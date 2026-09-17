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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1218

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 10 września 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-17
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Brak zmienianych dokumentów.

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Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Niedźwiada w województwie lubelskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1215

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1217

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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1213

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1212

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1211

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 11 września 2026 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Zielony biznes i innowacje

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1219

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 11 września 2026 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1220

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 września 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych zawartych w powiadomieniu o zamiarze skorzystania ze zwolnienia w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska oraz informacji kwartalnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1222

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1218

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1209

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów do rady gminy Mszana Dolna w województwie małopolskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1190

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 września 2026 r. w sprawie wzoru certyfikatu importowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1216

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1205

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 września 2026 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1191

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 września 2026 r. w sprawie sposobu przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1192

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 września 2026 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) uzyskanych przez niektórych podatników w związku z organizacją turnieju finałowego Mistrzostw Świata FIFA U-20 Kobiet w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1199

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1203

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1195

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 września 2026 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego do rozpatrzenia wniosku o włączenie kwalifikacji sektorowej dotyczącej montażu i serwisowania zabezpieczeń przeciwpożarowych – oświetlenie awaryjne do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz dokonywania jej przeglądu w przypadku włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1194

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1193

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