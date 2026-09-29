§ 3.

1. Adnotację potwierdzającą zapłatę opłaty skarbowej zamieszcza się na:

1) dokumencie potwierdzającym dokonanie czynności urzędowej, zaświadczeniu lub zezwoleniu (pozwoleniu, koncesji);

2) odrębnym dokumencie - w przypadku gdy dokument potwierdzający dokonanie czynności urzędowej, zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesja) są wydawane według wzoru określonego odrębnymi przepisami, który nie zawiera miejsca na adnotację.

2. Adnotację potwierdzającą zwolnienie od opłaty skarbowej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty zamieszcza się na:

1) dokumencie, o którym mowa w ust. 1;

2) pełnomocnictwie;

3) zgłoszeniu lub wniosku o dokonanie czynności urzędowej - w przypadku gdy w wyniku dokonania czynności urzędowej nie jest wydawany dokument.

3. W przypadku gdy dokument, na którym ma zostać zamieszczona adnotacja, o której mowa w ust. 1 lub 2, jest sporządzony w postaci elektronicznej, adnotację tę sporządza się w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 1241).

4. Adnotacja, o której mowa w ust. 1 i 2, zawiera:

1) informację o:

a) podstawie prawnej zapłaty opłaty skarbowej, zwolnienia od niej albo wyłączenia obowiązku jej zapłaty,

b) wysokości uiszczonej opłaty skarbowej - w przypadku dokonania jej zapłaty;

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, również informację o przedmiocie opłaty skarbowej;

3) imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby sporządzającej adnotację.