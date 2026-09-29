Art. 1.

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów stale zamieszkujących na obszarze tego sołectwa i mających prawo wybieralności do rady gminy, na obszarze której położone jest to sołectwo, przez stałych mieszkańców tego sołectwa uprawnionych do głosowania.”;

2) w art. 37:

a) w ust. 2 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Członków zarządu wybiera rada dzielnicy (osiedla) spośród kandydatów mających prawo wybieralności do rady gminy, na obszarze której położona jest jednostka pomocnicza.”,

b) w ust. 4 uchyla się zdanie drugie,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Członkowie rady dzielnicy (osiedla) i zarządu osiedla, w którym organem uchwałodawczym jest ogólne zebranie mieszkańców, wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności do rady gminy, na obszarze której położona jest jednostka pomocnicza, przez stałych mieszkańców odpowiednio dzielnicy albo osiedla uprawnionych do głosowania.”;

3) po art. 37d dodaje się art. 37e w brzmieniu:

„Art. 37e. 1. Wygaśnięcie mandatu członka organu jednostki pomocniczej gminy, o którym mowa w art. 36 i art. 37, następuje w przypadku:

1) śmierci;

2) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;

3) utraty prawa wybieralności do rady gminy, na której obszarze znajduje się jednostka pomocnicza, lub jego braku w dniu wyborów.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 wygaśnięcie mandatu następuje z dniem doręczenia radzie gminy pisemnej rezygnacji albo z dniem określonym w tej rezygnacji.

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 wygaśnięcie mandatu stwierdza, w drodze uchwały, rada gminy w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia informacji o powstaniu przyczyny wygaśnięcia mandatu. Wygaśnięcie mandatu następuje z dniem podjęcia uchwały.

4. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 3, członkowi organu jednostki pomocniczej gminy należy umożliwić złożenie wyjaśnień.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu jednostki pomocniczej gminy zasady i tryb obsadzenia wygasłego mandatu określa statut jednostki pomocniczej gminy.”.