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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1232

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 września 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o aplikacji mObywatel

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-22
  • Data wejścia w życie: 2026-09-22
  • Data obowiązywania: 2026-09-22
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Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1228

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 września 2026 r. w sprawie wzoru dokumentu &#8222;Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1233

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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 września 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o aplikacji mObywatel

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1232

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 września 2026 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1225

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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Niedźwiada w województwie lubelskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1215

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 15 września 2026 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o schemacie podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1227

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1217

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1213

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1212

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1211

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 11 września 2026 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Zielony biznes i innowacje

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1219

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 11 września 2026 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1220

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2024 r. w sprawie danych zawartych w powiadomieniu o zamiarze skorzystania ze zwolnienia w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska oraz informacji kwartalnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1222

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1218

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1230

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów leczniczo-profilaktycznych dla pracowników wykonujących zadania poza granicami państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1229

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1224

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celno-Skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1223

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów do rady gminy Mszana Dolna w województwie małopolskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1190

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1209

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