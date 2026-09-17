Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki

z dnia 10 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1222)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 grudnia 2024 r.

w sprawie danych zawartych w powiadomieniu o zamiarze skorzystania ze zwolnienia w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska oraz informacji kwartalnej2)

Na podstawie art. 113b ust. 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych zawartych w powiadomieniu o zamiarze skorzystania ze zwolnienia, zwanym dalej „uprzednim powiadomieniem”, wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania oraz niezbędnymi pouczeniami;

2) szczegółowy zakres danych zawartych w informacji kwartalnej wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania oraz niezbędnymi pouczeniami.

§ 2. 1. Uprzednie powiadomienie zawiera:

1) oznaczenie naczelnika urzędu skarbowego, do którego jest składane uprzednie powiadomienie, i cel jego złożenia;

2) identyfikator podatkowy NIP podatnika;

3)4) numery identyfikacyjne, za pomocą których podatnik był lub jest zidentyfikowany na potrzeby procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub odpowiadających im regulacjach w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska;

3a)5) numery identyfikacyjne, za pomocą których podatnik był lub jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, wraz ze wskazaniem kodu państwa członkowskiego, które nadało ten numer;

4) nazwę lub imię i nazwisko podatnika;

5) rodzaj podatnika;

6) adres siedziby podatnika lub adres miejsca zamieszkania podatnika w przypadku osoby fizycznej;

7) rodzaje działalności gospodarczej podatnika;

8) państwo członkowskie lub państwa członkowskie, w których podatnik zamierza korzystać ze zwolnienia;

9) wartość dostaw towarów lub świadczenia usług w każdym z państw członkowskich w poprzednim roku podatkowym, w tym wartość sprzedaży na terytorium kraju;

10) wartość dostaw towarów lub świadczenia usług w roku podatkowym poprzedzającym poprzedni rok podatkowy w każdym z państw członkowskich, które wymagają wskazania takich danych - w przypadku gdy podatnik ma zamiar skorzystać ze zwolnienia w tych państwach członkowskich;

11) wartość dostaw towarów lub świadczenia usług w każdym z państw członkowskich w roku podatkowym, w którym podatnik składa uprzednie powiadomienie, w tym wartość sprzedaży na terytorium kraju;

12) oświadczenie o wycofaniu uprzedniego powiadomienia - w przypadku gdy podatnik zidentyfikuje błędy w złożonym uprzednim powiadomieniu i przed nadaniem mu indywidualnego numeru identyfikacyjnego poprzedzonego kodem PL i zawierającego kod EX, zwanego dalej „polskim numerem identyfikacyjnym EX”, składa kolejne uprzednie powiadomienie;

13) rodzaj przedstawicielstwa, jeżeli wynika z mocy prawa lub zostało ustanowione przez podatnika - w przypadku gdy uprzednie powiadomienie jest składane przez przedstawiciela.

2. W przypadku gdy państwo członkowskie, w którym podatnik zamierza skorzystać ze zwolnienia, stosuje różne progi zwolnienia uzależnione od sektora prowadzonej działalności gospodarczej, dane, o których mowa w ust. 1 pkt 9-11, przedstawia się oddzielnie w odniesieniu do każdego sektora działalności gospodarczej.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 9-11, podaje się w euro. Przeliczenia na euro wartości wyrażonych w złotych lub innych walutach dokonuje się według kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny w pierwszym dniu roku, a w przypadku gdy w tym dniu kurs wymiany nie został opublikowany - według kursu wymiany z następnego dnia, w którym został opublikowany.

4. W przypadku gdy podatnik nie dokonał sprzedaży na terytorium kraju lub dostaw towarów lub świadczenia usług w innym państwie członkowskim, na potrzeby określenia danych, o których mowa w ust. 1 pkt 9-11, podaje się wartość „0”.

5. Uprzednie powiadomienie może zawierać:

1) informacje o załączonych dokumentach;

2) dane kontaktowe podatnika, w tym adresy stron internetowych, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

§ 3. 1.6) W przypadku zamiaru skorzystania ze zwolnienia w kolejnym państwie członkowskim podatnik nie jest zobowiązany do przekazania w aktualizacji uprzedniego powiadomienia informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, 3a, 5-7 i 9-11, jeżeli informacje te zostały już ujęte w przedłożonym uprzednim powiadomieniu i jego aktualizacjach lub informacjach kwartalnych i ich korektach.

2. W przypadku zamiaru rezygnacji ze zwolnienia w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska podatnik w aktualizacji uprzedniego powiadomienia informuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tej rezygnacji oraz wskazuje państwo członkowskie, w którym zamierza zrezygnować ze zwolnienia.

3. Aktualizacja uprzedniego powiadomienia składana w związku ze zmianą danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 9-11, zawiera datę złożenia uprzedniego powiadomienia lub jego aktualizacji, w których podatnik wskazał te dane.

4. Aktualizacja uprzedniego powiadomienia zamiast identyfikatora podatkowego NIP podatnika zawiera polski numer identyfikacyjny EX.

§ 4. 1. Informacja kwartalna zawiera:

1) oznaczenie naczelnika urzędu skarbowego, do którego jest składana informacja kwartalna, i cel jej złożenia wraz z oznaczeniem kwartału, za który jest składana;

2) polski numer identyfikacyjny EX;

3) nazwę lub imię i nazwisko podatnika;

4) wartość dostaw towarów lub świadczenia usług w każdym z państw członkowskich w danym kwartale, w tym wartość sprzedaży na terytorium kraju;

5) oświadczenie podatnika o przekroczeniu kwoty 100 000 euro rocznego obrotu na terytorium Unii Europejskiej z oznaczeniem, że składana informacja kwartalna stanowi raport końcowy, oraz datę przekroczenia tej kwoty - w przypadku gdy celem złożenia informacji kwartalnej jest oświadczenie o przekroczeniu rocznego obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

2. W przypadku gdy celem złożenia informacji kwartalnej jest korekta tej informacji, podatnik jest zobowiązany również do przekazania danych, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w tej informacji oraz kwartału, którego dotyczy korekta informacji kwartalnej.

3. W wartościach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, pomija się wartości, które zostały ujęte w złożonym uprzednim powiadomieniu.

4. W przypadku gdy państwo członkowskie, w którym podatnik zamierza skorzystać ze zwolnienia, stosuje różne progi zwolnienia uzależnione od sektora prowadzonej działalności gospodarczej, dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przedstawia się oddzielnie w odniesieniu do każdego sektora działalności gospodarczej.

5. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4, podaje się w euro. Przeliczenia na euro wartości wyrażonych w złotych lub w innych walutach dokonuje się według kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny w pierwszym dniu roku, a w przypadku gdy w tym dniu kurs wymiany nie został opublikowany - według kursu wymiany z następnego dnia, w którym został opublikowany.

6. W przypadku gdy podatnik nie dokonał sprzedaży na terytorium kraju lub dostaw towarów lub świadczenia usług w innym państwie członkowskim, na potrzeby określenia danych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, podaje się wartość „0”.

§ 5. Uprzednie powiadomienie oraz informacja kwartalna zawierają pouczenie podatnika, że podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy albo niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie danych grozi odpowiedzialnością przewidzianą w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2020/285 z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw oraz rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do współpracy administracyjnej i wymiany informacji do celów monitorowania i prawidłowego stosowania procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 62 z 02.03.2020, str. 13).

3) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 894, 896, 1203, 1541 i 1811 oraz z 2026 r. poz. 507 i 846.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 22 grudnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych zawartych w powiadomieniu o zamiarze skorzystania ze zwolnienia w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska oraz informacji kwartalnej (Dz. U. poz. 1870), które weszło w życie z dniem 19 stycznia 2026 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.