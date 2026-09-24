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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1246

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 września 2026 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w powiatowym centrum zdrowia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w powiatowym centrum zdrowia, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”;

2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) dostęp - zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub w innej lokalizacji niż te, w których świadczenia te są udzielane;

2) lekarz specjalista - lekarza, który posiada tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;

3) lekarz w trakcie specjalizacji - lekarza, który ukończył drugi rok specjalizacji i uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę;

4) lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których jest zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń;

5) miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń gwarantowanych;

6) pielęgniarka - pielęgniarkę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2026 r. poz. 15, 26, 203, 986 i 1123);

7) POCT - badania laboratoryjnych parametrów krytycznych wykonywane w materiale biologicznym, umożliwiające podjęcie szybkiej decyzji terapeutycznej, wykonywane przez personel medyczny do tego uprawniony w miejscu udzielania świadczeń;

8) powiatowe centrum zdrowia - zespół pomieszczeń, w którym:

a) wykonuje się doraźne zabiegi,

b) udziela się doraźnej pomocy ambulatoryjnej.

§ 3.

1. Świadczenia gwarantowane mogą być realizowane, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) na terenie danego powiatu nie są realizowane świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego w szpitalnym oddziale ratunkowym lub w izbie przyjęć;

2) odległość od miejsca udzielania świadczeń do najbliższego miejsca, w którym są udzielane świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym lub w izbie przyjęć w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, mierzona ciągiem dróg publicznych przekracza 30 km;

3) świadczenia gwarantowane są realizowane w zakładzie leczniczym, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2. Wykaz świadczeń gwarantowanych jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.

1. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

2. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3, zapewnia dostęp do środka transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości postępowania.

§ 5.

W zakresie koniecznym do udzielania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:

1) badania diagnostyczne;

2) leki i wyroby medyczne.

§ 6.

Świadczeniodawca zapewnia całodobowo przez wszystkie dni tygodnia:

1) świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 3 ust. 2;

2) transport sanitarny, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 7.

Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest finansowany w 40 % ze środków publicznych w przypadku:

1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych,

2) chorób nowotworowych,

3) chorób oczu,

4) chorób przemiany materii,

5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,

6) chorób skóry i tkanki podskórnej,

7) chorób układu krążenia,

8) chorób układu moczowo-płciowego,

9) chorób układu nerwowego,

10) chorób układu oddechowego,

11) chorób układu ruchu,

12) chorób układu trawiennego,

13) chorób układu wydzielania wewnętrznego,

14) chorób zakaźnych i pasożytniczych,

15) urazów i zatruć,

16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

- gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26, 203, 791, 972, 986 i 1007.

Załącznik 1. [WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH UDZIELANYCH W POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1246)

Załącznik nr 1

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH UDZIELANYCH W POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA

1. Porada specjalistyczna.

2. Porada i opieka pielęgniarska obejmujące działania w zakresie opieki doraźnej zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

3. Diagnostyka laboratoryjna: A01 Badanie ogólne moczu (profil)

A05 Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej)

A07 Białko w moczu

A09 Bilirubina w moczu

A11 Ciała ketonowe w moczu

A17 Krew utajona w kale

A19 Osad moczu

C53 Morfologia krwi 8-parametrowa

C55 Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów

E65 Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh

F37 Rotavirus/Adenovirus Antygen

F48 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG

F50 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (VCA) IgM

G11 Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)

G15 Czas krwawienia

G17 Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu

G19 Czas krzepnięcia pełnej krwi

G21 Czas protrombinowy (PT)

G25 Czas trombinowy (TT)

G49 D-Dimery

G53 Fibrynogen (FIBR)

I09 Albumina

I17 Aminotransferaza alaninowa (ALT)

I19 Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

I23 Amoniak

I25 Amylaza

I27 Amylaza trzustkowa

I77 Białko całkowite

I79 Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny

I81 Białko C-reaktywne (CRP)

I87 Bilirubina bezpośrednia

I89 Bilirubina całkowita

I90 Bilirubina delta

I91 Bilirubina pośrednia

I99 Cholesterol całkowity

L11 Fosfataza alkaliczna

L15 Fosfataza kwaśna całkowita

L31 Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)

L43 Glukoza z krwi żylnej

L69 Hormon tyreotropowy (TSH)

M18 Kinaza fosfokreatynowa (CK)

M19 Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)

M21 Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy

M23 Kinaza fosfokreatynowa, izoformy

M37 Kreatynina

M67 Lipaza

M87 Magnez całkowity (Mg)

N13 Mocznik

N45 Potas (K)

N58 Prokalcytonina

O29 Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE)

O35 Sód (Na)

O55 Trijodotyronina wolna (FT3)

O59 Troponina I

O61 Troponina T

O69 Tyroksyna wolna (FT4)

O75 Wapń zjonizowany (Ca2+)

O77 Wapń całkowity (Ca)

P05 Alkaloidy opium

P07 Amfetamina

P27 Etylenowy glikol

P31 Etylowy alkohol

P41 Hemoglobina tlenkowęglowa

P44 Kanabinoidy

P45 Kokaina

P49 Leki

P51 Lotne związki organiczne

P65 Metylowy alkohol

V18 Wirus RS Przeciwciała IgG/IgM (anty-RSV IgG/IgM)

V39 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen

V48 Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV)

4. Pozostałe świadczenia diagnostyczno-lecznicze scharakteryzowane procedurami medycznymi:

00.17 Wlew czynnika wazopresyjnego

08.09 Nacięcie powieki oka - inne

08.81 Zszycie linijnej rany powieki/brwi

10.0 Usunięcie ciała obcego ze spojówki

16.89 Zaopatrzenie urazu oka/oczodołu - inne

18.09 Nacięcie ucha zewnętrznego - inne

18.111 Otoskopia

18.4 Szycie rany ucha zewnętrznego

21.02 Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku

21.14 Drenaż ropnia przegrody nosa

21.71 Zamknięte nastawienie złamania nosa

21.81 Szycie rany nosa

25.51 Szycie rany języka

27.51 Szycie rany wargi

27.52 Szycie rany jamy ustnej - inne

27.61 Szycie rany podniebienia

34.092 Nakłucie międzyżebrza

34.095 Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca

34.71 Szycie rany ściany klatki piersiowej

34.91 Nakłucie klatki piersiowej

38.93 Cewnikowanie żył - inne

39.31 Szycie tętnicy

39.32 Szycie żyły

39.98 Opanowanie krwotoku - inne

49.29 Zabiegi diagnostyczne odbytu lub tkanek okołoodbytniczych - inne

49.41 Odprowadzenie hemoroidów

49.71 Szycie rany odbytu

54.956 Nakłucie otrzewnej - punkcja odbarczająca

57.01 Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego

57.95 Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe

64.41 Szycie rany prącia

76.93 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego

79.093 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (miednica)

79.60 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - miejsce nieokreślone

82.22 Wycięcie zmiany mięśnia ręki

82.46 Szycie mięśnia/powięzi ręki

82.92 Aspiracja z kaletki ręki

82.93 Aspiracja z tkanek miękkich ręki - inne

82.95 Wstrzyknięcie leku do ścięgna ręki

83.44 Wycięcie powięzi - inne

83.61 Szycie pochewki ścięgna

83.649 Szycie ścięgna - inne

83.659 Szycie mięśnia/powięzi - inne

83.94 Aspiracja z kaletki maziowej

85.81 Szycie rany piersi

86.11 Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej

86.12 Aspiracja krwiaka paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej

86.13 Aspiracja nagromadzenia płynu surowiczego pod paznokciem, skórą lub tkanką podskórną

86.3 Nacięcie torbieli skórzastej

86.4 Nacięcie / drenaż skóry / tkanki podskórnej - inne

86.051 Usunięcie urządzenia do zapisywania sygnałów

86.054 Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem

86.056 Usunięcie szwów, staplerów, gdzie indziej niewymienione

86.058 Usunięcie drenu (drenów) z ran pooperacyjnych

86.11 Biopsja skóry / tkanki podskórnej

86.221 Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki

86.222 Wycięcie martwiczej tkanki

86.223 Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej

86.229 Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne

86.23 Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego

86.271 Usunięcie tkanki martwiczej

86.281 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez szczoteczkowanie

86.282 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem

86.283 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie

86.289 Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania

86.52 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm

86.53 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm

86.54 Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran

86.55 Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej

87.092 RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia warstwowe)

87.094 RTG nosogardzieli bez kontrastu

87.164 RTG zatok nosa

87.165 RTG nosa

87.171 RTG czaszki w projekcji bocznej

87.172 RTG czaszki w projekcji strzałkowej

87.173 RTG czaszki w projekcji stycznej

87.174 RTG twarzoczaszki - przeglądowe

87.175 RTG twarzoczaszki - celowane lub czynnościowe

87.176 RTG czaszki - przeglądowe

87.177 RTG czaszki - celowane lub czynnościowe

87.221 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe

87.222 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe

87.231 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego

87.232 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe

87.241 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe

87.242 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe

87.39 Badanie RTG tkanek miękkich ściany klatki piersiowej - inne

87.431 RTG żeber

87.432 RTG mostka

87.433 RTG obojczyków

87.440 RTG klatki piersiowej

87.441 RTG płuc - inne

87.495 RTG śródpiersia

87.496 RTG tchawicy

87.691 RTG przełyku z kontrastem

88.110 RTG miednicy - przeglądowe

88.111 RTG miednicy - celowane

88.191 RTG jamy brzusznej przeglądowe

88.21 Zdjęcie RTG kości barku i ramienia

88.22 Zdjęcie RTG kości łokcia/przedramienia

88.23 Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni

88.241 RTG kości kończyny górnej celowane lub czynnościowe

88.249 RTG kości kończyny górnej - nieokreślone inaczej

88.26 Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra - inne

88.27 Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia

88.28 Zdjęcie RTG kostki/stopy

88.291 RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe

88.299 RTG kości kończyny dolnej - nieokreślone inaczej

88.331 RTG łopatek

88.339 RTG układu kostnego - nieokreślone inaczej

88.35 Inne RTG tkanek miękkich kończyny górnej

88.37 Inne RTG tkanek miękkich kończyny dolnej

88.714 USG naczyń szyi - doppler

88.716 USG przezczaszkowa - doppler

88.717 USG ślinianek

88.731 USG łuku aorty

88.732 USG piersi

88.733 USG płuc

88.734 USG jamy opłucnej

88.735 USG śródpiersia

88.738 USG klatki piersiowej

88.751 USG naczyń nerkowych - doppler

88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego

88.759 USG układu moczowego - inne

88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej

88.769 USG brzucha - inne

88.771 Badanie USG zakrzepicy żył głębokich

88.774 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D B-flow

88.775 USG naczyń narządów miąższowych - doppler

88.776 USG naczyń kończyn górnych - doppler

88.777 USG naczyń kończyn dolnych - doppler

88.779 USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler

88.791 USG wielomiejscowe

88.792 USG macicy nieciężarnej i przydatków

88.793 USG kończyn górnych lub dolnych

88.794 USG stawów barkowych

88.795 USG stawów łokciowych

88.796 USG stawów rąk lub stawów stóp

88.797 USG stawów biodrowych

88.798 USG stawów kolanowych

88.799 USG moszny, w tym jąder i najądrzy

89.383 Badanie spirometryczne

89.511 Elektrokardiografia z 1-3 odprowadzeniami

89.522 Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)

89.54 Monitorowanie elektrokardiograficzne

89.540 Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych

89.602 Pulsoksymetria

89.61 Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego

89.661 Gazometria mieszanej krwi żylnej

93.51 Założenie gorsetu gipsowego

93.52 Założenie kołnierza szyjnego

93.521 Założenie kołnierza szyjnego

93.523 Założenie modelowanego kołnierza szyjnego

93.542 Założenie szyny Kramera

93.549 Założenie innej szyny unieruchamiającej

93.57 Założenie opatrunku na ranę - inne

93.932 Resuscytacja ręczna

93.934 Sztuczne oddychanie z użyciem maski twarzowej lub maseczki resuscytacyjnej (foliowa)

96.6 Wprowadzenie sondy Sengstakena

96.7 Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka

96.09 Wprowadzenie rurki doodbytniczej

96.26 Ręczne odprowadzenie wypadniętej odbytnicy

96.27 Ręczne odprowadzenie przepukliny

96.28 Ręczne odprowadzenie wypadniętego odbytu sztucznego

96.33 Płukanie żołądka

96.34 Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową)

96.51 Płukanie oka

96.52 Płukanie ucha

96.59 Płukanie rany - inne

97.04 Wymiana cewnika w przetoce jelita grubego

97.11 Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej

97.12 Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej

97.13 Wymiana opatrunku unieruchamiającego innej okolicy

97.14 Wymiana innego przyrządu unieruchamiającego

97.15 Wymiana cewnika w ranie

97.16 Wymiana tamponu lub drenu w ranie

97.174 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kości nadgarstka/śródręcza/paliczki (ręki)

97.21 Wymiana tamponady nosa

97.23 Wymiana rurki tracheostomijnej

97.32 Usunięcie tamponady nosa

97.37 Usunięcie rurki tracheostomijnej

97.38 Usunięcie szwów z głowy lub szyi

97.41 Usunięcie drenu torakotomijnego lub drenu z jamy opłucnowej

97.43 Usunięcie szwów z klatki piersiowej

97.612 Wymiana cewnika w nefrostomii i pielostomii

97.641 Usunięcie cewnika założonego na stałe z dróg moczowych

97.642 Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych

97.82 Usunięcie drenu otrzewnowego

97.83 Usunięcie szwów ze ściany jamy brzusznej

97.84 Usunięcie szwów z tułowia - niesklasyfikowane gdzie indziej

97.881 Usunięcie klamry

97.882 Usunięcie gipsu

97.883 Usunięcie szyny

97.891 Usunięcie szwów z innej okolicy

98.1 Usunięcie ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia

98.2 Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia

98.3 Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia

98.05 Usunięcie ciała obcego ze światła prostnicy i odbytu bez nacięcia

98.11 Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia

98.12 Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia

98.13 Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia

98.15 Usunięcie ciała obcego ze światła tchawicy i oskrzela bez nacięcia

98.17 Usunięcie ciała obcego ze światła pochwy bez nacięcia

98.19 Usunięcie ciała obcego ze światła cewki moczowej bez nacięcia

98.20 Usunięcie ciała obcego bez nacięcia - inne

98.21 Usunięcie powierzchownego ciała obcego z oka bez nacięcia

98.24 Usunięcie ciała obcego z prącia/moszny bez nacięcia

98.25 Usunięcie ciała obcego z tułowia, z wyjątkiem moszny, prącia lub sromu - bez nacięcia

98.26 Usunięcie ciała obcego z ręki bez nacięcia

98.27 Usunięcie ciała obcego z kończyny górnej, z wyjątkiem dłoni - bez nacięcia

98.28 Usunięcie ciała obcego ze stopy bez nacięcia

98.29 Usunięcie ciała obcego z nogi, z wyjątkiem stopy - bez nacięcia

99.17 Wstrzyknięcie insuliny

99.18 Wstrzyknięcie/infuzja elektrolitów

99.19 Wstrzyknięcie antykoagulanta

99.210 Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone

99.218 Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie

99.219 Wstrzyknięcie antybiotyku - inne

99.22 Wstrzyknięcie innej substancji przeciwinfekcyjnej

99.232 Wstrzyknięcie kortyzonu

99.239 Wstrzyknięcie innych sterydów

99.26 Wstrzyknięcie trankwilizatora

99.2909 Wlew dożylny innej substancji leczniczej

99.36 Podanie anatoksyny błoniczej

99.38 Podanie anatoksyny tężcowej

99.44 Szczepienie przeciw wściekliźnie

99.5504 Szczepienie przeciw tężcowi

99.56 Podanie antytoksyny przeciwtężcowej

99.624 Defibrylacja

99.844 Ochrona otoczenia przed pacjentem

99.99912 Leczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)

100.43 Znieczulenie nasiękowe

Załącznik 2. [WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH UDZIELANYCH W POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA]

Załącznik nr 2

WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH UDZIELANYCH W POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA

Powiatowe centrum zdrowia

Personel

1. Lekarz:

1) specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej albo lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz

2) specjalista lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub alergologii, lub angiologii, lub chorób płuc, lub diabetologii, lub endokrynologii, lub gastroenterologii, lub geriatrii, lub hematologii, lub immunologii klinicznej, lub kardiologii, lub nefrologii, lub onkologii klinicznej, lub reumatologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub medycyny lotniczej, lub medycyny morskiej i tropikalnej, lub medycyny paliatywnej, lub toksykologii klinicznej, lub transfuzjologii klinicznej albo

3) specjalista lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii oraz specjalista lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie wskazanej w pkt 2

- w liczbie etatów zapewniających całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń.

2. Pielęgniarka z przynajmniej 2-letnim stażem pracy - w liczbie etatów zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń.

3. Diagnosta laboratoryjny sprawujący nadzór nad organizacją badań laboratoryjnych wykonywanych w formule POCT albo wykonujący badania POCT - w liczbie etatów zapewniających całodobowy nadzór nad wykonywaniem badań.



Wyposażenie w sprzęt

i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) aparat EKG;

2) pulsoksymetr;

3) aparat do pomiaru ciśnienia krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych;

4) stetoskop;

5) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera;

6) urządzenie do rejestracji obrazu lub drukarka do USG;

7) źródło tlenu;

8) kardiomonitor;

9) defibrylator;

10) sprzęt do dożylnego podawania leków;

11) zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 612, z późn. zm.);

12) podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych;

13) zestaw do wykonywania opatrunków;

14) glukometr;

15) spirometr;

16) otoskop;

17) stolik zabiegowy lub stanowisko pracy pielęgniarki - urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki;

18) szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

19) bronchofiberoskop lub bronchoskop (co najmniej dwa);

20) myjka ultradźwiękowa;

21) aparatura do wykonywania badań POCT, odpowiednia do zakresu udzielanych świadczeń;

22) zestaw do badań antropometrycznych;

23) komputer z dostępem do Internetu, drukarka i telefon;

24) lodówka do przechowywania leków;

25) lampa zabiegowa.

Dostępność badań lub procedur medycznych

1. Dostęp do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

2. Badania POCT w miejscu udzielania świadczeń.

3. Badania radiologiczne (RTG) w lokalizacji.

Organizacja udzielania

świadczeń

W miejscu udzielania świadczeń:

1) punkt rejestracji;

2) pomieszczenie zapewniające przeprowadzenie badań do udzielania doraźnej pomocy ambulatoryjnej;

3) pomieszczenie zapewniające wykonywanie doraźnych zabiegów;

4) punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim;

5) co najmniej jedna łazienka dostępna dla osób niepełnosprawnych;

6) co najmniej jeden ustęp przystosowany dla świadczeniobiorców niepełnosprawnych;

7) pomieszczenia gospodarczo-magazynowe przeznaczone w szczególności do przechowywania: czystej bielizny, brudnej bielizny, sprzętu medycznego i czasowego depozytu;

8) zapewnienie możliwości krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono chorobę zakaźną, lub z podejrzeniem zachorowania na chorobę zakaźną;

9) co najmniej jedno pomieszczenie oraz łazienka wyposażone w sposób dostosowany do przyjmowania dziecka;

10) co najmniej jedna sala, z minimum trzema łóżkami, w celu umożliwienia obserwacji stanu zdrowia świadczeniobiorców;

11) dostęp do sterylizacji (narzędzia endoskopowe).

Pozostałe wymagania

Stosowanie zaleceń Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w przypadku realizacji procedury 89.383 Badanie spirometryczne.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-24
  • Data wejścia w życie: 2026-10-25
  • Data obowiązywania: 2026-10-25
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