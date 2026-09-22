§ 4.

1. Wniosek o nadanie Odznaki zawiera:

1) dane wnioskodawcy - nazwę i adres siedziby;

2) dane podmiotu przedstawionego do wyróżnienia:

a) w przypadku osoby fizycznej - imię (imiona), nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia,

b) w przypadku organizacji lub instytucji - nazwę i adres siedziby oraz informację na temat działalności prowadzonej przez organizację lub instytucję;

3) uzasadnienie - opis zasług uzasadniających nadanie Odznaki, a w przypadku osoby fizycznej - także stażu pracy w lotnictwie, jeżeli taka praca była przez tę osobę wykonywana;

4) datę złożenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy.

2. Wniosek o nadanie Odznaki składa się ministrowi właściwemu do spraw transportu co najmniej na trzy miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia Odznaki.

3. Wniosek o nadanie Odznaki może być złożony w postaci elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

4. Wniosek o nadanie Odznaki złożony w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

5. Wzór wniosku o nadanie Odznaki:

1) osobie fizycznej - jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) organizacji lub instytucji - jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.