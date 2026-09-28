§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach (Dz. U. z 2026 r. poz. 148) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, z późn. zm.);”;

2) w § 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) ustawie o nadzorze makroostrożnościowym - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 819 oraz z 2026 r. poz. 644 i 1206).”;

3) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ramach badania i oceny nadzorczej Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje w szczególności:

1) oceny zgodności działania banku z rozporządzeniem nr 575/2013, ustawą - Prawo bankowe, ustawą o nadzorze makroostrożnościowym oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 9f ust. 1 i art. 128 ust. 6 ustawy - Prawo bankowe;

2) oceny procesów zarządzania i zarządzania ryzykiem w banku w odniesieniu do ryzyka ESG, jak również oceny ekspozycji banku na ryzyko ESG;

3) oceny i monitorowania praktyk dotyczących strategii w zakresie zarządzania ryzykiem ESG oraz planów dotyczących ryzyka ESG, a także oceny postępów w kierunku przeciwdziałania ryzyku ESG wynikającemu z procesu dostosowania do neutralności klimatycznej i innych celów regulacyjnych Unii Europejskiej w odniesieniu do ryzyka ESG;

4) oceny procesów zarządzania i zarządzania ryzykiem w banku w odniesieniu do ekspozycji na kryptoaktywa i do świadczenia usług w zakresie kryptoaktywów.”,

b) w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9-13 w brzmieniu:

„9) zakres, w jakim bank wdrożył odpowiednie polityki i działania operacyjne związane z wymiernymi celami i etapami pośrednimi określonymi w planach dotyczących ryzyka ESG, w tym w grupowym planie ESG w przypadku zrzeszenia banków uczestniczących w systemie ochrony na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2026 r. poz. 618);

10) zmiany w praktykach banku w zakresie zarządzania ryzykiem koncentracji z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, w tym planów w zakresie monitorowania ryzyka koncentracji z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, oraz postępy banku w dostosowaniu modelu biznesowego do wymogów określonych w art. 7a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.);

11) produkty związane ze zrównoważonym rozwojem, jakie oferuje bank, politykę banku w zakresie finansowania transformacji, powiązane polityki w zakresie udzielania kredytów oraz cele i limity związane z ryzykiem ESG;

12) plany banku dotyczące ryzyka ESG, a także grupowy plan ESG w przypadku zrzeszenia banków uczestniczących w systemie ochrony na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

13) polityki i procedury banku w zakresie identyfikacji ryzyk, a także adekwatności wyników ocen, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9f ust. 1 ustawy - Prawo bankowe - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 11, Komisja Nadzoru Finansowego może współpracować z ministrem właściwym do spraw klimatu i ministrem właściwym do spraw środowiska.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W ramach badania i oceny nadzorczej Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia znaczenie ocenianego banku w systemie bankowym, w tym zróżnicowanie wielkości i skali oraz zakresu działalności banku, w szczególności może wziąć pod uwagę, czy zostały spełnione wszystkie następujące warunki:

1) bank nie jest globalną instytucją o znaczeniu systemowym, globalną instytucją o znaczeniu systemowym spoza Unii Europejskiej ani podmiotem będącym globalną instytucją o znaczeniu systemowym w rozumieniu rozporządzenia nr 575/2013;

2) bank nie został uznany za inną instytucję o znaczeniu systemowym na podstawie art. 39 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym;

3) bank jest częścią grupy, w której podmiot dominujący i zdecydowana większość podmiotów zależnych są powiązane ze sobą w sposób określony w art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522, 640, 644 i 1206);

4) podmioty zależne, o których mowa w pkt 3, spełniają łącznie następujące warunki:

a) kwalifikują się - lub zdecydowana większość z nich kwalifikuje się - jako towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie lub instytucje oszczędnościowe zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 575/2013, co do których stosuje się limit lub ograniczenie maksymalnego poziomu wypłat zysków,

b) na zasadzie indywidualnej lub subskonsolidowanej ich całkowite aktywa nie przekraczają 30 mld euro.”;

5) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do oddziałów z państw trzecich.”.