REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1264

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 września 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 367, 646, 815, 821, 864 i 1123) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2025 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1455) w załączniku nr 2 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli nr 1 po wierszu oznaczonym lp. 15 dodaje się wiersz oznaczony lp. 15a w brzmieniu:

15a

strażnik graniczny

02

szer.

2) w tabeli nr 4:

a) wiersz oznaczony lp. 10 otrzymuje brzmienie:

10

specjalista, starszy przewodnik psa służbowego

06

st. chor. szt.

b) wiersze oznaczone lp. 12 i 13 otrzymują brzmienie:

12

dowódca plutonu, starszy kontroler, przewodnik psa służbowego

05

st. chor. szt. /

sierż. szt., bosman szt.

13

asystent, młodszy przewodnik psa służbowego

04

sierż. szt., bosman szt.

3) w tabeli nr 8:

a) wiersz oznaczony lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6

specjalista, starszy przewodnik psa służbowego

06

st. chor. szt.

b) wiersze oznaczone lp. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

8

starszy kontroler, przewodnik psa służbowego

05

st. chor. szt. /

sierż. szt.

9

asystent, młodszy przewodnik psa służbowego

04

sierż. szt.

4) w tabeli nr 9:

a) wiersz oznaczony lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5

specjalista, starszy przewodnik psa służbowego

06

st. chor. szt.

b) wiersze oznaczone lp. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

7

starszy kontroler, przewodnik psa służbowego

05

st. chor. szt. /

sierż. szt.

8

asystent, młodszy przewodnik psa służbowego

04

sierż. szt.

5) w tabeli nr 10:

a) wiersz oznaczony lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5

specjalista, starszy przewodnik psa służbowego

06

st. chor. szt.

b) wiersze oznaczone lp. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

7

starszy kontroler, przewodnik psa służbowego

05

st. chor. szt. /

sierż. szt.

8

asystent, młodszy przewodnik psa służbowego

04

sierż. szt.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2026 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-28
  • Data wejścia w życie: 2026-10-01
  • Data obowiązywania: 2026-10-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 25 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1262

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 września 2026 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1255

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 24 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1257

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1264

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1267

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1266

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu informacji o schematach podatkowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1254

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2027 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1258

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1259

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1253

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1268

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1256

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1249

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach i lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1248

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 21 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1247

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 21 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1250

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 września 2026 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w powiatowym centrum zdrowia

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1246

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przez bank przeglądów strategii i procedur szacowania i stałego utrzymywania kapitału wewnętrznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1237

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1228

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1239

REKLAMA