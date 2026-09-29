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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1271

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 23 września 2026 r.

w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) sposób potwierdzania przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, zwanej dalej „ustawą”, zapłaty opłaty skarbowej, zwolnienia od niej lub wyłączenia obowiązku jej zapłaty, w szczególności przez wskazanie sposobu:

a) dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej,

b) sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty;

2) tryb i termin przekazywania przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy, organom podatkowym dokumentów niezbędnych do dokonania zwrotu opłaty skarbowej.

§ 2.

1. Dokonanie zapłaty opłaty skarbowej jest dokumentowane dowodem zapłaty opłaty skarbowej, zwanym dalej „dowodem zapłaty”, albo jego uwierzytelnioną kopią złożonymi do akt sprawy niepóźniej niż w terminie 3 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej.

2. Dowód zapłaty może zostać zwrócony, na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, zwanego dalej „pełnomocnictwem”, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, a w przypadku gdy w aktach sprawy nie pozostawiono kopii dowodu zapłaty również adnotacji na zgłoszeniu, wniosku lub pełnomocnictwie określającej kwotę uiszczonej opłaty skarbowej, datę wpłaty i numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty.

§ 3.

1. Adnotację potwierdzającą zapłatę opłaty skarbowej zamieszcza się na:

1) dokumencie potwierdzającym dokonanie czynności urzędowej, zaświadczeniu lub zezwoleniu (pozwoleniu, koncesji);

2) odrębnym dokumencie - w przypadku gdy dokument potwierdzający dokonanie czynności urzędowej, zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesja) są wydawane według wzoru określonego odrębnymi przepisami, który nie zawiera miejsca na adnotację.

2. Adnotację potwierdzającą zwolnienie od opłaty skarbowej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty zamieszcza się na:

1) dokumencie, o którym mowa w ust. 1;

2) pełnomocnictwie;

3) zgłoszeniu lub wniosku o dokonanie czynności urzędowej - w przypadku gdy w wyniku dokonania czynności urzędowej nie jest wydawany dokument.

3. W przypadku gdy dokument, na którym ma zostać zamieszczona adnotacja, o której mowa w ust. 1 lub 2, jest sporządzony w postaci elektronicznej, adnotację tę sporządza się w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 1241).

4. Adnotacja, o której mowa w ust. 1 i 2, zawiera:

1) informację o:

a) podstawie prawnej zapłaty opłaty skarbowej, zwolnienia od niej albo wyłączenia obowiązku jej zapłaty,

b) wysokości uiszczonej opłaty skarbowej - w przypadku dokonania jej zapłaty;

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, również informację o przedmiocie opłaty skarbowej;

3) imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby sporządzającej adnotację.

§ 4.

1. Na żądanie organu podatkowego organ administracji rządowej albo samorządowej albo podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy, przekazuje niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania, dokumenty niezbędne do dokonania zwrotu opłaty skarbowej, w szczególności:

1) zgłoszenie lub wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), którego dotyczy wniosek o zwrot opłaty skarbowej, albo ich poświadczone kopie;

2) dowód zapłaty albo jego kopię;

3) informację potwierdzającą, że czynność urzędowa nie została dokonana lub zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesja) nie zostały wydane.

2. W przypadku gdy wniosek o zwrot opłaty skarbowej został złożony do organu administracji rządowej albo samorządowej albo podmiotu, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy, który nie dokonał czynności urzędowej, nie wydał zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a do którego złożono zgłoszenie lub wniosek odpowiednio o ich dokonanie lub wydanie, organ ten przekazuje niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, właściwemu organowi podatkowemu ten wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2026 r.3)

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1795 i 1847 oraz z 2026 r. poz. 846, 875, 912 i 1206.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. poz. 1330), które traci moc z dniem 1 października 2026 r. zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 846).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-29
  • Data wejścia w życie: 2026-10-01
  • Data obowiązywania: 2026-10-01
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