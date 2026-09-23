§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych, systemu zarządzania ryzykiem, badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim oraz małym domu maklerskim (Dz. U. poz. 2267) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) rozporządzeniu 648/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.);”;

2) w § 10 w ust. 1 po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) istotnych źródeł i skutków ryzyka koncentracji z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych oraz wszelkich istotnych skutków dla funduszy własnych.”;

3) w § 11 w ust. 1 w pkt 3:

a) w lit. a:

- tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- wobec pojedynczego kontrahenta,”,

- dodaje się tiret piąte w brzmieniu:

„- wobec kontrahenta centralnego, z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 7a rozporządzenia 648/2012,”,

b) w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) szczegółowe plany i wymierne cele, zgodnie z wymogami określonymi w art. 7a rozporządzenia 648/2012, w zakresie monitorowania ryzyka koncentracji z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, którzy oferują usługi o istotnym znaczeniu systemowym dla Unii Europejskiej lub co najmniej jednego państwa członkowskiego, oraz przeciwdziałania takiemu ryzyku;”;

4) w § 24 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W zakresie ust. 1 pkt 1 Komisja uwzględnia wyniki monitorowania i oceny praktyk z zakresu zarządzania przez dom maklerski ryzykiem koncentracji z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, w tym planów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 lit. c, a także ocenę dostosowania modelu biznesowego domu maklerskiego do wymogów określonych w art. 7a rozporządzenia 648/2012.”;

5) w § 30 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przepisów ust. 1 pkt 9, 11 i 14 nie stosuje się:”.