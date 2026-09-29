Art. 1.

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2026 r. poz. 1263) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 po pkt 46 dodaje się pkt 46a w brzmieniu:

"46a) terminalu TAX FREE - rozumie się przez to narzędzie teleinformatyczne umożliwiające uzyskanie elektronicznego potwierdzenia wywozu towarów ujętych w dokumentach elektronicznych TAX FREE poza terytorium Unii Europejskiej;";

2) skreśla się użyte w art. 12 w ust. 1 w pkt 9, w art. 13 w ust. 4 w pkt 9, w art. 45 w ust. 1 w pkt 10, w dziale XIII w tytule rozdziału 1c i w art. 145e w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "w systemie elektroenergetycznym";

3) w art. 14 w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Informację o kwocie podatku należnego wynikającej ze sporządzonego spisu z natury wykazuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu albo wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 3.";

4) w art. 15 uchyla się ust. 4 i 5;

5) w art. 15a w ust. 13 w zdaniu drugim wyrazy "ust. 7" zastępuje się wyrazami "ust. 10";

6) w art. 17:

a) w ust. 1 w pkt 5:

- w lit. a w tiret pierwszym skreśla się wyrazy "w systemie elektroenergetycznym",

- w lit. b w tiret pierwszym skreśla się wyrazy "w systemie elektroenergetycznym",

b) po ust. 1j dodaje się ust. 1k w brzmieniu:

"1k. Przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113a ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.";

7) w art. 19a:

a) w ust. 1 wyrazy "i art. 138f" zastępuje się wyrazami " , art. 138f i art. 138x ust. 2",

b) w ust. 5 w pkt 1 po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:

"ba) świadczenia usług z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub świadczenia usług z mocy prawa w zamian za odszkodowanie,";

8) w art. 22 w ust. 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) dostawy gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej do podmiotu będącego podatnikiem, który wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6, którego głównym celem nabywania gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej lub chłodniczej jest odprzedaż tych towarów i u którego własne zużycie takich towarów jest nieznaczne - miejsce, gdzie podmiot taki posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, do którego dostarczane są te towary - miejsce, gdzie podmiot ten posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku braku siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu;",

b) w pkt 6 skreśla się wyrazy "w systemie elektroenergetycznym";

9) w art. 29a w ust. 1 wyrazy "oraz art. 120 ust. 4 i 5" zastępuje się wyrazami " , art. 120 ust. 4 i 5 oraz art. 138za";

10) w art. 33:

a) w ust. 1:

- w pkt 2 na końcu dodaje się przecinek oraz wyraz "albo",

- dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) zgłoszeniu uzupełniającym w rozumieniu przepisów celnych - w przypadku stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166 i art. 182 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "unijnym kodeksem celnym";",

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli przed zwolnieniem towaru, o którym mowa w art. 194 unijnego kodeksu celnego, organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję, w której określa:",

c) w ust. 2a po wyrazach "rozliczeniu zamknięcia" dodaje się wyrazy " , zgłoszeniu uzupełniającym",

d) w ust. 3 po wyrazach "zgłoszenia celnego" dodaje się wyrazy "lub zgłoszenia uzupełniającego";

11) w art. 33a:

a) w ust. 2 w pkt 3 po wyrazach "zgłoszeń celnych" dodaje się wyrazy "lub zgłoszeń uzupełniających lub przedstawiania rozliczeń zamknięcia",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku gdy zgłoszenie celne albo zgłoszenie uzupełniające, dotyczące towarów, o których mowa w ust. 1, jest dokonywane przez przedstawiciela pośredniego w rozumieniu przepisów celnych, uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podatnikowi, na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne albo zgłoszenie uzupełniające. Przepisy ust. 2-3 stosuje się odpowiednio.",

c) w ust. 7 w zdaniu pierwszym po wyrazach "w zgłoszeniu celnym" dodaje się wyrazy " , rozliczeniu zamknięcia albo zgłoszeniu uzupełniającym",

d) w ust. 8 po wyrazach "zgłoszenie celne" dodaje się wyrazy " , rozliczenie zamknięcia albo zgłoszenie uzupełniające";

12) w art. 37:

a) w ust. 1a po wyrazach "oraz w art. 34," dodaje się wyrazy "w związku z powstaniem długu celnego na podstawie art. 79 unijnego kodeksu celnego lub w wyniku kontroli,",

b) w ust. 1aa uchyla się pkt 1;

13) w art. 41:

a) w ust. 1 wyrazy "i art. 129 ust. 1" zastępuje się wyrazami " , art. 129 ust. 1 i art. 138s",

b) po ust. 14h dodaje się ust. 14i w brzmieniu:

"14i. Do różnicy w wartości kaucji, o której mowa w art. 29a ust. 12c, stosuje się stawkę podatku właściwą dla produktu w opakowaniu objętym systemem kaucyjnym, obowiązującą na ostatni dzień roku, w rozliczeniu za który dokonuje się opodatkowania.";

14) w art. 43 w ust. 3 skreśla się wyrazy "i 2";

15) w art. 83 w ust. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) usług związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania zgodnie z art. 30b ust. 4;";

16) w art. 88 w ust. 3a w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) potwierdzają czynności dokonane w warunkach nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 - w części dotyczącej tych czynności;";

17) w art. 89a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Mały podatnik, który wybrał metodę rozliczeń, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, może dokonać korekty, o której mowa w ust. 1, zgodnie z ust. 3, niewcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy.";

18) w art. 96:

a) uchyla się ust. 2,

b) w ust. 4a:

- w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub",

- dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) podmiot nie ustanowił przedstawiciela podatkowego pomimo takiego obowiązku, lub

8) podmiot, który został wykreślony z rejestru na podstawie ust. 9a pkt 2, nie złożył zaległych deklaracji pomimo takiego obowiązku.",

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

"6a. Obowiązek zgłoszenia zaprzestania działalności, o którym mowa w ust. 6, nie dotyczy:

1) podatnika wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, który złożył wniosek o wykreślenie z tej ewidencji na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2026 r. poz. 30, 507 i 734), pod warunkiem że podatnik ten nie prowadzi innej działalności opodatkowanej;

2) podatnika wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, który złożył wniosek o wykreślenie z tego rejestru i dla którego wpis o wykreśleniu z rejestru został przekazany do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników na podstawie art. 20 ust. 1c pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 869, z późn. zm.1)).

6b. W przypadkach, o których mowa w ust. 6a, złożenie wniosku o wykreślenie stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.",

d) w ust. 9:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem, jego pełnomocnikiem ani przedstawicielem podatkowym, lub",

- w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub",

- dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) podatnik nie ustanowił kolejnego przedstawiciela podatkowego pomimo takiego obowiązku - w przypadku zaprzestania pełnienia swojej funkcji przez poprzedniego przedstawiciela podatkowego.",

e) w ust. 9b w części wspólnej po wyrazach "wskazując okres" dodaje się wyrazy "wyrażony datami",

f) po ust. 9j dodaje się ust. 9ja w brzmieniu:

"9ja. Naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika, o którym mowa w ust. 9 pkt 7, złożony w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT, przywraca zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że ustanowił przedstawiciela podatkowego.",

g) w ust. 12 skreśla się zdanie trzecie;

19) w art. 96b w ust. 2 wyrazy "ust. 3 pkt 1-3" zastępuje się wyrazami "ust. 3 pkt 1, 2 i 3";

20) w art. 99:

a) po ust. 10 dodaje się ust. 10a-10c w brzmieniu:

"10a. Podatnicy są obowiązani złożyć do naczelnika urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o nabywanych środkach transportu w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany zgodnie z:

1) ust. 1-3 albo 8 - jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju albo nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju,

2) ust. 10

- przy czym do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika.

10b. Informację, o której mowa w ust. 10a, składa się w terminie do złożenia deklaracji, o których mowa w ust. 1-3, 8 albo 10.

10c. Informacja, o której mowa w ust. 10a, zawiera:

1) informację o miejscu jej składania;

2) dane podatnika;

3) dane dotyczące środka transportu.",

b) po ust. 13a dodaje się ust. 13aa w brzmieniu:

"13aa. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać informacja, o której mowa w ust. 10a, wraz z niezbędnymi pouczeniami oraz sposób jej składania, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej identyfikacji środka transportu oraz przejrzystości danych zawartych w tej informacji.";

21) w art. 103:

a) w ust. 1 wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 1a-4" zastępuje się wyrazami "z zastrzeżeniem ust. 1a, 2 i 3",

b) w ust. 1a po wyrazach "art. 99 ust. 3c pkt 1" dodaje się wyrazy " , ust. 3d pkt 1",

c) w ust. 2 wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 3 i 4" zastępuje się wyrazami "z zastrzeżeniem ust. 3",

d) uchyla się ust. 4 i 5,

e) uchyla się ust. 7;

22) w art. 105a:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano:

1) dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, lub

2) świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 16 do ustawy

- odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług dokonane na jego rzecz, jeżeli w momencie dokonania tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonane na jego rzecz dostawę towarów lub świadczenie usług lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

2. Podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonane na jego rzecz dostawę towarów lub świadczenie usług lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli:

1) okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub temu świadczeniu usług lub

2) warunki, na jakich ta dostawa towarów lub to świadczenie usług zostały dokonane

- odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami lub przy świadczeniu tych usług, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary lub wykonane usługi była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej.",

b) w ust. 3:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczenia usług w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej;",

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) do nabycia towarów lub usług, za które podatnik dokonał zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności;",

- dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) do nabycia usług, jeżeli nabycie jest udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem jest poniżej kwoty 15 000 zł lub jej równowartości wyrażonej w walucie obcej, chyba że łączna wartość tych usług, nabywanych od jednego podmiotu świadczącego te usługi, bez kwoty podatku, w danym miesiącu była wyższa niż 50 000 zł, przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania.";

23) w art. 106b w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "art. 117 pkt 1" zastępuje się wyrazami "art. 117 ust. 1 pkt 1";

24) w art. 108c w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) potwierdza czynności dokonane w warunkach nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5.";

25) w art. 109 w ust. 11ic wyrazy "ustalono podstawę opodatkowania" zastępuje się wyrazami "wykazuje się podstawę opodatkowania";

26) w art. 111:

a) w ust. 3a pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) zakończyć używanie kas rejestrujących w związku z zakończeniem działalności gospodarczej lub pracy kas rejestrujących, zapewniając zabezpieczenie danych z kasy rejestrującej, oraz złożyć do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy rejestrującej w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 1.",

b) po ust. 6ka dodaje się ust. 6kb w brzmieniu:

"6kb. W przypadku gdy podatnik nie złoży do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosku o wyrejestrowanie kasy rejestrującej w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 1, naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na podatnika karę pieniężną w wysokości 300 zł.",

c) ust. 6l otrzymuje brzmienie:

"6l. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 6j, 6ka i 6kb, stanowią dochód budżetu państwa. Karę pieniężną uiszcza się, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 6j, 6ka i 6kb.";

27) w art. 111b w ust. 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wymagania techniczne dla kas rejestrujących, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich używania, w tym sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy ich użyciu, sposób zakończenia ich używania w związku z zakończeniem działalności gospodarczej lub pracy tych kas oraz sposób wystawiania dokumentów z kas rejestrujących i szczególne przypadki wydawania nabywcy dowodu sprzedaży, a także warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących, mające znaczenie dla prowadzenia ewidencji sprzedaży, w tym warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących",

b) część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- uwzględniając potrzebę przeciwdziałania nieprowadzeniu lub nieprawidłowemu prowadzeniu ewidencji sprzedaży przez podatników oraz zabezpieczenia zapisanych danych, a także potrzebę bezpiecznego przesyłania danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas, konieczność zapewnienia nabywcy prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów i usług z uwidocznioną kwotą podatku, możliwość sprawdzenia przez nabywcę prawidłowości ujęcia w ewidencji sprzedaży i wystawiania dowodu potwierdzającego jej dokonanie oraz optymalne dla danego rodzaju sprzedaży rozwiązania techniczne dla tych kas, a także dostępność serwisu kas.";

28) w art. 112c w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) potwierdza czynności dokonane w warunkach nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 - w części dotyczącej tych czynności";

29) w art. 113 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, wlicza się również czynności, o których mowa w art. 13 ust. 3, dokonywane przez podatnika, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie ust. 1 lub 9.";

30) w art. 113a w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "art. 113 ust. 2 i 9" zastępuje się wyrazami "art. 113 ust. 1a, 2 i 9";

31) w art. 117 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu:

"2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie ma zastosowania do podatników wykonujących działalność rolniczą we wspólnym gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim w przypadku funkcjonowania w ramach jednego gospodarstwa dwóch albo większej liczby odrębnych podatników, z których co najmniej jeden zrezygnował ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję, która zawiera dane dotyczące:

1) rodzaju i wartości dostarczanych produktów rolnych oraz świadczonych usług rolniczych, a także wysokości kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku, w tym wartości jego korekty;

2) rodzaju i wartości nabywanych towarów i usług;

3) kontrahentów, obejmujące ich imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej lub inny numer umożliwiający ich identyfikację, jeżeli taki posiadają;

4) dowodów sprzedaży i nabycia.

4. Ewidencję, o której mowa w ust. 3, należy przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano dostawy produktów rolnych lub świadczenia usług rolniczych lub nabycia towarów lub usług.";

32) w art. 120:

a) uchyla się ust. 12,

b) ust. 17 otrzymuje brzmienie:

"17. W zakresie, w jakim podatnik dokonuje dostaw towarów opodatkowanych zgodnie z ust. 4 i 5, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do dzieł sztuki nabywanych przez tego podatnika od podatnika niebędącego podatnikiem, o którym mowa w ust. 4 i 5.";

33) w art. 128:

a) w ust. 3 skreśla się zdanie drugie,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Podróżny może także uzyskać potwierdzenie wywozu towarów, o którym mowa w ust. 3, z wykorzystaniem terminala TAX FREE umiejscowionego na wyznaczonym przejściu granicznym.";

34) w art. 130:

a) w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy "3 i",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przejść granicznych, na których można uzyskać potwierdzenie wywozu towarów, o którym mowa w art. 128 ust. 3, z wykorzystaniem terminala TAX FREE, uwzględniając specyfikę przejścia granicznego, możliwości organizacyjno-techniczne oraz istniejące potrzeby.";

35) w dziale XII dodaje się rozdział 11 w brzmieniu:

"Rozdział 11

Skład VAT i procedura składu VAT

Oddział 1

Przepisy ogólne

Art. 138k. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

1) procedurze składu VAT - rozumie się przez to składowanie towarów, dla których prowadzący skład VAT wystawił dokument potwierdzający ich wprowadzenie do składu VAT, i obrót tymi towarami, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozdziale;

2) prowadzącym skład VAT - rozumie się przez to podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu VAT;

3) składzie VAT - rozumie się przez to miejsce na terytorium kraju wskazane w zezwoleniu na prowadzenie składu VAT, do którego określone towary są wprowadzane, w którym są składowane i z którego są wyprowadzane, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozdziale.

Oddział 2

Skład VAT

Art. 138l. 1. Skład VAT może być prowadzony wyłącznie na podstawie zezwolenia na prowadzenie składu VAT wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego w drodze decyzji.

2. Skład VAT może być prowadzony przez podmiot, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej;

2) jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu VAT;

3) nie zalega z wpłatami poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie w każdym podatku odpowiednio 3 % kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach, przy czym udział zaległości w kwocie podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość;

4) przez ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu VAT nie zalegał z wpłatami podatków w zakresie, o którym mowa w pkt 3;

5) nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne;

6) podmiot ten, będący osobą fizyczną, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną - wspólnik spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, członek władz zarządzających ani główny księgowy, nie został prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe ani nie orzeczono w stosunku do niego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;

7) posiada tytuł prawny do miejsca prowadzenia składu VAT.

3. Skład VAT może być prowadzony w miejscu, które ma adres lub adresy, tworzy oznaczoną i wydzieloną całość oraz posiada zaplecze techniczne odpowiednie dla określonego rodzaju towarów znajdujących się w składzie VAT, jeżeli takie zaplecze jest wymagane przez odrębne przepisy.

4. Wymóg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, uznaje się również za spełniony, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) podmiot, o którym mowa w ust. 2, uregulował, wraz z odsetkami za zwłokę, zaległości przekraczające odrębnie w każdym podatku odpowiednio 3 % kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach w terminie 30 dni od dnia powstania tych zaległości;

2) uregulowanie zaległości zgodnie z pkt 1 w ostatnich 24 miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu VAT nie dotyczyło więcej niż dwóch okresów rozliczeniowych odrębnie w każdym podatku.

5. Zezwolenia na prowadzenie składu VAT udziela się na wniosek, który zawiera:

1) dane podmiotu:

a) nazwę lub imię i nazwisko,

b) adres siedziby lub adres miejsca zamieszkania,

c) numer identyfikacji podatkowej;

2) wskazanie towarów, które będą obejmowane procedurą składu VAT;

3) wskazanie lokalizacji składu VAT;

4) informację, czy w składzie VAT oprócz towarów objętych procedurą składu VAT będą składowane również inne towary.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 2 pkt 5-7 i ust. 3.

7. Wymóg, o którym mowa w ust. 6, uznaje się za spełniony również w przypadku złożenia przez podmiot oświadczeń o spełnieniu warunków określonych w ust. 2 pkt 5-7 i ust. 3.

8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

9. Naczelnik urzędu skarbowego odmawia, w drodze decyzji, wydania:

1) zezwolenia na prowadzenie składu VAT - w przypadku gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 2 i 3;

2) kolejnego zezwolenia na prowadzenie składu VAT - w przypadku gdy w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5:

a) cofnięto zezwolenie na prowadzenie składu VAT z powodów, o których mowa w art. 138n ust. 1 pkt 2 lub ust. 2, lub

b) nie dopełniono obowiązków, o których mowa w art. 138n ust. 3 lub 4.

10. Zezwolenie na prowadzenie składu VAT zawiera:

1) dane podmiotu:

a) nazwę lub imię i nazwisko,

b) adres siedziby lub adres miejsca zamieszkania,

c) numer identyfikacji podatkowej;

2) określenie miejsca prowadzenia składu VAT;

3) wskazanie, czy w składzie VAT będą składowane wyłącznie towary własne prowadzącego skład VAT;

4) wskazanie, czy w składzie VAT mogą być składowane towary nieobjęte procedurą składu VAT.

11. Zezwolenie na prowadzenie składu VAT jest wydawane na czas nieoznaczony.

12. Prowadzący skład VAT jest obowiązany zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego zmiany w stanie faktycznym lub prawnym objętym zezwoleniem na prowadzenie składu VAT w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Art. 138m. Naczelnik urzędu skarbowego zmienia, w drodze decyzji, zezwolenie na prowadzenie składu VAT:

1) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 138l ust. 10 pkt 1, lub

2) na wniosek prowadzącego skład VAT - w odniesieniu do elementów, o których mowa w art. 138l ust. 10 pkt 2-4.

Art. 138n. 1. Naczelnik urzędu skarbowego cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na prowadzenie składu VAT:

1) na wniosek prowadzącego skład VAT;

2) jeżeli w okresie prowadzenia składu VAT przestaje być spełniony którykolwiek z warunków, o których mowa w art. 138l ust. 2 pkt 1-3 i 5-7 oraz ust. 3.

2. Naczelnik urzędu skarbowego cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na prowadzenie składu VAT również w przypadku powtarzającego się naruszania przez podatnika obowiązków określonych w art. 138o lub art. 138v.

3. W przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu VAT prowadzący skład VAT jest obowiązany niezwłocznie, niepóźniej niż w terminie 3 dni od dnia cofnięcia tego zezwolenia, poinformować o tym podmioty, na rzecz których świadczy usługi składowania towarów objętych procedurą składu VAT.

4. W terminie 7 dni od dnia cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu VAT prowadzący skład VAT jest obowiązany, na dzień cofnięcia tego zezwolenia, sporządzić spis z natury towarów objętych procedurą składu VAT oraz dokonać wyceny tych towarów.

Art. 138o. 1. Prowadzący skład VAT jest obowiązany prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję towarów objętych procedurą składu VAT.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane prowadzącego skład VAT wskazane w zezwoleniu na prowadzenie składu VAT;

2) numer identyfikacji podatkowej podatnika będącego właścicielem towarów;

3) opis, ilość i wartość towarów wprowadzonych do składu VAT oraz datę ich wprowadzenia;

4) informacje o zmianie właściciela towarów obejmujące numer identyfikacji podatkowej poprzedniego właściciela towarów i datę zmiany;

5) informację o położeniu towarów w składzie VAT;

6) wartość i opis usług wykonanych na towarach oraz dane podmiotu wykonującego te usługi;

7) opis, ilość i wartość towarów wyprowadzonych ze składu VAT oraz datę ich wyprowadzenia ze składu VAT.

3. Prowadzący skład VAT dokonuje wpisów w ewidencji, o której mowa w ust. 1, na podstawie dokumentu potwierdzającego wprowadzenie towaru do składu VAT.

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w sposób, który umożliwia określenie danych dotyczących składowanych towarów odrębnie dla każdego podatnika posiadającego zezwolenie na stosowanie procedury składu VAT.

5. Wpisy do ewidencji, o której mowa w ust. 1, są dokonywane na bieżąco, niepóźniej niż w następnym dniu roboczym po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego podstawę dokonania wpisu.

6. Podatnik dokonujący dostawy towarów objętych procedurą składu VAT informuje prowadzącego skład VAT o zmianie właściciela towaru przez udostępnienie dokumentu, z którego wynika, że towar był przedmiotem kolejnej dostawy.

7. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana przez prowadzącego skład VAT na żądanie naczelnika urzędu skarbowego.

8. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest przechowywana przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym nastąpiło zakończenie procedury składu VAT.

Art. 138p. W składzie VAT mogą znajdować się towary objęte procedurą składu VAT oraz towary nieobjęte tą procedurą. W takim przypadku towary objęte procedurą składu VAT składuje się w wydzielonym miejscu wskazanym w ewidencji, o której mowa w art. 138o ust. 1.

Oddział 3

Procedura składu VAT

Art. 138q. 1. Procedurą składu VAT mogą być objęte wyłącznie towary wskazane w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 spośród towarów wymienionych w załączniku nr 17 do ustawy.

2. Towary objęte procedurą składu VAT podlegają tej procedurze przez okres niedłuższy niż 24 miesiące.

3. Na towarach objętych procedurą składu VAT mogą być wykonywane wyłącznie czynności, w wyniku których nie nastąpi zmiana klasyfikacji towaru według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, towary spośród towarów wymienionych w załączniku nr 17 do ustawy, do których może być zastosowana procedura składu VAT, uwzględniając:

1) wspieranie określonych dziedzin działalności gospodarczej;

2) rozwój handlu międzynarodowego;

3) przebieg realizacji budżetu państwa.

Art. 138r. Towary objęte procedurą składu VAT nie mogą być przedmiotem dostawy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ani rolników ryczałtowych ani nie mogą być zużywane w składzie VAT.

Art. 138s. 1. Stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się do:

1) dostawy towarów obejmowanych procedurą składu VAT, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

a) podatnik dokonujący dostawy towarów posiada zezwolenie na stosowanie procedury składu VAT,

b) nabywca towarów posiada zezwolenie na stosowanie procedury składu VAT,

c) podatnik dokonujący dostawy towarów posiada dokument potwierdzający wprowadzenie towaru do składu VAT;

2) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

a) nabywca towarów posiada zezwolenie na stosowanie procedury składu VAT,

b) nabywca towarów posiada dokument potwierdzający wprowadzenie towaru do składu VAT.

2. Stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się również do:

1) dostawy towarów objętych procedurą składu VAT, w wyniku której towary nie są wyprowadzane ze składu VAT, pod warunkiem że podatnik dokonujący dostawy towarów oraz nabywca towarów posiadają zezwolenie na stosowanie procedury składu VAT;

2) usług świadczonych w składzie VAT, które są bezpośrednio związane z towarami objętymi procedurą składu VAT.

Art. 138t. 1. Procedura składu VAT może być stosowana wyłącznie na podstawie zezwolenia na stosowanie procedury składu VAT wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego w drodze decyzji.

2. Procedura składu VAT może być stosowana przez podmiot, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na stosowanie procedury składu VAT;

2) nie zalega z wpłatami poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie w każdym podatku odpowiednio 3 % kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach, przy czym udział zaległości w kwocie podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość;

3) przez ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na stosowanie procedury składu VAT nie zalegał z wpłatami podatków w zakresie, o którym mowa w pkt 2;

4) nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne;

5) roczne sprawozdanie finansowe tego podmiotu za poprzedni rok obrotowy podlegało badaniu ustawowemu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1891 oraz z 2026 r. poz. 640, 644 i 1206), lub równoważnemu badaniu w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska;

6) podmiot ten, będący osobą fizyczną, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną - wspólnik spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, członek władz zarządzających ani główny księgowy, nie został prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe ani nie orzeczono w stosunku do niego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Wymóg, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, uznaje się również za spełniony, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) podmiot, o którym mowa w ust. 2, uregulował, wraz z odsetkami za zwłokę, zaległości przekraczające odrębnie w każdym podatku odpowiednio 3 % kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach, w terminie 30 dni od dnia powstania tych zaległości;

2) uregulowanie zaległości zgodnie z pkt 1 w ostatnich 24 miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na stosowanie procedury składu VAT nie dotyczyło więcej niż dwóch okresów rozliczeniowych odrębnie w każdym podatku.

4. Zezwolenia na stosowanie procedury składu VAT udziela się na wniosek, który zawiera następujące dane podmiotu:

1) nazwę lub imię i nazwisko;

2) adres siedziby lub adres miejsca zamieszkania;

3) numer identyfikacji podatkowej.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 2 pkt 4-6.

6. Wymóg, o którym mowa w ust. 5, uznaje się za spełniony również w przypadku złożenia przez podmiot oświadczeń o spełnieniu warunków określonych w ust. 2 pkt 4-6.

7. Oświadczenia, o których mowa w ust. 6, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

8. Naczelnik urzędu skarbowego odmawia, w drodze decyzji, wydania:

1) zezwolenia na stosowanie procedury składu VAT - w przypadku gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 2;

2) kolejnego zezwolenia na stosowanie procedury składu VAT - w przypadku gdy w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, cofnięto zezwolenie na stosowanie procedury składu VAT z powodów, o których mowa w art. 138u ust. 2.

9. Zezwolenie na stosowanie procedury składu VAT zawiera:

1) dane podmiotu:

a) nazwę lub imię i nazwisko,

b) adres siedziby lub adres miejsca zamieszkania,

c) numer identyfikacji podatkowej;

2) datę upływu okresu, o którym mowa w ust. 10.

10. Zezwolenie na stosowanie procedury składu VAT jest wydawane na okres 36 miesięcy, licząc od dnia jego wydania.

11. Podmiot posiadający zezwolenie na stosowanie procedury składu VAT jest obowiązany zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego zmiany w stanie faktycznym lub prawnym objętym zezwoleniem na stosowanie procedury składu VAT w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Art. 138u. 1. Naczelnik urzędu skarbowego cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na stosowanie procedury składu VAT:

1) na wniosek podmiotu posiadającego zezwolenie na stosowanie procedury składu VAT;

2) jeżeli w okresie stosowania procedury składu VAT przestaje być spełniony którykolwiek z warunków, o których mowa w art. 138t ust. 2 pkt 1, 2 i 4-6;

3) w przypadku dokonania sprzedaży towarów objętych procedurą składu VAT na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, a także w przypadku zużycia towarów w składzie VAT.

2. Naczelnik urzędu skarbowego cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na stosowanie procedury składu VAT w przypadku powtarzającego się naruszania przez podatnika obowiązków określonych w art. 138w ust. 1, art. 138y ust. 1 lub art. 138z ust. 1.

Art. 138v. 1. W przypadku przyjęcia towaru do składu VAT prowadzący skład VAT jest obowiązany wystawić i przekazać odpowiednio dostawcy i nabywcy dokument potwierdzający wprowadzenie towaru do składu VAT.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, jest wystawiany w postaci papierowej lub elektronicznej.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane podmiotów wskazanych w ust. 1:

a) nazwę lub imię i nazwisko,

b) adres siedziby lub adres miejsca zamieszkania,

c) numer identyfikacji podatkowej;

2) określenie towarów i ich ilości oraz oznaczeń identyfikujących te towary, jeżeli oznaczenia takie są dostępne;

3) datę wprowadzenia towaru do składu VAT.

4. Prowadzący skład VAT przechowuje dokument, o którym mowa w ust. 1, przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym nastąpiło wprowadzenie towarów do składu VAT.

Art. 138w. 1. Podmiot posiadający zezwolenie na stosowanie procedury składu VAT składa do naczelnika urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgłoszenie podsumowujące za okresy tygodniowe, zawierające informacje o towarach wprowadzonych do składu VAT, w terminie do 3. dnia tygodnia następującego po tygodniu, w którym wprowadzono towary do składu VAT.

2. Zgłoszenie podsumowujące, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) informacje o miejscu i celu składania zgłoszenia;

2) dane składającego:

a) nazwę lub imię i nazwisko,

b) adres siedziby lub adres miejsca zamieszkania,

c) numer identyfikacji podatkowej;

3) okres, za który jest składane zgłoszenie;

4) adres lub adresy składu VAT;

5) nazwę towarów wraz z klasyfikacją według Nomenklatury scalonej (CN);

6) ilość towarów;

7) wartość towarów.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzór zgłoszenia podsumowującego, o którym mowa w ust. 1.

Art. 138x. 1. Podatnikiem z tytułu zakończenia procedury składu VAT jest podmiot stosujący tę procedurę w momencie jej zakończenia.

2. W przypadku zakończenia procedury składu VAT obowiązek podatkowy powstaje z dniem zakończenia tej procedury.

3. Zakończenie procedury składu VAT następuje z dniem:

1) wyprowadzenia towarów ze składu VAT;

2) dokonania dostawy towarów objętych procedurą składu VAT na rzecz podmiotu nieposiadającego ważnego zezwolenia na stosowanie procedury składu VAT;

3) wykonania czynności na towarze objętym procedurą składu VAT, w wyniku których następuje zmiana klasyfikacji towaru według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej;

4) zniszczenia, utraty lub kradzieży towarów objętych procedurą składu VAT, a gdy nie można ustalić tego dnia - z dniem stwierdzenia tych zdarzeń;

5) następującym po dniu, w którym upłynął okres 24 miesięcy od dnia objęcia towarów procedurą składu VAT;

6) cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu VAT;

7) cofnięcia zezwolenia na stosowanie procedury składu VAT;

8) upływu okresu, o którym mowa w art. 138t ust. 10, chyba że przed upływem tego okresu podmiot otrzyma kolejne zezwolenie na stosowanie procedury składu VAT.

Art. 138y. 1. W przypadku zakończenia procedury składu VAT podatnik, o którym mowa w art. 138x ust. 1, składa, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do naczelnika urzędu skarbowego deklarację o zakończeniu procedury składu VAT, za okresy miesięczne, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury składu VAT.

2. Deklaracja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) informacje o miejscu i celu składania deklaracji;

2) dane podatnika:

a) nazwę lub imię i nazwisko,

b) adres siedziby lub adres miejsca zamieszkania,

c) numer identyfikacji podatkowej;

3) okres, za który jest składana deklaracja;

4) dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku:

a) datę zakończenia procedury składu VAT,

b) nazwę towarów wraz z klasyfikacją według Nomenklatury scalonej (CN),

c) informację, czy towar jest przedmiotem eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zgodnie z art. 138z ust. 3,

d) podstawę opodatkowania, stawkę podatku oraz wysokość podatku należnego i zapłaconego.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1.

Art. 138z. 1. W przypadku zakończenia procedury składu VAT podatnik, o którym mowa w art. 138x ust. 1, jest obowiązany, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku na rachunek urzędu skarbowego w terminie 5 dni od dnia zakończenia procedury składu VAT.

2. Prowadzący skład VAT odpowiada solidarnie wraz z podatnikiem, o którym mowa w art. 138x ust. 1, za jego zaległości podatkowe wynikające z wyprowadzenia towarów ze składu VAT, jeżeli w momencie dokonania tego wyprowadzenia towarów prowadzący skład VAT wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota zaległości podatkowych lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do towarów wyprowadzonych ze składu VAT, jeżeli wyprowadzenie następuje w ramach:

1) eksportu towarów, a podatnik, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1-3, za okres rozliczeniowy, w którym została zakończona procedura składu VAT, lub za okres następny, posiada dokumenty, o których mowa w art. 41 ust. 6;

2) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a podatnik, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1-3, za okres rozliczeniowy, w którym została zakończona procedura składu VAT, lub:

a) za okres następny - w przypadku gdy podatnik rozlicza się za okresy kwartalne,

b) najpóźniej za kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy - w przypadku gdy podatnik rozlicza się za okresy miesięczne

- posiada dowody, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2.

4. Kwota podatku zapłacona z tytułu zakończenia procedury składu VAT zwiększa u podatnika kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu zakończenia procedury składu VAT.

Art. 138za. Podstawę opodatkowania w przypadku, o którym mowa w art. 138z ust. 1, stanowi:

1) podstawa opodatkowania z tytułu dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 138s ust. 1, powiększona o podstawę opodatkowania z tytułu usług, o których mowa w art. 138s ust. 2 pkt 2 - w przypadku gdy po objęciu towarów procedurą składu VAT nie były one przedmiotem dostawy, o której mowa w art. 138s ust. 2 pkt 1;

2) podstawa opodatkowania z tytułu ostatniej dostawy towarów w składzie VAT, poprzedzającej moment zakończenia procedury składu VAT zgodnie z art. 138x ust. 3, powiększona o podstawę opodatkowania z tytułu usług, o których mowa w art. 138s ust. 2 pkt 2, wykonanych na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 138x ust. 1 - w przypadku gdy po objęciu towarów procedurą składu VAT były one przedmiotem co najmniej jednej dostawy, o której mowa w art. 138s ust. 2 pkt 1;

3) podstawa opodatkowania z tytułu usług, o których mowa w art. 138s ust. 2 pkt 2 - w przypadku gdy objęcie towarów procedurą składu VAT nie było dokonane w wyniku dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów do składu VAT oraz gdy po objęciu towarów procedurą składu VAT nie były one przedmiotem dostawy, o której mowa w art. 138s ust. 2 pkt 1.";

36) w art. 145a:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W kasach rejestrujących z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii pamięć fiskalna nie podlega wymianie.",

b) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

"10a. W przypadku gdy podatnik nie złoży do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosku o wyrejestrowanie kasy rejestrującej w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 15 pkt 1, naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na podatnika karę pieniężną w wysokości 300 zł.",

c) w ust. 11 wyrazy "ust. 8 i 10" zastępuje się wyrazami "ust. 8, 10 i 10a";

37) w załączniku nr 3 do ustawy poz. 15 otrzymuje brzmienie:

"15 bez względu na CN Środki dezynfekujące o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, udostępniane i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24 oraz z 2025 r. poz. 1709 i 1716) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1, z późn. zm.)";

38) załącznik nr 15 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy;

39) dodaje się załączniki nr 16 i 17 do ustawy w brzmieniu określonym w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszej ustawy.