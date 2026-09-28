§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach (Dz. U. z 2026 r. poz. 308) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do oddziałów z państw trzecich, z tym że nie stosuje się § 3 ust. 3, § 6 ust. 2, § 25 ust. 3 pkt 4 lit. b oraz pkt 16, § 30 ust. 3, § 40 ust. 12, § 42 oraz § 46 ust. 10.”;

2) w § 7 w ust. 1 po wyrazach „bank zarządza ryzykiem” dodaje się wyrazy „ , w tym ryzykiem ESG w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, a także ryzykiem koncentracji z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, uwzględniając warunki określone w art. 7a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.),”;

3) po § 7 dodaje się § 7a-7d w brzmieniu:

„§ 7a. 1. Bank opracowuje i wdraża strategie i polityki dotyczące podejmowania, monitorowania i ograniczania ryzyk, na które jest lub może być narażony, a także zarządzania takimi ryzykami, włącznie z ryzykami, jakie stwarza otoczenie makroekonomiczne, w którym bank prowadzi działalność, w związku ze stanem cyklu koniunkturalnego oraz z ryzykiem wynikającym z bieżącego oraz krótko-, średnio- i długoterminowego wpływu ryzyka ESG.

2. Bank dokonuje co najmniej raz na dwa lata przeglądu strategii i polityk, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku małych i niezłożonych instytucji, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 145 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 575/2013”, dokonywanie przeglądu strategii i polityk, o których mowa w ust. 1, odbywa się co dwa lata.

§ 7b. 1. Bank opracowuje i wdraża, zatwierdzone przez zarząd i przekazane radzie nadzorczej, szczegółowe plany dotyczące ryzyka ESG, a także monitoruje wdrażanie tych planów.

2. Cele i procesy w zakresie przeciwdziałania ryzyku ESG zawarte w planach dotyczących ryzyka ESG uwzględniają najnowsze raporty Europejskiego Naukowego Komitetu Doradczego do spraw Zmiany Klimatu utworzonego na podstawie art. 10a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (Dz. Urz. UE L 126 z 21.05.2009, str. 13, z późn. zm.), o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) (Dz. Urz. UE L 243 z 09.07.2021, str. 1, z późn. zm.), oraz środki zalecane przez ten Komitet, w szczególności w odniesieniu do osiągania celów klimatycznych Unii Europejskiej.

3. W przypadku gdy bank przedstawia zgodnie z art. 63r lub art. 63x ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522, 640, 644 i 1206) informacje na temat kwestii zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 63p pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, bank zapewnia, aby cele i procesy w odniesieniu do modelu biznesowego i strategii biznesowej instytucji, zawarte w planach dotyczących ryzyka ESG, były spójne z planami, o których mowa w art. 63r ust. 2 pkt 1 lit. c lub art. 63x ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§ 7c. 1. Bank zrzeszający opracowuje i aktualizuje plan dotyczący ryzyka ESG dla zrzeszenia banków działających w systemie ochrony, zwany dalej „grupowym planem ESG”.

2. Grupowy plan ESG obejmuje elementy planu dotyczącego ryzyka ESG, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności w odniesieniu do skali, charakteru i złożoności ryzyka ESG związanego z modelem biznesowym i zakresem działalności banków tworzących zrzeszenie.

3. Na potrzeby sporządzenia i aktualizacji grupowego planu ESG banki spółdzielcze zrzeszone w banku zrzeszającym przekazują do banku zrzeszającego niezbędne informacje określone przez ten bank.

4. Bank zrzeszający i zrzeszone w nim banki spółdzielcze są obowiązane do wdrażania postanowień grupowego planu ESG.

5. Bank zrzeszający aktualizuje grupowy plan ESG:

1) po wystąpieniu zdarzenia wpływającego na przyjęte w planie założenia, w szczególności w przypadku istotnej zmiany strategii biznesowej banku zrzeszającego lub zrzeszonego w nim banku spółdzielczego, jednak nierza-dziej niż raz na dwa lata;

2) w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej „Komisją”, zalecenia, o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 6a ustawy - Prawo bankowe.

6. Przepisu § 7b ust. 1 nie stosuje się do banku zrzeszającego i zrzeszonych w nim banków spółdzielczych.

§ 7d. Bank opracowuje i wdraża, zatwierdzone przez radę nadzorczą, szczegółowe plany, zgodnie z wymogami określonymi w art. 7a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, w zakresie monitorowania ryzyka koncentracji z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, którzy oferują usługi o istotnym znaczeniu systemowym dla Unii Europejskiej lub co najmniej jednego jej państwa członkowskiego, oraz w zakresie przeciwdziałania takiemu ryzyku.”;

4) w § 12 w ust. 3 wyrazy „rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 575/2013” ” zastępuje się wyrazami „rozporządzenia nr 575/2013”;

5) w § 18:

a) w pkt 1 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) zasady przeprowadzania uprzedniej oceny ekspozycji na kryptoaktywa, które bank zamierza przyjąć, oraz oceny adekwatności istniejących procesów i procedur zarządzania ryzykiem kontrahenta, przy czym bank składa sprawozdania z przeprowadzonych ocen Komisji;”,

b) w pkt 2 w lit. a po wyrazach „polityki w zakresie transakcji pozabilansowych,” dodaje się wyrazy „przy czym w przypadku kryptoaktywów bez możliwego do zidentyfikowania emitenta ryzyko koncentracji uwzględnia się w odniesieniu do ekspozycji na kryptoaktywa o podobnych cechach,”,

c) w pkt 5 po wyrazach „które bank uznaje za istotne,” dodaje się wyrazy „w tym zasady przeprowadzania uprzedniej oceny ekspozycji na kryptoaktywa, które bank zamierza przyjąć, oraz oceny adekwatności istniejących procesów i procedur zarządzania ryzykiem rynkowym, a także zasady składania sprawozdań z tych ocen Komisji,”,

d) w pkt 7:

- w lit. f wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„zasady zarządzania ryzykiem modelu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 52b rozporządzenia nr 575/2013:”,

- w lit. h średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i w brzmieniu:

„i) zasady zarządzania ryzykiem wynikającym z bezpośrednich i pośrednich ekspozycji na kryptoaktywa oraz dostawców usług w zakresie kryptoaktywów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia nr 2023/1114;”,

e) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) w zakresie ryzyka ESG - proporcjonalne w stosunku do charakteru, skali i złożoności ryzyka ESG nieodłącznie związanego z danym modelem biznesowym oraz działalnością danej instytucji:

a) systemy identyfikacji, pomiaru i monitorowania ryzyka ESG oraz zarządzania tym ryzykiem w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, uwzględniając krótko- i średnioterminowy horyzont czasowy oraz długoterminowy horyzont czasowy wynoszący co najmniej 10 lat,

b) zasady badania swojej odporności na długoterminowe negatywne skutki ryzyka ESG, w określonych ramach czasowych, w tym ryzyka klimatycznego, zarówno w ramach scenariusza podstawowego, jak i scenariuszy niekorzystnych, z uwzględnieniem wiarygodnych scenariuszy ESG, odzwierciedlających potencjalny wpływ zmian środowiskowych i społecznych oraz powiązanych polityk publicznych na otoczenie biznesowe w długim terminie oraz opartych na scenariuszach opracowanych przez organizacje międzynarodowe.”;

6) w § 23 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem, w tym przez uwzględnienie gotowości banku do podejmowania ryzyka w odniesieniu do ryzyka ESG, oraz nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zatwierdzony przez radę nadzorczą akceptowalny ogólny poziom ryzyka, w tym ryzyka ESG;”;

7) w § 25 w ust. 3:

a) w pkt 4 w lit. b w tiret trzecim skreśla się wyrazy „Nadzoru Finansowego, zwaną dalej „Komisją”,”,

b) w pkt 8 po wyrazach „z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2, oraz” dodaje się wyrazy „członków zarządu i”,

c) w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„18) składniki wynagrodzenia o charakterze motywacyjnym uwzględniają ryzyka, w tym ryzyka ESG, kapitał, płynność oraz prawdopodobieństwo i termin otrzymania zysków.”;

8) § 40 otrzymuje brzmienie:

„§ 40. 1. W banku funkcjonują mechanizmy zapewniające niezależność komórek kontroli wewnętrznej.

2. Zarząd i rada nadzorcza zatwierdzają regulamin funkcjonowania komórek kontroli wewnętrznej.

3. Osoby kierujące komórkami kontroli wewnętrznej lub osoby je zastępujące:

1) mają zapewniony bezpośredni kontakt z członkami zarządu i rady nadzorczej;

2) uczestniczą w posiedzeniach zarządu banku, przy czym w przypadku banku będącego uczestnikiem systemu ochrony obowiązkowy udział dotyczy jedynie osoby kierującej komórką do spraw zgodności;

3) uczestniczą w posiedzeniach rady nadzorczej i komitetu audytu, jeżeli został powołany, w przypadku gdy przedmiotem posiedzenia są zagadnienia związane z systemem kontroli wewnętrznej, w tym zapewnianiem zgodności, audytem wewnętrznym lub zarządzaniem ryzykiem, przy czym w przypadku banku będącego uczestnikiem systemu ochrony obowiązkowy udział dotyczy jedynie osoby kierującej komórką do spraw zgodności.

4. Powołanie osoby kierującej komórką kontroli wewnętrznej odbywa się za zgodą rady nadzorczej.

5. Odwołanie osoby kierującej komórką kontroli wewnętrznej odbywa się za zgodą rady nadzorczej po uprzednim wysłuchaniu tej osoby przez radę nadzorczą.

6. W banku funkcjonuje szczegółowy tryb kontroli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w komórkach kontroli wewnętrznej, zapewniający niezależność i obiektywizm wypełniania przez nich zadań oraz umożliwiający zatrudnianie osób o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu i umiejętnościach, o których mowa odpowiednio w § 41 ust. 1-2a.

7. W banku istnieją mechanizmy chroniące pracowników komórek kontroli wewnętrznej przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę.

8. W przypadku zmiany na stanowisku kierującego komórką kontroli wewnętrznej bank niezwłocznie informuje o tym Komisję, wskazując przyczynę zmiany.

9. Komórka audytu wewnętrznego nie może być łączona z innymi komórkami organizacyjnymi, funkcjami i stanowiskami w banku. Pracownicy tej komórki nie mogą wykonywać innych obowiązków niż wynikające z zadań tej komórki.

10. Komórka do spraw zgodności nie może być łączona z innymi komórkami organizacyjnymi, funkcjami i stanowiskami w banku. Pracownicy tej komórki nie mogą wykonywać innych obowiązków niż wynikające z zadań tej komórki.

11. Komórka do spraw zarządzania ryzykiem nie może być łączona z innymi komórkami organizacyjnymi, funkcjami i stanowiskami w banku. Pracownicy tej komórki nie mogą wykonywać innych obowiązków niż wynikające z zadań tej komórki.

12. W bankach spółdzielczych zrzeszonych w banku zrzeszającym stosuje się odpowiednio ust. 1-11, z zastrzeżeniem że:

1) łączenie komórki do spraw zgodności lub komórki do spraw zarządzania ryzykiem jest możliwe wyłącznie z innymi komórkami organizacyjnymi, funkcjami, stanowiskami usytuowanymi na II poziomie zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej, pod warunkiem że nie występuje konflikt interesów oraz że osoba pełniąca obowiązki kierownika komórki do spraw zgodności lub komórki do spraw zarządzania ryzykiem:

a) spełnia kryteria odpowiedniości oraz wymóg posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych w poszczególnych odnośnych obszarach oraz

b) dysponuje niezbędnym czasem na prawidłowe wykonywanie obu funkcji kontrolnych;

2) niedozwolone jest łączenie pracy na stanowisku w komórce do spraw zgodności lub komórce do spraw zarządzania ryzykiem w więcej niż jednym banku spółdzielczym.”;

9) w § 41:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Pracownicy komórki do spraw zarządzania ryzykiem posiadają kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem występującym w działalności banku oraz mają dostęp do wszelkich niezbędnych informacji.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarząd jest odpowiedzialny za zapewnienie środków finansowych niezbędnych do skutecznego wykonywania zadań oraz systematycznego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji przez pracowników komórek kontroli wewnętrznej.”.