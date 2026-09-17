§ 5.

1. W przypadku pomocy publicznej przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a-d, ust. 5 oraz art. 13 rozporządzenia 651/2014.

2. W przypadku pomocy de minimis przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2831.

3. Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o pomoc finansową prowadzi działalność gospodarczą w sektorach, o których mowa w art. 1 ust. 3 lit. a-c rozporządzenia 651/2014 oraz art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2831, w związku z którą nie może zostać udzielona taka pomoc, oraz inną działalność gospodarczą, pomoc finansowa może zostać mu udzielona pod warunkiem, że przedsiębiorca ten zobowiąże się do wyodrębnienia w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych ewidencji działalności gospodarczej z obu sektorów, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod.

4. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.

5. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 651/2014.

6. Pomoc finansowa nie może zostać udzielona na działalność w zakresie:

1) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

2) produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;

3) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

4) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich prekursorów, z wyjątkiem działalności prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami w celach medycznych lub naukowych;

5) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych.

7. Pomoc finansowa nie może być udzielona podmiotom objętym sankcjami przyjętymi na podstawie prawa Unii Europejskiej, w szczególności:

1) podmiotom wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;

2) przedsiębiorcom będącym własnością podmiotów, w które są wymierzone te sankcje, lub powiązanym z takimi podmiotami w sposób, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831;

3) przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorach przemysłu, w które są wymierzone te sankcje, chyba że przedsiębiorca wykaże, że udzielenie mu pomocy nie będzie stać w sprzeczności z tymi sankcjami.