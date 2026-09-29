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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1272

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 25 września 2026 r.

w sprawie znaku graficznego Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 1 ust. 1b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wzór znaku graficznego Policji;

2) sposób używania znaku graficznego Policji.

§ 2.

1. Ustala się znak graficzny Policji.

2. Znak graficzny Policji stanowi srebrna gwiazda policyjna składająca się z ośmiu pęków promieni. W poprzek gwiazdy jest umieszczona rozwinięta granatowa wstęga. Na wstędze znajduje się napis „POLICJA” składający się z majuskułowych liter barwy białej.

3. Znak graficzny Policji zachowuje proporcje szerokości do wysokości wynoszące 1:1.

4. Na znaku graficznym Policji nie umieszcza się dodatkowych elementów graficznych i napisów oraz nie zmienia się proporcji, kolorów i elementów znaku graficznego Policji.

5. Znak graficzny Policji może być używany w różnych rozmiarach.

6. W przypadkach, w których nie ma możliwości zachowania kolorów, o których mowa w ust. 2, znak graficzny Policji może być używany w wersji monochromatycznej.

7. Znaku graficznego Policji używa się w sposób umożliwiający zachowanie jego czytelności, rozpoznawalności i właściwego odwzorowania jego elementów graficznych.

8. Wzór znaku graficznego Policji jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3.

1. Jednostki organizacyjne Policji dostosują wykorzystywane przez siebie materiały, sprzęt i wyposażenie w zakresie używania znaku graficznego Policji, w terminie 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Jednostki organizacyjne Policji mogą używać materiałów, sprzętu i wyposażenia z dotychczasowym oznaczeniem graficznym do czasu ich naturalnego zużycia, jednak niedłużej niż przez 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2026 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 718 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 187, 421, 646, 760, 815, 821, 864, 1004 i 1123.

Załącznik 1. [WZÓR ZNAKU GRAFICZNEGO POLICJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 25 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1272)

WZÓR ZNAKU GRAFICZNEGO POLICJI

infoRgrafika


infoRgrafika Kolor wstęgi jest zgodny z paletą kolorów CMYK, tj. C (jasnoniebieski): 100 %, M (purpurowy): 75 %, Y (żółty): 0 %, K (czarny): 60 %;

% - ilość koloru użytego dla uzyskania barwy na wstędze.

WZÓR ZNAKU GRAFICZNEGO POLICJI W WERSJI MONOCHROMATYCZNEJ

infoRgrafika



Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-29
  • Data wejścia w życie: 2026-10-01
  • Data obowiązywania: 2026-10-01
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