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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1219
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)
z dnia 11 września 2026 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Zielony biznes i innowacje
Na podstawie art. 6b ust. 11 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2025 r. poz. 98) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
1) regionalnej pomoc inwestycyjnej;
2) pomocy na usługi doradcze;
3) pomocy na eksperymentalne prace rozwojowe;
4) pomocy na wspieranie innowacyjności;
5) pomocy de minimis.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1:
1) pkt 1-4 - stanowi pomoc publiczną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 651/2014”;
2) pkt 5 - stanowi pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej „rozporządzeniem 2023/2831”.
§ 5.
2. W przypadku pomocy de minimis przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2831.
3. Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o pomoc finansową prowadzi działalność gospodarczą w sektorach, o których mowa w art. 1 ust. 3 lit. a-c rozporządzenia 651/2014 oraz art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2831, w związku z którą nie może zostać udzielona taka pomoc, oraz inną działalność gospodarczą, pomoc finansowa może zostać mu udzielona pod warunkiem, że przedsiębiorca ten zobowiąże się do wyodrębnienia w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych ewidencji działalności gospodarczej z obu sektorów, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod.
4. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.
5. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 651/2014.
6. Pomoc finansowa nie może zostać udzielona na działalność w zakresie:
1) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
2) produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
3) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
4) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich prekursorów, z wyjątkiem działalności prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami w celach medycznych lub naukowych;
5) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych.
7. Pomoc finansowa nie może być udzielona podmiotom objętym sankcjami przyjętymi na podstawie prawa Unii Europejskiej, w szczególności:
1) podmiotom wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;
2) przedsiębiorcom będącym własnością podmiotów, w które są wymierzone te sankcje, lub powiązanym z takimi podmiotami w sposób, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831;
3) przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorach przemysłu, w które są wymierzone te sankcje, chyba że przedsiębiorca wykaże, że udzielenie mu pomocy nie będzie stać w sprzeczności z tymi sankcjami.
§ 6.
§ 7.
2. W przypadku pomocy de minimis wartość dopuszczalnej pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831 ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia 2023/2831.
3. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty wskazane w szczegółowym budżecie projektu, proporcjonalne i niezbędne do wdrożenia projektu oraz spełniające pozostałe warunki określone w ogłoszeniu, z uwzględnieniem wytycznych państwa darczyńcy mających zastosowanie do projektów objętych pomocą finansową, poniesione od dnia wskazanego przez Agencję jako data zamieszczenia na stronie internetowej Agencji listy projektów rekomendowanych, o której mowa w § 23 ust. 7, w tym na pokrycie kosztów usług, robót budowlanych lub dostaw realizowanych w ramach projektu przez partnera.
§ 8.
2. Pomoc de minimis podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 5 rozporządzenia 2023/2831.
§ 9.
§ 10.
Rozdział 2
Regionalna pomoc inwestycyjna
§ 11.
§ 12.
1) nabycia nowych środków trwałych, z wyłączeniem nabycia praw do nieruchomości;
2) nabycia robót i materiałów budowlanych;
3) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które:
a) będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c) zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą otrzymującym pomoc,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez okres co najmniej 3 lat liczonych od dnia zakończenia realizacji projektu.
§ 13.
2. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej oblicza się, uwzględniając warunki określone w art. 14 ust. 12-14 rozporządzenia 651/2014.
§ 14.
2. W przypadku pomocy publicznej przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana, jeżeli jest spełniony warunek określony w art. 14 ust. 7 zdanie drugie rozporządzenia 651/2014.
Rozdział 3
Pomoc na usługi doradcze
§ 15.
2. Pomoc na usługi doradcze jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 18 ust. 3 rozporządzenia 651/2014.
3. Pomoc na usługi doradcze nie jest udzielana na usługi spełniające warunki, o których mowa w art. 18 ust. 4 rozporządzenia 651/2014.
§ 16.
Rozdział 4
Pomoc na eksperymentalne prace rozwojowe
§ 17.
1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;
2) sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji projektu, przy czym, jeżeli sprzęt i aparatura nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu przez całkowity okres ich użytkowania, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;
3) badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu.
§ 18.
2. Maksymalną intensywność pomocy na eksperymentalne prace rozwojowe zwiększa się zgodnie z art. 25 ust. 6 lit. a i b ppkt (iv) albo lit. c rozporządzenia 651/2014.
Rozdział 5
Pomoc na wspieranie innowacyjności
§ 19.
2. Pomoc na wspieranie innowacyjności jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c rozporządzenia 651/2014.
§ 20.
Rozdział 6
Pomoc de minimis
§ 21.
§ 22.
Rozdział 7
Tryb udzielania pomocy finansowej
§ 23.
2. Agencja w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, w szczególności:
1) informuje o podstawowych warunkach udzielania pomocy finansowej, w tym jej przeznaczeniu, rodzajach i poziomie kosztów kwalifikowalnych oraz maksymalnej intensywności i kwocie pomocy udzielanej przez Agencję na realizację jednego projektu;
2) wskazuje miejsce publikacji dokumentacji konkursowej, w tym wytycznych państwa darczyńcy mających zastosowanie do projektów objętych pomocą finansową;
3) określa wykaz dokumentów, potwierdzających spełnianie wymagań przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc finansową;
4) określa miejsce, sposób oraz termin rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie określa zakresu danych osobowych wykraczającego poza przepisy rozporządzenia.
4. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej zawiera:
1) dane identyfikujące wnioskodawcę lub partnera, dane osób upoważnionych do kontaktowania się w imieniu wnioskodawcy oraz dane personelu projektu;
2) oświadczenia wnioskodawcy dotyczące spełnienia warunków udzielenia wsparcia;
3) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia 651/2014 i w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
4) inne informacje niezbędne do dokonania oceny wniosku, niestanowiące danych osobowych.
5. Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis wnioskodawca załącza zaświadczenia albo oświadczenia i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
6. Agencja ocenia wniosek o udzielenie pomocy finansowej zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.
7. Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków Agencja zamieszcza na swojej stronie internetowej listę projektów rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej i listę projektów nierekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej oraz niezwłocznie pisemnie powiadamia wnioskodawców o udzieleniu pomocy finansowej albo odmowie jej udzielenia. Listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej zawierają następujące dane:
1) firmę lub nazwę wnioskodawcy;
2) tytuł projektu;
3) rekomendowaną kwotę dofinansowania;
4) inne informacje, niestanowiące danych osobowych.
§ 24.
§ 25.
Rozdział 8
Przepisy końcowe
§ 26.
2. Pomoc de minimis jest udzielana do dnia upływu okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2023/2831.
§ 27.
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: K. Pełczyńska-Nałęcz
1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).
- Data ogłoszenia: 2026-09-17
- Data wejścia w życie: 2026-10-02
- Data obowiązywania: 2026-10-02
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