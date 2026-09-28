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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1262
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 25 września 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach2)
Na podstawie art. 133e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 38, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w odnośniku nr 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, z późn. zm.);”;
2) w § 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) ustawie o nadzorze makroostrożnościowym - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 819 oraz z 2026 r. poz. 644 i 1206).”;
3) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W ramach badania i oceny nadzorczej Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje w szczególności:
1) oceny zgodności działania banku z rozporządzeniem nr 575/2013, ustawą - Prawo bankowe, ustawą o nadzorze makroostrożnościowym oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 9f ust. 1 i art. 128 ust. 6 ustawy - Prawo bankowe;
2) oceny procesów zarządzania i zarządzania ryzykiem w banku w odniesieniu do ryzyka ESG, jak również oceny ekspozycji banku na ryzyko ESG;
3) oceny i monitorowania praktyk dotyczących strategii w zakresie zarządzania ryzykiem ESG oraz planów dotyczących ryzyka ESG, a także oceny postępów w kierunku przeciwdziałania ryzyku ESG wynikającemu z procesu dostosowania do neutralności klimatycznej i innych celów regulacyjnych Unii Europejskiej w odniesieniu do ryzyka ESG;
4) oceny procesów zarządzania i zarządzania ryzykiem w banku w odniesieniu do ekspozycji na kryptoaktywa i do świadczenia usług w zakresie kryptoaktywów.”,
b) w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9-13 w brzmieniu:
„9) zakres, w jakim bank wdrożył odpowiednie polityki i działania operacyjne związane z wymiernymi celami i etapami pośrednimi określonymi w planach dotyczących ryzyka ESG, w tym w grupowym planie ESG w przypadku zrzeszenia banków uczestniczących w systemie ochrony na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2026 r. poz. 618);
10) zmiany w praktykach banku w zakresie zarządzania ryzykiem koncentracji z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, w tym planów w zakresie monitorowania ryzyka koncentracji z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, oraz postępy banku w dostosowaniu modelu biznesowego do wymogów określonych w art. 7a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.);
11) produkty związane ze zrównoważonym rozwojem, jakie oferuje bank, politykę banku w zakresie finansowania transformacji, powiązane polityki w zakresie udzielania kredytów oraz cele i limity związane z ryzykiem ESG;
12) plany banku dotyczące ryzyka ESG, a także grupowy plan ESG w przypadku zrzeszenia banków uczestniczących w systemie ochrony na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
13) polityki i procedury banku w zakresie identyfikacji ryzyk, a także adekwatności wyników ocen, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9f ust. 1 ustawy - Prawo bankowe - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.”,
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 11, Komisja Nadzoru Finansowego może współpracować z ministrem właściwym do spraw klimatu i ministrem właściwym do spraw środowiska.”;
4) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. W ramach badania i oceny nadzorczej Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia znaczenie ocenianego banku w systemie bankowym, w tym zróżnicowanie wielkości i skali oraz zakresu działalności banku, w szczególności może wziąć pod uwagę, czy zostały spełnione wszystkie następujące warunki:
1) bank nie jest globalną instytucją o znaczeniu systemowym, globalną instytucją o znaczeniu systemowym spoza Unii Europejskiej ani podmiotem będącym globalną instytucją o znaczeniu systemowym w rozumieniu rozporządzenia nr 575/2013;
2) bank nie został uznany za inną instytucję o znaczeniu systemowym na podstawie art. 39 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym;
3) bank jest częścią grupy, w której podmiot dominujący i zdecydowana większość podmiotów zależnych są powiązane ze sobą w sposób określony w art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522, 640, 644 i 1206);
4) podmioty zależne, o których mowa w pkt 3, spełniają łącznie następujące warunki:
a) kwalifikują się - lub zdecydowana większość z nich kwalifikuje się - jako towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie lub instytucje oszczędnościowe zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 575/2013, co do których stosuje się limit lub ograniczenie maksymalnego poziomu wypłat zysków,
b) na zasadzie indywidualnej lub subskonsolidowanej ich całkowite aktywa nie przekraczają 30 mld euro.”;
5) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:
„§ 8a. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do oddziałów z państw trzecich.”.
§ 2.
§ 3.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Niniejsze rozporządzenie wdraża:
1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1619 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2013/36/UE w odniesieniu do uprawnień nadzorczych, sankcji, oddziałów z państw trzecich i ryzyk środowiskowych, społecznych i z zakresu ładu korporacyjnego (Dz. Urz. UE L 2024/1619 z 19.06.2024);
2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2994 z dnia 27 listopada 2024 r. zmieniającą dyrektywy 2009/65/WE, 2013/36/UE i (UE) 2019/2034 w odniesieniu do sposobu traktowania ryzyka koncentracji z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych i ryzyka kontrahenta w przypadku rozliczanych centralnie transakcji na instrumentach pochodnych (Dz. Urz. UE L 2024/2994 z 04.12.2024).
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 176, 331, 340, 644, 846 i 1206.
- Data ogłoszenia: 2026-09-28
- Data wejścia w życie: 2026-09-29
- Data obowiązywania: 2026-09-29
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