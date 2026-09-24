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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1246
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 21 września 2026 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w powiatowym centrum zdrowia
Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w powiatowym centrum zdrowia, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”;
2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”.
§ 2.
1) dostęp - zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub w innej lokalizacji niż te, w których świadczenia te są udzielane;
2) lekarz specjalista - lekarza, który posiada tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;
3) lekarz w trakcie specjalizacji - lekarza, który ukończył drugi rok specjalizacji i uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę;
4) lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których jest zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń;
5) miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń gwarantowanych;
6) pielęgniarka - pielęgniarkę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2026 r. poz. 15, 26, 203, 986 i 1123);
7) POCT - badania laboratoryjnych parametrów krytycznych wykonywane w materiale biologicznym, umożliwiające podjęcie szybkiej decyzji terapeutycznej, wykonywane przez personel medyczny do tego uprawniony w miejscu udzielania świadczeń;
8) powiatowe centrum zdrowia - zespół pomieszczeń, w którym:
a) wykonuje się doraźne zabiegi,
b) udziela się doraźnej pomocy ambulatoryjnej.
§ 3.
1) na terenie danego powiatu nie są realizowane świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego w szpitalnym oddziale ratunkowym lub w izbie przyjęć;
2) odległość od miejsca udzielania świadczeń do najbliższego miejsca, w którym są udzielane świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym lub w izbie przyjęć w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, mierzona ciągiem dróg publicznych przekracza 30 km;
3) świadczenia gwarantowane są realizowane w zakładzie leczniczym, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
2. Wykaz świadczeń gwarantowanych jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 4.
2. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3, zapewnia dostęp do środka transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości postępowania.
§ 5.
1) badania diagnostyczne;
2) leki i wyroby medyczne.
§ 6.
1) świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 3 ust. 2;
2) transport sanitarny, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§ 7.
1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
2) chorób nowotworowych,
3) chorób oczu,
4) chorób przemiany materii,
5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
6) chorób skóry i tkanki podskórnej,
7) chorób układu krążenia,
8) chorób układu moczowo-płciowego,
9) chorób układu nerwowego,
10) chorób układu oddechowego,
11) chorób układu ruchu,
12) chorób układu trawiennego,
13) chorób układu wydzielania wewnętrznego,
14) chorób zakaźnych i pasożytniczych,
15) urazów i zatruć,
16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych
- gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
§ 8.
Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26, 203, 791, 972, 986 i 1007.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1246)
Załącznik nr 1
WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH UDZIELANYCH W POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA
1. Porada specjalistyczna.
2. Porada i opieka pielęgniarska obejmujące działania w zakresie opieki doraźnej zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
3. Diagnostyka laboratoryjna: A01 Badanie ogólne moczu (profil)
A05 Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej)
A07 Białko w moczu
A09 Bilirubina w moczu
A11 Ciała ketonowe w moczu
A17 Krew utajona w kale
A19 Osad moczu
C53 Morfologia krwi 8-parametrowa
C55 Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów
E65 Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh
F37 Rotavirus/Adenovirus Antygen
F48 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG
F50 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (VCA) IgM
G11 Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)
G15 Czas krwawienia
G17 Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu
G19 Czas krzepnięcia pełnej krwi
G21 Czas protrombinowy (PT)
G25 Czas trombinowy (TT)
G49 D-Dimery
G53 Fibrynogen (FIBR)
I09 Albumina
I17 Aminotransferaza alaninowa (ALT)
I19 Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
I23 Amoniak
I25 Amylaza
I27 Amylaza trzustkowa
I77 Białko całkowite
I79 Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny
I81 Białko C-reaktywne (CRP)
I87 Bilirubina bezpośrednia
I89 Bilirubina całkowita
I90 Bilirubina delta
I91 Bilirubina pośrednia
I99 Cholesterol całkowity
L11 Fosfataza alkaliczna
L15 Fosfataza kwaśna całkowita
L31 Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)
L43 Glukoza z krwi żylnej
L69 Hormon tyreotropowy (TSH)
M18 Kinaza fosfokreatynowa (CK)
M19 Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)
M21 Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy
M23 Kinaza fosfokreatynowa, izoformy
M37 Kreatynina
M67 Lipaza
M87 Magnez całkowity (Mg)
N13 Mocznik
N45 Potas (K)
N58 Prokalcytonina
O29 Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE)
O35 Sód (Na)
O55 Trijodotyronina wolna (FT3)
O59 Troponina I
O61 Troponina T
O69 Tyroksyna wolna (FT4)
O75 Wapń zjonizowany (Ca2+)
O77 Wapń całkowity (Ca)
P05 Alkaloidy opium
P07 Amfetamina
P27 Etylenowy glikol
P31 Etylowy alkohol
P41 Hemoglobina tlenkowęglowa
P44 Kanabinoidy
P45 Kokaina
P49 Leki
P51 Lotne związki organiczne
P65 Metylowy alkohol
V18 Wirus RS Przeciwciała IgG/IgM (anty-RSV IgG/IgM)
V39 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen
V48 Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV)
4. Pozostałe świadczenia diagnostyczno-lecznicze scharakteryzowane procedurami medycznymi:
00.17 Wlew czynnika wazopresyjnego
08.09 Nacięcie powieki oka - inne
08.81 Zszycie linijnej rany powieki/brwi
10.0 Usunięcie ciała obcego ze spojówki
16.89 Zaopatrzenie urazu oka/oczodołu - inne
18.09 Nacięcie ucha zewnętrznego - inne
18.111 Otoskopia
18.4 Szycie rany ucha zewnętrznego
21.02 Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku
21.14 Drenaż ropnia przegrody nosa
21.71 Zamknięte nastawienie złamania nosa
21.81 Szycie rany nosa
25.51 Szycie rany języka
27.51 Szycie rany wargi
27.52 Szycie rany jamy ustnej - inne
27.61 Szycie rany podniebienia
34.092 Nakłucie międzyżebrza
34.095 Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca
34.71 Szycie rany ściany klatki piersiowej
34.91 Nakłucie klatki piersiowej
38.93 Cewnikowanie żył - inne
39.31 Szycie tętnicy
39.32 Szycie żyły
39.98 Opanowanie krwotoku - inne
49.29 Zabiegi diagnostyczne odbytu lub tkanek okołoodbytniczych - inne
49.41 Odprowadzenie hemoroidów
49.71 Szycie rany odbytu
54.956 Nakłucie otrzewnej - punkcja odbarczająca
57.01 Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe
57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
57.95 Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe
64.41 Szycie rany prącia
76.93 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego
79.093 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.60 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - miejsce nieokreślone
82.22 Wycięcie zmiany mięśnia ręki
82.46 Szycie mięśnia/powięzi ręki
82.92 Aspiracja z kaletki ręki
82.93 Aspiracja z tkanek miękkich ręki - inne
82.95 Wstrzyknięcie leku do ścięgna ręki
83.44 Wycięcie powięzi - inne
83.61 Szycie pochewki ścięgna
83.649 Szycie ścięgna - inne
83.659 Szycie mięśnia/powięzi - inne
83.94 Aspiracja z kaletki maziowej
85.81 Szycie rany piersi
86.11 Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej
86.12 Aspiracja krwiaka paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej
86.13 Aspiracja nagromadzenia płynu surowiczego pod paznokciem, skórą lub tkanką podskórną
86.3 Nacięcie torbieli skórzastej
86.4 Nacięcie / drenaż skóry / tkanki podskórnej - inne
86.051 Usunięcie urządzenia do zapisywania sygnałów
86.054 Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem
86.056 Usunięcie szwów, staplerów, gdzie indziej niewymienione
86.058 Usunięcie drenu (drenów) z ran pooperacyjnych
86.11 Biopsja skóry / tkanki podskórnej
86.221 Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki
86.222 Wycięcie martwiczej tkanki
86.223 Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej
86.229 Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne
86.23 Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego
86.271 Usunięcie tkanki martwiczej
86.281 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez szczoteczkowanie
86.282 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem
86.283 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie
86.289 Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania
86.52 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm
86.53 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm
86.54 Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran
86.55 Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej
87.092 RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia warstwowe)
87.094 RTG nosogardzieli bez kontrastu
87.164 RTG zatok nosa
87.165 RTG nosa
87.171 RTG czaszki w projekcji bocznej
87.172 RTG czaszki w projekcji strzałkowej
87.173 RTG czaszki w projekcji stycznej
87.174 RTG twarzoczaszki - przeglądowe
87.175 RTG twarzoczaszki - celowane lub czynnościowe
87.176 RTG czaszki - przeglądowe
87.177 RTG czaszki - celowane lub czynnościowe
87.221 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe
87.222 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe
87.231 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego
87.232 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe
87.241 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe
87.242 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe
87.39 Badanie RTG tkanek miękkich ściany klatki piersiowej - inne
87.431 RTG żeber
87.432 RTG mostka
87.433 RTG obojczyków
87.440 RTG klatki piersiowej
87.441 RTG płuc - inne
87.495 RTG śródpiersia
87.496 RTG tchawicy
87.691 RTG przełyku z kontrastem
88.110 RTG miednicy - przeglądowe
88.111 RTG miednicy - celowane
88.191 RTG jamy brzusznej przeglądowe
88.21 Zdjęcie RTG kości barku i ramienia
88.22 Zdjęcie RTG kości łokcia/przedramienia
88.23 Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni
88.241 RTG kości kończyny górnej celowane lub czynnościowe
88.249 RTG kości kończyny górnej - nieokreślone inaczej
88.26 Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra - inne
88.27 Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia
88.28 Zdjęcie RTG kostki/stopy
88.291 RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe
88.299 RTG kości kończyny dolnej - nieokreślone inaczej
88.331 RTG łopatek
88.339 RTG układu kostnego - nieokreślone inaczej
88.35 Inne RTG tkanek miękkich kończyny górnej
88.37 Inne RTG tkanek miękkich kończyny dolnej
88.714 USG naczyń szyi - doppler
88.716 USG przezczaszkowa - doppler
88.717 USG ślinianek
88.731 USG łuku aorty
88.732 USG piersi
88.733 USG płuc
88.734 USG jamy opłucnej
88.735 USG śródpiersia
88.738 USG klatki piersiowej
88.751 USG naczyń nerkowych - doppler
88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
88.759 USG układu moczowego - inne
88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.769 USG brzucha - inne
88.771 Badanie USG zakrzepicy żył głębokich
88.774 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D B-flow
88.775 USG naczyń narządów miąższowych - doppler
88.776 USG naczyń kończyn górnych - doppler
88.777 USG naczyń kończyn dolnych - doppler
88.779 USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler
88.791 USG wielomiejscowe
88.792 USG macicy nieciężarnej i przydatków
88.793 USG kończyn górnych lub dolnych
88.794 USG stawów barkowych
88.795 USG stawów łokciowych
88.796 USG stawów rąk lub stawów stóp
88.797 USG stawów biodrowych
88.798 USG stawów kolanowych
88.799 USG moszny, w tym jąder i najądrzy
89.383 Badanie spirometryczne
89.511 Elektrokardiografia z 1-3 odprowadzeniami
89.522 Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
89.54 Monitorowanie elektrokardiograficzne
89.540 Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
89.602 Pulsoksymetria
89.61 Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
89.661 Gazometria mieszanej krwi żylnej
93.51 Założenie gorsetu gipsowego
93.52 Założenie kołnierza szyjnego
93.521 Założenie kołnierza szyjnego
93.523 Założenie modelowanego kołnierza szyjnego
93.542 Założenie szyny Kramera
93.549 Założenie innej szyny unieruchamiającej
93.57 Założenie opatrunku na ranę - inne
93.932 Resuscytacja ręczna
93.934 Sztuczne oddychanie z użyciem maski twarzowej lub maseczki resuscytacyjnej (foliowa)
96.6 Wprowadzenie sondy Sengstakena
96.7 Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka
96.09 Wprowadzenie rurki doodbytniczej
96.26 Ręczne odprowadzenie wypadniętej odbytnicy
96.27 Ręczne odprowadzenie przepukliny
96.28 Ręczne odprowadzenie wypadniętego odbytu sztucznego
96.33 Płukanie żołądka
96.34 Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową)
96.51 Płukanie oka
96.52 Płukanie ucha
96.59 Płukanie rany - inne
97.04 Wymiana cewnika w przetoce jelita grubego
97.11 Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej
97.12 Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej
97.13 Wymiana opatrunku unieruchamiającego innej okolicy
97.14 Wymiana innego przyrządu unieruchamiającego
97.15 Wymiana cewnika w ranie
97.16 Wymiana tamponu lub drenu w ranie
97.174 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kości nadgarstka/śródręcza/paliczki (ręki)
97.21 Wymiana tamponady nosa
97.23 Wymiana rurki tracheostomijnej
97.32 Usunięcie tamponady nosa
97.37 Usunięcie rurki tracheostomijnej
97.38 Usunięcie szwów z głowy lub szyi
97.41 Usunięcie drenu torakotomijnego lub drenu z jamy opłucnowej
97.43 Usunięcie szwów z klatki piersiowej
97.612 Wymiana cewnika w nefrostomii i pielostomii
97.641 Usunięcie cewnika założonego na stałe z dróg moczowych
97.642 Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych
97.82 Usunięcie drenu otrzewnowego
97.83 Usunięcie szwów ze ściany jamy brzusznej
97.84 Usunięcie szwów z tułowia - niesklasyfikowane gdzie indziej
97.881 Usunięcie klamry
97.882 Usunięcie gipsu
97.883 Usunięcie szyny
97.891 Usunięcie szwów z innej okolicy
98.1 Usunięcie ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia
98.2 Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia
98.3 Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia
98.05 Usunięcie ciała obcego ze światła prostnicy i odbytu bez nacięcia
98.11 Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia
98.12 Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia
98.13 Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia
98.15 Usunięcie ciała obcego ze światła tchawicy i oskrzela bez nacięcia
98.17 Usunięcie ciała obcego ze światła pochwy bez nacięcia
98.19 Usunięcie ciała obcego ze światła cewki moczowej bez nacięcia
98.20 Usunięcie ciała obcego bez nacięcia - inne
98.21 Usunięcie powierzchownego ciała obcego z oka bez nacięcia
98.24 Usunięcie ciała obcego z prącia/moszny bez nacięcia
98.25 Usunięcie ciała obcego z tułowia, z wyjątkiem moszny, prącia lub sromu - bez nacięcia
98.26 Usunięcie ciała obcego z ręki bez nacięcia
98.27 Usunięcie ciała obcego z kończyny górnej, z wyjątkiem dłoni - bez nacięcia
98.28 Usunięcie ciała obcego ze stopy bez nacięcia
98.29 Usunięcie ciała obcego z nogi, z wyjątkiem stopy - bez nacięcia
99.17 Wstrzyknięcie insuliny
99.18 Wstrzyknięcie/infuzja elektrolitów
99.19 Wstrzyknięcie antykoagulanta
99.210 Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone
99.218 Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
99.219 Wstrzyknięcie antybiotyku - inne
99.22 Wstrzyknięcie innej substancji przeciwinfekcyjnej
99.232 Wstrzyknięcie kortyzonu
99.239 Wstrzyknięcie innych sterydów
99.26 Wstrzyknięcie trankwilizatora
99.2909 Wlew dożylny innej substancji leczniczej
99.36 Podanie anatoksyny błoniczej
99.38 Podanie anatoksyny tężcowej
99.44 Szczepienie przeciw wściekliźnie
99.5504 Szczepienie przeciw tężcowi
99.56 Podanie antytoksyny przeciwtężcowej
99.624 Defibrylacja
99.844 Ochrona otoczenia przed pacjentem
99.99912 Leczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
100.43 Znieczulenie nasiękowe
Załącznik nr 2
WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH UDZIELANYCH W POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA
|
Powiatowe centrum zdrowia
|
Personel
|
1. Lekarz:
1) specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej albo lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz
2) specjalista lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub alergologii, lub angiologii, lub chorób płuc, lub diabetologii, lub endokrynologii, lub gastroenterologii, lub geriatrii, lub hematologii, lub immunologii klinicznej, lub kardiologii, lub nefrologii, lub onkologii klinicznej, lub reumatologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub medycyny lotniczej, lub medycyny morskiej i tropikalnej, lub medycyny paliatywnej, lub toksykologii klinicznej, lub transfuzjologii klinicznej albo
3) specjalista lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii oraz specjalista lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie wskazanej w pkt 2
- w liczbie etatów zapewniających całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń.
2. Pielęgniarka z przynajmniej 2-letnim stażem pracy - w liczbie etatów zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń.
3. Diagnosta laboratoryjny sprawujący nadzór nad organizacją badań laboratoryjnych wykonywanych w formule POCT albo wykonujący badania POCT - w liczbie etatów zapewniających całodobowy nadzór nad wykonywaniem badań.
|
Wyposażenie w sprzęt
i aparaturę medyczną
|
W miejscu udzielania świadczeń:
1) aparat EKG;
2) pulsoksymetr;
3) aparat do pomiaru ciśnienia krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych;
4) stetoskop;
5) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera;
6) urządzenie do rejestracji obrazu lub drukarka do USG;
7) źródło tlenu;
8) kardiomonitor;
9) defibrylator;
10) sprzęt do dożylnego podawania leków;
11) zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 612, z późn. zm.);
12) podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych;
13) zestaw do wykonywania opatrunków;
14) glukometr;
15) spirometr;
16) otoskop;
17) stolik zabiegowy lub stanowisko pracy pielęgniarki - urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki;
18) szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;
19) bronchofiberoskop lub bronchoskop (co najmniej dwa);
20) myjka ultradźwiękowa;
21) aparatura do wykonywania badań POCT, odpowiednia do zakresu udzielanych świadczeń;
22) zestaw do badań antropometrycznych;
23) komputer z dostępem do Internetu, drukarka i telefon;
24) lodówka do przechowywania leków;
25) lampa zabiegowa.
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Dostępność badań lub procedur medycznych
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1. Dostęp do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
2. Badania POCT w miejscu udzielania świadczeń.
3. Badania radiologiczne (RTG) w lokalizacji.
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Organizacja udzielania
świadczeń
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W miejscu udzielania świadczeń:
1) punkt rejestracji;
2) pomieszczenie zapewniające przeprowadzenie badań do udzielania doraźnej pomocy ambulatoryjnej;
3) pomieszczenie zapewniające wykonywanie doraźnych zabiegów;
4) punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim;
5) co najmniej jedna łazienka dostępna dla osób niepełnosprawnych;
6) co najmniej jeden ustęp przystosowany dla świadczeniobiorców niepełnosprawnych;
7) pomieszczenia gospodarczo-magazynowe przeznaczone w szczególności do przechowywania: czystej bielizny, brudnej bielizny, sprzętu medycznego i czasowego depozytu;
8) zapewnienie możliwości krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono chorobę zakaźną, lub z podejrzeniem zachorowania na chorobę zakaźną;
9) co najmniej jedno pomieszczenie oraz łazienka wyposażone w sposób dostosowany do przyjmowania dziecka;
10) co najmniej jedna sala, z minimum trzema łóżkami, w celu umożliwienia obserwacji stanu zdrowia świadczeniobiorców;
11) dostęp do sterylizacji (narzędzia endoskopowe).
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Pozostałe wymagania
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Stosowanie zaleceń Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w przypadku realizacji procedury 89.383 Badanie spirometryczne.
- Data ogłoszenia: 2026-09-24
- Data wejścia w życie: 2026-10-25
- Data obowiązywania: 2026-10-25
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Dziennik Ustaw
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