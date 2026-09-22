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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1235
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 września 2026 r.
w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Lotnictwa Cywilnego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu jej noszenia
Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2023 r. poz. 76) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
2. Odznaka jest nadawana jednokrotnie.
§ 3.
1) kierownika jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw transportu lub przez niego nadzorowanej;
2) ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewody lub marszałka województwa.
§ 4.
1) dane wnioskodawcy - nazwę i adres siedziby;
2) dane podmiotu przedstawionego do wyróżnienia:
a) w przypadku osoby fizycznej - imię (imiona), nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia,
b) w przypadku organizacji lub instytucji - nazwę i adres siedziby oraz informację na temat działalności prowadzonej przez organizację lub instytucję;
3) uzasadnienie - opis zasług uzasadniających nadanie Odznaki, a w przypadku osoby fizycznej - także stażu pracy w lotnictwie, jeżeli taka praca była przez tę osobę wykonywana;
4) datę złożenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy.
2. Wniosek o nadanie Odznaki składa się ministrowi właściwemu do spraw transportu co najmniej na trzy miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia Odznaki.
3. Wniosek o nadanie Odznaki może być złożony w postaci elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
4. Wniosek o nadanie Odznaki złożony w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
5. Wzór wniosku o nadanie Odznaki:
1) osobie fizycznej - jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) organizacji lub instytucji - jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 5.
2. Medal jest zawieszony na wstążce o szerokości 36 mm, wykonanej z tkaniny rypsowej, w kolorach błękitu ułożonych symetrycznie. Skrajne paski są w kolorze ciemnego błękitu o szerokości po 7 mm, wewnętrzne paski są w kolorze jasnego błękitu o szerokości po 7 mm, środkowy pasek jest w kolorze błękitu o szerokości 8 mm.
3. Wzór Odznaki jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia i przedstawia Odznakę w proporcjach odpowiadających wymiarom, o których mowa w ust. 1 i 2.
§ 6.
2. Odznakę wraz z dyplomem wręcza minister właściwy do spraw transportu lub osoba przez niego upoważniona.
3. W przypadku gdy wyróżniona osoba fizyczna nie może odebrać Odznaki, Odznakę wraz z dyplomem odbiera członek najbliższej rodziny wyróżnionej osoby fizycznej albo inna osoba pisemnie przez nią upoważniona.
4. Odznaka może zostać nadana osobie fizycznej również pośmiertnie. W takim przypadku Odznakę wraz z dyplomem odbiera członek najbliższej rodziny tej osoby fizycznej.
5. Tożsamość osoby odbierającej Odznakę potwierdza się na podstawie okazanego przez nią dokumentu tożsamości.
6. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.
7. Wzór dyplomu jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 7.
2. Ewidencja zawiera:
1) w przypadku osoby fizycznej:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) datę nadania Odznaki,
d) numer dyplomu;
2) w przypadku organizacji lub instytucji:
a) nazwę,
b) adres siedziby,
c) datę nadania Odznaki,
d) numer dyplomu.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 17 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1235)
Załącznik nr 1
WZÓR - WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA LOTNICTWA CYWILNEGO OSOBIE FIZYCZNEJ
Załącznik nr 2
WZÓR - WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA LOTNICTWA CYWILNEGO ORGANIZACJI LUB INSTYTUCJI
Załącznik nr 3
WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA LOTNICTWA CYWILNEGO
Załącznik nr 4
WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA LOTNICTWA CYWILNEGO
Karta formatu A4.
Tekst ujęty w nawiasie trójkątnym stosuje się odpowiednio.
- Data ogłoszenia: 2026-09-22
- Data wejścia w życie: 2026-10-07
- Data obowiązywania: 2026-10-07
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