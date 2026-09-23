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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1238
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 10 września 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych, systemu zarządzania ryzykiem, badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim oraz małym domu maklerskim2)
Na podstawie art. 110x ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 722, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:
„10a) rozporządzeniu 648/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.);”;
2) w § 10 w ust. 1 po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) istotnych źródeł i skutków ryzyka koncentracji z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych oraz wszelkich istotnych skutków dla funduszy własnych.”;
3) w § 11 w ust. 1 w pkt 3:
a) w lit. a:
- tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„- wobec pojedynczego kontrahenta,”,
- dodaje się tiret piąte w brzmieniu:
„- wobec kontrahenta centralnego, z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 7a rozporządzenia 648/2012,”,
b) w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:
„c) szczegółowe plany i wymierne cele, zgodnie z wymogami określonymi w art. 7a rozporządzenia 648/2012, w zakresie monitorowania ryzyka koncentracji z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, którzy oferują usługi o istotnym znaczeniu systemowym dla Unii Europejskiej lub co najmniej jednego państwa członkowskiego, oraz przeciwdziałania takiemu ryzyku;”;
4) w § 24 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W zakresie ust. 1 pkt 1 Komisja uwzględnia wyniki monitorowania i oceny praktyk z zakresu zarządzania przez dom maklerski ryzykiem koncentracji z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, w tym planów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 lit. c, a także ocenę dostosowania modelu biznesowego domu maklerskiego do wymogów określonych w art. 7a rozporządzenia 648/2012.”;
5) w § 30 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Przepisów ust. 1 pkt 9, 11 i 14 nie stosuje się:”.
§ 2.
Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2994 z dnia 27 listopada 2024 r. zmieniającą dyrektywy 2009/65/WE, 2013/36/UE i (UE) 2019/2034 w odniesieniu do sposobu traktowania ryzyka koncentracji z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych i ryzyka kontrahenta w przypadku rozliczanych centralnie transakcji na instrumentach pochodnych (Dz. Urz. UE L 2024/2994 z 04.12.2024).
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1863, z 2025 r. poz. 146, 820, 923, 1014, 1069, 1216 i 1556 oraz z 2026 r. poz. 176, 340, 484, 644, 846, 1074, 1098 i 1206.
- Data ogłoszenia: 2026-09-23
- Data wejścia w życie: 2026-10-08
- Data obowiązywania: 2026-10-08
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Dziennik Ustaw
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