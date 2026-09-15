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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1211
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 11 września 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25, 473 i 1046.
- Data ogłoszenia: 2026-09-15
- Data wejścia w życie: 2026-09-15
- Data obowiązywania: 2026-09-15
- Z mocą od: 2026-08-22
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów do rady gminy Mszana Dolna w województwie małopolskim
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 września 2026 r. w sprawie sposobu przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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