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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1221
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)
z dnia 8 września 2026 r.
w sprawie przedstawiania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej
Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221, z 2025 r. poz. 637 i 820 oraz z 2026 r. poz. 252 i 815) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
1) medium transmisyjne - nośnik używany do transmisji sygnałów w telekomunikacji w podziale na nośniki przewodowe albo bezprzewodowe;
2) pakiet - usługę złożoną z dwóch lub więcej usług telekomunikacyjnych, kupionych jako jedna wspólna oferta oferowana po jednej cenie i rozliczana w ramach jednego lub kilku rachunków, wykazywaną w odniesieniu do lokalizacji;
3) rodzaj technologii - wykorzystywane rozwiązania techniczne, w tym światłowód, kable współosiowe miedziane, kable parowe miedziane i fale radiowe;
4) usługa hurtowa - usługę świadczoną przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego na rzecz innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, polegającą na zapewnieniu dostępu do infrastruktury, sieci lub zasobów telekomunikacyjnych w celu umożliwienia świadczenia usług detalicznych użytkownikom końcowym (w postaci odrębnej usługi lub usługi dodatkowej) lub w celu dalszej odsprzedaży w modelu hurtowym, przez którą rozumie się sprzedaż usług telekomunikacyjnych nabytych od innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na rzecz innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
5) tranzyt połączeń - usługę polegającą na kierowaniu połączeń od centrali abonenckiej, do której jest przyłączony abonent inicjujący połączenie, do centrali abonenckiej abonenta, do którego jest kierowane to połączenie, przy czym obie centrale nie mogą być ze sobą bezpośrednio połączone.
§ 3.
1) dane przedsiębiorcy telekomunikacyjnego:
a) firmę lub nazwę,
b) formę prawną,
c) numer, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej, zwanej dalej „PKE”:
- przedsiębiorcy telekomunikacyjnego,
- grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522, 640, 644 i 1206), do której należy przedsiębiorca telekomunikacyjny,
- podmiotów powiązanych
- o ile taki numer posiadają,
d) status przedsiębiorcy, z uwzględnieniem podziału na mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę lub średniego przedsiębiorcę, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480, 1795 i 1826 oraz z 2026 r. poz. 507),
e) dane osób upoważnionych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do kontaktu z Prezesem UKE w sprawie danych przekazywanych na podstawie art. 20 ust. 1 PKE, obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu albo adres poczty elektronicznej;
2) dane finansowe przedsiębiorcy telekomunikacyjnego:
a) o wysokości przychodów z działalności telekomunikacyjnej,
b) o wysokości przychodów z tytułu udostępniania infrastruktury technicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej w sieci ruchomej lub stacjonarnej,
c) o wysokości przychodów z tytułu udostępniania elementów infrastruktury służących do świadczenia usług w sieci satelitarnej,
d) o wysokości przychodów z tytułu udostępniania elementów infrastruktury służących do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych i telewizyjnych,
e) o wysokości przychodów z usług detalicznych i usług hurtowych świadczonych w sieci stacjonarnej,
f) o wysokości przychodów z usług detalicznych i usług hurtowych świadczonych w sieci ruchomej,
g) o wysokości przychodów z usług detalicznych i usług hurtowych świadczonych w sieci satelitarnej,
h) o wysokości przychodów z usług detalicznych i usług hurtowych świadczonych w sieci służącej rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów radiofonicznych i telewizyjnych,
i) o wysokości wydatków na inwestycje telekomunikacyjne,
j) obejmujące informację, czy w roku sprawozdawczym wartość infrastruktury telekomunikacyjnej przekroczyła kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ust. 6 PKE,
k) obejmujące informację, czy w roku sprawozdawczym podmiot dokonał nabycia lub zbycia infrastruktury technicznej lub infrastruktury telekomunikacyjnej;
3) dane o rodzaju dostarczanych publicznych sieci telekomunikacyjnych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego;
4) dane o rodzaju świadczonych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym powiązanych usług, ze wskazaniem, czy usługi te były świadczone z użyciem infrastruktury własnej czy infrastruktury innego operatora.
2. Szczegółowy zakres danych dotyczących wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych:
1) świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej obejmuje dane dotyczące usług detalicznych w zakresie:
a) liczby świadczonych usług dostępu do internetu, z uwzględnieniem podziału na typ klienta, medium transmisyjne i rodzaj technologii,
b) wysokości przychodów z usług dostępu do internetu, z uwzględnieniem podziału na typ klienta i medium transmisyjne,
c) liczby abonentów i wysokości przychodów z usług komunikacji głosowej, z uwzględnieniem medium transmisyjnego,
d) czasu trwania połączeń głosowych, z uwzględnieniem podziału na kierunek połączeń,
e) liczby pakietów i wysokości przychodów z pakietów, w których ramach były świadczone usługi, z uwzględnieniem rodzajów usług wchodzących w skład pakietu,
f) liczby usług dostępu do internetu i wysokości przychodów, z uwzględnieniem podziału na typ klienta, z wyłączeniem usług świadczonych w ramach pakietów;
2) świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej obejmuje dane dotyczące usług hurtowych w zakresie:
a) liczby świadczonych usług dostępu do internetu, z uwzględnieniem podziału na rodzaj usługi i źródła finansowania infrastruktury, z której użyciem świadczono te usługi, w tym dla podmiotów powiązanych,
b) wysokości przychodów, z uwzględnieniem podziału na rodzaj usługi i źródła finansowania infrastruktury, w tym dla podmiotów powiązanych,
c) liczby minut i wysokości przychodów ze współpracy międzyoperatorskiej, z uwzględnieniem podziału na rozpoczynanie, zakańczanie i tranzyt połączeń,
d) wysokości przychodów ze współpracy międzyoperatorskiej w zakresie dostępu do sieci, z uwzględnieniem źródła finansowania infrastruktury, w tym dla podmiotów powiązanych,
e) firmy lub nazwy i numeru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 PKE, poszczególnych odbiorców usług hurtowych, o ile odbiorca usług hurtowych taki numer posiada, wraz z informacją, w odniesieniu do każdego odbiorcy, o liczbie i rodzaju sprzedanych usług hurtowych, z uwzględnieniem źródła finansowania infrastruktury, z której użyciem usługi te zostały udostępnione, oraz o rodzaju usługi świadczonej przez odbiorcę;
3) świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej obejmuje dane dotyczące usług detalicznych w zakresie:
a) liczby aktywnych kart SIM w podziale na rodzaj kart, z uwzględnieniem podziału na model rozliczeń oraz typ klienta,
b) wysokości przychodów z tytułu świadczenia usług z użyciem kart, o których mowa w lit. a, z uwzględnieniem podziału na rodzaj usługi, model rozliczeń oraz typ klienta,
c) wolumenu transmisji danych i wysokości przychodów z tytułu świadczenia tych usług,
d) czasu trwania połączeń głosowych w podziale na kierunek połączeń oraz wysokości przychodów z tytułu świadczenia tych usług,
e) liczby wiadomości tekstowych i multimedialnych, z uwzględnieniem podziału na rodzaj usługi,
f) wysokości przychodu z tytułu wysyłania wiadomości tekstowych i multimedialnych,
g) wolumenu usług roamingowych, z uwzględnieniem rodzaju usługi i wysokości przychodów z tytułu świadczenia tych usług,
h) wolumenu usług komunikacji interpersonalnej, z uwzględnieniem rodzaju usługi i wysokości przychodów z tytułu świadczenia tych usług,
i) firmy lub nazwy i numeru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 3 PKE, podmiotu, od którego przedsiębiorca telekomunikacyjny otrzymał dostęp do sieci ruchomej, o ile ten podmiot taki numer posiada,
j) liczby pakietów i wysokości przychodów z pakietów, w których ramach są świadczone usługi, z uwzględnieniem rodzajów usług wchodzących w skład pakietu;
4) świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej obejmuje dane dotyczące usług hurtowych, z uwzględnieniem usług świadczonych podmiotom powiązanym, w zakresie:
a) liczby przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających z tych usług oraz liczby sprzedanych kart SIM,
b) wolumenu usług w podziale na typ i rodzaj usługi, z uwzględnieniem wysokości przychodów z tytułu świadczenia tych usług,
c) wolumenu transmisji danych,
d) wolumenu usług rozpoczynania i zakańczania połączeń,
e) wysokości przychodów z tytułu świadczenia usług zakańczania połączeń, z uwzględnieniem rodzaju sieci,
f) firmy lub nazwy i numeru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 PKE, poszczególnych odbiorców usług hurtowych, o ile odbiorca usług hurtowych taki numer posiada, wraz z informacją o typie nabywcy tych usług;
5) świadczonych w sieci przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych i telewizyjnych obejmuje dane dotyczące usług detalicznych w zakresie:
a) liczby usług w podziale na rodzaj usługi,
b) wysokości przychodów w podziale na poszczególne usługi,
c) liczby pakietów i wysokości przychodów z pakietów, w których ramach są świadczone usługi, z uwzględnieniem rodzajów usług wchodzących w skład pakietu;
6) świadczonych w sieci przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych i telewizyjnych obejmuje dane dotyczące usług hurtowych w zakresie:
a) liczby podmiotów, którym są świadczone usługi, w podziale na rodzaj usługi,
b) wysokości przychodów, z uwzględnieniem rodzaju usługi;
7) świadczonych w sieci satelitarnej obejmuje dane dotyczące usług detalicznych w zakresie:
a) liczby usług w podziale na rodzaj usługi, z uwzględnieniem typu klienta,
b) wysokości przychodów w podziale na poszczególne usługi, z uwzględnieniem typu klienta,
c) liczby aktywnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych wykorzystywanych do świadczenia usług satelitarnych w podziale na ich rodzaj,
d) wolumenu transmisji danych;
8) świadczonych w sieci satelitarnej obejmuje dane dotyczące usług hurtowych w zakresie:
a) liczby nabywców usług hurtowych w podziale na rodzaj usługi,
b) przychodów z usług hurtowych w podziale na rodzaj usługi,
c) wolumenu transmisji danych,
d) łącznej liczby aktywnych terminali i urządzeń.
§ 4.
1) dane podaje się według stanu na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem;
2) dane dotyczące wydatków na inwestycje telekomunikacyjne i wartości infrastruktury telekomunikacyjnej podaje się w złotych, bez podatku od towarów i usług, za rok objęty sprawozdaniem, z zaokrągleniem do pełnych złotych;
3) dane dotyczące wysokości przychodów podaje się w złotych, bez podatku od towarów i usług, z pominięciem przychodów ze sprzedaży telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, za rok objęty sprawozdaniem, z zaokrągleniem do pełnych złotych;
4) dane dotyczące czasu trwania połączeń głosowych podaje się w minutach, z zaokrągleniem do pełnych minut;
5) dane dotyczące wolumenu transmisji podaje się w terabajtach, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku;
6) dane wyrażone jako liczba sztuk, w szczególności liczbę usług, liczbę kart SIM, liczbę pakietów, podaje się jako liczby całkowite;
7) danych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. b, nie podaje się w przypadku wykazania przychodu z działalności telekomunikacyjnej, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, mniejszego niż 500 000 zł.
§ 5.
Minister Cyfryzacji: K. Gawkowski
1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej (Dz. U. poz. 2315), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 104 pkt 2 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222 oraz z 2026 r. poz. 252).
- Data ogłoszenia: 2026-09-17
- Data wejścia w życie: 2026-11-10
- Data obowiązywania: 2026-11-10
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