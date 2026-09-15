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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1212
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 14 września 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
Na podstawie art. 77 [3] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„III. Dla pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
4900-6500
|
II
|
4950-7100
|
III
|
5000-7500
|
IV
|
5050-8400
|
V
|
5100-9200
|
VI
|
5500-9900
|
VII
|
5750-10 500
|
VIII
|
6100-11 600
|
IX
|
6300-12 400
|
X
|
6500-14 600
|
XI
|
6900-17 100
|
XII
|
7500-18 200
|
XIII
|
8250-19 300
|
XIV
|
9000-20 900
|
XV
|
9650-22 600
”
§ 2.
§ 3.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25, 473 i 1046.
- Data ogłoszenia: 2026-09-15
- Data wejścia w życie: 2026-09-16
- Data obowiązywania: 2026-09-16
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