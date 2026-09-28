REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1262

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 25 września 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 133e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 38, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach (Dz. U. z 2026 r. poz. 148) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, z późn. zm.);”;

2) w § 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) ustawie o nadzorze makroostrożnościowym - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 819 oraz z 2026 r. poz. 644 i 1206).”;

3) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ramach badania i oceny nadzorczej Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje w szczególności:

1) oceny zgodności działania banku z rozporządzeniem nr 575/2013, ustawą - Prawo bankowe, ustawą o nadzorze makroostrożnościowym oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 9f ust. 1 i art. 128 ust. 6 ustawy - Prawo bankowe;

2) oceny procesów zarządzania i zarządzania ryzykiem w banku w odniesieniu do ryzyka ESG, jak również oceny ekspozycji banku na ryzyko ESG;

3) oceny i monitorowania praktyk dotyczących strategii w zakresie zarządzania ryzykiem ESG oraz planów dotyczących ryzyka ESG, a także oceny postępów w kierunku przeciwdziałania ryzyku ESG wynikającemu z procesu dostosowania do neutralności klimatycznej i innych celów regulacyjnych Unii Europejskiej w odniesieniu do ryzyka ESG;

4) oceny procesów zarządzania i zarządzania ryzykiem w banku w odniesieniu do ekspozycji na kryptoaktywa i do świadczenia usług w zakresie kryptoaktywów.”,

b) w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9-13 w brzmieniu:

„9) zakres, w jakim bank wdrożył odpowiednie polityki i działania operacyjne związane z wymiernymi celami i etapami pośrednimi określonymi w planach dotyczących ryzyka ESG, w tym w grupowym planie ESG w przypadku zrzeszenia banków uczestniczących w systemie ochrony na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2026 r. poz. 618);

10) zmiany w praktykach banku w zakresie zarządzania ryzykiem koncentracji z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, w tym planów w zakresie monitorowania ryzyka koncentracji z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, oraz postępy banku w dostosowaniu modelu biznesowego do wymogów określonych w art. 7a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.);

11) produkty związane ze zrównoważonym rozwojem, jakie oferuje bank, politykę banku w zakresie finansowania transformacji, powiązane polityki w zakresie udzielania kredytów oraz cele i limity związane z ryzykiem ESG;

12) plany banku dotyczące ryzyka ESG, a także grupowy plan ESG w przypadku zrzeszenia banków uczestniczących w systemie ochrony na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

13) polityki i procedury banku w zakresie identyfikacji ryzyk, a także adekwatności wyników ocen, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9f ust. 1 ustawy - Prawo bankowe - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 11, Komisja Nadzoru Finansowego może współpracować z ministrem właściwym do spraw klimatu i ministrem właściwym do spraw środowiska.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W ramach badania i oceny nadzorczej Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia znaczenie ocenianego banku w systemie bankowym, w tym zróżnicowanie wielkości i skali oraz zakresu działalności banku, w szczególności może wziąć pod uwagę, czy zostały spełnione wszystkie następujące warunki:

1) bank nie jest globalną instytucją o znaczeniu systemowym, globalną instytucją o znaczeniu systemowym spoza Unii Europejskiej ani podmiotem będącym globalną instytucją o znaczeniu systemowym w rozumieniu rozporządzenia nr 575/2013;

2) bank nie został uznany za inną instytucję o znaczeniu systemowym na podstawie art. 39 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym;

3) bank jest częścią grupy, w której podmiot dominujący i zdecydowana większość podmiotów zależnych są powiązane ze sobą w sposób określony w art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522, 640, 644 i 1206);

4) podmioty zależne, o których mowa w pkt 3, spełniają łącznie następujące warunki:

a) kwalifikują się - lub zdecydowana większość z nich kwalifikuje się - jako towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie lub instytucje oszczędnościowe zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 575/2013, co do których stosuje się limit lub ograniczenie maksymalnego poziomu wypłat zysków,

b) na zasadzie indywidualnej lub subskonsolidowanej ich całkowite aktywa nie przekraczają 30 mld euro.”;

5) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do oddziałów z państw trzecich.”.

§ 2.

Do badań i ocen nadzorczych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 września 2026 r., z wyjątkiem § 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2027 r.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża:

1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1619 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2013/36/UE w odniesieniu do uprawnień nadzorczych, sankcji, oddziałów z państw trzecich i ryzyk środowiskowych, społecznych i z zakresu ładu korporacyjnego (Dz. Urz. UE L 2024/1619 z 19.06.2024);

2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2994 z dnia 27 listopada 2024 r. zmieniającą dyrektywy 2009/65/WE, 2013/36/UE i (UE) 2019/2034 w odniesieniu do sposobu traktowania ryzyka koncentracji z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych i ryzyka kontrahenta w przypadku rozliczanych centralnie transakcji na instrumentach pochodnych (Dz. Urz. UE L 2024/2994 z 04.12.2024).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 176, 331, 340, 644, 846 i 1206.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-28
  • Data wejścia w życie: 2026-09-29
  • Data obowiązywania: 2026-09-29
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 25 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1262

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 września 2026 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1255

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 24 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1257

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1264

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1267

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1266

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu informacji o schematach podatkowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1254

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2027 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1258

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1259

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1253

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1268

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1256

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1249

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach i lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1248

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 21 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1247

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 21 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1250

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 września 2026 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w powiatowym centrum zdrowia

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1246

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przez bank przeglądów strategii i procedur szacowania i stałego utrzymywania kapitału wewnętrznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1237

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1228

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1239

REKLAMA