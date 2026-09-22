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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1235

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 17 września 2026 r.

w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Lotnictwa Cywilnego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu jej noszenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2023 r. poz. 76) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się Odznakę Honorową za Zasługi dla Lotnictwa Cywilnego, zwaną dalej „Odznaką”.

§ 2.

1. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana obywatelom polskim, cudzoziemcom oraz krajowym i zagranicznym organizacjom i instytucjom w uznaniu za zasługi na rzecz rozwoju polskiego lotnictwa cywilnego.

2. Odznaka jest nadawana jednokrotnie.

§ 3.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw transportu z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) kierownika jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw transportu lub przez niego nadzorowanej;

2) ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewody lub marszałka województwa.

§ 4.

1. Wniosek o nadanie Odznaki zawiera:

1) dane wnioskodawcy - nazwę i adres siedziby;

2) dane podmiotu przedstawionego do wyróżnienia:

a) w przypadku osoby fizycznej - imię (imiona), nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia,

b) w przypadku organizacji lub instytucji - nazwę i adres siedziby oraz informację na temat działalności prowadzonej przez organizację lub instytucję;

3) uzasadnienie - opis zasług uzasadniających nadanie Odznaki, a w przypadku osoby fizycznej - także stażu pracy w lotnictwie, jeżeli taka praca była przez tę osobę wykonywana;

4) datę złożenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy.

2. Wniosek o nadanie Odznaki składa się ministrowi właściwemu do spraw transportu co najmniej na trzy miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia Odznaki.

3. Wniosek o nadanie Odznaki może być złożony w postaci elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

4. Wniosek o nadanie Odznaki złożony w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

5. Wzór wniosku o nadanie Odznaki:

1) osobie fizycznej - jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) organizacji lub instytucji - jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.

1. Odznaka ma formę okrągłego medalu o średnicy 36 mm, wykonanego z metalu w kolorze brązu, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia na wstążce. Na stronie licowej (awersie) medalu, w otoku, znajduje się wypukły majuskułowy napis: u góry - „ZA ZASŁUGI DLA”, u dołu - „LOTNICTWA CYWILNEGO”. W części centralnej widnieje uproszczona półkula ziemska z liniami tras lotniczych i sylwetkami samolotów. Na stronie odwrotnej (rewersie) medalu w części centralnej widnieje stylizowany monogram z liter „RP”.

2. Medal jest zawieszony na wstążce o szerokości 36 mm, wykonanej z tkaniny rypsowej, w kolorach błękitu ułożonych symetrycznie. Skrajne paski są w kolorze ciemnego błękitu o szerokości po 7 mm, wewnętrzne paski są w kolorze jasnego błękitu o szerokości po 7 mm, środkowy pasek jest w kolorze błękitu o szerokości 8 mm.

3. Wzór Odznaki jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia i przedstawia Odznakę w proporcjach odpowiadających wymiarom, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 6.

1. Nadaną Odznakę otrzymuje się wraz z dyplomem stwierdzającym jej nadanie. Dyplom ma format A4.

2. Odznakę wraz z dyplomem wręcza minister właściwy do spraw transportu lub osoba przez niego upoważniona.

3. W przypadku gdy wyróżniona osoba fizyczna nie może odebrać Odznaki, Odznakę wraz z dyplomem odbiera członek najbliższej rodziny wyróżnionej osoby fizycznej albo inna osoba pisemnie przez nią upoważniona.

4. Odznaka może zostać nadana osobie fizycznej również pośmiertnie. W takim przypadku Odznakę wraz z dyplomem odbiera członek najbliższej rodziny tej osoby fizycznej.

5. Tożsamość osoby odbierającej Odznakę potwierdza się na podstawie okazanego przez nią dokumentu tożsamości.

6. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.

7. Wzór dyplomu jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 7.

1. Minister właściwy do spraw transportu, w celu zapewnienia, że Odznaka jest nadawana jednokrotnie, prowadzi ewidencję podmiotów wyróżnionych Odznaką.

2. Ewidencja zawiera:

1) w przypadku osoby fizycznej:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) datę nadania Odznaki,

d) numer dyplomu;

2) w przypadku organizacji lub instytucji:

a) nazwę,

b) adres siedziby,

c) datę nadania Odznaki,

d) numer dyplomu.

§ 8.

W przypadku zniszczenia albo utraty Odznaki lub dyplomu minister właściwy do spraw transportu na wniosek podmiotu wyróżnionego Odznaką wydaje wtórny egzemplarz Odznaki lub dyplomu za zwrotem kosztów ich wytworzenia.

§ 9.

Koszty związane z nadawaniem Odznaki są pokrywane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA LOTNICTWA CYWILNEGO OSOBIE FIZYCZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 17 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1235)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA LOTNICTWA CYWILNEGO OSOBIE FIZYCZNEJ

infoRgrafika



Załącznik 2. [WZÓR - WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA LOTNICTWA CYWILNEGO ORGANIZACJI LUB INSTYTUCJI]

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA LOTNICTWA CYWILNEGO ORGANIZACJI LUB INSTYTUCJI

infoRgrafika



Załącznik 3. [WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA LOTNICTWA CYWILNEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA LOTNICTWA CYWILNEGO

infoRgrafika




Załącznik 4. [WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA LOTNICTWA CYWILNEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA LOTNICTWA CYWILNEGO

infoRgrafika



Karta formatu A4.

Tekst ujęty w nawiasie trójkątnym stosuje się odpowiednio.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-22
  • Data wejścia w życie: 2026-10-07
  • Data obowiązywania: 2026-10-07
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