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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1269

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 września 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 694, 718 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 1123) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1283) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Świadczenia pieniężne przysługujące w związku ze zwolnieniem ze służby wypłaca się funkcjonariuszowi w terminie 14 dni od dnia zwolnienia.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-29
  • Data wejścia w życie: 2026-10-14
  • Data obowiązywania: 2026-10-14
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