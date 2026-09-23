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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1242
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 września 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-09-23
- Data wejścia w życie: 2026-09-23
- Data obowiązywania: 2026-09-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przez bank przeglądów strategii i procedur szacowania i stałego utrzymywania kapitału wewnętrznego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1237
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1239
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1228
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2026 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Lotnictwa Cywilnego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu jej noszenia
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1235
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 września 2026 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1225
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 września 2026 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego”
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1233
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 15 września 2026 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o schemacie podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1227
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Niedźwiada w województwie lubelskim
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1215
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1217
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1212
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1213
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 11 września 2026 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1220
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1211
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 11 września 2026 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Zielony biznes i innowacje
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1219
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1224
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2024 r. w sprawie danych zawartych w powiadomieniu o zamiarze skorzystania ze zwolnienia w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska oraz informacji kwartalnej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1222
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1218
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów leczniczo-profilaktycznych dla pracowników wykonujących zadania poza granicami państwa
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1229