej ważności, sposobu postępowania z dokumentacją przebiegu studiów w przypadku likwidacji uczelni, sposobu uwierzytelniania dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, a także wysokości i sposobu pobierania opłat za uwierzytelnianie dokumentów, za wydanie indeksu i legitymacji studenckiej oraz duplikatów tych dokumentów, za wydanie odpisów w językach obcych dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu lub duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. poz. 1554 oraz z 2018 r. poz. 229),

b) niezbędnych elementów dyplomu ukończenia studiów i dyplomu wspólnego, wzoru suplementu do dyplomu, a także tytułów zawodowych równorzędnych tytułom licencjata i inżyniera oraz tytułom magistra i magistra inżyniera - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. poz. 279),

c) wymagań dotyczących prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz maksymalnej liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego kształcenia - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. poz. 1347 i 1506, z 2008 r. poz. 551 oraz z 2011 r. poz. 1470),

d) wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1608)

- które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

38) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 maja 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. poz. 643), które weszło w życie z dniem 14 maja 2026 r.

39) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.



