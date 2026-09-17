§ 3.

1. Szczegółowy zakres danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej obejmuje:

1) dane przedsiębiorcy telekomunikacyjnego:

a) firmę lub nazwę,

b) formę prawną,



c) numer, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej, zwanej dalej „PKE”:

- przedsiębiorcy telekomunikacyjnego,

- grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522, 640, 644 i 1206), do której należy przedsiębiorca telekomunikacyjny,

- podmiotów powiązanych

- o ile taki numer posiadają,

d) status przedsiębiorcy, z uwzględnieniem podziału na mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę lub średniego przedsiębiorcę, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480, 1795 i 1826 oraz z 2026 r. poz. 507),

e) dane osób upoważnionych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do kontaktu z Prezesem UKE w sprawie danych przekazywanych na podstawie art. 20 ust. 1 PKE, obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu albo adres poczty elektronicznej;

2) dane finansowe przedsiębiorcy telekomunikacyjnego:

a) o wysokości przychodów z działalności telekomunikacyjnej,

b) o wysokości przychodów z tytułu udostępniania infrastruktury technicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej w sieci ruchomej lub stacjonarnej,

c) o wysokości przychodów z tytułu udostępniania elementów infrastruktury służących do świadczenia usług w sieci satelitarnej,

d) o wysokości przychodów z tytułu udostępniania elementów infrastruktury służących do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych i telewizyjnych,

e) o wysokości przychodów z usług detalicznych i usług hurtowych świadczonych w sieci stacjonarnej,

f) o wysokości przychodów z usług detalicznych i usług hurtowych świadczonych w sieci ruchomej,

g) o wysokości przychodów z usług detalicznych i usług hurtowych świadczonych w sieci satelitarnej,

h) o wysokości przychodów z usług detalicznych i usług hurtowych świadczonych w sieci służącej rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów radiofonicznych i telewizyjnych,

i) o wysokości wydatków na inwestycje telekomunikacyjne,

j) obejmujące informację, czy w roku sprawozdawczym wartość infrastruktury telekomunikacyjnej przekroczyła kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ust. 6 PKE,

k) obejmujące informację, czy w roku sprawozdawczym podmiot dokonał nabycia lub zbycia infrastruktury technicznej lub infrastruktury telekomunikacyjnej;

3) dane o rodzaju dostarczanych publicznych sieci telekomunikacyjnych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego;

4) dane o rodzaju świadczonych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym powiązanych usług, ze wskazaniem, czy usługi te były świadczone z użyciem infrastruktury własnej czy infrastruktury innego operatora.

2. Szczegółowy zakres danych dotyczących wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych:

1) świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej obejmuje dane dotyczące usług detalicznych w zakresie:

a) liczby świadczonych usług dostępu do internetu, z uwzględnieniem podziału na typ klienta, medium transmisyjne i rodzaj technologii,

b) wysokości przychodów z usług dostępu do internetu, z uwzględnieniem podziału na typ klienta i medium transmisyjne,

c) liczby abonentów i wysokości przychodów z usług komunikacji głosowej, z uwzględnieniem medium transmisyjnego,

d) czasu trwania połączeń głosowych, z uwzględnieniem podziału na kierunek połączeń,

e) liczby pakietów i wysokości przychodów z pakietów, w których ramach były świadczone usługi, z uwzględnieniem rodzajów usług wchodzących w skład pakietu,

f) liczby usług dostępu do internetu i wysokości przychodów, z uwzględnieniem podziału na typ klienta, z wyłączeniem usług świadczonych w ramach pakietów;

2) świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej obejmuje dane dotyczące usług hurtowych w zakresie:

a) liczby świadczonych usług dostępu do internetu, z uwzględnieniem podziału na rodzaj usługi i źródła finansowania infrastruktury, z której użyciem świadczono te usługi, w tym dla podmiotów powiązanych,

b) wysokości przychodów, z uwzględnieniem podziału na rodzaj usługi i źródła finansowania infrastruktury, w tym dla podmiotów powiązanych,

c) liczby minut i wysokości przychodów ze współpracy międzyoperatorskiej, z uwzględnieniem podziału na rozpoczynanie, zakańczanie i tranzyt połączeń,

d) wysokości przychodów ze współpracy międzyoperatorskiej w zakresie dostępu do sieci, z uwzględnieniem źródła finansowania infrastruktury, w tym dla podmiotów powiązanych,

e) firmy lub nazwy i numeru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 PKE, poszczególnych odbiorców usług hurtowych, o ile odbiorca usług hurtowych taki numer posiada, wraz z informacją, w odniesieniu do każdego odbiorcy, o liczbie i rodzaju sprzedanych usług hurtowych, z uwzględnieniem źródła finansowania infrastruktury, z której użyciem usługi te zostały udostępnione, oraz o rodzaju usługi świadczonej przez odbiorcę;

3) świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej obejmuje dane dotyczące usług detalicznych w zakresie:

a) liczby aktywnych kart SIM w podziale na rodzaj kart, z uwzględnieniem podziału na model rozliczeń oraz typ klienta,

b) wysokości przychodów z tytułu świadczenia usług z użyciem kart, o których mowa w lit. a, z uwzględnieniem podziału na rodzaj usługi, model rozliczeń oraz typ klienta,

c) wolumenu transmisji danych i wysokości przychodów z tytułu świadczenia tych usług,

d) czasu trwania połączeń głosowych w podziale na kierunek połączeń oraz wysokości przychodów z tytułu świadczenia tych usług,

e) liczby wiadomości tekstowych i multimedialnych, z uwzględnieniem podziału na rodzaj usługi,

f) wysokości przychodu z tytułu wysyłania wiadomości tekstowych i multimedialnych,

g) wolumenu usług roamingowych, z uwzględnieniem rodzaju usługi i wysokości przychodów z tytułu świadczenia tych usług,

h) wolumenu usług komunikacji interpersonalnej, z uwzględnieniem rodzaju usługi i wysokości przychodów z tytułu świadczenia tych usług,

i) firmy lub nazwy i numeru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 3 PKE, podmiotu, od którego przedsiębiorca telekomunikacyjny otrzymał dostęp do sieci ruchomej, o ile ten podmiot taki numer posiada,

j) liczby pakietów i wysokości przychodów z pakietów, w których ramach są świadczone usługi, z uwzględnieniem rodzajów usług wchodzących w skład pakietu;

4) świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej obejmuje dane dotyczące usług hurtowych, z uwzględnieniem usług świadczonych podmiotom powiązanym, w zakresie:

a) liczby przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających z tych usług oraz liczby sprzedanych kart SIM,

b) wolumenu usług w podziale na typ i rodzaj usługi, z uwzględnieniem wysokości przychodów z tytułu świadczenia tych usług,

c) wolumenu transmisji danych,

d) wolumenu usług rozpoczynania i zakańczania połączeń,

e) wysokości przychodów z tytułu świadczenia usług zakańczania połączeń, z uwzględnieniem rodzaju sieci,

f) firmy lub nazwy i numeru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 PKE, poszczególnych odbiorców usług hurtowych, o ile odbiorca usług hurtowych taki numer posiada, wraz z informacją o typie nabywcy tych usług;

5) świadczonych w sieci przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych i telewizyjnych obejmuje dane dotyczące usług detalicznych w zakresie:

a) liczby usług w podziale na rodzaj usługi,

b) wysokości przychodów w podziale na poszczególne usługi,

c) liczby pakietów i wysokości przychodów z pakietów, w których ramach są świadczone usługi, z uwzględnieniem rodzajów usług wchodzących w skład pakietu;

6) świadczonych w sieci przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych i telewizyjnych obejmuje dane dotyczące usług hurtowych w zakresie:

a) liczby podmiotów, którym są świadczone usługi, w podziale na rodzaj usługi,

b) wysokości przychodów, z uwzględnieniem rodzaju usługi;

7) świadczonych w sieci satelitarnej obejmuje dane dotyczące usług detalicznych w zakresie:

a) liczby usług w podziale na rodzaj usługi, z uwzględnieniem typu klienta,

b) wysokości przychodów w podziale na poszczególne usługi, z uwzględnieniem typu klienta,

c) liczby aktywnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych wykorzystywanych do świadczenia usług satelitarnych w podziale na ich rodzaj,

d) wolumenu transmisji danych;

8) świadczonych w sieci satelitarnej obejmuje dane dotyczące usług hurtowych w zakresie:

a) liczby nabywców usług hurtowych w podziale na rodzaj usługi,

b) przychodów z usług hurtowych w podziale na rodzaj usługi,

c) wolumenu transmisji danych,

d) łącznej liczby aktywnych terminali i urządzeń.