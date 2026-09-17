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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1220
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 11 września 2026 r.
w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa
Na podstawie art. 138j § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2026 r. poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) pełnomocnictwa ogólnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 2.
§ 3.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 825, 846, 875, 1098, 1154 i 1206.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 11 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1220)
Załącznik nr 1
PPO-1
Załącznik nr 2
OPO-1
- Data ogłoszenia: 2026-09-17
- Data wejścia w życie: 2026-10-01
- Data obowiązywania: 2026-10-01
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