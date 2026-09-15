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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1213
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 września 2026 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r.
Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2026-09-15
- Data wejścia w życie: 2027-01-01
- Data obowiązywania: 2027-01-01
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów do rady gminy Mszana Dolna w województwie małopolskim
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 września 2026 r. w sprawie sposobu przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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