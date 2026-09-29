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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1273
USTAWA
z dnia 4 września 2026 r.
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
Art. 1.
1) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów stale zamieszkujących na obszarze tego sołectwa i mających prawo wybieralności do rady gminy, na obszarze której położone jest to sołectwo, przez stałych mieszkańców tego sołectwa uprawnionych do głosowania.”;
2) w art. 37:
a) w ust. 2 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Członków zarządu wybiera rada dzielnicy (osiedla) spośród kandydatów mających prawo wybieralności do rady gminy, na obszarze której położona jest jednostka pomocnicza.”,
b) w ust. 4 uchyla się zdanie drugie,
c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Członkowie rady dzielnicy (osiedla) i zarządu osiedla, w którym organem uchwałodawczym jest ogólne zebranie mieszkańców, wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności do rady gminy, na obszarze której położona jest jednostka pomocnicza, przez stałych mieszkańców odpowiednio dzielnicy albo osiedla uprawnionych do głosowania.”;
3) po art. 37d dodaje się art. 37e w brzmieniu:
„Art. 37e. 1. Wygaśnięcie mandatu członka organu jednostki pomocniczej gminy, o którym mowa w art. 36 i art. 37, następuje w przypadku:
1) śmierci;
2) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
3) utraty prawa wybieralności do rady gminy, na której obszarze znajduje się jednostka pomocnicza, lub jego braku w dniu wyborów.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 wygaśnięcie mandatu następuje z dniem doręczenia radzie gminy pisemnej rezygnacji albo z dniem określonym w tej rezygnacji.
3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 wygaśnięcie mandatu stwierdza, w drodze uchwały, rada gminy w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia informacji o powstaniu przyczyny wygaśnięcia mandatu. Wygaśnięcie mandatu następuje z dniem podjęcia uchwały.
4. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 3, członkowi organu jednostki pomocniczej gminy należy umożliwić złożenie wyjaśnień.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu jednostki pomocniczej gminy zasady i tryb obsadzenia wygasłego mandatu określa statut jednostki pomocniczej gminy.”.
Art. 2.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-09-29
- Data wejścia w życie: 2027-03-30
- Data obowiązywania: 2027-03-30
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