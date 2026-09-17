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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1219

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 11 września 2026 r.

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Zielony biznes i innowacje

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6b ust. 11 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2025 r. poz. 98) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Agencją”, pomocy finansowej w ramach programu Zielony biznes i innowacje objętego Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2021-2028 między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii, podpisanym w Warszawie dnia 23 kwietnia 2025 r. (M.P. poz. 773), zwanej dalej „pomocą finansową”.

§ 2.

Pomoc finansowa może zostać udzielona podmiotom, o których mowa w art. 6b ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

§ 3.

Pomoc finansowa może zostać udzielona w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego lub finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej.

§ 4.

1. Pomoc finansowa może zostać udzielona w ramach jednego albo kilku następujących przeznaczeń pomocy:

1) regionalnej pomoc inwestycyjnej;

2) pomocy na usługi doradcze;

3) pomocy na eksperymentalne prace rozwojowe;

4) pomocy na wspieranie innowacyjności;

5) pomocy de minimis.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1:

1) pkt 1-4 - stanowi pomoc publiczną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 651/2014”;

2) pkt 5 - stanowi pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej „rozporządzeniem 2023/2831”.

§ 5.

1. W przypadku pomocy publicznej przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a-d, ust. 5 oraz art. 13 rozporządzenia 651/2014.

2. W przypadku pomocy de minimis przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2831.

3. Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o pomoc finansową prowadzi działalność gospodarczą w sektorach, o których mowa w art. 1 ust. 3 lit. a-c rozporządzenia 651/2014 oraz art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2831, w związku z którą nie może zostać udzielona taka pomoc, oraz inną działalność gospodarczą, pomoc finansowa może zostać mu udzielona pod warunkiem, że przedsiębiorca ten zobowiąże się do wyodrębnienia w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych ewidencji działalności gospodarczej z obu sektorów, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod.

4. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.

5. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 651/2014.

6. Pomoc finansowa nie może zostać udzielona na działalność w zakresie:

1) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

2) produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;

3) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

4) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich prekursorów, z wyjątkiem działalności prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami w celach medycznych lub naukowych;

5) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych.

7. Pomoc finansowa nie może być udzielona podmiotom objętym sankcjami przyjętymi na podstawie prawa Unii Europejskiej, w szczególności:

1) podmiotom wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;

2) przedsiębiorcom będącym własnością podmiotów, w które są wymierzone te sankcje, lub powiązanym z takimi podmiotami w sposób, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831;

3) przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorach przemysłu, w które są wymierzone te sankcje, chyba że przedsiębiorca wykaże, że udzielenie mu pomocy nie będzie stać w sprzeczności z tymi sankcjami.

§ 6.

Pomoc publiczna może zostać udzielona, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o jej przyznanie przed rozpoczęciem prac nad projektem zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia 651/2014.

§ 7.

1. W przypadku pomocy publicznej do obliczenia intensywności oraz wartości tej pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia 651/2014.

2. W przypadku pomocy de minimis wartość dopuszczalnej pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831 ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia 2023/2831.

3. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty wskazane w szczegółowym budżecie projektu, proporcjonalne i niezbędne do wdrożenia projektu oraz spełniające pozostałe warunki określone w ogłoszeniu, z uwzględnieniem wytycznych państwa darczyńcy mających zastosowanie do projektów objętych pomocą finansową, poniesione od dnia wskazanego przez Agencję jako data zamieszczenia na stronie internetowej Agencji listy projektów rekomendowanych, o której mowa w § 23 ust. 7, w tym na pokrycie kosztów usług, robót budowlanych lub dostaw realizowanych w ramach projektu przez partnera.

§ 8.

1. Pomoc publiczna podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia 651/2014.

2. Pomoc de minimis podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 5 rozporządzenia 2023/2831.

§ 9.

Pomoc publiczna spełnia kryteria przejrzystości wskazane w art. 5 rozporządzenia 651/2014.

§ 10.

Pomoc publiczna podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wartość przekroczy progi określone w art. 4 ust. 1 lit. a, d, i ppkt (iii) oraz lit. l rozporządzenia 651/2014.

Rozdział 2

Regionalna pomoc inwestycyjna

§ 11.

Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy na inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 lit. a rozporządzenia 651/2014 realizowaną na obszarach określonych w mapie pomocy regionalnej na lata 2022-2027 ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 500).

§ 12.

Kosztami kwalifikowalnymi w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej są koszty:

1) nabycia nowych środków trwałych, z wyłączeniem nabycia praw do nieruchomości;

2) nabycia robót i materiałów budowlanych;

3) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą otrzymującym pomoc,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez okres co najmniej 3 lat liczonych od dnia zakończenia realizacji projektu.

§ 13.

1. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 12, określa się zgodnie z maksymalną intensywnością pomocy regionalnej określoną w mapie pomocy regionalnej na lata 2022-2027 ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej oblicza się, uwzględniając warunki określone w art. 14 ust. 12-14 rozporządzenia 651/2014.

§ 14.

1. Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 14 ust. 5 i ust. 16 zdanie pierwsze rozporządzenia 651/2014.

2. W przypadku pomocy publicznej przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana, jeżeli jest spełniony warunek określony w art. 14 ust. 7 zdanie drugie rozporządzenia 651/2014.

Rozdział 3

Pomoc na usługi doradcze

§ 15.

1. Pomoc na usługi doradcze jest udzielana mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.

2. Pomoc na usługi doradcze jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 18 ust. 3 rozporządzenia 651/2014.

3. Pomoc na usługi doradcze nie jest udzielana na usługi spełniające warunki, o których mowa w art. 18 ust. 4 rozporządzenia 651/2014.

§ 16.

Intensywność pomocy na usługi doradcze nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 4

Pomoc na eksperymentalne prace rozwojowe

§ 17.

Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy na eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia 651/2014 są koszty:

1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;

2) sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji projektu, przy czym, jeżeli sprzęt i aparatura nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu przez całkowity okres ich użytkowania, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

3) badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu.

§ 18.

1. Maksymalną intensywność pomocy na eksperymentalne prace rozwojowe określa się zgodnie z art. 25 ust. 5 lit. c rozporządzenia 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy na eksperymentalne prace rozwojowe zwiększa się zgodnie z art. 25 ust. 6 lit. a i b ppkt (iv) albo lit. c rozporządzenia 651/2014.

Rozdział 5

Pomoc na wspieranie innowacyjności

§ 19.

1. Pomoc na wspieranie innowacyjności jest udzielana mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.

2. Pomoc na wspieranie innowacyjności jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c rozporządzenia 651/2014.

§ 20.

Maksymalną intensywność pomocy na wspieranie innowacyjności określa się zgodnie z art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia 651/2014.

Rozdział 6

Pomoc de minimis

§ 21.

Kosztami kwalifikowalnymi objętymi pomocą de minimis są koszty, których rodzaje określa ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej albo ogłoszenie o możliwości korzystania z pomocy finansowej.

§ 22.

Pomoc de minimis nie przekracza 100 % kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 21.

Rozdział 7

Tryb udzielania pomocy finansowej

§ 23.

1. Agencja udziela pomocy finansowej przez nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy finansowej, zamieszczając ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej na stronie internetowej Agencji.

2. Agencja w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, w szczególności:

1) informuje o podstawowych warunkach udzielania pomocy finansowej, w tym jej przeznaczeniu, rodzajach i poziomie kosztów kwalifikowalnych oraz maksymalnej intensywności i kwocie pomocy udzielanej przez Agencję na realizację jednego projektu;

2) wskazuje miejsce publikacji dokumentacji konkursowej, w tym wytycznych państwa darczyńcy mających zastosowanie do projektów objętych pomocą finansową;

3) określa wykaz dokumentów, potwierdzających spełnianie wymagań przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc finansową;

4) określa miejsce, sposób oraz termin rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie określa zakresu danych osobowych wykraczającego poza przepisy rozporządzenia.

4. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej zawiera:

1) dane identyfikujące wnioskodawcę lub partnera, dane osób upoważnionych do kontaktowania się w imieniu wnioskodawcy oraz dane personelu projektu;

2) oświadczenia wnioskodawcy dotyczące spełnienia warunków udzielenia wsparcia;

3) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia 651/2014 i w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

4) inne informacje niezbędne do dokonania oceny wniosku, niestanowiące danych osobowych.

5. Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis wnioskodawca załącza zaświadczenia albo oświadczenia i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

6. Agencja ocenia wniosek o udzielenie pomocy finansowej zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.

7. Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków Agencja zamieszcza na swojej stronie internetowej listę projektów rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej i listę projektów nierekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej oraz niezwłocznie pisemnie powiadamia wnioskodawców o udzieleniu pomocy finansowej albo odmowie jej udzielenia. Listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej zawierają następujące dane:

1) firmę lub nazwę wnioskodawcy;

2) tytuł projektu;

3) rekomendowaną kwotę dofinansowania;

4) inne informacje, niestanowiące danych osobowych.

§ 24.

Przepisy § 23 stosuje się odpowiednio do inicjatyw realizowanych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej objętego Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2021-2028, o którym mowa w § 1.

§ 25.

Agencja udziela pomocy finansowej w formie finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej, w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie udzielania tej pomocy, w szczególności zamieszcza ogłoszenie o możliwości korzystania z pomocy finansowej na stronie internetowej Agencji. Przepis § 23 ust. 5 stosuje się.

Rozdział 8

Przepisy końcowe

§ 26.

1. Pomoc publiczna jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze, w związku z art. 59 rozporządzenia 651/2014.

2. Pomoc de minimis jest udzielana do dnia upływu okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2023/2831.

§ 27.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: K. Pełczyńska-Nałęcz

1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-17
  • Data wejścia w życie: 2026-10-02
  • Data obowiązywania: 2026-10-02
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