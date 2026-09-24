§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 152) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 2 w pkt 2:

- uchyla się lit. a,

- w lit. c wyrazy „w lit. a lub b” zastępuje się wyrazami „w lit. b”,

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 4”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W sprawach zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego przez płatników od dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez podatników, o których mowa w ust. 1, właściwy miejscowo jest Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.”;

2) w § 15 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) umarzania w całości lub w części podatku, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej - bez ograniczenia kwoty.”;

3) w § 16:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach stwierdzenia nadpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranych przez płatników, na wniosek podatnika tego podatku będącego nierezydentem, jest Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.”,

b) uchyla się ust. 5.