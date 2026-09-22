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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1233
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 17 września 2026 r.
w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego”
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-09-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1228
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 września 2026 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego”
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1233
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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 września 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o aplikacji mObywatel
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1232
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 września 2026 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1225
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Niedźwiada w województwie lubelskim
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1215
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 15 września 2026 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o schemacie podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1227
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1217
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1213
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1212
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1211
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 11 września 2026 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Zielony biznes i innowacje
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1219
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 11 września 2026 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1220
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2024 r. w sprawie danych zawartych w powiadomieniu o zamiarze skorzystania ze zwolnienia w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska oraz informacji kwartalnej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1222
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1218
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1230
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów leczniczo-profilaktycznych dla pracowników wykonujących zadania poza granicami państwa
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1229
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1224
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celno-Skarbowej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1223
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów do rady gminy Mszana Dolna w województwie małopolskim
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1190
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1209