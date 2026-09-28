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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1263

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 września 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-28
  • Data wejścia w życie: 2026-09-28
  • Data obowiązywania: 2026-09-28
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Dziennik Ustaw

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 września 2026 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1255

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 25 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1262

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1264

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 24 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1257

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1268

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu informacji o schematach podatkowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1254

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1259

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1267

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1266

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2027 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1258

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1253

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1256

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1249

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach i lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1248

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 21 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1247

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 21 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1250

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 września 2026 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w powiatowym centrum zdrowia

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1246

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przez bank przeglądów strategii i procedur szacowania i stałego utrzymywania kapitału wewnętrznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1237

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1228

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1239

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