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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1264
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 24 września 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej
Na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 367, 646, 815, 821, 864 i 1123) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w tabeli nr 1 po wierszu oznaczonym lp. 15 dodaje się wiersz oznaczony lp. 15a w brzmieniu:
|
15a
|
strażnik graniczny
|
02
|
szer.
2) w tabeli nr 4:
a) wiersz oznaczony lp. 10 otrzymuje brzmienie:
|
10
|
specjalista, starszy przewodnik psa służbowego
|
06
|
st. chor. szt.
b) wiersze oznaczone lp. 12 i 13 otrzymują brzmienie:
|
12
|
dowódca plutonu, starszy kontroler, przewodnik psa służbowego
|
05
|
st. chor. szt. /
sierż. szt., bosman szt.
|
13
|
asystent, młodszy przewodnik psa służbowego
|
04
|
sierż. szt., bosman szt.
3) w tabeli nr 8:
a) wiersz oznaczony lp. 6 otrzymuje brzmienie:
|
6
|
specjalista, starszy przewodnik psa służbowego
|
06
|
st. chor. szt.
b) wiersze oznaczone lp. 8 i 9 otrzymują brzmienie:
|
8
|
starszy kontroler, przewodnik psa służbowego
|
05
|
st. chor. szt. /
sierż. szt.
|
9
|
asystent, młodszy przewodnik psa służbowego
|
04
|
sierż. szt.
4) w tabeli nr 9:
a) wiersz oznaczony lp. 5 otrzymuje brzmienie:
|
5
|
specjalista, starszy przewodnik psa służbowego
|
06
|
st. chor. szt.
b) wiersze oznaczone lp. 7 i 8 otrzymują brzmienie:
|
7
|
starszy kontroler, przewodnik psa służbowego
|
05
|
st. chor. szt. /
sierż. szt.
|
8
|
asystent, młodszy przewodnik psa służbowego
|
04
|
sierż. szt.
5) w tabeli nr 10:
a) wiersz oznaczony lp. 5 otrzymuje brzmienie:
|
5
|
specjalista, starszy przewodnik psa służbowego
|
06
|
st. chor. szt.
b) wiersze oznaczone lp. 7 i 8 otrzymują brzmienie:
|
7
|
starszy kontroler, przewodnik psa służbowego
|
05
|
st. chor. szt. /
sierż. szt.
|
8
|
asystent, młodszy przewodnik psa służbowego
|
04
|
sierż. szt.
§ 2.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
- Data ogłoszenia: 2026-09-28
- Data wejścia w życie: 2026-10-01
- Data obowiązywania: 2026-10-01
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