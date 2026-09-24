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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1247

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 21 września 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 § 2, art. 18 § 2, art. 22 § 6, art. 48 § 3, art. 67e i art. 75 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2026 r. poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 152) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 2 w pkt 2:

- uchyla się lit. a,

- w lit. c wyrazy „w lit. a lub b” zastępuje się wyrazami „w lit. b”,

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 4”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W sprawach zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego przez płatników od dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez podatników, o których mowa w ust. 1, właściwy miejscowo jest Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.”;

2) w § 15 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) umarzania w całości lub w części podatku, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej - bez ograniczenia kwoty.”;

3) w § 16:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach stwierdzenia nadpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranych przez płatników, na wniosek podatnika tego podatku będącego nierezydentem, jest Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.”,

b) uchyla się ust. 5.

§ 2.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2026 r.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 825, 846, 875, 1098, 1154 i 1206.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-24
  • Data wejścia w życie: 2027-01-01
  • Data obowiązywania: 2027-01-01
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