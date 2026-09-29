§ 2.

1. Ustala się znak graficzny Policji.

2. Znak graficzny Policji stanowi srebrna gwiazda policyjna składająca się z ośmiu pęków promieni. W poprzek gwiazdy jest umieszczona rozwinięta granatowa wstęga. Na wstędze znajduje się napis „POLICJA” składający się z majuskułowych liter barwy białej.

3. Znak graficzny Policji zachowuje proporcje szerokości do wysokości wynoszące 1:1.

4. Na znaku graficznym Policji nie umieszcza się dodatkowych elementów graficznych i napisów oraz nie zmienia się proporcji, kolorów i elementów znaku graficznego Policji.

5. Znak graficzny Policji może być używany w różnych rozmiarach.

6. W przypadkach, w których nie ma możliwości zachowania kolorów, o których mowa w ust. 2, znak graficzny Policji może być używany w wersji monochromatycznej.

7. Znaku graficznego Policji używa się w sposób umożliwiający zachowanie jego czytelności, rozpoznawalności i właściwego odwzorowania jego elementów graficznych.

8. Wzór znaku graficznego Policji jest określony w załączniku do rozporządzenia.