REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1247
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 21 września 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych
Na podstawie art. 17 § 2, art. 18 § 2, art. 22 § 6, art. 48 § 3, art. 67e i art. 75 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2026 r. poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 5:
a) w ust. 2 w pkt 2:
- uchyla się lit. a,
- w lit. c wyrazy „w lit. a lub b” zastępuje się wyrazami „w lit. b”,
b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 4”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W sprawach zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego przez płatników od dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez podatników, o których mowa w ust. 1, właściwy miejscowo jest Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.”;
2) w § 15 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) umarzania w całości lub w części podatku, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej - bez ograniczenia kwoty.”;
3) w § 16:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach stwierdzenia nadpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranych przez płatników, na wniosek podatnika tego podatku będącego nierezydentem, jest Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.”,
b) uchyla się ust. 5.
§ 2.
§ 3.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 825, 846, 875, 1098, 1154 i 1206.
- Data ogłoszenia: 2026-09-24
- Data wejścia w życie: 2027-01-01
- Data obowiązywania: 2027-01-01
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 21 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 września 2026 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w powiatowym centrum zdrowia
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przez bank przeglądów strategii i procedur szacowania i stałego utrzymywania kapitału wewnętrznego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach
REKLAMA